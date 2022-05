Katso, oletko ”köyhyysrajan” alapuolella eli pienituloinen – taulukko näyttää rajat

Suomessa oli tilastojen mukaan 678 800 pienituloista vuonna 2020. Taulukko näyttää, missä pienituloisuuden raja kulkee erilaisilla kotitalouksilla.

Me Naisissa on käynnissä nuorten naisten kokemaa köyhyyttä käsittelevä teemaviikko. Viikon tarkoituksena on näyttää, mihin kaikkeen huono taloudellinen tilanne voi vaikuttaa yhteiskunnallisella ja yksilöllisellä tasolla.

Olemme aiemmin kertoneet esimerkiksi sen, miksi nuorten naisten köyhyys on lisääntynyt ja miltä köyhyys näyttää tavallisten suomalaisten elämässä.

Puhekielessä köyhyys ja pienituloisuus sekoittuvat usein. Me Naisten aiemmassa jutussa köyhyystutkija Anna-Maria Isola kertoi, että ne tarkoittavat kuitenkin kahta eri asiaa.

Köyhyys on Isolan mukaan muutakin kuin tulojen puutetta, vaan myös terveyden, sosiaalisten suhteiden ja tekemisen puutetta.

– Kun useampi asia kertyy yhteen, niin ajattelen kyseessä olevan sen tilan, josta puhutaan köyhyytenä. Silloin tekemisen mahdollisuudet ja toimintavalmiudet ovat monesta suunnasta rajattuja. Eli ei ole rahaa, mutta ei myöskään kaveriporukkaa, jonka kanssa voisi vaihtaa vaikkapa palveluksia.

Missä kulkee pienituloisuuden raja?

Pienituloisten lukumäärä Suomessa väheni vuonna 2020. Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan pienituloisia oli 678 800 henkilöä eli 12,5 prosenttia asuntoväestöstä. Vuotta aiemmin pienituloisia oli 721 100 eli 13,4 prosenttia asuntoväestöstä.

Pienituloisuus väheni kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi parikymppisten nuorten keskuudessa.

Pienituloisiksi luokitellaan henkilöt, joiden asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot ovat kulutusyksikköä kohden alle 60 prosenttia koko asuntoväestön kyseisen vuoden mediaanitulosta.

Vuonna 2020 asuntokuntien mediaani eli vuositulojen keskitulo oli 26 227 euroa. Pienituloisesta asuntokunnasta oli kyse, jos tulot olivat enintään 15 736 euroa vuonna 2020.

Kuukausitasolla tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2020 esimerkiksi yksinelävä henkilö oli tilastollisesti köyhä, jos hänen kuukausitulonsa oli 1 277 euroa tai vähemmän. Kahden aikuisen ja kahden alle 14-vuotiaan lapsen perheessä köyhyysraja oli 2 681 euroa kuukaudessa.

Alla oleva taulukko kertoo pienituloisuusrajoja erilaisille kotitaloustyypeille:

Tällä viikolla Me Naisten teemana verkossa, somessa ja lehdessä on nuorten naisten kokema köyhyys. Julkaisemme aiheeseen liittyviä juttuja joka päivä 2.–8.5.

Aiemmat jutut:

Lue lisää: Olivatko köyhät ennen vanhaan köyhempiä? Asiantuntija vastaa – ja kertoo, millainen köyhyys suomalaisia tulevaisuudessa uhkaa

Lue lisää: Kolumni: Nolo tilanne työpaikan ruokalassa sai muistamaan, että olen köyhästä perheestä – näin taustani näkyy arjessani nyt

Lue lisää: Hennan, 44, lapsuudenkodissa ei ollut lämmintä vettä tai telkkaria ja ruokana oli lihalientä: ”Kaverit auttoivat selviytymään”

Lue lisää: Mitä eroa on köyhällä ja pienituloisella? Yksi asia ratkaisee, kumpaan joukkoon kuuluu

Lue lisää: Heli näyttää kahden päivän ruokansa – nämä 11 kuvaa suomalaisten arjesta kiteyttävät rahapulan

Lue lisää: Millaista on olla köyhä nuori nainen Suomessa? Aada, 20, ja Riina, 25, kertovat: ”Ei tästä voi mennä kuin ylöspäin”