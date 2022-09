Pitäisikö irtisanoutua? Asiantuntija nimeää 3 merkkiä, jotka kertovat, että on aika harkita työpaikan vaihtamista

Oletko miettinyt työpaikan vaihtoa? Asiantuntija kertoo, milloin työhön liittyvät harmin aiheet ovat oikeasti työhön liittyviä, ja mitkä merkit tunnistettuaan irtisanoutumista kannattaa tosissaan harkita.

Jokaisella on joskus päiviä, jolloin oma työ puuduttaa. Silloin ajatukset alkavat helposti vaeltaa: Pitäisikö vaihtaa työpaikkaa? Olisinko tyytyväisempi muualla?

Organisaatiopsykologi Annemari Heikkilän mukaan työpaikan vaihtamisen taustalla on usein myönteisiä tekijöitä: vaihtelun tarvetta, uteliaisuutta ja halua oppia uutta sekä kehittää omaa uraa.

– Työmarkkinoilla on tällä hetkellä paljon liikkuvuutta. Korona on hyvälläkin tavalla sysännyt monet miettimään sitä, mitä työtä haluaa tehdä ja missä.

Toisaalta työpaikanvaihdoksen taustalla voi olla myös ikäviä syitä, kuten työuupumusta. Jos työpaikalla ei onnistuta uupumustilanteissa tekemään tarvittavia muutoksia, voi irtisanoutuminen olla ainoa vaihtoehto.

Yhä enemmän työpaikkaa vaihdetaan myös työn ja muun elämän tasapainoon liittyvien syiden vuoksi. Etenkin nuoret aikuiset tarkastelevat paljon jaksamistaan ja sitä, ottaako työ enemmän kuin antaa.

Millenniaalisukupolvi arvioi nykyään tarkasti myös sitä, miten omat arvot suhteutuvat työpaikan arvoihin.

– Jos omien arvojen ja työnantajan toiminnan välillä on liikaa ristiriitoja, se voi altistaa työpahoinvoinnille ja työuupumukselle.

3 merkkiä, joiden kohdalla on syytä pysähtyä

Mistä sitten osaisi tunnistaa, että on ehkä syytä irtisanoutua?

Annemari Heikkilä nimeää kolme merkkiä, joiden kohdalla kannattaa vähintäänkin pysähtyä pohtimaan omaa töissä viihtymistään ja jaksamistaan.

1. Töihin ei ole kivaa mennä

Mitä ajatuksia päässä herää, kun ajattelet työpaikkaasi ja työtehtäviäsi? Miltä töihin meneminen tuntuu?

– Tämä voi kuulostaa jopa naiivilta neuvolta. Mutta jos töihin meneminen tai töiden tekeminen ei tunnu hyvältä, on syytä pysähtyä miettimään, mistä se johtuu, Heikkilä sanoo.

2. Kärsit työuupumuksen oireista

Työuupumukseen viittaavat oireet ovat selkeä merkki siitä, että omaan työtilanteeseen on syytä kiinnittää huomiota. Joka aamuinen väsymyksen tunne tulevaa työpäivää tai työviikkoa ajatellessa on hälytysmerkki. Samoin se, jos työstä ei ehdi palautua viikonloppuna tai loman aikana.

– Huolestuttavaa on sekin, jos alkaa tulla kyynisiä ajatuksia omasta työstä ja työpaikasta. Sellaisia, ettei mikään työssä enää tunnu tärkeältä tai merkitykselliseltä.

Työuupumuksesta voi kieliä myös ammatillisen itsetunnon lasku.

– Jos tuntuu, että olen huono, en selviä työstäni enkä pärjää, on syytä miettiä, onko minun, työn ja työpaikan sosiaalisen ilmapiirin välinen match paras mahdollinen.

Työuupumusoireilun ilmetessä ensimmäinen askel on keskustella esihenkilön tai työnantajan kanssa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tilanteeseen puututaan, sen parempi. Esimerkiksi työtehtäviä muuttamalla, työtä kehittämällä tai eri työtehtäviin siirtymällä voidaan usein ratkoa ongelmia, jotka ovat johtaneet työuupumusoireiluun.

– Vaikka päätyisikin vaihtamaan työpaikkaa, niin mieluummin siihen päätyy siinä tilanteessa, että omia voimavaroja on vielä jäljellä, eikä vasta silloin, kun on jo ihan loppu, Heikkilä toteaa.

3. Työt kyllästyttävät

Yksinkertaisimmillaan työpaikkaa vaihdetaan vaihtelun vuoksi. Jos tuntuu, ettei enää opi uutta eikä innostu työstä, voi olla aika miettiä seuraavaa siirtoa.

Joskus kuulee sanottavan, että työpaikkaa olisi hyvä vaihtaa viiden vuoden välein oman urakehityksen vuoksi. Annemari Heikkilä ei usko moisiin sääntöihin.

– Kehittyminen riippuu niin monesta asiasta. Voi olla samassa työpaikassa vuosikausia, ja tehtävät voivat silti kehittyä ja haasteet lisääntyä. Oppiminen voi olla arkista, työn äärellä tapahtuvaa. Sellaista, että ’tätä en olekaan ennen tajunnut’.

Jos oma työ alkaa kuitenkin maistua puulta, kannattaa miettiä, voisiko vaihtelu virkistää.

– Ihminen on tavoitteellinen ja oppiva olento, jolle on lajityypillistä pyrkiä kehittymään. Jos oppiminen tuntuu pysähtyvän, aika harvalla pysyy motivaatio yllä.

Onko vika töissä – vai jossain muualla?

Joskus voi olla vaikeaa erottaa, johtuvatko omat tuntemukset tai haasteet juuri työstä vai jostain muusta.

– Jos elämässä on kuormitustekijöitä, kuten sairastumisia, ristiriitoja tai vaikka ero kumppanista, ne saattavat viedä voimavaroja niin, että se alkaa heijastua myös työhön, Heikkilä sanoo.

Pysähtyminen onkin tärkeää myös siksi, että voisi ymmärtää, mistä omat työhön liittyvät kielteiset ajatukset johtuvat. Heikkilä kehottaa esimerkiksi kirjaamaan ylös, mitä kuormitustekijöitä omassa elämässä juuri nyt on. Sitten voi yrittää tarkastella, mitkä niistä ovat sellaisia, joihin voi itse vaikuttaa.

– Jos on vaikkapa väsynyt valvottuaan öitä lapsen sairastelun takia, ei ole mikään ihme, jos työnantajan vaatimukset alkavat tuntua liiallisilta ja työtä kohtaan kyynistyy.

On silti fakta, että myös työ itsessään voi uuvuttaa, Heikkilä muistuttaa.

– Välillä näkee kannanottoja, että muu elämä selittää työuupumusta. Se on nykytutkimuksenkin näkökulmasta virheellinen väite. Voi olla niin, että kaikki muu elämässä on hyvin, mutta silti väsyy, jos työpaikalla on ristiriitoja.

Uusi saa jännittää

Työpaikan vaihtaminen voi aiheuttaa monenlaisia tunteita. Usein päällimmäinen niistä on jännitys. Se on luonnollista, Heikkilä lohduttaa:

– Työ on länsimaisessa kulttuurissa niin merkittävä osa identiteettiä, että olisi pikemminkin kummallista, jos työpaikan vaihtaminen ei jännittäisi tai jopa pelottaisi.

– Ihminen ei lähtökohtaisesti rakasta muutosta. Pidämme siitä, että asiat jatkuvat sellaisina kuin ne ovat.

Se, että rohkaistuu irtisanoutumaan, onkin Heikkilän mielestä aina rohkeaa. Tutusta ympäristöstä ja työyhteisöstä luopuminen voi ja saa tuntua haikealta ja vaikealta.

Erityistä rohkeutta irtisanoutuminen vaatii silloin, jos seuraavaa työtä ole vielä tiedossa.

– Suurimmalla osalla on kuitenkin taloudellinen pakko käydä töissä, koska on asuntolainat maksettavana ja ihmisiä elätettävänä. Ja silti monet uskaltavat hypätä tyhjän päälle, ja parhaassa tapauksessa siitä voi seurata jotain tosi hyvää.

