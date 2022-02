Lilli Norio haki myyjän paikkaa, mutta sai firmasta pian uskomattoman puhelun – muutettuaan Kajaaniin hän rakastui työpaikalla omistajaperheen poikaan

R-Collectionin pääsuunnittelija on kotiutunut Kajaaniin ja yllättynyt siitä, ettei äitiyslomalta olekaan mikään kiire töihin.

Lilli Norio oli kuusivuotias, kun hän sai joululahjaksi pienen vihreän metallisen ompelukoneen. Sillä Lilli alkoi ommella vaatteita nukeilleen. Isä tajusi kuitenkin nopeasti, että tyttärelle kannattaisi hankkia parempi kone. Pian Lilli ompeli asuja myös itselleen, siskolleen ja äidilleen.

– Olin ihan fiksoitunut vaatteiden suunnitteluun ja tekoon. Lainasin kirjastosta alan kirjoja. Tiesin hyvin varhain, että minusta tulee aikuisena vaatesuunnittelija, Lilli kertoo.

Nyt Lilli on vuonna 1978 perustetun kajaanilaisen vaateyrityksen R-Collectionin pääsuunnittelija. Lilli on kotoisin Oulusta ja valmistunut Lapin yliopistosta taiteiden maisteriksi pääaineenaan vaatetussuunnittelu.

Opintojensa loppuvaiheessa Lilli asui kuitenkin jo Helsingissä ja haki myyjäksi R-Collectionin Helsingin-myymälään. Yllättäen hän saikin puhelun yrityksen perustajalta Marjo Saastamoiselta, joka kutsui Lillin käymään. Tavallaan Lilli on yhä sillä reissulla: yritys tarvitsi suunnitteluapua, ja Lilli palkattiin päivittämään brändi.

Lilli tosin vastusteli Kajaaniin muuttoa pari vuotta.

– Olen kotoisin Oulusta ja olin aina ajatellut, että lähden sieltä mahdollisimman kauas heti, kun se on mahdollista. Mutta niin kävi, että palasin tänne kahden tunnin matkan päähän, Lilli kertoo.

Enää Lilli ei ole Kajaanissa vain työn vuoksi.

Samoihin aikoihin Lillin kanssa Kajaaniin hälytettiin apuun myös omistajaperheen poika Olli Saastamoinen. Lilli ja Olli olivat ennestään tuttuja samasta kaveripiiristä, mutta yhtäkkiä heistä tuli tiivis työpari.

– Ei siinä kauan mennyt, kun tuli ihastuminen ja sitten rakkaus. Kemiat kohtasivat, Lilli kertoo.

Lillin mukaan perheyrityksessä työskentely on jatkuvaa tasapainottelua työn ja perhe-elämän välillä. Useimmiten se on ihanaa, mutta välillä myös tosi haastavaa.

– Vaikka pystyn sanomaan asioita suoraan, mietin silti välillä, että tuossa ovat minun appiukkoni ja anoppini. Toisaalta ainahan työpaikalla pitää olla poliittisesti korrekti. Nyt olen jo tottunut kuvioon.

Lillin ja hänen perheensä koti sijaitsee Kajaanin toiseksi vanhimmassa rakennuksessa.

Työ: ”Yritys oli huonossa jamassa”

”Kun aloitin R-Collectionilla vuonna 2012, yritys oli aika huonossa jamassa. Jouduin miettimään, miten brändi tuodaan nykyaikaan kuitenkin sen historiaa kunnioittaen. Teimme tiimin kanssa isoja muutoksia mallistoon ja lisäsimme jälleenmyyntikanavia. Otimme vanhan logon käyttöön ja toimme vaatteisiin jälleen 1980-luvun tyyliä.

Sopeuduin yllättävän nopeasti Kajaanin menoon, ja minut otettiin avosylin vastaan niin R-Collectioniin kuin Saastamoisten perheeseen. Tykkäsimme heti tehdä Ollin kanssa töitä yhdessä. Työpäivät venyivät iltaan ja joskus myös viikonloppuihin. Olli esitteli minulle Kajaania ja vei hiihtämään ja sienestämään. Viikonloppuja vietimme Saastamoisten mökillä.

Työ vei mennessään. Sain toteuttaa itseäni ja tehdä sitä, mistä olin haaveillut. Yrityksen perustajat Pekka ja Marjo olivat toivoneet jo jonkin aikaa, että heidän pojistaan löytyisi yritykselle jatkaja, kun heillä alkaa ikä painaa. He olivat innoissaan, kun sitten poika ja miniä ottivat vetovastuun.”

Äitiys: ”Yhtäkkiä ei ollut kiire töihin”

”Olen ollut viimeisen vuoden äitiysvapaalla ja totutellut uuteen rooliini äitinä. Tätä ennen elin ja hengitin työtä todella intensiivisesti yhdeksän vuoden ajan. Kun jäin äitiyslomalle, suunnittelin, että olen kotona sen, mitä tarvitsee, ja riennän sitten heti töihin.

Nyt olen itsekin yllättynyt siitä, ettei minulla ole ollut kiire takaisin töihin. Äitiys on mullistanut elämäni, ja tauko on tehnyt minulle hyvää. Yhtäkkiä minulla ei olekaan ollut enää tarvetta toteuttaa itseäni. Kaikki mitä tarvitsen on tässä edessäni, lapsessa.

Olen kyllä opiskellut äitiysvapaalla: suoritan MBA-tutkintoa Aalto-yliopistossa ja valmistun toukokuussa. Opiskelu on ollut välillä haastavaa, koska minulla on ollut vaikeuksia keskittyä mihinkään muuhun kuin vauvan nuuskutteluun!

En usko, että olisin saanut opintojani valmiiksi, ellei etäopiskelu olisi ollut mahdollista. Mummit ovat olleet myös korvaamaton apu.”

Vuoden ikäinen Lila-tytär on mullistanut Lillin maailman.

Perheyritys: ”Työt hoidetaan työajalla”

”Aloitan tavallisesti työt yhdeksältä aamulla ja lopetan viideltä. En tee töitä iltaisin enkä viikonloppuisin, enkä lähettele silloin enää edes työhön liittyvä viestejä. Se ei ole yrityksessä tapana, enkä usko, että siitä tykättäisiin. Työt hoidetaan työajalla.

Appeni Pekka toimii lähinnä enää yrityksen taustajoukoissa, mutta anoppini Marjo on yhä toimitusjohtaja. Käytännössä minä ja Olli ideoimme yhdessä henkilökunnan kanssa ja sitten esittelemme ideat Marjolle.

Olemme Ollin kanssa saaneet aika vapaat kädet, mutta totta kai vuosien varrella ollut myös kädenvääntöä niin toimintatavoista, prosesseista, materiaaleista kuin vaatemalleistakin. Mitä uusitaan ja mitä säilytetään?

Tiiminvetäjänä nautin ja saan paljon energiaa siitä, kun työkaveri on innoissaan työstään ja pääsee loistamaan. En ole perfektionisti ja arvostan toimivaa tulosta enemmän kuin täydellisiä yksityiskohtia. Osaan antaa töissä siimaa. Hyvä fiilis ja yhteishenki ovat työyhteisössä tärkeämpiä kuin se, että kaikki menee minun mieltymysteni mukaisesti.

Opinnot ovat antaneet minulle paljon ideoita. Jatkossa olen ehkä vähemmän mukana tuotteiden suunnittelussa. Haluaisin keskittyä erityisesti vastuullisuuden kehittämiseen.”

Käsillä tekeminen: ”Remontointi rentouttaa”

”Kaikki käsillä tekeminen on minulle tärkeää. Asumme Kajaanin keskustassa vuonna 1830 rakennetussa vanhassa kirjastotalossa, joka on kaupungin toiseksi vanhin rakennus. Remontti kesti neljä vuotta, ja usko oli välillä koetuksella. Olemme kuitenkin hyvin ylpeitä lopputuloksesta.

Olen tottunut elämään remontin keskellä: lapsuudenkotini Oulussa oli vanha kartano, jota vanhempani kunnostivat.

Viime kesänä ostimme vanhan maatilan Oulujärven rannalta, ja nyt kunnostamme yhtä tilan rakennuksista kesämökiksemme.

Neulon myös paljon, ja viime aikoina olen kutonut villavaatteita tyttärelleni. Olen myös todella innostunut keramiikan teosta, ja minulla on mökillä oma keramiikkastudio dreijoineen ja uuneineen. Saven työstäminen on ihanan meditatiivista, rentouttavaa ja inspiroivaa.”

Kevään mallistossa on paljon pinkkiä.

Jaksaminen: ”Olen puurtaja”

”On kaksi asiaa, joista en tingi: säännöllinen ruokarytmi ja uni. Vaikka olen iltaihminen, olen opetellut menemään ajoissa nukkumaan, jotta jaksan. Yritän laittaa älylaitteet pois viimeistään yhdeksältä ja kirjaan mieleen pulpahtaneet ideat ylös ennen nukkumaanmenoa.

Olen aina ollut puurtaja, eikä minun ole helppo pysähtyä. Olenkin joutunut opettelemaan sitä, että kaikki ei ole minun kontrollissani. Sain burnoutin vuonna 2019 ja silloin olin jonkin aikaa pois töistä. Olimme tuolloin mieheni kanssa molemmat aika lopussa talomme remonttiprojektin jäljiltä. Alakertaan remontoitiin liiketiloja myös muille, mikä lisäsi paineitamme. Olimme myös mukana ravintolassa, joka sijaitsi kotimme alakerrassa. Se pyöri pari vuotta, mutta osoittautui lopulta liian raskaaksi hoitaa kaiken muun ohessa.

Kokemus opetti, että kannattaa keskittyä siihen, missä on hyvä, eikä lähteä liikaa hajottamaan tekemistään. Vaikka olisi kuinka yritteliäs ja luova, omalle ajalle ja levolle on pakko jättää aikaa.

Nyt osaan jo tunnistaa uupumuksen merkit: en saa öisin unta, sykkeeni on korkealla ja ruokahaluni vähenee. Silloin päätän, että viikonloppuna en tee yhtään mitään.

Äitiyden myötä olen havahtunut siihen, että välillä sekin on jo ihan riittävästi, että pienellä tyttärelläni on kaikki hyvin. Perhe ja ystävät ovat minulle valtava voimavara. Kun työasiat ja stressi tuntuvat raskailta, perhe antaa minulle voimaa ja muistuttaa siitä, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Vaikka työasiat menisivät pepulleen, elämä kantaa.”

Perheeseen kuuluu myös mäyräkoira Markkanen.

Palautuminen: ”Kajaanissa iski sienihulluus”

”Innostuin pari vuotta sitten maantiepyöräilystä ja harrastin sitä vielä pitkään raskaanakin. Raskas treeni on minulle paras tapa saada työasiat pois mielestä. Siitä tuleva hyvä olo palauttaa. Talvella sisäpyöräilen. Käyn myös kuntosalilla, hiihdän, laskettelen ja lumilautailen.

Pelasin nuorena koripalloa. Kun hankimme koiran, koirastamme tuli Markkanen koripalloilija Lauri Markkasen mukaan.

Olen myös aivan hurahtanut metsässä liikkumiseen ja sienestämiseen. Kainuu tarjoaa siihen upeat puitteet. Oulussa kasvaneena olin tottunut siihen, ettei metsästä koskaan löydy oikein mitään. Kun menimme Kajaanissa ensimmäisenä syksynä metsään, löysimme uskomattoman kantarellispotin ja hulluus iski!

Anoppini Marjo on mieletön kokki, ja nyt olen opetellut itsekin tekemään sieniruokia. Kantarellien lisäksi kerään herkkutatteja, joita kuivaamme. Sieniä kertyy syksyisin niin paljon, että jaamme niitä myös ystäville ja sukulaisille.”

Lillin koti on suloinen ja boheemi sekoitus värejä ja kuoseja.

Ajankäyttö: ”Tingin siisteydestä”

”En tulisi toimeen ilman kalenteria, sillä en ole maailman järjestelmällisin tyyppi. Merkitsen kalenteriin ihan kaiken. Jotta tunnit vuorokaudessa riittävät, olen opetellut delegoimaan ja sanomaan ei. Priorisoin asioita, jotka on oikeasti saatava tehtyä. Töissä hoidan maanantaisin ja tiistaisin ikävimmät ja stressaavimmat tehtävät, jotta ne ovat alta pois eivätkä paina mieltä loppuviikosta.

Kun on kiirettä, tingin kodin siisteydestä. Meillä käy siivooja kerran kuussa, mutta siinä välissä siisteysstandardimme ei ole se korkein. Boheemissa kodissamme on kaikkea ihmeellistä tavaraa ja vaatekasoja. Minun ja mieheni siisteyskäsitys on onneksi yhteneväinen.

Asumme nyt pysyvästi Kajaanissa. Olen kotiutunut hyvin ja nautin rauhallisesta arjesta. Sosiaaliset suhteeni eivät ole kärsineet muutostani Kainuuseen, päinvastoin. Meillä on tiivis ystäväpiiri, johon kuuluu myös paljon kajaanilaisia opiskelukavereitani. Osa heistä asuu Helsingissä, ja osa on paluumuuttanut Kajaaniin. Vietämme aikaa yhdessä mahdollisimman usein.”

