Näitä outoja kysymyksiä työhaastattelussa saatetaan kysyä – asiantuntija kertoo, mitä niihin kannattaa vastata ja nimeää 2 asiaa, jotka haastattelija haluaa kuulla

HR:n ammattilainen kertoo, millaisia yllättäviä kysymyksiä työhaastatteluissa voi tulla vastaan ja miten niihin kannattaa suhtautua.

”Mikä on supervoimasi?”

Tällainen kysymys tuli hiljattain vastaan työhaastattelussa eräälle suomalaiselle työnhakijalle. Hän kertoi asiasta mobiiliviestintäsovellus Jodelissa ja kysyi muilta keskustelijoilta, mitä he olisivat kysymykseen vastanneet.

Osa piti kysymystä outona ja typeränä. Joidenkin mielestä kysymyksellä haluttiin selvittää, mitä ominaisuuttaan hakija pitää vahvuutenaan. Näin arvelee myös Foodoran henkilöstöjohtaja Sanna Salmiheimo.

– Klassinen haastattelukysymyshän on, että mitkä ovat kolme suurinta vahvuuttasi. Sen sijaan voisi kysyä supervoimaa. Siihen voisi vastata vaikkapa, että minulla on huikeat organisointikyvyt.

” En koe, että villien kysymysten kautta saataisiin paljoakaan selville ihmisen soveltuvuudesta.

Tavallisesta poikkeavia kysymyksiä saattaa silloin tällöin tulla vastaan työhaastatteluissa. Esimerkiksi Duunitori on listannut 20 oudointa työhaastattelukysymystä. Mukana on aivopähkinöitä, joissa hakijaa pyydetään vaikkapa arvioimaan, montako ilmapalloa haastatteluhuoneeseen mahtuu.

– Näissä haetaan päättelykykyä eli sitä, miten haastateltava lähtee purkamaan kysymystä. Tarkoitus ei ole löytää tarkkaa vastausta, vaan tärkeämpää on se, miten vastausta perustelee.

Salmiheimo arvioi, että oudot haastattelukysymykset ovat yleisempiä Yhdysvalloissa, mutta Suomessa niihin törmää harvemmin. Hän ohjeistaa suhtautumaan terveen skeptisesti, jos haastattelutilanteessa tulee vastaan mahdoton matematiikkatehtävä tai muu kummallisuus.

– Yleisesti ottaen kysymysten pitäisi olla olennaisia työn kannalta. En koe, että villien kysymysten kautta saataisiin paljoakaan selville ihmisen soveltuvuudesta.

Toisaalta on yksi tilanne, jossa kevyille, humoristisille kysymyksille voi olla paikkansa:

– Olen itse kysynyt ice breakerina haastattelun aluksi, mikä on hakijan lempitäyte pizzaan. Sen avulla saimme keskustelun liikkeelle ja tunnelmaa kevennettyä.

Miten suhtautua laittomiin työhaastattelukysymyksiin?

Oma lukunsa ovat työhaastatteluissa vastaan tulevat aidosti kyseenalaiset, jopa laittomat kysymykset.

Eräs Me Naisten toimituksen jäsen on ollut haastattelussa, jossa kysyttiin, onko hän ”kympin tyttö”. Haastattelija tarkensi kertomalla, ettei kyseiseen työpaikkaan haluttu kympin tyttöjä töihin. Hakijalla jäi kysymyksestä niin outo tunne, ettei hän ottanut kyseistä työpaikkaa vastaan, vaikka sitä hänelle lopulta tarjottiin.

Sanna Salmiheimo pitää kysymystä red flagina eli ”punaisena lippuna”, merkkinä siitä, että kyseisessä työpaikassa ei ole kaikki kohdillaan.

– Kysymyksestä tulee seksistinen fiilis. Uskon, että se kertoo jotain yrityksen kulttuurista ja asenteista.

Joskus työhaastattelussa saatetaan kysyä kiellettyjä asioita. Naishakijoiden kohdalla tällaiset kysymykset liittyvät usein perhetilanteeseen, lapsiin tai lasten hankkimiseen. Miehiltä saatetaan kysyä asepalveluksen suorittamisesta. Myöskään politiikkaan, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät kysymykset eivät kuulu työhaastatteluun.

Salmiheimon mukaan esimerkiksi lapsista ja asepalveluksesta kysytään yhä yllättävän paljon.

– Nämä kysymykset ovat paitsi laittomia ja epäolennaisia työn kannalta, ne myös huutavat rivien välistä yrityksen arvoja.

” Jos on varaa kävellä ulos haastattelusta, niin voi tehdä.

Se, miten laittomaan kysymykseen kannattaa reagoida, riippuu Salmiheimon mukaan tilanteesta.

– Jos on varaa kävellä ulos haastattelusta, niin voi tehdä. Voi sanoa, että minulla on olo, ettei tämä yritys vastaa arvomaailmaani. Tai sitten voi sanoa, ettei kysymys ole olennainen työn kannalta ja pyytää haastattelijaa siirtymään seuraavaan kysymykseen.

Joskus realiteetti voi kuitenkin olla se, että töitä tarvitsee kipeästi, eikä silloin halua suututtaa tai hermostuttaa haastattelijaa kyseenalaistamalla tätä. Tällöin kysymykseen voi yrittää vastata ylimalkaisesti.

– Jos kysytään lapsista, voi vastata ympäripyöreästi sanomalla, ettei asia ole nyt ajankohtainen. Tai sitten voi valehdella. Valehtelu ei saa johtaa työnhakijan kannalta kielteisiin seuraamuksiin työn alkaessa, eikä se saa johtaa työsuhteen purkamiseen.

Kaksi asiaa, joihin kannattaa valmistautua

Kun kiikarissa on uusi, kiinnostava työ, haastatteluun valmistaudutaan usein ennakkoon. Moni saattaa esimerkiksi selvittää, mitä kiperiin työhaastattelukysymyksiin olisi hyvä vastata.

On kuitenkin kysymyksiä, jotka saattavat tulla puun takaa valmistautumisesta huolimatta. Sanna Salmiheimo nimeää kaksi asiaa, joita jokaisen työtä hakevan olisi hyvä pohtia etukäteen.

Ensimmäinen on miettiä mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä siitä, miten on toiminut työelämän eri tilanteissa.

– Tämä on paras tapa valmistautua työhaastatteluun. Kannattaa miettiä, mitä haastavia tilanteita omassa työssä on tullut eteen ja miten ne on ratkaissut. Miten on saanut jonkin projektin maaliin tai miten on toiminut, jos asiakas huutaa korvaan.

” Kannattaa pohtia, mikä itseä ajaa ja innostaa eteenpäin työssä.

Konkreettisten esimerkkien avulla haastattelija saa paremman kuvan hakijasta.

– Hakija saattaa kertoa, että hänellä on hyvät organisointi- ja projektinhallintataidot. Se ei vielä kerro oikein mitään. Kun asiaa lähtee avaamaan, saattaa yksi kertoa, että on kilpailuttanut toimistolle kahvikoneen, ja toinen kertoo olleensa vastuussa kaksivuotisesta globaalista projektista.

Lisäksi kannattaa valmistautua kertomaan omasta työhistoriasta ja erityisesti siitä, miksi on siirtynyt työpaikasta ja työtehtävästä toiseen.

– Haastattelijaa kiinnostaa se, millaisia valintoja ihminen on tehnyt urallaan. Kannattaa pohtia, mikä itseä ajaa ja innostaa eteenpäin työssä. Tähän ei ole vääriä vastauksia, vaan tarkoitus on selvittää, pystyykö työpaikka tarjoamaan hakijalle sitä, mitä hän haluaa.

5 vinkkiä työnhakijalle Vaikka työhaastattelu jännittää, siihen kannattaa yrittää suhtautua rennon innostuneesti ja uteliaasti. Sanna Salmiheimo antaa 6 vinkkiä, jotka on hyvä pitää mielessä: 1. Työtä kannattaa hakea, vaikkei täyttäisi kaikkia vaatimuksia. Työpaikkailmoituksissa vaaditaan usein paljon, mutta sitä ei tarvitse säikähtää. Hakuilmoitus on kuvaus ideaalihenkilöstä, mutta kukaan täyttää harvoin kaikkia vaatimuksia. – Kannattaa hakea rohkeasti, vaikkei ihan joka boksia täyttäisikään. Joskus voi käydä niinkin, että lopullinen toimenkuva muokkautuu sen perusteella, millaisia ihmisiä paikkaa hakee. Salmiheimon mukaan etenkin naiset ovat usein kriittisiä itseään kohtaan ja jättävät hakematta työtä, jos eivät mielestään täytä kaikkia sen vaatimuksia. – Miehet ajattelevat herkemmin, että ei se mitään, opettelen jos en osaa. Toivon, että naisillakin olisi enemmän itseluottamusta lähteä yrittämään hakemista. 2. Työnantajan ei ole tarkoitus yllättää hakijaa vaikeilla kysymyksillä. Haastattelun tarkoitus on selvittää puolin ja toisin, miten hyvin hakija ja työpaikka sopivat yhteen. – Sellainen vanhanaikainen kuulusteluhenkinen, stressaava haastattelu oli trendi ehkä kymmenen vuotta sitten. Nykyään työhaastattelut toimivat enemmän aidon keskustelun kautta. 3. Kun puhuu totta, ei ole vääriä vastauksia. – Työhaastattelussa ei voi vastata väärin. Tärkeintä on, että vastaa rehellisesti ja antaa itsestään totuudenmukaisen kuvan. 4. Jos ei ymmärrä kysymystä, voi pyytää selvennystä. – Aina ei mene haastattelijallakaan putkeen. Hän saattaa muotoilla kysymyksen huonosti tai epäselvästi. On ihan ok sanoa, että avaatko vähän, mitä tarkoitit tuolla kysymyksellä. 5. Haastattelussa voi kertoa, jos jännittää. Jännittäminen on luonnollista ja voi kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän kyseisen työn haluaa. Tunteiden sanoittaminen laukaisee usein pahimman jännityksen. – On haastattelijan tehtävä ottaa hakija hyvin vastaan. Aina voi käyttää hetken aikaa small talkiin tai jään murtamiseen puhumalla hetken jostain muusta. Ja jos joku tuomitsisi hakijan jännityksen perusteella, miettisin, onko se edes paikka johon haluan töihin.

