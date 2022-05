Kuinka paljon sinulla on rahaa tilillä? Kerro rehellinen vastauksesi – teemme juttua suomalaisten rahatilanteista

Muutama vuosi sitten tuhannet suomalaiset paljastivat Me Naisille pankkitilinsä saldon. Mutta mitä tileillä mahtaa olla nyt, kun koronapandemiaa on takana useampi vuosi?

Kysyimme kesällä 2019, paljonko suomalaisilla on rahaa pankkitilillä, ja yli 10 000 vastasi. Sen jälkeen tuli korona – ja sen vaikutukset ovat monella näkyneet myös pankkitilillä.

Lomautukset ovat pakottaneet joukon ihmisiä kiristämään vyötä esimerkiksi ravintola- ja palvelualoilla. Moni on tullut irtisanotuksi tai joutunut lopettamaan yritystoiminnan – ja toisaalta joillekin aloille ja yrityksille korona on tuonut lisää töitä.

Me Naisten aiemmasta kyselystä kävi ilmi, että moni on käyttänyt säästönsä ja ostanut unelmiensa asunnon, kun etätöiden myötä kotiin on kaivattu lisää huoneita ja suurempi piha. Rahaa on saattanut kulua myös remontteihin tai muihin isoihin hankkeisiin, joihin on koronan myötä ollut aikaa.

Niillä, joilla korona ei ole vaikuttanut työtilanteeseen, korona-aikana on saattanut säästyä rahaa. Lomamatkoihin kuluvat sataset ja tonnit ovat jääneet sukanvarteen, eikä niitä ole saanut kotona hengaillessa tai luonnossa liikkuessa kulumaan samalla tavalla.

