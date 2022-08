Asianajaja kertoo, mitkä tärkeät paperit jokaisen kolmekymppisen pitäisi laittaa kuntoon

Onko kaikilla muilla testamentti paitsi sinulla – ja tarvitseeko sitä tosiaan? Ammattilainen vastaa kysymyksiin tärkeistä juridisista asiakirjoista.

Tämä ei koske minua, miettii nuori ihminen kuullessaan sellaisia sanoja kuin ”testamentti”, ”avioehto” tai ”edunvalvontavaltuutus”. Mutta koskeeko sittenkin? Ei välttämättä, asianajaja Sanna Svahn Asianajotoimisto Svahn Oy:sta toteaa.

– Testamenttia ei ole tarpeen laatia, jos ihmisellä ei ole omaisuutta. Lähinnä siitä koituu vaivaa ja kuluja.

Kolmekymppinen, vuokralla asuva sinkku voi siis keskittää huolensa muihin asioihin kuin testamentin miettimiseen. Tilanne muuttuu Svahnin mielestä sillä hetkellä, kun kuvaan astuu avopuoliso ja omistusasunto, tai jos varallisuutta alkaa kertyä.

– Testamentti kannattaa erityisesti, jos haluaa turvata avopuolisonsa aseman oman kuolemansa varalta. Varsinkin, jos välit omien vanhempien tai sisarusten kanssa eivät ole kunnossa. Testamenttiin voi listata, mitä asunnolle käy: periikö avopuoliso sen tai onko hänellä oikeus lunastaa se käypään hintaan.

Toinen asiakirja, joka voisi Svahnin mielestä olla hyvä tehdä jo nuorena ja sinkkuna, on edunvalvontavaltakirja. Se mielletään ikäihmisten paperiksi, mutta saattaa sitä tarvita ennen muistisairauttakin. Sanna Svahn antaa esimerkiksi sairaalajakson onnettomuuden jälkeen. Läheisten elämää helpottaa, jos joku tuttu pääsee hoitamaan tajuttomana makaavan ihmisen asioita.

Entäs se avioehto

Kolmenkympin kieppeillä saattaa myös käydä niin, että päätyy naimisiin. Sanna Svahnin kokemus on, että ensimmäisen avioliiton solmijat jättävät usein avioehdon tekemättä. Se kannattaisi hänen mielestään laatia, sillä kaikenlaista voi tapahtua avioliiton aikana. Jos tulee ero ja jompikumpi puolisoista on liiton aikana vaurastunut, erosta tulee ilman avioehtoa riitaisampi kuin siitä tarvitsisi tulla. Näin on tilanne erityisesti, jos liitto jää lyhyeksi eikä toisen puolison panostus ole vaikuttanut varallisuuden kertymiseen.

Avioehto tehdään yleensä niin, että avio-oikeus suljetaan kokonaan pois. Sekin voi toisinaan osoittautua epäreiluksi: etenkin silloin, jos toinen puoliso on kartuttanut varallisuuttaan ja toinen on tukenut hänen vaurastumistaan hoitamalla lapsia kotona. Eron jälkeen kotona ollut jää puille paljaille.

” Porrastettuja avioehtosopimuksia tehdään tosi vähän, mutta sellainen ratkaisisi monta asiaa.

Svahn ehdottaa, että elämää miettisi avioituessa vähän pitemmälle ja laatisi avioehdon porrastettuna. Porrastamalla avio-oikeutta palautuisi aina sitä enemmän, mitä pitempään liitto on kestänyt.

– Porrastettuja avioehtosopimuksia tehdään tosi vähän, mutta sellainen ratkaisisi monta asiaa. Jos liitto päättyy tosi nopeasti, avio-oikeutta ei olisi eikä osituksen sovittelua tarvitsisi edes vaatia. Mutta pitkässä liitossa vaikka koko omaisuus voisi olla avio-oikeuden alaista.

