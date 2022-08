Main ContentPlaceholder

Työ & raha

Uusi lakiehdotus sai naisyrittäjät nostamaan metelin – ”Moni on hädissään elinkeinonsa puolesta”

YEL-uudistus on menossa pahasti mönkään, jos naisyrittäjiä on uskominen. – Uudistuksen kanssa pitäisi vetää käsijarrua, sanoo toimittaja ja tietokirjailija Rosanna Marila, joka on kirjoittanut pienyrittäjien raha-asioista.

Rosanna Marilan mielestä työtulon pitäisi perustua omiin ansioihin samalla tavalla kuin veroprosenttikin perustuu.