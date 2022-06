Tältä tuntuu elää kumppanin rahoilla – Ursula, 37, ja viisi muuta suomalaista kertovat

Kun parisuhteessa toinen elättää toista, on tilanne usein väliaikainen – mutta ei aina. Millaista on elää kumppanin rahoilla? Kysely paljasti, että usein ratkaisu sopii mainiosti molemmille, mutta rahan pyytäminen puolisolta omiin hankintoihin voi aiheuttaa myös häpeää.

Yrittäjä ja Diili-voittaja Sointu Borg otti Instagramissa hiljattain kantaa ilmiöön, jossa nainen kustantaa ylellisen elämänsä mieskumppaninsa rahoilla. Borg väitti postauksessaan, että varakkaan miehen rahoilla elävä nainen saattaa elää itsepetoksessa.

– Vanha kansa sen jo sanoi: ”se kenen leipää syöt, sen lauluja laulat”. Se kenellä on raha, on valta. Suhteeseen, jossa mies kustantaa kaiken, muodostuu ajan myötä valtavääristymä, Borg kirjoitti.

Julkaisu herätti runsaasti keskustelua siitä, että asia on suhteessa harvoin niin yksinkertainen. Kysyimme suomalaisilta, kuinka heidän suhteessaan raha-asiat hoidetaan. Lähes 600 vastasi.

Elinkustannukset voidaan jakaa parisuhteissa useilla eri tavoilla. Molemmat voivat huolehtia omista kuluistaan tai kaikki voidaan laittaa puoliksi. Monet suhteuttavat menonsa tuloihin niin, että paremmin tienaava myös maksaa enemmän.

Tässä jutussa kumppaninsa elätettäväksi jääneet kertovat, miten heidän suhteessaan on päädytty siihen, että suhteen toinen osapuoli maksaa kuluja enemmän.

Jokaisen oma valinta

”Puolisoni tulot ovat hyvät, eikä minun työssäkäyntini juurikaan toisi lisäarvoa elintasoomme. Olemme myös aika perinteisiä arvomaailmaltamme. Minulla on hyvin rahaa käytössäni, enkä joudu sitä ”pyytämään”. On ylipäänsä vieras ajatus, että kulut jaettaisiin viivoittimen kanssa. Silloin, kun on yhteinen elämä ja luotto toiseen, myös rahat ovat yhteisiä. Samaan aikaan on niin, että kummankin täytyy voida tehdä itsenäisiä päätöksiä rahankäytöstään. Kun voi luottaa toiseen, ei tarvitse tehdä jatkuvia selvityksiä joka eurosta.

” ”Ihmettelen, mikä tarve on kritisoida niin voimakkaasti naisia, jotka eivät panosta uraan.”

Tilanne on toistaiseksi pysyvä. Olemme todenneet, että tämä sopii meille parhaiten. Koen myös itse, että en ole koskaan ollut onnellisempi kuin nyt kotona. Minulla on mahdollisuus keskittyä kaikkein tärkeimpiin asioihin elämässä, mutta aikaa on myös vapaa-ajalle ja harrastuksille. Minulla on päävastuu lasten ja kodin asioista, mutta en ylikuormitu, koska minulla jää aikaa myös itselle ja levolle. Ihmettelen, mikä tarve on kritisoida niin voimakkaasti naisia, jotka eivät panosta uraan. Ei myöskään luoteta siihen, että nainen voisi aivan itse tehdä tällaisen valinnan. Ihan kuin mies olisi pakottamassa naista kotiin. Se jos mikä on naista halventavaa.” – Ursula, 37.

Kotitöiden ja juoksevien asioiden hoitaminen on myös työtä

”Tilanne oli aluksi väliaikainen. Minä olin gradua tekevä opiskelija, jolla ei ollut enää opintotukikuukausia jäljellä, mutta ei myöskään oikeutta työttömyystukeen, koska olin opiskelija, en työtön työnhakija. Sosiaalitoimesta rahaa en saanut avopuolisoni juuri mediaanipalkassa olevien tulojen takia. Työssäkäyvä puolisoni ei ollut tilanteesta pahoillaan. Häntä ei haitannut maksaa väliaikaisesti kaikkea, eikä hän syyllistänyt minua millään tavalla. Totesi vain, että kyllä me pärjätään, eikä tämä ikuisesti jatku. Oli kova paikka, kun en voinut osallistua yhteisiin kuluihin enkä edes maksaa kaikkia omia kulujani. Hain samalla töitä, mutten saanut kuin satunnaisia tuurauksia.

” ”Rahan pyytäminen puolisolta omiin hankintoihin aiheuttaa häpeää.”

Valmistuin lopulta alalle, joka oli opiskeluaikojeni saatossa kokenut romahduksen, ja työpaikat ovat tiukassa. Tätä on jatkunut yhteensä jo neljä vuotta. Nämä vuodet ovat jättäneet isot jäljet itsetuntoon: Rahaa on vaikeaa saada, jos ei ole töitä, opintotukikuukausia, uudelleenkoulutustukea, huikeita säästöjä tai rikasta elättäjää. Minä pyrin hoitamaan kaikki kotityöt ja juoksevat asiat. Se on "työni" tällä hetkellä, kun puolisoni on muualla palkkatöissä ja maksaa osittain minunkin kulujani. Rahan pyytäminen puolisolta omiin hankintoihin aiheuttaa häpeää. Tunnen itseni epäonnistuneeksi, jos minulla ei ole varaa esimerkiksi uusiin lenkkikenkiin.” – Tuulikki, 34.

Kumppanin aloitteesta

”Mieheni tienaa bruttona noin 20 kertaa enemmän kuin minä. Itse olen työkyvyttömyyseläkkeellä. Mieheni haluaa, että pääsen osalliseksi hänen tuloistaan, ja että elintasomme on sama. Siksi hän haluaa maksaa kaikki kulumme, jotta voin esimerkiksi sijoittaa oman eläkkeeni.

” ”Ehdotus tuli paremmin tienaavan mieheni puolelta: Hän haluaa, että kaikki on yhteistä – myös hänen tulonsa.”

Ratkaisu vaikuttaa pysyvältä, eikä se aiheuta minkäänlaisia ongelmia tai erimielisyyksiä. Ehdotus tuli paremmin tienaavan mieheni puolelta: Hän haluaa, että kaikki on yhteistä – myös hänen tulonsa. Minkäänlaista valta-asetelmaa tästä ei ole syntynyt.” – Susanna, 39.

Tuloeroista syyllistäminen harmittaa

”Mies maksaa yhteisistä kuluista huomattavasti enemmän, sillä hänen tulonsa ovat vähimmilläänkin nelinkertaiset omiini verrattuna, vaikka käymme molemmat töissä. Toki maksan itse kaiken, mitä pystyn. Käytännössä kaikki lasten kulut menevät omasta pussistani, minkä lisäksi ainakin iso osa ruokakuluista. Laskuja maksan tilanteen mukaan. Molemmilla on omat rahat, mutta emme ole asiasta kovin tarkkoja. Palkkaeromme on valtava, eikä muuta mahdollisuutta oikeastaan olisi, jos haluaisimme pitää kiinni paremmin tienaavan toiveesta elintason suhteen.

” ”Rahallisesti en ole voinut panostaa perheeseen niin paljon kuin mieheni, joten omalle vastuulleni on jäänyt – osin tahattomasti – käytännössä kaikki muu.”

Ikävä kyllä mies joutuu edelleen maksamaan enemmän kuin toivoisin, mutta vuosien varrella tilanteet ovat vaihdelleet ja oma tilanteeni on ollut huonompikin. Mies on tehnyt koko ajan hyväpalkkaista työtä, ja itse olen ollut äitiyslomalla/lasten kanssa kotona, opiskellut, ollut työttömänä, ollut osatyökykyisenä, tehnyt keikkatyötä, tehnyt osa-aikatyötä… Onhan se epäsuhta välillä ollut räikeä, eikä sille ole joissain tilanteissa voinut mitään. Rahallisesti en ole voinut panostaa perheeseen niin paljon kuin mieheni, joten omalle vastuulleni on jäänyt – osin tahattomasti – käytännössä kaikki muu. Tuloeroista syyllistäminen harmittaa, sillä jokaisen pariskunnan pitäisi saada vapaasti tehdä niin kuin itse näkee parhaaksi. Aina ei ole edes kyse varsinaisista valinnoista. Haluaisin olla taloudellisesti itsenäinen, mutta haluan myös tehdä unelmieni työtä. Ikävä kyllä se sattuu omalla kohdallani olemaan matalapalkkaista, ja perheen yhteinen elintaso vaatisi paljon suuremmat tulot.” – Päivi, 34.

Äitiys vaikuttaa heti tuloihin

”Olin opiskelija, kun saimme ensimmäisen lapsemme. Äitiyspäivärahani oli pieni, ja osallistuin vaan murto-osaan yhteisistä kuluista. Myöhemmin kotihoidontuella en tienannut senkään vertaa. Yhteisen lapsemme vuoksi en tässä tilanteessa nähnyt muuta ratkaisua kuin olla kumppanini elätettävänä. Tilanne ei edes vaivannut, olihan se myös väliaikainen.

” ”Jos ei ole valmis jakamaan talouttaan ja pelkää hyväksikäyttäjiä sekä valta-asetelmia, ei ehkä kannata ainakaan mennä naimisiin.”

Parisuhteessa voi mielestäni olla erillistaloudet, jos ollaan avoliitossa tai ei ole yhteisiä lapsia. Avioliitto puolestaan on pitkälti myös talousliitto, jolloin on mielestäni erikoista, jos taloudet nähdään täysin erillisinä. Tiedän esimerkiksi yhden pariskunnan, jossa mies osti perheen asunnon omiin nimiinsä, koska halusi omistaa sen yksin. Tällä pariskunnalla ei kuitenkaan ole avioehtoa, joten eron tullessa vaimo saisi joka tapauksessa puolet yhteisestä omaisuudesta, myös kodista. Avioliiton kautta koti ja varat ovat käytännössä yhteisiä. Jos ei ole valmis jakamaan talouttaan ja pelkää hyväksikäyttäjiä sekä valta-asetelmia, ei ehkä kannata ainakaan mennä naimisiin.” – Roosa, 32

Turha laskeminen pois

”Olen ollut työttömänä, jolloin kumppani tienasi minua enemmän rahaa. Mielestäni ihmiset stressaavat aivan liikaa rahasta ja sen jakamisesta. Asiaa voi myös miettiä näin: Jos pariskunta jättäisi turhan laskemisen pois, ja tekisi ylimääräisen ajan töitä? Sillä rahalla ostaisi varmasti yhdessä ruokaa.

” ”Mielestäni ihmiset stressaavat aivan liikaa rahasta ja sen jakamisesta.”

Nykyään oma palkkani on isompi kuin puolisoni, mutta ei ole ikinä häirinnyt, vaikka ehkä maksankin enemmän. Mistä sitä tietää, vaikka joutuisin pyörätuoliin ja puolisoni joutuisi minut elättämään? Eli lyhyesti: rahaa on turhaa miettiä, kunhan kaikki tulee maksettua ja molemmilla riittää rahaa vielä omiin juttuihin.” – Juha, 39

