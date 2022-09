Yli 1 700 suomalaista kertoi, paljonko heillä on rahaa säästössä – miltä oma puskurisi näyttää näihin lukuihin verrattuna?

Kysyimme suomalaisilta, mikä on heidän puskurinsa suuruus. Puskurilla tarkoitetaan säästöjä, jotka voidaan ottaa heti käyttöön. Useissa vastauksissa toistuivat huolet taloustilanteesta.

Selvitimme, paljonko suomalaisilla on rahaa säästössä.

Miten kellään on pian varaa pitää valoja päällä tai syödä muuta kuin makaronia?

Huoli rahasta koskettaa monia suomalaisia, sillä muun muassa ruoan, bensan ja sähkön hinnat ovat nousseet räjähdysmäisesti viime aikoina.

Niin korona, sota kuin kiihtyvä inflaatiokin näkyvät jo suomalaisten kukkaroissa ja lautasilla. Näin kertoi moni hiljattain Me Naisten rahakyselyssä.

– Hoitajan palkasta ei jää liikaa rahaa käteen. Punalaputetut ja alahyllyjen edullisemmat tuotteet ovat käytössä. Tulevan talven lämmityskustannukset hiukan hirvittävät etukäteen, kertoo muun muassa Seija, 36.

Vaikeisiin aikoihin voi varautua lähinnä keräämällä säästöjä puskuriin, eli tilille tai sukanvarteen. Myös sijoitukset ovat monille osa säästöjä ja taloudellista varautumista. Puskurilla tarkoitetaan usein kuitenkin säästöjä, jotka voidaan ottaa heti käyttöön pahan päivän iskiessä.

Puskurin olisi hyvä olla noin kahden tai kolmen kuukauden nettopalkan suuruinen, sillä puskurin tulisi riittää tarvittaessa ainakin muutaman kuukauden menoihin.

Otimmekin selvää, kuinka paljon suomalaisilla on rahaa puskureissaan. Kyselyyn tuli yhteensä 1 759 vastausta.

Paljonko suomalaisilla on todellisuudessa rahaa säästössä?

Kyselyyn vastanneilla on keskimääräisesti 24 459 euroa puskureissaan.

Summa voi kuulostaa valtavalta, mutta ei hätää. Keskiarvoa nostaa se, että pienellä osalla vastaajista on huikeita summia puskureissaan.

Todellisuudessa 36 prosentilla kyselyyn vastanneista on puskureissaan 20 000 euroa tai enemmän. Samaan aikaan 38 prosentilla on korkeintaan 10 000 euroa säästössä.

Vastausten mediaani on 13 000 euroa. Se kertoo, mikä on vastausten kaikkein keskimmäisin arvo. Se kuvaa tässä tapauksessa hieman keskiarvoa paremmin sitä, millaisia summia suomalaisilla puskureissaan on.

Kysely oli tarkoitettu vain täysi-ikäisille ja vastaajia oli yhteensä 1 759. Osa vastaajista kertoi omistavansa säästöjä yli 100 000 euroa, mikä oli kyselyn yläraja puskurista löytyvälle summalle.

Valtaosa, eli noin 73 prosenttia vastaajista ei ole viime aikoina joutunut käyttämään puskuriaan. Sen sijaan noin 48 prosenttia vastaajista uskoo joutuvansa kajoamaan puskuriin tulevan vuoden aikana.

Huoli hinnoista ja säästösuunnitelmia

Vastausten perusteella suomalaisilla näyttäisi olevan säästö- ja raha-asiat suhteellisen hyvin hanskassa. Pelkät luvut eivät kuitenkaan kerro koko totuutta.

Toiset saavat isoista tuloista tai pienistä menoista enemmän säästöön, kun toiset taas joutuvat elämään kädestä suuhun tai säästöillä syystä tai toisesta.

Monissa vastauksissa toistuivat aikeet säästää runsaasti: suunnitelmissa oli tehdä hintavertailua, tiputtaa huonelämpöä, karsia ostamista, myydä tavaraa, siirtää remontteja sekä tarkistaa vakuutukset ja sähkösopimukset.

Säästöaikeet näkyivät myös esimerkiksi matkailun, ulkona syömisen ja auton käytön vähentämisessä.

Pelottaa tuleva talvi sähkölaskujen ja ruoan hinnan nousun takia. Sitä varten omakotitalossa asuvalla on oltava säästöjä. Enemmän tulee ostettua punalaputettuja tuotteita. Minna, 46, 4 000 euroa puskurissa.

Pyrin tinkimään vähän kaikesta: sähköstä, ruoasta, vaatehankinnoista, lasten menoista, autoilusta ja ravintolakäynneistä. Pienistä puroista syntyy suuri virta. Mikko, 45, 6 500 euroa puskurissa.

Erityisesti työttömien, pienituloisten ja opiskelijoiden kukkaroissa hintojen nousu tuntuu, ja rahaa voi olla mahdotonta saada säästöön, kun puskuri kuluu elämiseen:

En työttömänä elä enää pitkään säästöilläni. Olen ollut poissa töistä kohta vuoden terveydellisistä syistä. Pian pääsen takaisin töihin, mutten tiedä, riittääkö se palkkakaan enää mihinkään. Sanna, 38, 9 500 euroa puskurissa.

Olen vielä kotona asuva lukiolainen, mutta ensi syksynä korkeakouluopiskelija. Hintojen nousu harmittaa, sillä opiskelijan tulot ovat pienet ja tavallinenkin hintataso tuntuu silloin korkealta. Martta, 19, 900 euroa puskurissa.

Useissa, myös hyvätuloisten ja isoja puskureita omistavien, vastauksissa toistuivat huolet sekä aikeet joko jatkaa tai lisätä säästämistä.

Mietin tarkemmin mihin raaskin käyttää rahaa, vaikka varsinaista pakkoa nipistää ei vielä ole ollut. Jenni, 32, 11 000 euroa puskurissa.

Rakenteilla olevan asunnon lainakorot hirvittävät, mutta muuten minulla on hyvät tulot ja asun työsuhdeasunnossa. Hintojen nousu ei siten vaikuta arkeeni. Nina, 36, 5 000 euroa puskurissa.

Säästeliästä elämää ja sijoituksia

Osa vastaajista ei aio muuttaa kulutustottumuksiaan tai ei ole miettinyt asiaa. Moni kertoi olevansa kuitenkin hyvin suomalaiseen tapaan muutenkin säästeliäs eläjä.

Onneksi olen aina elänyt tuloihini nähden vaatimattomasti, joten ei tee tiukkaa, vaikka hinnat nousisivat. Milla, 42, 11 000 euroa puskurissa.

Taloudellinen tilanne on hyvä, vaikka työn ohella opiskelen ja olen vuoroviikkoisin yksinhuoltaja. Rahankäyttöä en aio muuttaa: hankintoja maltillisesti ja vain tarpeeseen. Tanja, 34, 5 000 euroa puskurissa.

Puskurin lisäksi muut säästöt, kuten rahastot ja osakkeet, voivat tuoda turvaa omaan talouteen. Sellaisia oli peräti noin 67 prosentilla vastaajista.

Muun muassa rahankäyttöä budjetoivan Inkerin, 55, elämää rahastot helpottavat puskurin ohella:

– Minulla on muutamia rahastoja ja rahaa korkeamman koron tilillä. Jos tilanne vaatii, rahaa pystyy vapauttamaan kohtuu nopeasti puskurin lisäksi. Palkkapäivänä tililtä lähtee automaattisesti rahaa säästöön, hän kertoo.

Monelle nykyinen taloudellinen tilanne on surkea ja ärsyttävä, mutta useat kyselyyn vastanneet kokivat, että toivoa on vielä jäljellä. Osa jatkaa päättäväisesti sijoittamista ja puskurin kartuttamista tulevaisuutta varten, vaikka ajat ovat tiukat.

Olen opiskelija ja pian valmistumisen myötä tulotasoni nousee. En ole kovin huolissani omasta taloudellista tilanteestani, sillä kuluni ovat kohtuullisen pienet. Puskuria on tarkoitus käyttää sijoitusasunnon ostamiseen. Riina, 26, 21 958 euroa puskurissa.

Tykkään suunnitella rahankäyttöä ja otan haasteet vastaan mielelläni. Tiedän paikkoja, joissa meidän perheessä voidaan vielä säästää. Onneksi tulot ovat ihan hyvät, enkä ole huolissani oman perheeni pärjäämisestä. Reeta, 32, 6 000 euroa puskurissa.

