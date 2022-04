Maksaisitko bensasta 3 euroa litralta? Kerro mielipiteesi 12 rahakysymykseen ja katso, mitä mieltä muut suomalaiset ovat

Olisitko valmis pulittamaan bensalitrasta 3 euroa, vai jättäisitkö auton parkkiin? Entä maksaisitko kahvipaketista 8 euroa tai suoratoistopalvelusta 20 euroa? Vastaa kysymyksiin ja katso, oletko samanlainen rahankäyttäjä kuin muut suomalaiset.

Kuluttajahintojen viimeaikainen nousu on puhuttanut paljon viime aikoina. Esimerkiksi ruuan hinnan arvioidaan nousevan tänä vuonna Suomessa 11 prosenttia.

Myös bensan hinta on kallistunut rajusti. llta-Sanomat uutisoi aiemmin, että 50 litran tankillinen bensaa maksoi tämän vuoden helmikuussa 19 euroa enemmän kuin helmikuussa 2021. Moni on päätynyt vähentämään autolla ajamista, mutta kaikilla kipukynnys ei ole vielä ylittynyt. Osan on pakko ajaa esimerkiksi töihin päästäkseen, maksoi mitä maksoi.

Paljonko sinä olisit valmis maksamaan bensasta? Entä missä kulkee kipurajasi esimerkiksi kahvin, vaatteiden tai muiden elintarvikkeiden ja palvelujen hintojen kohdalla?

Listasimme alle erilaisia asioita ja tuotteita, joille annoimme hinnan. Vastaa kysymyksiin ja kerro, olisitko valmis maksamaan kyseisistä asioista niin paljon, vai jättäisitkö ne ostamatta. Vastattuasi näet, miten muut ovat kysymyksiin vastanneet.

Bensa, 3 e / litra

Tällä hetkellä keskimääräinen litrahinta 95-oktaaniselle bensalle on useilla paikkakunnilla jo yli 2,2 euroa. Jatkaisitko autoilua, vaikka hinta nousisi vielä merkittävästi?

Pieni take away -suodatinkahvi, 3 e

Mukaan napattava pieni kahvi (2,5 dl) maksaa R-kioskilla 2,20 euroa. Osalle se voi tuntua jo paljolta tavallisesta suodatinkahvista, mutta moni on valmis maksamaan kahvistaan enemmänkin.

Kahvipaketti, 8 e

Myös kahvin hinta on kallistunut selvästi. Puolen kilon paketti Juhla Mokkaa maksaa tällä hetkellä Prismoissa 6,40 euroa ja K Supermarketeissa 6,69 euroa. Kuvitellaan, että paketillinen Juhla Mokkaa maksaisi 8 euroa – ostaisitko?

Juusto, 10 e / kg

Kilo Oltermanni-kermajuustoa maksaa kaupasta riippuen noin 5,5–7 euroa. Juustokilon hinta voi olla juustosta riippuen useammankin kympin. Mutta miten on, olisitko valmis maksamaan tavallisesta, leivän päälle höylättävästä arkijuustosta 10 euroa kilo?

Jäätelö, 8 e

Moni jäätelön ystävä suosii nykyään puolen litran pyöreisiin purnukoihin pakattuja, pienempien tuottajien artesaanijäätelöitä. Niiden litrahinnat voivat tuntua hurjilta heistä, jotka ovat tottuneet maksamaan ”tiiliskivijäätelöstä” alle pari euroa litralta.

T-paita, 35 e

Vaatteiden hinnat vaihtelevat suuresti muun muassa liikkeen, merkin ja materiaalin mukaan. Vaateteollisuudesta tietokirjan kirjoittanut Riina Saramäki kertoi aiemmassa jutussamme, että myös edullinen t-paita voi olla hyvä.

– Ei kolmen euron t-paita, mutta noin parinkympin. Laadukkaan t-paidan ei tarvitse maksaa satasta.

Kuvitellaan, että olet ostamassa tavallista t-paitaa. Voisitko maksaa siitä 35 euroa?

Meikkivoide, 40 e

Myös kosmetiikan hinta vaihtelee paljon merkin mukaan. Toiselle esimerkiksi 40 euron meikkivoide on perusostos, markettikosmetiikkaa suosivalle puolestaan huomattavan kallis hankinta. Miten on, maksaisitko?

Kestävät sukkahousut, 85 euroa

Sukkahousut ovat siitä surullisenkuuluisa vaatekappale, että etenkin ohuet sukkikset tuppaavat menemään herkästi rikki. Perussukkiksia saa ketjuliikkeistä kympillä, mutta esimerkiksi ”maailman kestävimmäksi” kehutut Sheertex-merkin sukkahousut kustantavat 85 euroa. Miltä kuulostaa?

Rintaliivit, 80 euroa

Entäpä rintaliivit? Ketjuliikkeistä sellaiset saa omakseen parilla kympillä, mutta erikoisliikkeissä liivit voivat maksaa jopa 100 euroa tai ylikin. Rintaliiveihin käytettävä rahamäärä ei ole aina oma valinta: kaikille ei ole kokoja halpaketjuissa, ja siksi moni joutuu shoppaamaan liivinsä kalliilla. Maksaisitko hyvistä rintsikoista 80 euroa?

Konserttiliput, 100 e

Moni on valmis käyttämään paljonkin rahaa kulttuuri- ja viihde-alan palveluihin. Olisitko sinä valmis maksamaan konserttilipuista 100 euroa?

Suoratoistopalvelu, 20 e / kk

Netflixin hinta on tällä hetkellä 7,99–15,99 euroa kuussa riippuen tilauksen katselulaadusta ja katsojien määrästä. HBO Max kustantaa puolestaan 8,99 euroa kuussa. Entäpä, jos haluamasi suoratoistopalvelu maksaisi selvästi enemmän, esimerkiksi 20 euroa kuussa?

Älypuhelin, 1 000 euroa

Puhelimien hinnat vaihtelevat todella paljon riippuen merkistä, mallista ja luurin ominaisuuksista. Älypuhelimen voi saada omakseen reilulla satasella, mutta uudesta, kaikki herkut sisältävästä mallista joutuu helposti pulittamaan yli 1 000 euroa.

