Joka neljäs Me Naisten kyselyyn vastannut kertoi, että käyttötilillä on enintään satanen.

Korona-ajan lomautukset ovat voineet kaataa osan talouden viime vuosina. Kun menot eivät ole välttämättä pienentyneet, mutta tulot ovat romahtaneet, vyötä on saattanut joutua vetämään kireämmälle.

Suomessa on myös joukko ihmisiä, joilla korona on vaikuttanut töihin korkeintaan etätöihin siirtymisellä, mutta tulot ovat säilyneet ennallaan tai jopa nousseet. Samaan aikaan kulutus on saattanut vähentyä, kun ruokaostokset on tehty harvemmin ja harkitummin, eikä lomamatkoille ole lähdetty. Rahaa on saattanut jäädä jopa säästöön.

Säästöjä voi olla tietenkin myös ajalta ennen koronaa. Osa makuuttaa säästämiään rahoja tilillä, osa taas sijoittaa ne. Niitä on saattanut kulua myös elämiseen, jos korona-aika vei työt, kuten osa Me Naisten kyselyyn vastanneista kertoo.

Kaikki säästöt on korona-aikana kirjaimellisesti syöty tai käytetty vuokraan. Nainen, 46

Otimme selvää, kuinka paljon suomalaisilla on rahaa käyttötilillään. Kyselyyn tuli yhteensä 2 447 vastausta.

Tämä kyselystä paljastui

Kyselyyn vastanneilla on keskimääräisesti 10 726 euroa ja 59 senttiä käyttötilillään.

Jos hätkähdit summaa, sillä oman pankkitilin saldo ei näytä samalta, ei hätää. Keskiarvo nousee hurjasti siksi, että pienellä osalla vastanneista on suuria summia tilillään.

Vain 17 prosentilla kyselyyn vastanneista oli käyttötilillä 10 000 euroa tai enemmän. Sen sijaan joka neljännellä vastaajalla oli korkeintaan 100 euroa tilillä.

Vastausten mediaani on tasan 950 euroa. Se kertoo, mikä on vastausten kaikkein keskimmäisin arvo. Se kuvaa tässä tapauksessa keskiarvoa paremmin sitä, millaisia summia suomalaisilla tilillään on.

Osa on joutunut kajoamaan säästöihin viime vuosien lomautusten sekä kallistuneen ruoan, polttoaineen ja sähkön vuoksi.

Kysyimme myös, miten korona-aika on vaikuttanut menoihin ja tuloihin. Suurin osa (61 %) kertoo, että heidän tulonsa ovat suunnilleen samat kuin ennen koronaa. Noin joka viidennellä tulot ovat kasvaneet korona-aikana. Lopuilla 18 prosentilla tulot ovat pienentyneet.

Olen ollut työttömänä vuodesta 2020. Oli arvattavaa, joten töissä ollessani säästin. Onneksi on velaton asunto ja hieman muutakin varallisuutta. Nyt kun saan kuukaudessa 1300 euroa käteen, niin eipä sillä juhlita. Nainen, 62

Rahaa kuluu nykyään vähemmän 21 prosentilla vastaajista. Menot ovat kasvaneet joka kolmannella vastaajalla. Sitä perustellaan esimerkiksi sähkön, polttoaineen ja ruoan hintojen nousulla. Lähes puolilla vastaajista menot ovat pysyneet suunnilleen samoina.

Korona vähensi ravintoloissa käyntiä ja matkustamista, mutta säästyneille rahoille löytyy kyllä muuta käyttöä. Mies, 50

Ruoan ja energian kallistuminen on lisännyt kuluja huomattavasti. Ruokakauppaan menee lähes joka kuukausi 20–30 € enemmän, vaikka ostokset ovat samat. Nainen, 40

Säästöt poikimaan

Me Naisten aiemmassa jutussa taloustieteen professori Panu Kalmi neuvoo, että säästössä olisi hyvä olla kuukauden palkan verran rahaa.

Hän suosittelee sijoittamaan, jotta raha ei pelkästään loju tilillä, vaan lisääntyy.

– Sijoittaminen nähdään usein suurena riskinä, mutta esimerkiksi indeksirahastot ovat todella turvallinen tapa sijoittaa, sillä riski on hajaantunut, kun rahasto koostuu monista eri osakkeista. Lisäksi indeksirahaston hallintokulut ovat minimaaliset, eli pienemmänkin summan sijoitus on kannattavaa, Kalmi totesi jutussa.

Osa kyselyyn vastanneista kertoo, että heillä on tilillä olevien rahojen lisäksi varallisuutta rahastoissa, osakkeissa ja muissa sijoituksissa.

Tilivarallisuus ja rahoitusvarallisuus on hajautettu moneen paikkaan, suurin osa varallisuudesta ei ole pankkitileillä. Nainen, 51

