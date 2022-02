Neljä suomalaista paljastaa tulonsa ja menonsa – näin eläkeläisen rahat riittävät

Eläkkeellä moni joutuu miettimään, miten pitää talous tasapainossa. Neljä eläkeläistä paljasti meille tulonsa ja menonsa. Asiantuntijat kommentoivat.

Kalevi, 65 vuotta, Kouvola:

Tulot

Eläke 2092 e/kk, netto

Säännöllinen kirjoituspalkkio 200 e/kk, netto

Palkkatuloja erilaisista koulutustehtävistä yht. 5000 e/v, netto

Vuokratuloa 100 e/kk

Omaisuus

Kolmio Helsingissä, noin 300 000 e

Kaksio Kouvolassa, noin 90 000 e

Kesämökki, noin 70 000 e

Lisäksi auto ja pieni purjevene

Säästöt

Säästötilillä 11 400 e

Velat

62 000 e

Menot

Yhtiövastike ja muut kulut Kouvolan asunnosta 550 e/kk

Mökin kulut noin 250 e/kk

Auton kulut polttoaineineen noin 300 e/kk

Ruokaan ja juomaan noin 300 e/kk

Vaatteisiin noin 100 e/kk

Lisäksi kertyy erilaisia remonttikuluja, viime vuonna yhteensä noin 15 000 euroa.

” "Ilman lisätuloja en pärjäisi"

"Asun Kouvolassa, mutta minulla on myös osakehuoneisto Helsingissä. Siinä asuu nyt tyttäreni perhe. He maksavat yhtiövastikkeen ja vuokraa 100 euroa kuussa. Vuokra on niin pieni, ettei verottaja hyväksy asunnosta tulleita remonttikuluja vähennyskelpoisiksi.

Kesämökkini on vanha omakotitalo Kouvolan lähistöllä. Olen investoinut mökkiin yli 100 000 euroa. En saa niitä rahoja koskaan pois. Tänä vuonna pitäisi tehdä ikkunaremontti. Lisäksi vessassa tapahtui vesivahinko. Sen korjaamisesta vakuutusyhtiö onneksi korvaa valtaosan.

Minulla on velkaa 62 000 euroa. En aio maksaa sitä pois, vaan se jää perikunnan hoidettavaksi. Se on pankkineuvojani vinkki. Hän sanoi, että rahat on parempi käyttää elämiseen. Yritän säästää 500 euroa kuussa, mutta jos samaan aikaan erääntyy useampi vakuutusmaksu, rahat eivät riitä. Silloin joudun käymään säästötilillä. Ilman lisätuloja en pärjäisi.

Erosin muutama vuosi sitten. Olen huomannut, että yhden hengen talous tulee ihan yhtä kalliiksi kuin kahden hengen."

Pihistän:

Syön kotona ja teen ruuat itse. Jos olen reissussa, syön edullisissa lounaspaikoissa.

Panostan:

Säästän matkoihin. Teen useita ulkomaanmatkoja vuodessa.

Kulttuuritilaisuuksiin. Ostin juuri syksyksi oopperalippuja 200 eurolla.

Pyrin hankkimaan kestäviä ja laadukkaita vaatteita.

Asiantuntijoiden huomiot Kaleville

tulot/kk 2809 e (ilman sivutuloja 2392)

menot/kk 2750 e (sis. 15 000 remonttikulut vuodessa, ilman remonttikuluja 1500 e)

Kalevin nettotulot ovat hyvät, mutta myös kulut ovat korkeat, etenkin jos remonttikuluja tulee jatkuvasti vuosittain tuo 15 000 euroa. Silloin uutta säästöä ei juuri synny, ja esimerkiksi ulkomaanmatkoihin pitää käyttää varoja säästötililtä.

Onko järkevää investoida niin paljon kesämökkiin, jos sijoitettuja rahoja ei saisi pois mökkiä myydessä?

Kuinka pitkään Kalevi voi tehdä koulutustehtäviä? Ilman niiden tuomaa lisätuloa nykyinen rahankulutus remontteineen ei ole mahdollista.

Voisiko tytär maksaa isompaa vuokraa?

Voisiko vaatemenoissa säästää?

Kalevin omaisuus on yli 460 000 euroa ja velat 62 000 euroa, joten taloudessa on puskuria erittäin hyvin.

Jos velkojen ehdot ovat edulliset, ei ole välttämättä syytä maksaa niitä pois. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että korkotaso voi nousta. Jos sivutulot loppuvat, velan hoito voi silloin vaikeutua.

Varakas yksinasuva eläkeläismies on melko harvinainen tapaus. Usein yksinasuvien eläkeläismiesten tulot ovat keskimääräistä matalammat, ja moni on työkyvyttömyyseläkkeellä.

Hilkka, 68 vuotta ja Hannu, 67 vuotta, Helsinki:

Tulot

Hilkan eläke 1243 e/kk, netto

Kelalta 62 e/kk

Hannun eläke 1580 e/kk, netto

Omaisuus

Kaksio Helsingissä, noin 180 000 e

Lisäksi auto

Säästöt

Säästötilillä 7900 e ja rahastotilillä 8700 e

250 e/kk säästöön

Menot

Yhtiövastike 419 e/kk

Koti- ja autovakuutus 270 e/3 kk

Auton kulut 150 e/kk

Elämiseen 300–500 e/kk

Lääkkeisiin ainakin 700 e/v

Sanomalehden digitilaus 16,50 e/kk

” "Elämme vähällä"

"Ostimme vuosia sitten kesämökin. Laitoimme sen lihoiksi, kun muutimme vajaat kymmenen vuotta sitten Helsinkiin. Mökkikauppa kävi silloin kuumana, joten pääsimme myyntirahoilla velattomaan asuntoon. Se tekee asumisen halvaksi.

Asumiskulumme ovat hiukan yli 400 euroa. Summa sisältää vesi- ja kaasumaksut, autotallin ja putkiremonttilainat. Bensaan menee 50–100 euroa kuussa. Se tuplaantuu, jos lainaamme autoa tyttären perheelle.

Perunat ostetaan perunoina ja lantut lanttuina. Ruuat valmistamme itse, eikä meillä mene mitään hukkaan.

Osaamme molemmat korjata vaatteet ja vaihtaa vetoketjut. Hannu huoltaa pyörät, huonekalut ja muut kapineet. Uusia tavaroita ostamme vähän ja silloinkin usein kirpputorilta. Kyllä me rahaa käytämme, jos on tarvis: viime syksynä ostimme molemmille hyvät nastalenkkarit ja vähän aikaa sitten kummallekin älypuhelimen. Emme pidä pihistämisenä sitä, että jätetään ostamatta tavaraa, jota ei tarvita.

Lääkkeitä pidetään kalliina, mutta eivät ne ole. 670 euron vuotuinen lääkekatto tulee Hilkalla täyteen helmi-maaliskuussa. Sen jälkeen lääkkeistä maksetaan vain 1,50 euron toimitusmaksu. Alkuvuoden isoista lääkelaskuista selviää ennakoimalla.

Harrastamme paljon mutta halvalla. Museokortti maksaa 74 euroa vuodessa ja kolmen kuukauden uimakortti saman verran.

Olemme aina eläneet vähällä. Kun lapset asuivat kotona, pidimme kirjaa menoista nähdäksemme, mistä voisi vielä nipistää. Emme silti ajatelleet, kuinka kurjaa meillä on. Ennemmin olo oli kuin voittajalla: selvittiin tästäkin."

Pihistämme

Ruoka tehdään itse, eikä sitä heitetä pois.

Tavaraa ostetaan vain tarpeeseen ja useimmiten kirpputorilta.

Auton huollot tehdään itse.

Panostamme

Urheiluvälineisiin ja soittimiin.

Kynsien laittoon kynsistudiolla, 25 e/kerta

Matkustamiseen.

Asiantuntijoiden huomiot Hilkalle ja Hannulle

tulot yhteensä 2885 e

pakolliset menot 1125 e

ylijäämä 1760 e

Hilkka ja Hannu voisivat niin halutessaan elää paljonkin leveämmin. Heille todennäköisesti jää säästöön rahaa reilusti kuukausittain. Heillä on hyvin puskuria esimerkiksi mahdollisia sairastumisia ja hoitoja varten

Näiden tietojen valossa taloudessa ei ole juurikaan mitään uhkakuvia. Eläkkeet ovat pysyväistuloja, velkoja ei ole ja säästövarat todennäköisesti karttuvat koko ajan.

Hilkka ja Hannu tulevat mielestäni kohtuullisen hyvin toimeen tai ainakin saavat "keskivertoeläkettä". Toimeentuloa helpottaa myös yhdessä asuminen ja omistusasunto.

Kaikista eläkeläisistä perheellisiä on noin 60 prosenttia. Yksin asuminen yleistyy iän myötä.

Kaarina, 67 vuotta, Kajaani:

Tulot

Eläke ja perhe-eläke 945 e/kk, netto

Kelalta 102 e/kk, netto

Palkkioita luottamustoimista noin 3000 e/v

Omaisuus

2000-luvun alussa rakennettu omakotitalo, noin 30 000 e.

Auto

Säästöt

Ei ole.

Velat

Visalaskuja noin 5000 e

Menot

Asumismenot noin 50 e/kk

Ruokaan alle 200 e/kk, jos lapsenlapsia hoidossa 300 e/kk.

Velan lyhennys 150 e/kk

Auton kulut noin 500 e/kk

Lääkkeisiin 40 e/kk

Vaatteisiin noin 30 e/kk

” "Olo on epävarma"

"Mieheni kuoli viime kesänä. Siitä lähtien taloustilanteeni on ollut huono. Hautajaiskulut veivät ison summan rahaa. Se oikeastaan vei pohjan taloudeltani. Menot eivät pienentyneet, vaikka taloudessani elää nyt kahden sijaan yksi henkilö.

Sain vielä viime vuonna eläkettä käteen 1100 euroa. Mieheni kuoleman jälkeen aloin saada perhe-eläkettä, joka nosti veroprosenttiani niin paljon, että käteen jäävä summa putosi alle 1000 euron.

Minulla ei ole säästöjä lainkaan. Teimme tilallamme sukupolvenvaihdoksen 15 vuotta sitten. Siitä saaduilla rahoilla rakensimme uuden talon tilan maille. Asuminen on onneksi halpaa, sillä talo lämpiää maatilan energialla.

Vuosien mittaan minulle on kertynyt 5000 euroa luottokorttivelkaa. Olen yrittänyt lyhentää sitä, mutta kaikki yllättävät menot pakottavat taas turvautumaan luottokorttiin. Viime kuussa maksoin 550 euron vakuutusmaksut. Sen jälkeen tilille jäi 400 euroa, joilla pitäisi pärjätä loppukuu. Joskus olen joutunut pyytämään poikaani maksamaan laskuni. Sitä en haluaisi enää tehdä, sillä hänelläkin on tiukkaa. Huono talous aiheuttaa epävarman olon ja vaikuttaa mielialaan. Tämä on ärsyttävä tilanne."

Pihistän

Kaikesta

Panostan

Kesällä osallistuin kahdelle kotimaanreissulle. Niihin meni yhteensä 600 e.

Teatteri- ja konserttilippuihin

Aikakauslehtiin

Asiantuntijoiden huomiot

tulot 1047 e, luottamustoimipalkkio huomioituna 1297 e

menot 1020 e

Jos luottamustoimitulot päättyisivät, talous nykyisillä menoilla olisi aika haavoittuvainen, sillä tulot ovat vain 27 e/kk menoja isommat. Tässä tilanteessa auton kuluja olisi ehkä syytä karsia.

Kaarina pyrkii maksamaan 5000 euron visaluoton pois, mutta se ei tunnu onnistuvan. Hän voisi sopia pankin kanssa, että kortin luotto-ominaisuus poistetaan, jolloin hän ei voisi nostaa uudestaan limiitin puitteissa, vaan kuukausierät todella vähentäisivät velan määrää.

Toimeentulo-ongelmat ovat keskimääräistä yleisempiä juuri tässä ryhmässä eli naispuolisilla leskillä ja muilla yksinasuvilla naisilla, joilla on keskimääräistä pienemmät tulot.

Tällaisia eläkkeet ovat

Suomalaisten brutto keskieläke on 1762 euroa.

Miesten keskieläke on 1983 euroa ja naisten 1579 euroa.

Noin 17 prosenttia saa eläkettä alle 1000 euroa kuukaudessa.

Lähde: Eläketurvakeskus.

Asiantuntijoina lakimies Satu Sjöblom Helsingin oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnasta sekä ekonomisti Juha Rantala Eläketurvakeskuksesta.

Artikkeli on julkaistu ET-lehdessä.