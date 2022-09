Maarit, 46, on ollut McDonald’silla töissä 26 vuotta – kertoo nyt, mikä sai jäämään Mäkkiin erinomaisella ylioppilastodistuksella

Nuorempana Maaritilta udeltiin usein, milloin hän aikoo jättää Mäkkärin. Nykyisin kyselyjä tulee harvemmin.

Maarit Vepsäläinen, 46, on työskennellyt 26 vuotta McDonald’silla. Erilaisia titteleitä on ollut yli 10.

Kun Maarit Vepsäläinen joulukuussa 1995 sai töitä Varkauden Mäkkäristä, hän ei arvannut, että olisi vielä 26 vuotta myöhemmin saman yrityksen palveluksessa.

Maarit vietti tuolloin välivuotta. Taskussa oli erinomainen ylioppilastodistus ja tähtäimessä lääketieteen, oikeustieteen tai kauppatieteen opinnot.

Maarit ehti olla ravintolatyöntekijänä vain kolme kuukautta, kun häntä pyydettiin jo toiseen kaupunkiin kouluttamaan uusia työntekijöitä. Puoli vuotta myöhemmin hänet pestattiin Tampereen ravintolaan vuoropäälliköksi.

– Vuonna 1999 tuli mahdollisuus päästä ravintolapäälliköksi eli vastaamaan yhdestä ravintolasta. Se oli ensimmäinen pesti, jonka todella halusin, ja sen kautta aloin oivaltaa, kuinka paljon organisaation sisällä oli erilaisia uramahdollisuuksia.

Irtisanoutumisen kautta henkilöstöjohtajaksi

Etenemistä todella tapahtui – ja nopeaan tahtiin. Seuraavaksi Maarit eteni useasta ravintolasta vastaavaksi ravintolajohtajaksi ja myöhemmin operatiivisesta liiketoiminnasta vastaavaksi kenttäpäälliköksi. Samaan aikaan Maarit teki etänä kauppatieteen opintoja Vaasan yliopistoon.

– Minut koukutti se, että sain niin nopeasti lisävastuuta. Näin mahdollisuuden monipuoliseen ja nousujohteiseen työuraan. Minuun on uskottu ja kehittymiseeni on haluttu panostaa.

Vuonna 2007 Maarit kuitenkin irtisanoutui. Hän oli edennyt osaksi McDonald’sin markkinointitiimiä, mutta se ei tuntunutkaan omalta jutulta. Maarit sai työn urheiluvaateyrityksen maajohtajana. Lähtiessään Maarit painotti, ettei hän halua sulkea ovia perässään.

Puolen vuoden kuluttua Maaritille soitettiinkin, että McDonald’silla oli avautumassa henkilöstöjohtajan paikka – siitä Maarit oli kehityskeskustelussa kertonut haaveilevansa.

– Työ oli minulle suuri unelmien täyttymys. Henkilöstöjohtaminen tarjosi humaanin näkökulman liiketoimintaan.

”En tunne jämähtäneeni”

Maaritiin teki vaikutuksen se, että esihenkilö muisti hänen toiveensa. Hyvät esihenkilöt ovat olleet yksi syy Maaritin pitkään uraan samassa firmassa. Häntä on tuettu uran kaikissa vaiheissa.

– Työmahdollisuuksia on tarjottu muualtakin, mutta olen aina aktiivisesti valinnut McDonald’sin.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana Maaritin elämässä on tapahtunut paljon sekä työn että yksityiselämän puolella. Syksyllä 2020 Maaritista tuli yrityksen Nordic Head of Employee Experience. Hän johtaa Pohjoismaiden yhteisiä henkilöstöprojekteja, joista mittavin on tällä hetkellä uusi henkilöstöjärjestelmä. Uusi työnkuva mahdollisti toisen pitkäaikaisen unelman:

– Olen muuttamassa Helsingistä kotiseudulleni Savoon. Koska tiimini on lähes kokonaan ulkomailla, ei ole väliä, missä teen työtäni.

Lisäksi Maarit odottaa nyt esikoistaan ja on jäämässä helmikuussa äitiyslomalle.

Maarit ei ole sulkenut silmiään ikuisesti muiltakaan työnantajilta, mutta hän uskoo, että McDonald’sinkin organisaatiossa on vielä jäljellä kiinnostavia ja haastavia työtehtäviä.

– Minulla on ollut yli 10 eri tehtävää näiden 26 vuoden aikana liiketoiminnan eri osa-alueilta. En tunne jämähtäneeni, vaan olen mennyt koko ajan eteenpäin.

