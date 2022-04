Kumpi menestyy elämässä: rikas vai onnellinen? Vastaa kysymyksiin ja selvitä, ajatteletko menestyksestä samoin kuin muut suomalaiset

Menestystutkijalla on aiheeseen oma näkökulmansa, ja sekin saattaa yllättää.

Ollapa pörheä Audi pihalla. Hyvä asema töissä ja vaikutusvaltaa. Poikkeuksellista älykkyyttä, asiantuntemusta. Tai bisnesvainua tai karismaa! Tarpeeksi rahaa, jotta voi toteuttaa unelmia, ja vielä ystäviä ja rakastava perhe ympärille. Olisiko siinä menestyvän ihmisen tunnusmerkkejä?

Toisaalta, mielenrauha kiinnostaisi myös: siinä lajissa ei joka pörssimeklari menestykään. Ja se, että olisi tarpeeksi vapaa-aikaa toteuttaa unelmia. Aikaa ja vapautta taitaa yleensä puuttua siltä, jolla on maallista menestystä.

Menestys, siinäpä sana kuin saippua, joka lipsahtaa käsistä, kun sitä alkaa määritellä. Mutta määritelmä riippuukin siitä, kuka puhuu, sanoo professori Satu Uusiautti Lapin yliopistosta.

– Meissä istuu tiukassa ajatus, että menestys on jotain kovaa: jokin status, jonka voi saavuttaa. Ja miksei se sitäkin voi olla. Omien tavoitteiden saavuttaminen linkittyy menestykseen.

Satu Uusiautti tutkii menestystä positiivisen psykologian ja kasvatustieteen näkökulmista. Sieltä tarkasteltuna ihminen on menestynyt, jos hän on löytänyt omat vahvuutensa ja pystyy hyödyntämään niitä elämässään.

– Menestynyt ihminen on sellainen, joka tuntee tyytyväisyyttä omaan elämäänsä ja auttaa myös muita. Hänellä on optimistisuutta, toiveikkuutta, ja kaiken taustalla luottamus siihen, että pärjää elämän muutoksissa. Vastoinkäymisiltä kun ei kukaan välty.

Satu Uusiautti aloitti aikanaan menestystutkimuksensa haastattelemalla ihmisiä, jotka oli valittu edustamallaan alalla ”vuoden työntekijöiksi”. Joukossa oli monien alojen ihmisiä aina papista poliisiin. Harvemmalla oli pörheää Audia, harva ajatteli itseään menestyjänä. Mutta kun heitä haastateltiin, alkoi löytyä menestystekijöitä: luottamusta elämään, kokemuksia työnimusta ja ajatus siitä, että oma työpanos oli tärkeä.

– Alkuvaiheessa yksi kiinnostava kysymys oli, että voiko menestyjä olla yhtä hyvin siivooja kuin kirurgi. Vastaus kuului tietysti, että voi.

Menestys = tuottoisa yritys?

Satu Uusiauttin mielestä menestystä ei siis mitata rahassa. Mutta kun mitattavat asiat ovat paljon helpommin ymmärrettäviä kuin sisäiset menestystekijät! Niistä meillä uutisoidaan: arvokisamitaleista, myyntiluvuista ja verotiedoista. Ja ehkä Vuoden Työntekijäkin kokee merkityksellisyyttä ja tyytyväisyyttä vain, jos hän tulee palkallaan toimeen.

Piritta Fors kuuluu niihin, joita esitellään talouslehdissä menestyjinä. Hän on osakkaana Luonkos Oy:ssä, luonnonkosmetiikka-alan startupissa, joka tähtää kansainväliseen kasvuun. Piritta viihtyy kasvuyritysten maailmassa.

– Mutta voi olla, että me ajattelemme menestystä vähän eri vinkkelistä kuin moni muu startup-piireissä. Meistä menestystä on jo se, että olemme luoneet hienoja tuotteita, joilla ratkotaan ihmisten ihonhoito-ongelmia ja parannetaan maailmaa.

Menestystä on Piritan mielestä myös se, että tuotteita ei tarvitse juuri markkinoida, kun asiakkaat suosittelevat niitä itsenäisesti. Tai se, että tuotekehittäjät nauttivat keksiessään uutta, tai se, että töistä voi olla niin innoissaan.

Piritta on ollut yritystaipaleellaan yllättynyt startup-yrittäjien avuliaisuudesta. Menestyminen on kaikkien tavoitteena, mutta siihen pyrkiminen ei estä auttamasta kaveria.

– Se on ollut minusta ihan ihmeellistä, kuinka paljon ihmiset haluavat auttaa.

Piritta ja hänen yhtiökumppaninsa aikovat tulevaisuudessa työllistää entistä enemmän ihmisiä Suomessa ja lanseerata tuotteitaan eri puolilla maailmaa. Silloin puhutaan myös rahasta.

– Raha on sivutuote, ei ykkösjuttu.

Piritan mielestä talouden on oltava kunnossa, mutta myös asiakkaiden, henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja luonnon pitää voida hyvin.

– Rahamittareilla voisimme olla kovemmassakin nousussa, jos tinkisimme vaikka muovittomuudesta, raaka-aineista tai siitä, että tuotteet valmistetaan Suomessa. Silti, ehdottomasti myös numeroista tulee onnistumisen fiilis! Kun on mukana bisneksessä, toiminnan pitää kannattaa. Jos talous sakkaa miinukselle, on turha haaveilla hyvinvoivasta elämästä. Unethan siinä lähtevät ensimmäisenä.

Tällä hetkellä Piritan vastuulla on jo monen ihmisen elanto. Yritysmaailmassa menestyminen ei ole muutenkaan stressitöntä puuhaa. Epäonnistumisia tulee, ja niistä pitää päästä nopeasti eteenpäin. Töitä on tehtävä hirveästi.

– On se aika rankkaa. Ja kun on kauhean innostunut työstään, haluaa toteuttaa kaikkia ideoita heti, ja silloin menee helposti överiksi. Burnout on ollut lähellä meilläkin. Olemme onneksi saaneet ajoissa suuntaa muutettua.

Menestys = hyvät yöunet

”Menestystä on se, että voin nukkua yöni hyvin. Menestystä on se, että voin suurilta osin valita päivieni ja viikkojeni sisällön.”

Näin kuvailee Aurora Airaskorpi menestystä uusimman kirjansa ”Vapauden tavoittelijat” takakannessa. Aurora on tyytyväinen yksinyrittäjä, joka ei hae yritykselleen kasvua. Vielä vuosi sitten hän oli luova johtaja viestintätoimistossa: eräänlainen työelämän menestyjä siis.

– Olin luonut itse oman työroolini, ja minulla oli niin paljon päätäntävaltaa työhöni kuin palkkatyössä voi olla. Tajusin, että jos kaipaan enemmän vapautta, ei auta enää vaihtaa työpaikkaa – täytyy muuttaa työn tekemisen tapa.

Auroran ratkaisu oli ehkä jonkun näkökulmasta downshiftaamista: hän irtisanoutui ja siirtyi loitommas titteleiden ja uranousun maailmasta. Aurorasta siirto on tuntunut menestykseltä. Hän toteutti unelmansa suuremmasta vapaudesta ja siitä, että saisi yhdisteltyä eri ammattejaan kokonaisuudeksi.

– Palkkatyötä tehdessä ei ehtinyt toteuttaa itseään tarpeeksi monipuolisesti. Kun oli 40 tuntia töissä, aika muille intohimoille, kuten kirjojen kirjoittamiselle ja joogan opettamiselle oli hyvin rajallinen.

Nyt jää aikaa, ja se tuntuu välillä omituiselta. Onkohan minulla nyt tarpeeksi töitä, kun ei ole kiire?

– Ehkä kiireeseen oli tottunut niin, että juuri se toi turvallisen olon. Toki vapauteen tarvitaan turvallisuutta, ja siihen taas tarvitaan rahaa. Toistaiseksi olen pärjännyt hyvin. Työhistoria pienissä yrityksissä olivat hyvä oppikoulu siitä, miten oma työ hinnoitellaan.

Kun Aurora miettii nykyään kasvua, hän ei ajattele lisääntyvää liikevaihtoa vaan henkilökohtaista kasvua ja oman osaamisen kehittämistä. Sille on tullut uudella tavalla tilaa.

– Menestys tarkoittaa minulle oikeastaan iloa siitä, että eri päivinä voin tehdä eri tyyppisiä töitä. Se merkitsee enemmän kuin ylennys, palkankorotus tai lisävastuu.

Menestys = kultaa ja platinaa?

Mitä menestys tarkoittaa Antti Tuiskulle? Se kiinnostaa, koska hän on vastikään kirjoittanut teoksen ”Menesty!”. Voisi ajatella, että Antti Tuiskulla jos jollain on rahkeita antaa ohjeita tästä aiheesta. Hänhän on rakastettu artisti, joka paitsi vaikuttaa tasapainoiselta myös pystyy hiihtämään Tour de Skin loppuylämäen ylös asti.

Tuisku kertoo kirjassaan, että hän on aina janonnut menestystä perinteisessä mielessä. ”Siihen menestykseen kuuluu sekä ihmisiltä kumpuava arvostus ja ihailu että korkea status ja pankkitilin saldo, joka saa sijoitusneuvojat soittelemaan perääsi.”

Mutta yllätys, yllätys: Anttikin on alkanut ajatella asiaa uusiksi. Kun hän valmisteli liikuntaneuvojan näyttötyöhönsä luentoa aiheesta, hän kävi uraansa läpi ja mietti, millaisia neuvoja antaisi ihmisille. Yhtäkkiä pokaalit, platinalevyt ja raha eivät tuntuneet tärkeiltä, vaan menestystä piti lähteä etsimään omasta itsestä.

”Elämä ja onni on tässä. Koen olevani menestynyt, koska olen onnellinen. Ja jotta voin kokea olevani onnellinen, minun tulee saada olla, elää ja toteuttaa itseäni juuri niin kuin minä haluan ja sydämeni sanoo”, Antti sanoo kirjassaan.

Anttihan puhuu ihan samoista asioista kuin menestystutkija Satu Uusiautti. Hän kertoo esimerkiksi kokeneensa menestystä työskennellessään Siwan kassana. Antti käytti vahvuuksiaan asiakaspalvelutyössä ja nautti onnistumisesta. Hänestä tuntui merkitykselliseltä auttaa ihmisiä keskellä heidän arkeaan. Palkkarahoilla hän edisti unelmaansa laulajan urasta.

Kirjassaan Antti puhuu kyllä aika paljon myös itsensä fyysisestä haastamisesta, välitavoitteista ja sen sellaisesta. Että ei nyt sentään jäädä lulluttelemaan mukavuusalueelle!

Sisintä tutkiskelemaan!

Antti Tuiskun menestys kuulostaa aika paljon onnellisuudelta, Aurora Airaskorven menestys kuulostaa vapaudelta, ja Piritta Forsille menestys lähestyy ongelmanratkaisua ja itsensä haastamista. Ehkä menestyksen kanssa tosiaan on niin, että sen saa jokainen määritellä itse.

Enää tarvitaan ohjeet: miten kehitän itsestäni menestyjän? Antti Tuisku neuvoo aloittamaan itsetuntemuksesta, ja myös Satu Uusiautti kehottaa tarkkailemaan arkeaan ja etsimään sieltä vahvuuksia.

– Mieti, mitkä ovat olleet onnistumisen kokemuksia ja miksi. Milloin olet tuntenut, että wow, menipä hyvin ja oli nautinnollista? Jos vaikka ryhmätyötilanteissa on tuntunut siltä, niin ehkä sosiaalinen äly on yksi vahvuutesi, Uusiautti sanoo.

Jos mitään ei tule mieleen, internetistä löytää testejä, joilla omia vahvuuksiaan voi kartoittaa. Seuraavaksi alat suunnata toimintaasi niin, että pääset kukoistamaan. Välittämättä ulkoisista palkkioista tai muista kannustimista. Tavallaan helpon kuuloista, ja aika tutunkin. Satu Uusiauttin mukaan tällainen ajattelu on lyönyt läpi 2000-luvun mittaan.

– Nykyään työelämässäkin ymmärretään, kuinka iso menestystekijä ovat työntekijät, jotka ovat tyytyväisiä ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

Seuraava sukupolvi osaa ehkä tämän menestysasian ilman mitään ihmettelyä. Suomessa nimittäin on vallalla vahvuuksista lähtevä kasvatusideologia, ja niinpä päiväkodeissa ja kouluissa keskitytään kannustukseen ja koetetaan vahvistaa lapsessa onnistumisen tunnetta. Näin ajatellaan, että hän saa hyvät välineet elämään tässä aika haastavassa maailmassa. Hän oppii kestämään vastoinkäymisiä ja tekemään itselleen oikeita ja hyvinvointiaan tukevia valintoja.