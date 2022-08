Matkaopas Inka, 29, kertoo, miten alle 1200 euron palkalla tulee toimeen – ja millaista työ oikeasti on

Töissä raatamista vai pelkkää lomailua? Matkaopas Inka Pakkanen kertoo, pitävätkö ennakkoluulot paikkaansa ja paljastaa millaista oppaan työ todellisuudessa on.

Matkaoppailla on monipuolisia työtehtäviä. Inka vetää muun muassa retkiä Elafonissin rannalle lauantaisin.

Maksetaanko tuosta mitään?

Miten tuolla palkalla elää?

Teettekö te siellä jotain vai oletteko te vaan lomalla?

Muun muassa tällaisia kommentteja matkaoppaana työskentelevä Inka Pakkanen, 29, on saanut kertoessaan työstään Tiktokissa. Onneksi mielikuva matkaoppaan työstä on yleisesti positiivisempi ja palaute on pääasiassa hyvää:

– Varsinkin monet nuoret ajattelevat, että olisi hieno kokemus päästä ja lähteä, tai miksei vanhemmatkin, jotka kaipaavat vähän muutosta elämään, Inka kertoo.

Inka kaipasi alkutalvesta 2022 elämäänsä jotain erilaista ja räväyttävää. Matkaopashaku oli auki: tämä vaikutti erinomaiselta tilaisuudelta muutokselle.

Hakijoita oli runsaasti suhteessa oppaaksi valittavien määrään. Haussa kävi kuitenkin hyvin, ja lähtö Kreetan saarelle Haniaan tulikin jo maaliskuun loppupuolella.

Millaista matkaoppaan työ todellisuudessa on?

Matkaoppaan työhön kuuluu asiakaspalvelua, kuten lentokenttäkuljetuksia, joissa viedään vanhat asiakkaat lentokentälle ja uudet tuodaan hotelleille. Välillä päiviä vietetään palvelupisteillä hotelleilla tai toimistolla.

Aiemmin liikunnanohjaajana työskennellyt Inka pääsee hyödyntämään työtaustaansa, sillä hän ohjaa saarella myös liikuntatunteja ja auttaa välillä kerhojen vetämisessä.

Suosikkeja ovat kuitenkin retkipäivät. Inka vetää lauantaisin Elafonissin rannalle retkiä.

– Retkipäivät ovat kivoja, kun pääsee viettämään enemmän aikaa ja juttelemaan asiakkaiden kanssa. Nopeilla lentokenttäkäynneillä ei ehdi hirveästi tutustumaan.

Erilaiset työtehtävät jakautuvat monipuolisesti viikkoon:

– Esimerkiksi tänään ohjaan yhden treenin ja lähden illaksi lentokentälle. Retkipäivä taas on pidempi päivä, jolloin tehdään vain se retki.

Joku saattaa pitää matkaoppaan työtä pelkkänä lomailuna, mutta työ vaatii paljon opettelua: oppaan täytyy osata kertoa ja neuvoa asiakkaita kaikissa kohteeseen liittyvissä kysymyksissä.

– Alkuun oli haastavaa sisäistää uutta kohdetta. Osa asiakkaista on käynyt vuosiakin samassa paikassa ja välillä täytyy myöntää, että sinä tiedät varmaan enemmän kun minä ja voit opettaa minua.

Myös retkillä täytyy puhua ja kertoa tarinoita luontevasti koko päivän ajan.

Pienemmälläkin palkalla pärjää

Töitä on kuutena päivänä viikossa. Joskus harvemmin poikkeuksena viikkoon saattaa tulla kaksi vapaapäivää. Työtunteja kertyy kuitenkin suunnilleen saman verran kuin Suomessa viisipäiväisessä viikossa.

– Meillä on usein vähän lyhyempiä työpäiviä, joten päivässä ehtii tehdä paljon muutakin kuin töitä.

Kaikki työtehtävät ovat Inkalle mieleisiä ja hänestä vapaa-aikaa on tarpeeksi, jotta työstä ehtii palautua.

Esimerkiksi Aurinkomatkoilla oppaan työstä maksetaan kuukausipalkkaa ja tällä hetkellä oppaan alkupalkka on 1130 euroa kuukaudessa.

– Mulla jää melkein saman verran täällä käteen mitä Suomessa kaikkien asumiskustannusten, laskujen ja muiden jälkeen. Kyllä täällä hyvin pärjää.

– Toki riippuu kohteesta eli esimerkiksi Aasiassa edullisemmassa kohteessa palkalla saa enemmän kuin kalliimmassa kohteessa.

Lisäksi työnantaja maksaa asumisen palkan päälle. Vaikka kohteessa asuttaisiin oppaiden kesken kimppakämpässä, on kaikilla kuitenkin aina omat huoneet.

– Meillä on täällä omat pienet yksiöt kaikilla samassa rakennuksessa. Työkaverit ovat lähellä, mutta aina on omaa tilaa.

Kuin yhtä perhettä

Arki saarella on muuten hyvin samankaltaista kuin Suomessa. Erityisesti liikkuminen vapaa-ajalla on Inkalle tärkeää.

Ainoana erona onkin kenen kanssa arkea vietetään. Ystävät ja perhe ovat Suomessa, joten ilot ja surut kohdataan työkavereiden kanssa.

– Lähdetään usein tyttöjen kanssa käymään kaupassa tai hengaillaan. Välillä myös vuokrataan auto ja kierrellään saarta.

Myös kuskeista on tullut tärkeä osa saaren työperhettä kielimuurista huolimatta:

– Meidän tiimin juniori täytti 21 vuotta, ja kun olimme yhdessä iltavuorossa, niin kuljettajat yllättivät ostamalla kakun kynttilöineen. Siellä sitten istuttiin bussin tavaratilassa ja syötiin kakkua kuljettajien kanssa, Inka naurahtaa.

Inka nauttii erityisesti rannalla vetämistään liikuntatunneista.

Toinen ikimuistoinen tapaus kävi kun Inkan poikaystävä oli käymässä kohteessa ja lähtöpäivänä Inka saattoi tämän koneeseen kyyneliä pidätellen.

– Meidän kuljettajat, pari vanhempaa miestä, katsoivat, mitä he voisivat sanoa tai tehdä kun eivät puhu englantia. He sitten ottivat minut kainaloon ja lähtivät hakemaan minulle kahvia lohduttaakseen. Oli jotenkin ihana hetki.

Miinuspuolena matkaoppaan työssä onkin rakkaista työkavereista luopuminen. Juuri viime viikolla Inka joutui luopumaan rakkaasta kollegastaan tämän lähtiessä uuteen kohteeseen.

– Täällä kun ei ole perhettä tai ystäviä, niin työkaverit on ne ystävät. Siinä tulee helposti hyvin läheiseksi.

Ystävien ja perheen lisäksi Suomessa odottaa myös kumppani. Inka tapasi miesystävänsä vuosi sitten syksyllä ja suhde alkoi alkuvuodesta 2022, joten kyseessä on melko tuore juttu.

Etäsuhde on sujunut kuitenkin hyvin: pari viestittelee päivittäin ja soittelee paljon toisilleen. Miehen työ mahdollistaa myös reissut Inkan luo Kreetalle, ja niitä on kesän aikana ollutkin kaksi.

Onneksi etäsuhteessa on myös omat hyvät puolensa:

– Olen tottunut elämään sinkkuna ja nautin siitä vapaudesta. En lähtisi enää sellaiseen parisuhteeseen, missä mun vapautta rajattaisiin, enkä tietenkään halua rajata myöskään toista.

Kumppanilla on oma kiireinen elämä, eikä Inka pode huonoa omatuntoa välimatkasta.

Työn epävarmuus ei vaivaa

Matkaoppaan työ jakautuu kesä- ja talvikausiin. Työn jatkumiseen liittyy usein epävarmuutta, sillä sopimukset tehdään useimmiten yhdeksi kaudeksi kerrallaan.

– Jos työt tekee hyvin ja kiinnostusta on, niin usein saa jatkoa. Kohteesta vaan pitää olla avoimin mielin, sillä hakijoita on paljon.

Nyt Inka on viihtynyt Kreetalla hieman yli neljä kuukautta. Inkan kauden oli tarkoitus jatkua lokakuun loppuun asti, mutta hänelle tarjottiin syyskuun lopussa alkavaa talvipaikkaa Gran Canarialta. Inkan kumppani ei yllättynyt töiden jatkumisesta.

– Puhuttiin ensin vain tästä Kreetan kesäkaudesta. Nyt kun ilmoitin jatkavani vielä talven, hän totesi naurahtaen tienneensä kyllä kenen matkaan hyppäsi.

Uudelta kohteelta Inka odottaa helpompaa aloitusta kun järjestelmät ja työnkuva ovat hallussa. Lisäksi uudet maisemat ja paremmat lenkkipolut houkuttelevat.

Sitä enemmän Inka odottaa kuitenkin parin viikon lomaa Suomessa, joka on kohteen vaihdon välissä.

Työ on opettanut arvostamaan entisestään elämää Suomessa: Inka on ikävöinyt perheen ja läheisten lisäksi luontoa, viileämpää ja raikkaampaa ilmastoa sekä irtokarkkeja.

– Tuskin teen tätä työtä loputtomiin, mutta jatkan niin kauan kun tuntuu hyvältä. Minulla on Suomessa vanha ihana työpaikka tai sitten keksin jotain ihan uutta seuraavaksi.