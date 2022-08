Nina, 45, vuokrasi ylimääräisen asunnon Helsingin keskustasta ja vuokraa sitä edelleen Airbnb:n kautta – näin paljon hän tienaa sillä kuukaudessa

Nina Nordlund hankkii lisäansioita Airbnb-bisneksellä. Ninan tavoitteena on taloudellinen riippumattomuus vielä jonain päivänä.

Kesän alussa helsinkiläinen markkinointipäällikkö Nina Nordlund, 45, pohti, mistä voisi saada rahat kesäreissulle.

Ylimääräistä rahaa ei ollut, koska luvassa oli veromätkyt ja myös muita rahareikiä. Lisäksi syksylle oli jo suunniteltu matka Pariisiin.

– Mietin kuitenkin, että jotain olisi kiva tehdä vielä kesän aikana, Nina sanoo.

Ninan perheellä on ollut 16 vuotta kesämökki. Mökki siivottiin perheporukalla, ja sitten Nina laittoi sen vuokralle lyhytaikaiseen käyttöön Airbnb-palveluun. Nina sai 600 euroa – ja hän pääsi lastensa kanssa minilomalle Tukholmaan.

Tuumasta toimeen

Nina kokeili asunnon vuokraamista Airbnb-käyttöön ensimmäisen kerran jo muutama vuosi sitten. Tänä keväänä hän alkoi vihdoin vuokrata myös sijoitusasuntoaan Airbnb:n kautta.

– Asunnon sisustamiseen meni noin 2000–3000 euroa. Melkein kaikki kalusteet löytyivät kotoa valmiina, ja vanha opiskelija-astiastomme pääsi taas käyttöön asunnossa.

Kun vuokraustoiminta lähti pyörimään hyvin, Nina alkoi haaveilla, että voisipa vuokrata asuntoa myös Helsingin keskustasta.

Ninalla ei ollut mahdollisuutta ostaa itse asuntoa keskustasta, mutta hän oli kuullut, että jotkut myös jälleenvuokraavat asuntoja Airbnb-käyttöön.

– Aloin ottaa vuokranantajiin yhteyttä ja kerroin, että haluaisin vuokrata asunnon Airbnb-toimintaan.

Vuokranantajan löytäminen ei ollut kuitenkaan mikään ihan helppo homma. Nina ehti lähettää liki pari sataa hakemusta ennen kuin tärppäsi. Mutta lopulta löytyi muutamakin valmiiksi kalustettu asunto.

– Opin, että vuokranantajalle kannattaa tarjota 100 euroa enemmän kuussa kuin hänen pyyntönsä on, Nina kertoo.

Tavoitteena taloudellinen riippumattomuus

Nina on työskennellyt start upeissa, ja hänen tulonsa ovat siksi välillä vaihdelleet paljon.

Toisinaan rahaa on voinut tulla rutkasti, mutta on ollut aikoja, jolloin sitä ei ole tullut lainkaan. Siksi Nina on joutunut pohtimaan keinoja saada lisätienestejä. Päivätyönsä ohessa Nina on kirjoittanut kaksi kirjaa ja pitänyt talousvalmennuksia ja -webinaareja.

Nyt Nina saa lisätuloja Airbnb-toiminnasta 400–500 euroa kuukaudessa asuntoa kohden. Summasta hän maksaa vielä verot.

Lisäksi Nina on ottanut asuntoihin jälleenvuokraajan vakuutuksen, joka on jonkin verran tavallista kotivakuutusta kalliimpi.

Ninan mukaan mitä tahansa tyhjää asuintilaa tai vapaana oleva huonetta voi periaatteessa alkaa vuokrata.

– Jopa opiskelijakämppää voi katsella sillä ajatuksella, että siitä voisi jälleenvuokrata toista huonetta.

Nina ja hänen miehensä ovat asuntosijoittajia ja kovia säästämään. Varallisuutta siis on, mutta se, mikä on pantu säästöön, myös pysyy siellä.

– Tavoittelemme taloudellista riippumattomuutta jossakin vaiheessa, jos ei kokonaan, niin ainakin osittain. Teemme paljon töitä sen eteen.

Säästöihin ei kajota!

Nina olisi voinut myös myydä osakkeita päästäkseen lomalle, mutta hänen periaatteensa on, että niihin ei kosketa.

– Ne ovat tulevaisuuden vapautta ja turvaa. Jos haluaa jotain ekstrakivaa, pitää keksiä keino, jolla sen voi rahoittaa, Nina muotoilee periaatteensa.

Mutta miten lisätienestejä jaksaa hankkia vielä päivätyön ohessa? Airbnb-toiminta vaatii etenkin aluksi rutkasti työtä, ja sen Ninakin myöntää.

– Kesä on sesonkia, ja töitä on ollut nyt vähän turhan paljon. Onneksi niin omat kuin siskoni teini-ikäiset lapset ovat auttaneet asuntojen siivoamisessa.

Jaksamisessa auttaa sekin, että Nina voi halutessaan lopettaa milloin tahansa.

– Tämä on lisäjuttu, jota minun ei ole pakko tehdä. Jos oma rahatilanne olisi niin tiukalla, että arjesta selviäminen vaatisi tätä, asia olisi varmasti ihan eri.