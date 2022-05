Kun Sanna muutti Hollantiin tekemään uraa, hän asetti itselleen 2 vuoden takarajan – sitten hän rakastui ja päätyi elämään ihan erilaista elämää kuin oli ajatellut

Alankomaissa asuva Sanna Pöyhönen jätti menestyksekkään uran digialalla ja toteutti unelmansa taiteilijan ammatista. Sen myötä hän on oivaltanut, että todellinen menestys on jotain muuta kuin rahaa ja hienoja titteleitä.

Sanna Pöyhönen, 47, kutsui itse sitä Karkuun keski-ikää -projektiksi.

40-vuotissyntymäpäivä lähestyi, mutta Sanna oli yhä sinkku ja lapseton. LinkedInissä oli alkanut tulla vastaan kansainvälisiä työtarjouksia, ja Sannaa oli alkanut kiehtoa ajatus ulkomaille muutosta.

– Ajattelin, että jos en tee muutosta, kohta olen liian vanha, enkä enää uskalla, Sanna muistelee nyt.

Sanna oli väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2004 koneoppimisesta. Sen jälkeen hän oli tehnyt markkinoinnin analytiikkaan ja kohdentamiseen liittyvää työtä useammassa isossa suomalaisyrityksissä.

– Markkinoinnin ja matematiikan yhdistelmä oli unelmaduunini: sain käyttää kvantitatiivisia työkaluja ihmisymmärryksen lisäämiseen yrityksissä. Minulla oli aina kova draivi viedä analytiikkaprojekteja käytännön sovellutuksiin, minkä ansiosta päädyin kehityspäällikön tehtäviin ja tiiminvetäjäksi.

Ulkomailla oli kuitenkin vielä isompia yrityksiä, kovempi kehitysvauhti ja erityisesti Sannaa kiinnostavia tekoälyyn liittyviä rooleja. Sanna mietti ensiksi Lontoota, mutta päätyi Amsterdamiin. Yrityksellä, jossa hän tuolloin työskenteli, oli toimipiste myös siellä.

Sanna asetti takarajaksi kaksi vuotta. Sen jälkeen saisi muuttaa takaisin Suomeen, jos hän ei viihtyisi.

Vuoden päästä Sanna tapasi nettitreffeillä muuan Mauritsin, johon rakastui.

– Minua viehätti hänen eksentrinen luonteensa, huolehtivaisuutensa ja laaja-alainen kiinnostuksensa maailmaan. Minusta tuntui kuin olisin pitkän reissun jälkeen palannut kotiin.

Sanna jätti pääkaupungin sykkeen taakseen ja muutti miehensä puutaloon Amsterdamin ja Zaandamin rajalle.

Seuraavina vuosina tapahtui paljon. Pari meni naimisiin, ja Sannasta tuli äitipuoli kahdelle pienelle pojalle. Sanna vaihtoi työpaikkaa ja pian hänet headhuntattiin jo toiseen. Sannan osaamiselle oli yritysmaailmassa tilausta, ja uranäkymät vaikuttivat hyviltä.

Vuosi sitten Sannasta alkoi jälleen tuntua, että elämänmuutos olisi paikallaan. Jotain puuttui. Sanna on harrastanut nuoresta lähtien kuvanveistoa ja keramiikkaa, mutta harrastus oli jäänyt työkiireiden jalkoihin. Kun Sanna pitkästä aikaa upotti kätensä taas saveen, hän ymmärsi, mitä se jokin oli.

– Minulle tärkeät arvot kuten vapaus ilmaista itseäni ja kehittää erilaisia luovia ratkaisuja eivät enää korporaatiomaailmassa toteutuneet. Minun oli pakko tehdä muutos.

Sanna Pöyhönen asuu puolisonsa kanssa vanhassa puutalossa Amsterdamin ja zaandamin rajalla.

Urahyppy

”Savi rauhoittaa minua”

”Luovuus ja käsillä tekeminen ovat olleet minulle aina tärkeitä, mutta manageritehtävistä ne puuttuivat.

En pystynyt ilmaisemaan itseäni tavalla, josta olin nauttinut. Aluksi jättäydyin pois päivätöistä ja siirryin konsultiksi opastamaan yrityksiä tekoälyyn liittyvistä kysymyksistä. Sen rinnalla aloin tehdä taidetta; vihdoinkin sille oli aikaa.

Savi on aina ollut minulle rauhoittava materiaali, ja hidas keramiikkaprosessi on täydellinen vastakohta digitaalisen maailman hätäisyydelle.

Innostuin aikoinaan savesta nähtyäni dokumentin tewa-intiaaniheimoon kuuluvasta Maria Martinezista, joka teki keramiikkataidetta perinteisellä tekniikalla luonnon elementeistä: maasta, tulesta, vedestä ja ilmasta. Olin häikäistynyt siitä, miten upeita töitä saattoi syntyä ilman mitään varsinaisia koneita.

Tajusin, että taiteen tekeminen oli se, mitä olin kaivannut. Huomasin myös kehittyväni siinä. Samalla koko yritysmaailman tehokkuusajattelu alkoi tuntua minusta väärältä.

Vuoden varrella kypsyi päätös, että jätän konsultoinnin kokonaan ja keskityn vain taiteeseeni. Oli vapauttava tunne keskittyä vain uuden uran kehittämisen.”

Sannan työpaja sijaitsee vartin pyörämatkan päässä kotoa.

Raha

”Mittasin menestystä rahassa”

”Kun hyppää oravanpyörästä, ensimmäinen huolenaihe on tietenkin raha. Konsultointipalkkiot alallani ovat hyviä, joten oli selvää, että jos haluan tehdä vain taidetta, rahaa ei tule enää entiseen malliin. Minulla oli kuitenkin säästöjä ja aloin sijoittaa strategisemmin, jotta saisin rahan poikimaan. Samalla mietin, miten saisin kuluni minimoitua. Kun vaakakupissa ovat oma onni ja raha, aika vähälläkin voi tulla toimeen.

Olen kuitenkin tottunut mittaamaan menestystä rahassa ja ajatellut, että hieno titteli, alaiset ja iso palkka tarkoittavat, että on menestynyt nainen. Kuvittelin, että minun täytyisi heti olla valtavan menestynyt taitelija ja tienata taiteellani.

Mutta se oli vain itse itselleni asettama mittari. Huomasin, että jos laitan itse itselleni tuollaisia raameja, se vain vaikeuttaa kehittymistäni. Oivalsin, että hyvän taiteilijan mittari on pikemminkin se, miten paljon pystyy antamaan teoksillaan muille: vaikuttamaan ja inspiroimaan.

Raha ei kuulu siihen yhtälöön. Paljon arvokkaampaa on palaute, että on joku on saanut työstäni lohtua tai iloa.”

Hyvinvointi

”Entinen elämäni vei energiaa, nykyinen antaa”

”Entisessä elämässäni kaikki oli hyvin aikataulutettua, ja myös hyvinvointi oli osa jotakin kompleksista systeemiä. Minulla oli vaikeuksia saada erotettua itseni työasioista ja tiedostin, että olen stressaantunut – joka taas lisäsi stressiä entisestään.

Yritin pitää huolen itsestäni, mutta se oli vain osa hullua oravanpyörää. Palauduin töistä joogaamalla, mutta jos en päässyt tunnille, se aiheutti lisää stressiä. Mikään ei poistanut ydinongelmaani, sillä koko elämäni pääasiallinen sisältö oli väärä: työ.

Entinen korporaatioelämä vei energiaa. Nyt teen usein kymmentuntisia päiviä, mutta ne antavat minulle energiaa. Elämäntahtini on rauhallisempi. Rentoutuminen ja hyvä mieli tulevat perusasioista kuten puutarhan ja eläinten hoitamisesta, ruuan laittamisesta ja läheisten kanssa olemisesta. Yhtenä päivänä viikossa pidän ’huoltopäivän’, jolloin liikun: uin, käyn kävelyllä tai teen lihaskuntotreenin.

Kotifarmilla riittää puuhaa joka päivä.

Musiikki on tärkeää hyvinvoinnilleni ja kuuntelen sitä oikeastaan koko ajan. Pidän itsestäni huolta myös niin, että säännöstelen sosiaalisen median käyttöä ja tartun mieluummin kirjaan tai lähden luontoon.”

Inspiraatio

”Taide on minulle myös terapiaa”

”Jostakin syystä huomaan tekeväni useimmiten naishahmoja, mutta naiseus ja naisen monet roolit ovatkin minulle tärkeä teema.

Viimeisin teossarjani on nimeltään Mahtinaiset – the Great Ladies, joka sai alkunsa siitä, että minua ahdisti se, miten nainen pakotetaan yhä työympäristössä tietynlaiseen muottiin.

Kun muutin Hollantiin tajusin nopeasti, että tasa-arvo on täällä ihan toisella tasolla kuin Suomessa. Naisia ei johtotehtävissä juuri näy, ja naisilta odotetaan erilaisia asioita kuin miehiltä. Minulla on suomalaisille tyypillinen perusvakava naama ja aloin saada palautetta, että minun pitäisi hymyillä, elehtiä ja puhua enemmän.

Aiemmin olin keskittynyt kehittämään teknisiä tietotaitojani, enkä niinkään omaa presenssiäni, mutta Hollannissa hankin itselleni mentorin, joka opetti minulle vuorovaikutusta täkäläisessä työympäristössä. Opin kaikenlaisia konsteja, mutta jatkuva tasapainoilu oman persoonallisuuden ja ympäristön odotusten välillä oli henkisesti uuvuttavaa.

Mahtinaisten tekeminen oli minulle terapiaa. Halusin luoda voimakkaita naishahmoja, suuria naisia suurilla tunteilla varustettuina. Miltä näyttää äärimmäistä valtaa käyttävä lihava nainen? Tai raivokas taistelija? Tai toisaalta täydellisen pyyteetön rakastaja, ujo piiloutuja tai visioita rakentava unelmoija? Hahmot ovat satumaisia karikatyyrejä, mutta tietyllä tavalla kaikki ovat omakuviani. Meistä on moneksi.

Taiteellani haluan myös viestiä nuorille naisille, että nainen monenlainen ja voi tehdä monenlaisia asioita.”

Sanna ja hänen puolisonsa kasvattavat kanoja.

Elämäntyyli

”Kotifarmimme on henkireikä”

”Olennainen osa uutta elämäntyyliäni on kotifarmimme. Asumme Amsterdamin ja Zaandamin rajalla vanhassa puutalossa, jonka takapihalta aukeaa toinen todellisuus: metsäpuutarha, joka on harvinainen näky lähes metsättömässä Hollannissa.

Kasvatamme kanoja, tuotamme hunajaa ja koko pihapiirin toiminta perustuu luonnonmukaisen puutarhanhoidon periaatteisiin. Kotifarmimme on minulle tosi tärkeä henkireikä ja myös inspiraation lähde.

Kierrätämme mahdollisimman paljon. Sadevesi kerätään säiliöihin, joihin istutetut kultakalat syövät hyttysen toukat. Kanat syövät ruoan tähteet ja etanat puutarhasta, ja me taas syömme kanojen munat ja ylimääräiset kukot.

Yksi suosikkirentoutumistavoistani on sauna. Mieheni on rakentanut meille suomalaisen saunan. Roudasimme sinne Suomesta käytetyn puulämmitteisen Aito-Kiukaan.”

Digitalisaatio

”Pelkään, että tyhmistymme”

”Olemme nykyään niin kiinni tietokoneessa, puhelimessa ja sosiaalisessa mediassa, että yhteys itseemme on katoamassa.

Käytämme erilaisia appeja voidaksemme hoitaa asioita nopeasti, mutta säästyneen ajan käytämme taas toisten appien plaraamiseen. Kutsun sitä diginoidankehäksi.

Sosiaalinen media oli vielä aluksi suhteellisen hidasta. Nyt elämme TikTok-maailmassa, jossa kaikki on tosi nopeaa, värikästä ja viihteellistä. Pelkään, että tyhmistymme, muutumme vähemmän luoviksi ja kadotamme yhteyden toisiin ihmisiin. Erityisesti kun katson lapsia, pelkään, että olemme menossa väärään suuntaan.

Yksi syy uramuutokseeni oli se, etten halunnut olla enää mukana rakentamassa digitaalista datamaailmaa. Olen esimerkiksi ollut koodaamassa algoritmeja, jotka personoivat markkinointia. Tiettyyn rajaan siinä ei ole mitään pahaa, mutta on ikävää, jos ihmisten yksityisyys katoaa ja heidän henkilökohtainen datansa muutetaan bisnekseksi.

Haluaisin inspiroida ihmisiä ulos digitaalisesta noidankehästä. Minulle se tarkoittaa fyysistä yhdessäoloa, ihmisluovuuden ylistämistä ja asioiden tekemistä omilla käsillä, ilman automaatiota. Joskus on tärkeää tehdä asioita hitaasti ja epätehokkaasti, kokeilla uusia polkuja ja käsitellä vaikeita asioita. Muuten ei kehity.

Digitalisaatiossa on tietysti myös hyvät puolensa. On mahtavaa, miten voimme nykyään olla globaalisti verkostoituneita. Minullakin on asiakkaita ympäri maailman.

Sosiaalisen mediassa on myös valtava voima. On ollut liikuttavaa seurata, miten koko maailma on nyt Ukrainan puolella.

Koronapandemian aikaan tutustuin somessa mestariseppä Kirsi Vahteraan ja elokuvaohjaaja Mari Soppelaan. Nyt järjestämme yhdessä syksyllä Hollannissa tapahtuman, jonka teemana on suomalaiset voimanaiset. Esillä on minun ja Kirsin teoksia ja esitämme Marin uunituoreen elokuvan Äidinmaa.”

Yhteiset ateriat ovat Sannalle ja hänen puolisolleen tärkeää parisuhdeaikaa.

Rutiinit

”Rakkaimmat asiat elämässä ovat yksinkertaisia”

”Uudesta elämäntyylistäni huolimatta aikaa ei ole vieläkään tarpeeksi.

Edelleenkin haluaisin vielä enemmän olla kädet savessa, mutta myös hallinnollista puolta, kuten markkinointia, verkkokauppaa ja digitaalisia kanavia, on pakko hoitaa.

Jaan työpäiviä niin, että taidepäivinä keskityn täysin taiteeseen ja muina päivinä muihin hommiin. Pyhitän päiviä myös opiskelulle: haluan oppia lisää sijoittamisesta ja maailmantaloudesta.

Loppujen lopuksi rakkaimmat asiat elämässä ovat hyvin yksinkertaisia. Lauantaiaamuisin haemme mieheni kanssa leipomosta tuoretta leipää, sitten vietämme aikaa joko kahdestaan tai lasten kanssa, jos he ovat meillä.

Mies yleensä kokkaa, juttelemme kaikesta, juomme viiniä ja takassa palaa tuli.

Se on onnea enkä muuta tarvitse.”

Sanna Pöyhönen 47-vuotias kuvanveistäjä ja keramiikkataiteilija. Koulutukseltaan filosofian tohtori Aalto Yliopistosta. Väitellyt koneoppimisesta vuonna 2004. Tehnyt pitkän uran digitalisaation ja tekoälyn parissa. Työskennellyt useissa suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä kuten Telia-Soneralla, Sanomilla ja Nikonilla. Asuu Hollannissa miehensä ja tämän kahden lapsen kanssa.

Lue myös: Viisikymppisenä Sirpa päätti jättää turvallisen työpaikkansa ja lähteä tavoittelemaan nuoruuden unelmaansa – ei ole katunut päätöstä päivääkään