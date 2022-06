Sara, 21, kertoo, paljonko kiinteistönvälittäjä oikeasti tienaa asunnon myynnistä – paljastaa, millä perusteella osti oman asuntonsa

Oletko miettinyt, kuinka paljon kiinteistönvälittäjä saa rahaa myymästään asunnosta? Nuori asunnonvälittäjä kertoo, mikä alalla kiehtoo ja paljonko välittäjänä tienaa.

Sara Kuisma on kiinteistönvälittäjä ja osti juuri oman ensiasuntonsa.

Tiktokistakin tunnettu Sara Kuisma, 21, kyllästyi vanhaan työhönsä Veikkauksen pelihoitajana pari vuotta sitten ja haki töitä kiinteistönvälittäjäfirmoista. Pohjalla oli ylioppilastutkinto ja kokemusta asiakaspalvelu- ja myyntityöstä.

Kiinteistönvälitysalalla Saraa kiehtoi erityisesti sen yrittäjämäisyys – ja tietenkin mahdollisuus päästä näkemään toinen toistaan upeampia asuntoja.

– Työssä kaiken voi tehdä itse, ja on vapaus työskennellä vaikka iltaisin, jos haluan. Myös palkka riippuu siitä, kuinka paljon töitä on valmis tekemään, Sara kertoo.

Miten kiinteistönvälittäjän palkkio muodostuu?

Kiinteistönvälittäjän palkkio asunnon myyntihinnasta on Saran mukaan kaupunkialueella yleensä 2–3 prosentin hujakoilla.

Syrjäisimmillä seuduilla, joissa välittäjien kesken kilpailu kohteista on vähäisempää, palkkio on usein suurempi. Pikkukaupungeissa ja maalla välityspalkkio voi olla hyvinkin yli 3 prosenttia asunnon myyntihinnasta.

Kun esimerkiksi 400 000 euron asunnon välittäjäpalkkio on 2 prosenttia, tämä tarkoittaa välittäjälle 8 000 euroa. Tästä maksetaan 24 prosentin arvonlisävero.

Välitysfirma ottaa yrityksestä riippuen noin 20–75 prosenttia arvonlisäveron jälkeen jäljelle jäävästä summasta. Näin katetaan esimerkiksi välitysfirman kohteiden markkinointi- ja toimitilakuluja.

Tämän hintaisen asunnon myymisestä Saralle itselleen jää kaikkien lisäkulujen jälkeen noin 3 500 euroa. Tästä summasta menee vielä henkilökohtaiset verot.

” Karkeasti laskettuna välityspalkkiosta jää yleensä hieman alle puolet välittäjälle.

Alalla on kuitenkin useita erilaisia palkkamalleja. Palkkion suuruus riippuu myytävästä asunnosta, sen sijainnista, kiinteistönvälitysfirmasta, ja mahdollisesta pöytämaksusta.

– Pöytämaksu on siis käytännössä maksu siitä, että saa olla kyseisessä välitysfirmassa töissä, Sara selittää.

Saran oma pöytämaksu on 750 euroa kuukaudessa. Pöytämaksu riippuu kuitenkin myös siitä, kuinka ison prosentin välitysfirma ottaa välittäjän palkkiosta, ja sitä ei välttämättä ole ollenkaan.

– Karkeasti laskettuna välityspalkkiosta jää yleensä hieman alle puolet välittäjälle, Sara kertoo.

Kuukausitulot vaihtelevat paljon

Kiinteistönvälittäjänä tulot riippuvat täysin siitä, kuinka hyvin välittäjä myy ja kauppa käy. Ikinä ei tiedä ennalta, paljonko seuraavassa kuussa tienaa. Tiettyä kuukausituloa ei ole.

– Palkka riippuu ihan siitä, paljonko on valmis tekemään töitä ja kuinka hyviä tuloksia tekee, Sara kertoo.

Tämän vuoden alussa Sara teki kaupat kolmesta kohteesta saman viikonlopun aikana. Kohteiden yhteenlaskettu arvo oli lähes 2 miljoonaa euroa.

– Toisaalta joskus on hiljaisempaa, ja saan esimerkiksi vain yhdet kaupat kuukaudessa.

Omistusasunto Helsingin kantakaupungista

Sara osti hiljattain oman ensiasuntonsa. Päätös asunnon ostamisesta syntyi nopeasti. Äitinsä ja siskonsa, ja myöhemmin miehensä kanssa vuokralla koko elämänsä asunut Sara ei olisi uskonut, että ostaa oman asunnon näin nuorena – tai edes koskaan.

Asunto maksoi 180 000, ja remonttiin Sara on budjetoinut noin 10 000 euroa.

– Aikaisemmin ajattelin, että ne on jotain superrikkaita, jotka ostelee asuntoja. Mutta ei se niin mene!

Kriteerinä asunnolle oli arvonnousu lähitulevaisuudessa, joten Sara päätti hankkia mieluummin pienen asunnon Helsingin kantakaupungin alueelta, kuin isomman kodin kauempaa keskustasta.

” Tällä alalla tärkeintä on mielestäni, että on hyvä mentori opettamassa ja neuvomassa.

Tällä hetkellä Sara ei ole enää töissä välitysfirmassa, jossa aloitti kiinteistönvälittäjänä alun perin. Puolen vuoden jälkeen hän vaihtoi välitysfirmaa, kun tulosta ei tullut.

– Tällä alalla tärkeintä on mielestäni, että on hyvä mentori opettamassa ja neuvomassa. Nykyisessä firmassa mulla on sellainen, Sara iloitsee.

