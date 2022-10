Asianajaja Riitta Leppiniemen työtä ei ole miettiä, onko hänen asiakkaansa syytön vai syyllinen. Moni muistaa hänet oikeudenkäynneistä, jotka ovat saaneet paljon julkisuutta.

Vastalause, objection! Toisin kuin television oikeussalidraamoissa, suomalaisessa oikeussalissa tätä huudahdusta ei kuulla. Kun asianajaja Riitta Leppiniemi haluaa puheenvuoron, hän pyytää sitä – silloinkin, kun hänen on reagoitava nopeasti vastapuolen lausumiin asioihin.

Vaikka ei maltillisuus sitä tarkoita, että oikeussalissa käyttäydytään kuin kivikasvot, päinvastoin. Kun saleissa puidaan väkivalta- ja seksuaalirikoksia, on luonnollista, että Leppiniemen asiakkailla nousevat tunteet pintaan itkuna ja hermostumisena. Silloin on tauon paikka.

Leppiniemi on tehnyt töitä asianajajana yli 30 vuotta. Suurin osa vuosista on kulunut rikos- sekä perhe- ja perintöasioiden parissa. Urallaan hän on hoitanut tuhansia oikeusjuttuja joko rikoksesta syytetyn tai uhrin asianajajana.

” Olen hyvin jalat maassa -ihminen.

Lapsena Leppiniemi ei kuitenkaan ajatellut, että ryhtyisi isona asianajajaksi. Hän on maanviljelijän ja opettajan lapsi, eikä suvussa ole juristeja. Lukiossa Leppiniemi kiinnostui historiasta, ja lukion loppuvaiheilla tuli ajatus oikeustieteen opinnoista.

– Olen hyvin jalat maassa -ihminen. Ajattelin, että tällä koulutuksella voi tehdä monenlaisia töitä, Leppiniemi kertoo.

Leppiniemen suorittaessa auskultointia eli tuomioistuinharjoittelua hän tajusi, että oikeussali on se paikka, jossa hän haluaa työskennellä. Sitten eräs asianajotoimisto etsi äitiysloman sijaista, ja sinne Leppiniemi omien sanojensa mukaan ”päätyi”.

– Uskon, että uran kannalta myös sattumilla ja sillä, mitä tehtäviä tulee milloinkin eteen ja millaisia tehtäviä tarjotaan, on suuri merkitys, Leppiniemi sanoo.

Oikeussali on Leppiniemelle siksikin mieluinen paikka tehdä töitä, koska siellä hän saa olla ihmisten kanssa tekemisissä.

Sillä se hän on: ihmisihminen.

Oikeutta livenä

Kun verkkohakuun kirjoittaa ”Riitta Leppiniemi”, ruudulle pomppaa tuttuja nimiä: Jari Aarnio, Susan Ruusunen, Nils Gustafsson. He ovat kaikki olleet Leppiniemen asiakkaita, ja oikeudenkäynnit – ja sitä myötä myös juttujen asianajajat – ovat saaneet julkisuutta.

Leppiniemi on itse tarkka yksityisyydestään. Tai oikeammin: hän vierastaa haastattelujen antamista henkilökohtaisesta elämästään. Työstään hän sen sijaan puhuu mielellään.

Vuonna 2022 kuka tahansa voi seurata oikeudenkäyntejä livenä iltapäivälehtien verkkosivuilta, joten julkisuutta tulee pyytämättäkin. Ja se tuo omat haasteensa työhön.

– Onko saliin tuleva todistaja ehtinyt kenties lukemaan liveseurannasta, mitä salissa on aiemmin tapahtunut, ja vaikuttaako se jotenkin hänen todistukseensa, Leppiniemi pohtii.

Toisaalta juuri se, että työ ei ole aina ennustettavaa on Leppiniemen mielestä koko homman suola.

– Se, että mitä tahansa voi tapahtua.

Leppiniemen mielestä eri tahojen yhteistyötä voisi parantaa, jotta oikeusprosessit sujuisivat jouhevammin. ”Prosessit ovat uhrin näkökulmasta kohtuuttoman pitkiä.”

Työ

”Salissa ei pidä kysyä mitään, mihin ei tiedä vastausta”

”Minun ei tarvitse ikinä miettiä, onko asiakkaani syytön vai syyllinen. Se on tuomarin tehtävä. Puolustusasianajajana keskustelen syytetyn kanssa tavoitteesta: jos päämies kiistää syytteen, se yritetään saada nurin. Jos päämies tunnustaa teon, työni on katsoa, ettei hän saisi tavallista rangaistusta korkeampaa tuomiota. On myös mietittävä, onko rikosnimike oikea tai onko mahdollista väittää, ettei kyse ole törkeästä vaan perusmuotoisesta teosta.

Joskus on tilanteita, joissa joudun esitutkintamateriaaliin tutustuttuani sanomaan asiakkaalleni suoraan, että tilanne ei näytä hyvältä. Materiaalissa saattaa olla esimerkiksi kuva tai todistajanlausunto, joka linkittää asiakkaani tekopaikalle.

Leppiniemen tärkein tehtävä on esittää koottu näyttö niin, että tuomioistuin ymmärtää, miksi asia pitäisi ratkaista siten, kun hän sitä asiakkaansa puolesta ajaa.

Suomessa rikoksesta syytetyllä ei ole totuusvelvollisuutta: hänen ei tarvitse puhua totta edes avustajalleen. Asianomistajalla eli uhrilla sekä todistajilla puolestaan on ehdoton velvollisuus totuuteen. Jos asiakkaani tunnustaa tekonsa minulle, mutta haluaa kuitenkin kiistää sen oikeudessa, asianajaja vaihtuu. Minä en valehtele oikeudessa.

Tärkein tehtäväni on koota näyttö ja esittää se niin, että tuomioistuin ymmärtää, miksi asia pitäisi ratkaista asiakkaan puolesta ajamallani tavalla. Myös lieventävät asianhaarat on pengottava päivänvaloon.

Oikeussalissa asianajajan on hirveän tärkeää ymmärtää se, mitä ei kannata sanoa. Todistajilta ei ikinä pidä kysyä mitään, mihin ei itse tiedä vastausta. Tunnelma saleissa on vähemmän värikäs kuin amerikkalaisissa tv-sarjoissa, ja kaikkia jutun osapuolia kohdellaan kunnioittavasti, myös vakavasta rikoksesta syytettyä ihmistä. Vaikka olemme välillä kovastikin eri mieltä vastapuolen asianajajan kanssa, toisen päälle puhumista pyrimme välttämään.

” Käsiteltävät jutut ovat aina vain hankalampia.

Jos oikeudenkäynnin lopputulos ei ole se, jota päämieheni toivoo, saatan miettiä, olenko epäonnistunut jossain prosessin kohdassa. Olenko esimerkiksi onnistunut luomaan asiakkaalleni oikeuteen sellaisen ilmapiirin, että jännityksestä huolimatta hän on pystynyt kertomaan tapahtuneesta ymmärrettävästi?

Käsiteltävät jutut ovat aina vain hankalampia. Toki kokemukseni vuoksi saan myös useammin hoidettavakseni ne vaikeat ja pitkät jutut, mutta kyllä työ on myös monimutkaistunut. Huomioon pitää ottaa paljon erilaisia asioita, kuten vaikkapa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta tulevia käytäntöjä ja linjauksia.

Innostun tästä kaikesta edelleen joka päivä. Pidän todistajien kuulemisesta ja todisteiden sekä näytön kaivamisesta mutkikkaisiin juttuihin. Hyvästä muistista on apua. Jos en olisi asianajaja, tekisin varmasti jotain muuta työtä oikeuden saralla.

Niin kauan, kun teen työtäni toimintaamme säätelevien sääntöjen mukaan, pystyn katsomaan itseäni peilistä. Ei ole olemassa sellaista juttua, jonka vuoksi rikkoisin hyvää asianajotapaa.”

Leppiniemen 24 h Työt 10 h Yritän pyhittää viikonloput pelkästään vapaalle. Ystävät 6 h Työ ja yksityiselämä kulkevat limittäin. Silti pyrin tekemään joka päivä jotain, joka irrottaa minut työstä. Uni 8 h Olen erittäin hyvä nukkuja, enkä tingi yöunista.

Vapaalla

”Olen hyvä työntämään työasiat mielestäni”

”Asun yksin. En parikymppisenä ajatellut, että minulla ei olisi tässä vaiheessa kumppania tai lapsia. Näin nyt kuitenkin on käynyt. Se ei silti tarkoita, etteikö minulla olisi elämässäni läheisiä ihmisiä. Vietän paljon aikaa siskojeni perheiden kanssa, ja minulla on myös useita tärkeitä ystäviä.

Tämä ammatti on henkisesti rankka, sillä olen jatkuvasti tekemisissä rankkojen asioiden kanssa. Minulla on oltava arjessa sellaista aikaa, jolloin ajatukset ovat ihan jossain muualla kuin töissä. Uskon, että minut on pelastanut se, että olen älyttömän hyvä nukkuja. Kun nukahdan, en herää murehtimaan työasioita yöllä – poikkeustilanteita luonnollisesti on, mutta pääsääntöisesti nukun yöni hyvin.

” Enää en kuku toimistolla yötä myöten.

Unenlahjojeni avulla pystyn ajoittain tekemään töissä pitkiäkin päiviä, mutta enää en kuku toimistolla yötä myöten. Olen nimittäin huomannut, että en enää palaudu töistä samalla tavalla kuin nuorempana, ja ylipitkät päivät vievät veronsa. Kun olin asianajajaliiton puheenjohtaja, saatoin tulla toimistolle kuudelta aamulla. Enää en tee niin, vaan aloitan työt yleensä kahdeksalta. Päivät ovat yllätyksellisiä, ja joustoihin on varauduttava. Työpäivän pituus elää – kumpaankin suuntaan.

Työ valuu usein vapaa-ajalle, ja saatan lukea juttuun liittyviä papereita vielä illallakin. En ole kuitenkaan ikinä jättänyt lomapäiviä käyttämättä, vaan otan lomaa kun tarvitsen sitä. Yleensä lähden ulkomaille tai mökille, pois arjen ympäristöstä. Lomallakin olen koko ajan tavoitettavissa. Olen hyvä työntämään työasiat mielestäni, kun en ole niiden äärellä: jos luen rantatuolissa työsähköpostin, reagoin siihen ja sitten en enää mieti asiaa.

Arkisin nollaan aivoni saunomalla, ja olen Suomen Saunaseuran jäsen. Uin meressä ympäri vuoden. Käyn myös säännöllisesti kävelyillä. Iltaisin saatan katsoa jotain sarjaa tai lukea dekkaria, ja siten saan aivoni täysin narikkaan. Olen siinä mielessä vanhanaikainen, että haluan lukea kirjani paperilta. Jos pistäisin illalla äänikirjan pyörimään, luulen että heräisin aamulla, enkä muistaisi kirjasta mitään.”

Työpäivien pituutta on vaikea ennakoida: työtunnit elävät, kumpaankin suuntaan.

Mieli

”On juttuja, jotka menevät ihon alle”

”Minulta kysytään usein, miten voin puolustaa ihmistä, jota syytetään kamalista asioista. Ajattelen, että vaikka ihminen olisi tehnyt jotain lainvastaista, hän on oikeutettu puolustukseen – eihän lääkärikään kieltäydy hoitamasta potilasta, joka on omilla elintavoillaan aiheuttanut kroppansa rappeutumisen. Se, että avustan rikoksen tehnyttä henkilöä, ei kuitenkaan tarkoita, että hyväksyn hänen tekemänsä asiat tai puolustan hänen tekoaan.

Tulen monenlaisten ihmisten kanssa toimeen ja olen empaattinen. Kun asiakas tulee luokseni, hän on aina kriisissä. Siksi kysyn ensimmäisenä kuinka hän voi, ja saako hän myös muuta ammattiapua. Olen myös vilpittömän innostunut, kun asiakas haluaa minut hoitamaan juttuaan ja luottaa sen käsiini. Myös ennakkoluulottomasta asenteesta on hyötyä, sillä joskus asianajajaa tarvitaan tilanteeseen pika-aikataululla, ja tällöin en tiedä asiakkaasta juuri mitään etukäteen.

” On tärkeää, että asiakassuhde pysyy ammatillisena.

Empaattisuudellakin on rajansa. On tärkeää, että suhde asiakkaan kanssa pysyy ammatillisena. Joskus oikeusprosessit ja siten asiakassuhteet kestävät vuosia, mutta ystävyyssuhteiksi niitä ei voi sanoa.

Työssä omat tunteet pitää osata siirtää syrjään ja suhtautua työhön ammatillisella viileydellä. Tämä taito tulee kokemuksen myötä. Asianajajan on ymmärrettävä, että oikeustapauksessa ei ole kyse minun henkilökohtaisesta kriisistäni, vaan asiakkaan. On kuitenkin juttuja, jotka menevät ihon alle. Jos haastattelen toimistossani henkilöä, joka kertoo lapsena koetusta, vuosia kestäneestä seksuaalisesta väkivallasta, saatan asiakkaan lähdettyä itkeä itsekin.

Jotkut asianajajat eivät halua ottaa hoitaakseen seksuaalirikoksesta epäillyn puolustusta. Itse kieltäydyn jutuista lähinnä aikataulusyistä. Tosin, jos minulla olisi omia lapsia, tilanne voisi olla eri: silloin saattaisi olla hankalaa puolustaa ihmistä, jota syytettäisiin lapseen kohdistuneesta teosta – varsinkin, jos lapseni olisi samaa ikäluokkaa kuin uhri.”

Leppiniemi rentoutuu muun muassa lukemalla dekkareita.

Julkisuus

”Säästän itseäni enkä seuraa nettikeskusteluja”

”En ole sosiaalisessa mediassa, enkä käy ikinä lukemassa keskustelu- tai kommenttipalstoja. Säästän siten itseäni. Paljon julkisuutta saaneissa oikeudenkäynneissä ihmisiltä löytyy erilaisia mielipiteitä siitä, mikä olisi ollut oikeudenkäynnin oikea lopputulos.

Jos työn alla on jokin vaativa juttu, päiväni ovat todella hektisiä. Silloin en edes ehtisi roikkua verkossa tutkimassa, mitä mieltä asioista ollaan. Eikä julkisella mielipiteellä ole muutenkaan mitään väliä tuomion kannalta – asia ratkeaa sillä näytöllä, mitä oikeussalissa esitetään.

” Lyhyt huilaushetki saattaa mennä haastattelussa.

Joskus tiedotusvälineiden läsnäolo oikeudessa tuo omat lisähaasteensa. Lyhyt huilaushetki saattaa mennä median haastatteluissa, ja kyllähän sitä tulee myös mietittyä, miltä itse näyttää: onko tukka hyvin, jos haastattelu vaikka kuvataan. Se on varmasti melko inhimillinen tunne.

Mutta on tiedotusvälineiden läsnäololla hyvääkin. Sen avulla kansalaiset saavat paremman käsityksen siitä, miten oikeusprosessit etenevät.

Vaikka Suomessa asianajaja saa elää jokseenkin rauhallista elämää, joitakin asianajajiin kohdistuneita väkivallan tekoja meilläkin on vuosien varrella ollut. Toivottavasti rikosjuttujen eri osapuolet ymmärtävät, että me asianajajat teemme vain työtämme. Ja kun oma työ tehdään hyvin ja sääntöjen mukaan, se ajaa samalla myös vastapuolen etua.”

Asiakkaat

”Vaikka tuomiota ei tule, uhrin kokemus on silti totta”

”Jos ihminen tulee tänään raiskatuksi, oikeudessa ollaan aikaisintaan kahden vuoden päästä. Usein prosessi venyy vieläkin pidemmäksi. Oikeudenkäynnillä ja sen lopputulemalla on iso merkitys uhrin toipumisen kannalta, ja siksi prosessit ovat uhrin näkökulmasta kohtuuttoman pitkiä.

Oikeuskäsittely saattaa viedä vain päivän, mutta paljon on tehty jo ennen sitä. Syyttäjä päättää syytteen nostamisesta sekä rikosnimikkeestä poliisin esitutkinnan perusteella. Sitten uhri esittää omat vaatimuksensa kirjallisesti, ja syytetty vastaa syytteeseen kirjallisesti. Näiden asiakirjojen perusteella asianajat tietävät, millaista näyttöä on hankittava, jotta oman asiakkaan vaade menisi oikeudessa läpi.

” Uhri haluaa, että syytetty saa tuomion.

Tässä kaikessa menee rikoksesta riippuen pitkään. Totta kai resurssipula vaikuttaa käsittelyaikoihin, mutta myös eri tahojen välistä yhteistyötä pitäisi parantaa.

Monesti uhri haluaa vahingonkorvausten sijaan, että syytetty saa tuomion, ja että asia tulee päätökseen. Joskus prosessuaalinen totuus voi kuitenkin olla hyvinkin eri asia kuin oikea totuus. Ihminen voi kokea tulleensa rikoksen uhriksi, mutta asiasta ei saada tarpeeksi näyttöä, jotta epäilty voitaisiin tuomita. Esimerkiksi seksuaalirikosten kohdalla uhrista voi tuntua kuin oikeus sanoisi, että häntä ei ole raiskattu, vaikka todellisuudessa tuomioistuin sanoo, että todisteita ei ole riittävästi. Se ei tarkoita, että uhrin kokemus ei ole totta.”