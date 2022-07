Kun Mari Sinkkonen huomasi uupuvansa hoitoalalla, hän alkoi tosissaan miettiä vaihtoehtoja. Uusi ammatti löytyi koodin parista – vaikka opettelu piti aloittaa siitä, miten internet toimii.

Mari Sinkkosen elämä tuntui junnaavan paikoillaan.

– Olin äiti, mutta mitä muuta olin? Olin jumittanut kahdeksan vuotta firmassa, jossa ei ollut mahdollisuuksia edetä yhtään mihinkään, Mari kuvailee parin vuoden takaisia tuntemuksiaan.

Aiemmin hän oli ollut monta vuotta hoitoalalla vanhustyössä ja kokenut työn merkitykselliseksi. Hän piti työstä, mutta kolmivuorotyö oli henkisesti ja fyysisesti raskasta.

– Joka vuoro tehtiin vajaalla miehityksellä, ja jatkuvasti oli kiireen tuntu. Oli luksusta, jos oli kaksi peräkkäistä päivää vapaata.

Mari kärsi siitä, ettei työtä pystynyt tekemään laadukkaasti. Hän huomasi uupuvansa ja alkoi etsiä muita vaihtoehtoja. Koska hän ei tiennyt, mitä olisi lähtenyt opiskelemaan, hän päätyi entiseen työpaikkaansa, elektroniikan maahantuontiyritykseen. Siellä hän työskenteli varastolla esihenkilönä ja laskuttajana.

” Minusta tuntui kuin olisin saapunut kotiin.

Maria ahdisti se, ettei päässyt urallaan etenemään, mutta sitten yrityksessä tarjoutui tilaisuus: hän pääsi mukaan kehittämään yrityksen tarpeisiin uutta ohjelmistoa.

– Näin, mitä koodaaminen on ja kiinnostuin.

Helmikuu 2020 oli käänteentekevä. Mari osallistui Helsingissä Mimmit koodaa -yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa innostavat puhujat ja muut osallistujat saivat hänet lähes hurmion partaalle. Erityisesti hänen mieleensä on jäänyt yhteisön vetäjän Milja Köpsin puheenvuoro. Puheessaan Milja oli avoin ja innostava, ja itki lavalla satojen ihmisten edessä. Se teki Mariin vaikutuksen.

– Minusta tuntui kuin olisin saapunut kotiin. Tunsin olevani osa yhteisöä, jossa pystyi olemaan aivan avoimena. Tulin junalla kotiin ja ilmoitin puolisolleni, että nyt on minun aikani tehdä jotain hullua.

Miten internet toimii?

IT-ala oli kiinnostanut Maria jo nuorena. Kun hänen veljensä meni opiskelemaan alaa, hänkin olisi halunnut.

– Mutta silloin aika ei ollut kypsä sille, että mimmi olisi lähtenyt opiskelemaan IT-alaa. Ysärillä asiat olivat toisin, silloin se oli poikien juttu.

Mimmit koodaa -tapahtuman jälkeen ei mennyt montaa viikkoa, kun Mari teki päätöksen. Hän irtisanoutui vakityöstä, vaikka se tarkoitti kolmen kuukauden karenssia, jolloin rahaa ei tullut mistään. Sen ajan hän päätti käyttää opiskeluun.

– Teknologia kehittyy jatkuvasti ja ala on laaja. Se tarkoittaa myös sitä, että aluksi voi olla hankala hahmottaa, mitä mahdollisuuksia on ja mitä osa-aluetta lähteä opettelemaan. Itse lähdin ihan alkeista: miten internet toimii.

” Kun sain työtarjouksen, itkin kotimatkalla.

Mari ajatteli, että työllistyäkseen alalle pitäisi olla korkeakoulututkinto. Se ei kuitenkaan ollut vaihtoehto nelikymppiselle, asuntovelalliselle perheenäidille. Aluksi hän päätti suorittaa verkkokurssit digitalisaation ja koodaamisen perusteista.

– Tein ensimmäiset nettisivut puolison firmalle ihan läpällä ja totesin, että tämähän on hiton kivaa ja mielenkiintoista.

Syksyllä 2020 Mari kävi Vaasan ammattikorkeakoulussa Highway to code -nimisen lisäkoulutuksen, jossa hän opetteli web-kehittämistä ja IoT:tä eli esineiden internetiä. Mari suoritti työharjoittelun omatoimisesti, ja elokuussa 2021 hän pääsi mukaan puolivuotiseen rekrykoulutukseen. Rekrykoulutuksia järjestävät erilaiset koulutusfirmat, ja tavoitteena niissä on työllistyminen.

– Koulutuksen järjestävä yritys etsi asiakasyrityksiin sopivia hakijoita, minkä jälkeen kävin työpaikoilla haastatteluissa. Pääsin haastattelujen kautta työssäoppimaan Tecnotreelle, joka on suomalainen teknologiatoimittaja.

Puolen vuoden koulutusjakson jälkeen Mari sai Tecnotreelta työtarjouksen.

– Kun sain työtarjouksen, itkin kotimatkalla. Tein sen!

” On inspiroivaa nähdä, että ihan korkeimmalla johtopallilla istuu nainen.

Yritys on kansainvälinen, ja työkielenä on englanti. Mari työskentelee ohjelmistokehittäjänä osana pientä tiimiä. Vaikka IT-ala on edelleen miehinen, Mari on huomannut, että se on monimuotoistunut. Hänelle oli tärkeää valita työpaikaksi sellainen, jossa kaikki työntekijät eivät ole kolmekymppisiä valkoisia miehiä.

– Valtaosin meilläkin on miehiä, mutta kollegoina on ihmisiä hyvin erilaisista maista ja eri sukupuolta edustavia työntekijöitä. Johtoryhmässä korkeissa asemissa on naisia. Se kertoo mielestäni yrityksen arvoista, ja on inspiroivaa nähdä, että ihan korkeimmalla johtopallilla istuu nainen.

Mari ajattelee, että kokemus hoitoalalta ja esimiehen tehtävistä on antanut paljon osaamista, jota voi hyödyntää uudellakin uralla.

Kaksi vuotta kestänyt alanvaihto vaati puolisolta enemmän vetovastuuta lapsista viikonloppuisinkin. Rahat olivat tiukilla ja lapsille oli vähemmän aikaa. Mari kokee kuitenkin tärkeäksi sen, että pystyy esimerkillään näyttämään kahdelle tyttärelleen, mihin kaikkeen naiset pystyvät.

– Olen väkerrellyt tytöille pikku pelejä hiireen ja näppäimistön tutustumiseksi. On ollut hauska nähdä, miten he innostuvat niistä. He ovat myös itse tehneet pahvista läppäreitä, ja 4-vuotias kysyy luontevasti, että ’tuletko äiti mun kanssa projektia tekemään’.

Erilaisia urapolkuja

Viimeisten kahden vuoden aikana Mari on käynyt monissa Mimmit Koodaa -ohjelman ja sen yhteistyöyritysten tarjoamissa tilaisuuksissa, workshopeissa ja tapahtumissa. Nyt hän on innostunut Low-code -alustoista, joilla voi luoda uusia sovelluksia ja automaatioita myös ilman koodaamista.

– Jos olisin tiennyt siitä, ensimmäinen askel urahyppyyn olisi ollut vieläkin matalampi.

Koodaamiseen liittyy niin paljon erilaista teknologiaa, että urapolutkin voivat olla todella erilaisia. Marin mielestä ajatus urasta ei voi enää olla sama kuin ennen: että mennään lukioon, korkeakouluun ja siitä työuralle ja eläkkeelle. Omaa työelämää ei voi lukita parikymppisenä.

– Työura on pirstaloitunut ja polku polveilee eri suuntiin, ja silti kaikella voi olla tarkoituksensa.

Mari on huomannut, että myös teknologian alan yritykset arvostavat erilaisia urapolkuja.

– Omasta työkokemuksestani hoitoalalta ja esimiehenä olemisesta on eittämättä tarttunut matkaan sellaisia taitoja, joita pystyy hyödyntämään ohjelmistokehityksessä ja tiimityössä hyvin monipuolisesti. En tiedä, olisinko silloin kaksikymppisenä edes ollut valmis tähän työhön.

Alanvaihdon myötä Mari on innostunut uudelleen tietokonepeleistä, joita tykkäsi pelata nuorempana.

– Olen alkanut taas pelaamaan tietokoneella puolison kanssa, joka ei edes ennen ole pelannut pc:llä. Kun lapset menevät nukkumaan, pelaamme yhdessä selviytymismoninpelejä. Se on hauskaa laatuaikaa.

Koodaava hippinörtti

Vaikka stereotyyppinen kuva koodaajasta on miespuolinen tietokonenörtti, alalle mahtuu monenlaista persoonaa ja tekijää.

– Koodaaminen on paljolti ongelmanratkaisua ja vaatii uteliaisuutta. Ei tarvitse osata asentaa tietokonetta. Riittää, että osaa käynnistää sen. Itse olen aika kaukana siitä perinteisestä mielikuvasta, vaikka tavallaan nörtti olenkin, kun tykkään pelata tietokonepelejä. Olenkin sellainen hippinörtti, joka halailee myös puita.

”Suuri haaveeni on, että kun joskus olen katu-uskottavampi koodari eli kun takana on enemmän työvuosia, voisin puhua joukoille tai toimia mentorina alanvaihtajille.”

IT-alalla ollaan yleisesti ottaen tiedostavia ja pidetään ihmisistä huolta, mutta Mari haluaa omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että ala olisi entistä monimuotoisempi, ja myös tunteet ja empatia saisivat näkyä työpaikoilla.

– Suuri haaveeni on, että kun joskus olen katu-uskottavampi koodari eli kun takana on enemmän työvuosia, voisin puhua joukoille tai toimia mentorina alanvaihtajille. Haluaisin rohkaista ja tarjota apua alanvaihtoa harkitseville tai aloitteleville koodareille.

Marille äitiys oli yksi urahyppyä alulle paneva voima. Vanhempainvapaa oli pysäyttävä hetki ja itsetutkiskelun paikka.

– Äidiksi tuleminen on jollain tapaa identiteettikriisi. Vauvavuoden aikana sitä on niin intensiivisesti vain äiti, että koin tarvetta olla muutakin. Ja sitten sitä alkaa miettiä, kuka oikeastaan on ja miten haluaa itsensä esitellä.

” Hoitajan identiteetti on osa minua, ja välillä tulee huono omatunto.

Mari oli kokenut hankalaksi itsensä esittelyn silloin, kun ei viihtynyt työssään ja myös silloin, kun irtisanoutui ja vasta opiskeli uutta alaa.

– Ihmisen ammatti on iso osa identiteettiä. Edelleen hoitajan identiteetti on osa minua, ja minulle tulee välillä hirveän huono omatunto: nyt pitäisi olla juoksuhaudoissa toverien kanssa. En tiedä, liittyykö velvollisuudentunne ja auttamisenhalu meihin hoitajiin vai yleisesti naisiin.

Mari kokee ajoittain hankalaksi katsoa sivusta, kun hoitajat venyvät loputtomiin ja palavat loppuun.

– Jos nykyisessä työssäni koodi ei suoranaisesti auta ketään hädässä olevaa, nykyinen tilanteeni mahdollistaa sen, että minulla on energiaa ja jaksamista harrastaa vaikka hyväntekeväisyyttä. Mutta kyllä myös koodilla pystyy muuttamaan maailmaa.

Koodi pyörii kaikkialla

Mari kokee, että alanvaihdon myötä hän on onnellisempi ihminen ja iloinen ja ylpeä itsestään, jolloin perhekin voi paremmin. Turvaa ja helpotusta lapsiperhearkeen tuo myös se, että työajat ovat säännölliset.

– Liukuvan työajan ja etätyömahdollisuuden lisäksi uskallusta urahyppyyn antoi se, että tällä alalla on mahdollisuuksia ja työpaikkoja. Palkka on samansuuntainen kuin minulla oli esihenkilötyössä, mutta säännöllisin ja joustavin työajoin.

Mari korostaa, että ilman Mimmit koodaa -yhteisöä hänen alanvaihtoaan ei olisi tapahtunut.

– Myös miehet miettivät usein kolme- tai nelikymppisinä alanvaihtoa, ja miehiinkin liittyy stereotypioita, joihin heidät istutetaan. Hekin voisivat kaivata samanlaista yhteisöä kuin mimmit.

Marin mielestä yhteiskunnan pitäisi olla enemmän kiinnostunut koodista ja tekoälystä, koska ne vaikuttavat tulevaisuudessa kaikkeen. Jo nyt jokainen käyttää ohjelmistoja ja koodeja päivittäin jollakin tapaa.

– Koodi pyörii kaikkialla meidän elämässä, joten on selvää, että myös kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan koodaamaan.

