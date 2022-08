Whitney teki reissatessaan havainnon, joka teki hänestä miljardöörin – tällainen on hänen uskomattoman satumainen tarinansa

Deittisovellus Bumblen perustaja Whitney Wolfe Herd on kaikkien aikojen nuorin nainen, joka on vienyt perustamansa firman pörssiin. Sinä päivänä hänellä oli esikoisvauva kainalossaan.

Bumblen hallituksen 11 jäsenestä 8 on naisia. Kuvassa Whitney poseeraa muotisuunnittelija Diane von Furstenbergin kanssa tilaisuudessa, jossa keskusteltiin naisjohtajuudesta.

Whitney Wolfe syntyi vuonna 1989 Salt Lake Cityssä Utahissa, joka tunnetaan Yhdysvalloissa mormonivaltaisena alueena. Utahin mormoneihin liitetään usein moniavioisuus – siis tietysti miesten – ja hyvin konservatiiviset sukupuoliroolit. Naiset menevät todella nuorina naimisiin ja lapsia saatuaan keskittyvät tiukasti kodinhoitoon.

Whitneyn lapsuudenperhe ei ollut mormoniuskossa, mutta hän on kertonut, että kasvuympäristön ilmapiiri vaikutti häneen voimakkaasti. Vaikkei hän nuorena osannutkaan sitä analysoida, hän tunsi, ettei elämä ollut naisten näkökulmasta reilua eikä tasapuolista.

”Naiset odottavat ja ovat hiljaa, miehet toimivat ja johtavat”, hän kuvaili aikakauslehti GQ:n haastattelussa.

Tinderistä Bumbleen

Whitney aloitti teknologia-alan opinnot yliopistossa Texasissa. Hän oli valinnut alan pantuaan matkustellessaan merkille, kuinka kiinni ihmiset ovat älypuhelimissaan. He eivät löydä bussiaikatauluja, eivät pysty ostamaan matkalippua tai löydä paikalle ravintolaan ilman puhelintaan. Toiset paheksuvat moista riippuvuutta, toiset näkevät siinä bisnesmahdollisuuden.

Whitney kuului epäilemättä jälkimmäiseen joukkoon.

Whitneyllä ei ollut aluksi mitään suurta ideaa tai visiota, mitä hän aikoo teknologiabisneksessä tehdä. Hän päätyi joukkoon, joka perusti vuonna 2012 maailman ehkä tunnetuimman deittisovelluksen Tinderin.

” Whitney on nuorin nainen, joka on omalla työllään tehnyt itsestään miljardöörin.

Vajaat pari vuotta myöhemmin hän haastoi firman oikeuteen seksuaalisesta häirinnästä ja syrjinnästä. Homma sovittiin ennen oikeuden istuntoa, ja Whitney sai yritykseltä miljoonan dollarin korvauksen. Vuonna 2014 hän perusti oman deittisovellusyrityksensä Bumblen.

Vuoden 2021 alussa Whitney Wolfe Herdin perustama deittisovellus Bumble listautui New Yorkin pörssiin. Samalla Whitneystä tuli 31-vuotiaana kaikkien aikojen nuorin nainen, joka on vienyt perustamansa firman pörssiin ja tällä hetkellä myös nuorin nainen, joka on niin sanotusti omalla työllään tehnyt itsestään miljardöörin. Whitney Wolfe Herdin omaisuudeksi arvioitiin viime vuoden lopulla 1,5 miljardia dollaria.

Tasa-arvoisempaa treffailukulttuuria

Bumblen erottavin ominaisuus muihin treffiäppeihin verrattuna on, että heteroseksuaalisessa seuranhaussa vain nainen voi lähettää mätsin tullessa ensimmäisen viestin. Ideana on, että häiriköivät seksiviestit ja ahdistelevat, pyytämättä lähetetyt munakuvat vähenevät ja naisilla on enemmän ”valtaa” treffailun aloittamiseen.

Aloitteen siirtäminen naiselle on amerikkalaisesta deittikulttuurista käsin katsottuna niin erikoista, että sitä kuvaillaan jatkuvasti feministiseksi. Yhdysvalloissa kun on totuttu, että se on aina mies, joka pyytää ulos, tilaa ravintolassa ruuat ja maksaa laskun. Bumblea myös tavataan tarkastella suurennuslasin kanssa: josko feministit tekisivät jonkun virheen.

Wolfe on kertonut GQ:n haastattelussa, että naiset ovat Piilaaksossa kovilla. Erittäin miesvaltaisissa työpaikoissa naisia kohdellaan stereotyyppisesti, ja heihin suhtaudutaan kaksinaismoralistisesti. Häirintä on yleistä, samoin palkkasyrjintä. Naiset eivät saa helposti ylennyksiä, ja mitä korkeammalle organisaatiossa noustaan, sitä harvinaisemmiksi naiset käyvät. Siinä kun nuori start up -kuningas julistaa isoon ääneen muuttavansa keksinnöllään maailman, naisen kannattaa pitää suunsa supussa, jos hän haluaa tulla vakavasti otetuksi.

Whitney korostaa, ettei hän väitä deittiäppinsä muuttavan maailmaa. Hän haluaa kuitenkin muuttaa treffailukulttuuria tasapuolisemmaksi.

– Se jää sitten muiden arvioitavaksi, muuttaako se maailmaa vai ei.

” Puolisokaan ei ole köyhä poika, sillä hän on perinyt öljybisneksen.

Whitneyn puoliso on texasilainen öljymiljardööri Michael Herd. He menivät naimisiin vuonna 2017.

Ja sitten vähän rakkaussiirappia

Whitneyn toinen sukunimi Herd on peräisin texasilaiselta aviomieheltä, Michael Herdiltä, jonka kanssa hän on ollut naimisissa vuodesta 2017. Puolisokaan ei ole köyhä poika, sillä hän on perinyt isoisänsä perustaman öljybisneksen.

Whitney tapasi tulevan miehensä rikkaiden hiihtolomapaikkana tunnetussa Aspenissa Coloradossa vuonna 2013, kertoo Vogue. Molemmat olivat viettämässä siellä joulua perheensä kanssa, kun yhteinen ystävä esitteli heidät toisilleen. (Tässä kohtaa pitää tietenkin korostaa sitä, että he eivät siis tavanneet deittiäpissä, vaan niin kutsutussa elävässä elämässä.)

Angloamerikkalaisesta näkökulmasta Whitney ”teki suhteessa aloitteen”, sillä hän rohkeni puhutella Michaelia seuraavana päivänä ja istua tämän viereen ravintolassa. Whitney näki Michaelin syömässä pitkää lounasta ja vinoili tälle, että ravintolassa istuskellessa hieno hiihtopäivä menee hukkaan. Texasilainen öljymiljonääri ja ravintoloitsija vastasi, ettei osaa kovin hyvin lasketella, ja pyysi, että Whitney näyttäisi hänelle mallia.

Vaikka päähenkilö on tiukka bisnesnainen, joka haluaa nimenomaan muuttaa tapailukulttuuria tasa-arvoisemmaksi, hänen oma rakkaustarinanansa muuttuu tässä kohdin lähes siirappiseksi prinsessasaduksi.

Whitney tapasi tulevan puolisonsa rinteessä rikkaiden suosimassa Aspenin laskettelukeskuksessa. Asialla olivat yhteiset ystävät.

Hiihtohississä mies kertoi, kuinka häntä jännittää ja pyysi, voisiko Whitney laskea hitaasti, että hän pysyisi perässä. Silti hissistä noustuaan Michael, korostetun herrasmies kun on, kantoi Whitneyn sukset ja auttoi tätä kiinnittämään ne jalkaan. Tässä vaiheessa Whitney kertoo ihmetelleensä, kuinka mies osasi tällaista, jos ei kerran osannut kunnolla lasketella.

Whitney lähti laskemaan rinnettä alas ja arveli aloittelijan tulevan kaukana perässä. Mutta pian mies suhahti takaa hänen ohitseen. Michael odotti Whitneyä rinteen alla, auttoi häneltä sukset pois jalasta ja toivotti hyvää päivänjatkoa. Whitney on kertonut jälkeenpäin hävenneensä sitä, että oli kehuskellut omilla hiihtotaidoillaan.

– Elämäni ei ollut sen päivän jälkeen entisellään, hän sanoo Voguessa.

Satumainen kosinta

Julkisesti pari kertoi seurustelustaan saman vuoden ystävänpäivänä, ja pari vuotta myöhemmin seurasi (miehen aloitteesta) romanttinen kosinta ratsastusretkellä Texasissa. Kuten satuun nykyään kuuluu, nainen oli pukeutunut vain tavallisiin farkkuihin ja liian isoon miesten paitaan, hiukset olivat likaiset ja naama kiiltävä ja meikitön, mutta kosintapaikka miehen suvun valtavilla tiluksilla oli molemmille merkityksellinen.

– Kaikki oli taianomaista, itkettiin ja naurettiin, Wolfe kertoi Voguelle.

Muutamaa päivää myöhemmin he matkustivat Italiaan viettämään kihlajaisjuhlia. Wolfe kertoi Voguessa, kuinka hän pääsi siellä heti täyteen häämoodiin, ”niin kuin naisille käy”.

– Tuleva puolisoni alkoi tehdä Chewabacca-bridezilla-ääniä aina, kun mainitsin häät. Siitä tuli keskuudessamme hauska vitsi, ja ystävämme ja sukulaisemmekin kutsuivat minua Chewyksi.

Myös mahtipontiset häät vietettiin myöhemmin Italiassa.

Parilla on nyt kaksi lasta, joista vanhempi on syntynyt 2019 ja nuorempi alkukesästä.

Enemmän naisia, parempia tuloksia

Kun Whitney Wolfe Herd soitti Nasdaqin Texasin pörssissä kelloa maaliskuussa 2021– tapa, jolla juhlistetaan pörssiin sinä päivänä listautuvaa yritystä – hänellä oli vauva kainalossaan.

Se ei johtunut siitä, että Whitney ei kerta kaikkiaan olisi saanut lapselleen ketään hoitajaa, vaan kyseessä oli tarkoin harkittu teko. Whitney on haastatteluissa sanonut, että oma lapsi on saanut hänet ymmärtämään vanhempainvapaan merkityksen aivan eri tavalla. Se on merkittävä lausunto ison teknologiayrityksen toimitusjohtajalta Yhdysvalloissa, jossa vanhempainvapaa- ja päivähoitotilanne on Suomeen verrattuna surkealla tolalla.

Bumblessa työntekijöille tarjotaan 16 viikon palkallinen vanhempainvapaa. Wolfen yritys on poikkeuksellinen myös siinä mielessä, että hänen yrityksensä hallituksen 11 jäsenestä kahdeksan on naisia. Kansainväliset tutkimukset ovat jo pitkään kertoneet, että mitä moninaisempi yrityksen hallitus on, sitä parempaa tulosta yritys tekee.

Whitneyn omaisuuden arvoksi arvioitiin viime vuoden lopulla 1,5 miljardia dollaria.

Fakta Whitney Wolfe Herd 33-vuotias Utahissa Yhdysvalloissa syntynyt deittisovellus Bumblen perustaja ja toimitusjohtaja. Pidetään maailman nuorimpana teknologiamiljardöörinaisena. On myös yksi Tinderin perustajajäsenistä. Naimisissa texasilaisen ravintoloitsijan ja öljypohatan Michael Herdin kanssa. Saavat pian toisen lapsensa.

Lue lisää: Keiu, 31, tuplasi palkkansa vaihtamalla alaa – yhtä työhön liittyvää asiaa moni kysyy häneltä