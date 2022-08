Nina ei ole omistanut omaa sänkyä 13 vuoteen – kolme naista kertoo, miten päätyivät etätöihin maailmalle

Diginomadit ovat etätyöläisiä, jotka voivat työskennellä mistä päin maailmaa tahansa. Miten tällaisen elämän voi oikein itselleen luoda? Nina, Monni ja Salla kertovat.

Viimeistään pandemian jälkimainingeissa etätyöstä on tullut uusi normaali, ja yhä useampi työnantajakin tarjoaa työntekijöilleen etätyömahdollisuuksia.

Kokonaan etätyötä tekevät, paikkasitoutumatonta elämää elävät diginomadit ovat kasvava joukko työelämässä.

Joidenkin ennusteiden mukaan esimerkiksi Yhdysvaltojen työikäisestä väestöstä 22 prosenttia työskentelisi diginomadeina vuoteen 2025 mennessä.

Euroopassa esimerkiksi Viro tarjoaa EU:n ulkopuolelta tuleville diginomadeille suunnattuja työlupia.

Myös Thaimaa tarjoaa diginomadeille jopa neljän vuoden mittaista Smart-viisumia.

Siispä miltä kuulostaisi ensi talvi palmujen alla?

Suomalainen Monni Himari, 37, on työskennellyt diginomadina noin kuusi vuotta. Päätyönään hän tekee yrittäjänä hakukoneoptimointia asiakkaille. Ohessa hän kirjoittaa artikkeleita retki- ja erälehdille sekä kouluttaa luovaa kirjoittamista.

Tämä kaikki hoituu etänä läppäriltä.

– Joinakin päivinä teen töitä Norjan vuonoilla hylkeiden sukeltaessa vieressä. Se on ihan uskomatonta, Monni kertoo.

Pysähtyminen pakotti pohtimaan elämää

Diginomadiksi Monni päätyi, kun edessä oli joko täysi loppuunpalaminen tai jonkinlainen muutos omassa työnkuvassa.

– Jos olisin jäänyt Helsinkiin töihin olisin todennäköisesti mennyt tosi syviin vesiin, Monni pohtii.

– Mulla ei yksinkertaisesti ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä.

Monni irtisanoi vuokra-asuntonsa ja suuntasi Lappiin ja Pohjois-Norjaan 4000 euron säästöjen kanssa. Mitään oikeaa suunnitelmaa tai oikeastaan asiakkaitakaan ei tuoreella yrittäjällä vielä tuolloin ollut.

Myös Salla Kozma, 46, päätti ryhtyä diginomadiksi, kun elämä pakotti pysähtymään. Koronavuosi vei näyttelijänä ja ääninäyttelijänä työskennelleen Sallan työt.

– Työt loppuivat kuin seinään. En halunnut jäädä rypemään ahdistukseen vaan ajattelin, että tämä kohta elämästä pitää käyttää jollain tavalla hyväksi, Salla kertoo.

Niinpä hän alkoi opiskella, ensin luovaa liiketaloutta ja sitten positiivista psykologiaa.

Nyt Salla on positiivisen psykologian ratkaisukeskeinen valmentaja. Hän perusti juuri yrityksen, joka tarjoaa positiivisen psykologian harjoitteita etänä kurssimuotoisesti. Työt onnistuvat mistä päin maailmaa tahansa.

Hänen tavoitteenaan on tehdä avunhakeminen mahdollisimman helpoksi, ja rakentaa asiakaskunnastaan lämmin toisiaan tukeva yhteisö.

Diginomadien valmentamisesta etäbisnes

Nina Kolari, 47, on etätyöskentelyn kokenut konkari. Hän lähti Suomesta maailmalle jo vuonna 2009, eikä ole omistanut omaa sohvaa tai sänkyä sen koommin.

– Päädyin diginomadiksi oikeastaan vahingossa, kun lähdin Lontooseen hakemaan töitä. Osallistuin siellä kuitenkin yrittäjäkurssille, jonka jälkeen ajattelin, että nyt on aika ehkä sittenkin tehdä jotain omaa, Nina muistelee.

Niinpä hän perusti yrityksensä, jonka parissa hän tekee useita erilaisia projekteja.

– Pääasiassa autan muita hankkimaan asiakkaita netistä. Jos joku on kiinnostunut nomadielämästä, niin käymme asiakkaan kanssa läpi myös sen, mitä nomadielämään siirtyminen häneltä vaatii, Nina kertoo.

Nina on asunut esimerkiksi Thaimaassa, Vietnamissa, Malesiassa, Kolumbiassa, Panamassa, Jenkeissä, Portugalissa, Italiassa, Espanjassa sekä Australiassa, missä hän opiskeli bisnestä.

” Ei tämän näin pitänyt mennä. En vain ole keksinyt tarpeeksi hyvää syytä lopettaakaan, tai löytänyt oikeaa paikkaa, mihin pysähtyä kokonaan.

– Helpompi olisi ehkä sanoa, missä en ole asunut. Afrikka on vielä kokematta, Nina kertoo ja nauraa.

Uusin paikkoihin Ninan on vienyt talonvahtina oleminen. Käytännössä hän siis asuu ajoittain talonvahtina talossa, jonka omistajat ovat matkoilla.

– Tämä mahdollistaa sen, ettei tuloja tarvitse maailmalle lähtiessä paljoakaan, kun ei ole mitään isoja asumiskuluja, Nina vinkkaa.

Hän on kiertänyt maapalloa nyt 13 vuotta ja jäänyt yhteen paikkaan aina pariksi kuukaudeksi.

– Ei tämän näin pitänyt mennä. En vain ole keksinyt tarpeeksi hyvää syytä lopettaakaan, tai löytänyt oikeaa paikkaa, mihin pysähtyä kokonaan.

Läppäri kiinni ja kalastusvapa käteen

Tällä hetkellä Nina on Lontoossa, josta jatkaa kuukauden päästä Brightoniin. Sen jälkeen suunnitelmat ovat auki.

Monni puolestaan majailee 2000 asukkaan pikkukaupungissa Pohjois-Norjassa. Hänellä on retkipaku, jolla hän reissaa aina pari viikkoa kerrallaan ja tekee töitä tien päältä.

Monnin läppäri vaihtuu työpäivän päätteeksi kalastusvapaan.

– Kun työpäivä loppuu vuonon rannassa, alan naaraamaan siitä meritaimenta, kalastusta harrastava Monni kertoo.

Salla asuu toistaiseksi puoliksi Helsingissä, sillä hänen kolme kouluikäistä lastaan asuvat siellä. Hän matkustelee kuitenkin paljon, viime aikoina etenkin Pohjois-Italiassa, Monacossa ja Sveitsissä.

Lapset asuvat osan ajasta Sallan luona ja osan ajasta isällään.

” Onhan tämä vähän egoistinen valinta, mutta nyt saan tehdä juuri sitä mitä haluan. Mikään koulu ei opeta yhtä paljon kuin yksin matkailu.

Mikä on parasta paikkasitoutumattomassa työssä?

– Se, että on päässyt muuttamaan maahan, jossa haluan asua ja josta olen unelmoinut, Monni vastaa.

– Onhan tämä vähän egoistinen valinta, mutta nyt saan tehdä juuri sitä mitä haluan. Mikään koulu ei opeta yhtä paljon kuin yksin matkailu.

Salla on Monnin kanssa samaa mieltä siitä, että parasta diginomadina työskentelyssä on vapaus.

– Rakastan rutiineja, mutta ne eivät minulla liity työhön, vaan perhe-elämään ja lasten kanssa olemiseen.

Entä huonot puolet, kai niitäkin on?

– Kaiken tämän vapauden keskellä täytyy olla järjestelmällinen, tehokas ja tuottava. Mulla on mahdollisuus olla missä vaan milloin vaan, joten työskentely vaatii myös kurinalaisuutta, Salla vastaa.

– Meillä kaikilla on juuret. Vaikeinta mulle on se, että perhe on kaukana, ja heidän luokseen on ainakin kahden päivän matka, Monni pohtii.

”Anna mennä vaan”

Jos etätyöt maailmalla kiinnostavat, Monni, Salla ja Nina kannustavat kokeilemaan diginomadina työskentelyä rohkeasti.

– Anna palaa! Jos olet ikinä miettinyt diginomadiksi ryhtymistä, niin anna mennä vaan, Salla kannustaa.

– Suurin osa valinnoista elämässä on sellaisia, että voit myöhemmin ihan hyvin muuttaa mielensä, jos joku ei tunnukaan omalta. Asioiden peruuttamisessa ja mielipiteen vaihtamisessa ei ole mitään väärää.

Näillä vinkeillä diginomadiksi Säästöjä ei tarvitse olla paljon, mutta jonkinlainen pesämuna on hyvä olla.

Ota selvää, tarvitseeko maahan erillisen työluvan tai -viisumin. EU-maiden kansalaiset saavat liikkua ja työskennellä EU-maiden välillä vapaasti.

Pidä itsestäsi meteliä: esimerkiksi Linkedin on hyvä paikka esitellä osaamistasi. Kerro mitä teet ja herätä ihmisten mielenkiinto.

Harkitse talonvahdiksi ryhtymistä. Näin voit säästää paljon asumiskuluissa.

Jos olet yrittäjä, hanki muutama vakioasiakas ennen lähtöä.

Asiakkaita kannattaa hankkia myös ulkomailta. Oman osaamisen tai palvelujen myyminen ulkomailla voi olla jopa helpompaa kuin Suomessa.

Jos yrittäjyys ei nappaa, hyvä paikka etsiä etätöitä ovat Facebookin etätyöryhmät, joista voi löytää myös suomenkielisiä töitä.

Erilaisia freelancer-töitä voit etsiä sivustoilta kuten upwork.com.

Tutustu ihmisiin reissun päällä. Tee aloitteita rohkeasti.

Kun matkustat uuteen paikkaan, lähesty paikallisia toimijoita. Esimerkiksi sisältöä tuottamalla saattaa saada alennuksia vaikkapa majoituksista.

Vakuutuksien kanssa ei kannata pihistellä. Ota selvää, mitä kaikkea vakuutuksesi kattaa.

Ole rohkea. Maailmalta pääsee aina takaisin. Lähde: Monni Himari, Salla Kozma, Nina Kolari

