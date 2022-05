Miten rahat pitäisi jakaa parisuhteessa? Kerro, oletko elättänyt kumppaniasi tai maksatteko kaiken sentilleen puoliksi

Jaetaanko sinun parisuhteessasi menot puoliksi vai maksaako paremmin tienaava enemmän? Oletko joskus elättänyt puolisoasi – ja mitä ajattelet siitä, jos toinen elättää toista? Vastaa Me Naisten kyselyyn.

Diili-voittajana tunnettu Sointu Borg otti hiljattain Instagramissa kantaa ilmiöön, jossa nainen kustantaa ylellisen elämänsä mieskumppaninsa rahoilla.

Borg väittää postauksessaan, että varakkaan miehen rahoilla elävä nainen saattaa elää itsepetoksessa.

– Vanha kansa sen jo sanoi: ”se kenen leipää syöt, sen lauluja laulat”. Se kenellä on raha, on valta. Suhteeseen, jossa mies kustantaa kaiken, muodostuu ajan myötä valtavääristymä, Borg kirjoittaa.

Julkaisu on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisen median eri kanavissa. Keskusteluissa on pohdittu myös sitä, onko parisuhteessa ylipäänsä hyväksyttävää elää toisen rahoilla, oli sitten mitä sukupuolta hyvänsä.

Elinkustannukset voidaan jakaa parisuhteissa useilla eri tavoilla. Molemmat voivat huolehtia omista kuluistaan tai kaikki voidaan laittaa puoliksi. Monet suhteuttavat menonsa tuloihin niin, että paremmin tienaava myös maksaa enemmän.

On myös suhteita, joissa toinen maksaa molempien kulut omasta pussistaan. Usein tällainen tilanne on väliaikainen: jos toinen opiskelee tai on työtön, huolehtii työssä käyvä usein sillä välin valtaosasta talouden kustannuksista. Aina kyse ei kuitenkaan ole lyhytaikaisesta sopimuksesta, vaan pysyvästä ratkaisusta.

