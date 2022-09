Aiotko vaihtaa työpaikkaa? Kysy ensin nämä 4 kysymystä itseltäsi – erityisesti yhteen vastaaminen ehkäisee loppuunpalamista

Ennen uuteen työhön hyppäämistä on hyvä miettiä muun muassa omia motiiveja, vahvuuksia ja sitä, mikä merkitys työllä on omassa elämässä, sanoo organisaatiopsykologi Annamari Heikkilä. Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos työtä vaihtaa uupumuksen vuoksi?

Työpaikan vaihdos voi olla paikallaan esimerkiksi silloin, jos kokee kaipaavansa vaihtelua ja uusia haasteita tai jos nykyiset työt eivät tunnu mieleisiltä ja motivoivilta.

Entä sitten, kun tosiaan tuntuu, että maisemanvaihdos olisi paikallaan – mitä kannattaa ottaa huomioon?

Organisaatiopsykologi Annamari Heikkilä kertoo neljä asiaa, joita on hyvä miettiä ennen kuin vaihtaa työpaikkaa.

1. Miksi haluan vaihtaa työpaikkaa?

Kun uudet kuviot alkavat kiinnostaa, Heikkilä neuvoo miettimään, mitä syitä halun taustalla on. Kirjaa paperille nykyisen työpaikan hyvät ja huonot puolet. Pohdi sen jälkeen, mitä hyviä ja huonoja puolia työpaikan vaihdokseen tai mahdollisesti jo tiedossa olevaan uuteen työhön liittyy.

– Kyse ei ole kriittisyydestä, vaan uteliaisuudesta. Tarkoitus on selvittää itselle, miksi juuri tässä kohtaa elämää ja uraa haluaa tehdä tällaisen valinnan.

Kun on pohtinut tilannetta monilta kanteilta ja tietää, miksi haluaa vaihtaa työtä, voi Heikkilän mukaan paremmin sitoutua omiin valintoihinsa.

– Työpaikan vaihtaminen ei ole stressitöntä, vaan myös kuormittavaa. Kun tietää, miksi vaihtaa työtä, voi paremmin myös sietää ja säädellä mahdollisia epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita.

Työn vaihtamisen perusteiden selvittäminen myös motivoi ja innostaa.

” On olennaista pohtia, paljonko on valmis satsaamaan työhön.

2. Mikä merkitys työllä on elämässäni?

Uravalintoja pohtiessa on Heikkilän mukaan tärkeää analysoida rehellisesti sitä, mitä työltään haluaa. Entä mitkä muut asiat itselle ovat merkityksellisiä kuin työ? Tällaisten kysymysten pohtiminen ja itselle selvittäminen ehkäisee loppuunpalamista. Kun tietää, mikä merkitys työllä on oman elämän kokonaisuudessa, on helpompaa tehdä itselle sopivia valintoja.

– Työelämä on nykyään niin intensiivistä. Paineet ovat lisääntyneet ja asiat tapahtuvat nopeasti. Siksi on olennaista pohtia, paljonko on valmis satsaamaan työhön.

3. Missä elämäntilanteessa olen vaihtamassa työpaikkaa?

Ennen uuteen hyppäämistä on hyvä varmistaa, että elämänmuutokseen on riittävästi resursseja. Onko juuri nyt hyvä hetki vaihtaa työpaikkaa, vai onko elämässä muutenkin meneillään kaikenlaista?

Jos kotona, ihmissuhteissa tai muussa arjessa tapahtuu paljon, voi olla hyvä rauhoittaa jokin osa-alue, vaikkapa sitten työ. Heikkilä kertoo esimerkin:

– Eräs valmennettavani pohti juuri sitä, että hän on pitkään miettinyt työpaikan vaihtoa, mutta nyt ei ole sille oikea aika, koska hänen lastensa asumisjärjestelyihin oli tulossa muutos.

” ”Elämä on niin lyhyt, ettei kannata jatkuvasti ajatella, että pitäisi koko ajan mennä täysin tuntematonta kohti.”

4. Mitkä ovat supervoimani?

Neljäs kysymyksistä on Annamari Heikkilän suosikki: mitkä ovat juuri sinun supervoimasi työelämässä?

Omien vahvuuksien tiedostaminen on tärkeää, sillä kun niitä pääsee käyttämään, on työn tekeminen sujuvampaa, helpompaa ja motivoivampaa. Parhaimmillaan vahvuuksiaan hyödyntämällä saa pidettyä elämän tasapainossa.

– Elämä on niin lyhyt, ettei kannata jatkuvasti ajatella, että pitäisi koko ajan oppia ja mennä täysin tuntematonta kohti. Kehittymistä tapahtuu luonnostaan koko ajan. Siksi on tärkeää miettiä, missä on hyvä ja missä työssä voisi kohtuullisella panoksella saada parhaan mahdollisen tuloksen.

Omien supervoimien nimeäminen ei ole välttämättä helppoa, etenkään silloin, jos työuraa on takana vasta vähän. Toisaalta nuoret ovat Heikkilän mukaan usein taitavia tunnistamaan omat vahvuutensa, sillä heidän sukupolvensa on tottunut pohtimaan niitä jo koulussa.

– Jos vahvuuksien nimeäminen tuntuu vaikealta, kannattaa jutella kavereiden, vanhempien tai kollegoiden kanssa siitä, missä on pärjännyt. Aiemmista työtodistuksista voi katsoa, mistä on saanut hyvää palautetta.

Jos työuraa on takana vasta vähän, voi miettiä, minkälainen tekeminen on tuntunut itsestä hyvältä ja millaisissa tehtävissä on saanut onnistumisen kokemuksia.

Entä, kun taustalla on uupumusta tai vaikeuksia?

Tavallisesti työpaikan vaihtaminen on jännittävä mutta iloinen asia. Joskus irtisanoutumiseen päädytään kuitenkin vaikeuksien kautta. Esimerkiksi työuupumuksesta kärsivä saattaa joutua irtisanoutumaan, vaikkei uutta työtä olisikaan vielä tiedossa.

Jos on jättäytynyt pois töistä uupumuksen tai muiden vaikeuksien vuoksi, on Heikkilän mukaan hyvä ottaa huomioon muutama asia.

” Nyt on työntekijän markkinat.

Jos voit, pidä lomaa. On iso riski aloittaa uusi työ tilanteessa, jossa kantaa vielä vanhasta työstä kertynyttä kuormaa harteillaan. Anna itsellesi lupa olla tietämätön. Ensimmäinen vuosi uudessa työssä on uuden oppimista. Varsinkin, jos vanhasta työstä on lähtenyt uupumuksen vuoksi, ei varmasti ole parhaimmillaan kognitiivisesti. Toipuminen ottaa aikansa. Älä oleta, että kaikki muuttuu, kun vaihdat työpaikkaa. On tyypillinen ja inhimillinen ajatteluharha, että kun aloittaa uudessa työssä, kaikki tulee olemaan hyvin. Odotukset kannattaa pitää realistisina. Mieti, mitkä asiat vanhassa työssä ajoivat uupumukseen. Kun ne tiedostaa, voi todennäköisemmin varmistaa, ettei sama toistu uudelleen. Kannattaa esimerkiksi opetella pyytämään palautetta ja varmistaa, että keskustelee riittävästi esihenkilön kanssa. Työporukan sosiaalisiin kuvioihin osallistumalla pääsee kiinni työpaikan hiljaiseen tietoon ja saa kokemuksen yhteisöllisyydestä. Kerro omista odotuksistasi. Kommunikoiminen esihenkilön ja työyhteisön kanssa on tärkeää, vaikkei avoimuus ole aina helppoa. Toiveista ja vaatimuksista kertomista voi helpottaa se, että Annamari Heikkilän mukaan nyt on työntekijän markkinat: työnantajat taistelevat ammattilaisista ja asiantuntijoista.

