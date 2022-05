Tiedätkö näiden 8 ammatin palkat? Testaa – jos saat palkkavisassa edes puolet oikein, olet hyvin perillä asioista

Monen koulun, päiväkodin ja kirjaston työntekijät ovat lakossa ja tavoittelevat palkankorotuksia. Mutta mitä he tienaavat nyt? Testaa, oletko pihalla vai perillä kunta-alan palkoista.

Palkkakuopasta terveisiä – mutta miltä ammattiryhmiltä? Jos et tiedä, palkkavisasta opit.

Kunta-alan lakko alkoi tiistaiaamuna, ja se koskee noin 82 000 palkansaajaa kymmenessä kaupungissa. Lakossa ovat Ammattiliitto JHL, Ammattiliitto Jyty ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, joiden jäseniä työskentelee muun muassa varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, museoissa, kirjastoissa ja kunnossapidossa. Hiljattain lakkoilivat myös hoitajat.

Lakoissa on kyse muun muassa palkoista, joihin vaaditaan korotuksia. Kunta-alalla on paljon pienipalkkaisia työntekijöitä, se lienee tullut lakkojen myötä selväksi kaikille. Mutta kuinka pieniä palkat oikeastaan ovat? Missä ammattiryhmissä palkka ilman lisiä on alle 2 000 euroa? Mitä tienaa lastenhoitaja, entä kiinteistönhoitaja? Siitä otetaan nyt selvää.

Testaa, tiedätkö, mitä lakkoilevat työntekijät tienaavat! Testin tiedot perustuvat Kuntatyönantajien Tilastokeskukselta keräämiin palkkatietoihin. Tiedot ovat lokakuulta 2020, eli sen jälkeen tulleet palkankorotukset eivät ole mukana lukemissa.

Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan palkkaa ilman mitään lisiä. Kokonaisansio taas on palkka kaikkine lisineen. Luvut ovat keskiarvoja. Mediaanipalkka on se palkka, joka jäisi jonon keskimmäiseksi, jos kaikki palkat laitettaisiin jonoon pienimmästä suurimpaan.

Lähteenä on käytetty myös Tilastokeskusta.

Lue lisää: Mikä varhaiskasvatuksessa on pielessä? Kävimme päiväkodissa ihmettelemässä, miksei alalle riitä työntekijöitä – vastaus löytyi muualta