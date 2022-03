Kun entinen rikosylikomisario Juha Rautaheimo ja kustannustoimittaja Sari Rainio ryhtyvät kirjoittamaan dekkaria, Sari rakentaa miljöön ja dialogin ja Juha tarkistaa faktat.

Juha Rautaheimon ja Sari Rainion ensimmäinen yhteinen dekkari ilmestyi viime syksynä. Jatkoa on jo kehitteillä.

Todella kunnioitettava hahmo. Näin Sari Rainio ajatteli Juha ”Hermo” Rautaheimosta ennen heidän ensimmäistä tapaamistaan muutama vuosi sitten.

Juha Rautaheimo tunnetaan Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön entisenä tutkinnanjohtajana, Sari Rainio taas on Kustannusosakeyhtiö Siltalan toimituspäällikkö.

Syy tapaamiseen oli eläköityneen rikosylikomisarion elämäkerta, joka Sari oli pyydetty kätilöimään. Tapaaminen jännitti Saria.

– Minuun teki kuitenkin suuren vaikutuksen se, kuinka lämmin, huumorintajuinen ja sympaattinen ihminen Hermo oli. Ja se, kuinka hienosti hän oli pystynyt säilyttämään inhimillisyyden rankasta työurastaan huolimatta, Sari muistelee.

Tapaaminen on painunut elävästi myös Juhan mieleen. Hän oli neuvotellut muistelmiensa kirjoittamisesta kustantamon kanssa jo aiemmin, mutta projekti ollut ottanut omin päin tuulta alleen.

– Sain Sarista vaikutelman, että tuo nainen varmasti tietää, mitä tekee. Minulle tuli heti turvallinen tunne, että jos pääsen tekemään hänen kanssaan, muistelmista voisikin tulla jotain, Juha sanoo.

Muistelmateos Hermo: Murharyhmän mies ilmestyi kaksikon tiiviin yhteistyön tuloksena syksyllä 2019.

Yhteistyö sujui niin jouhevasti, että kustantamosta ehdotettiin kaksikolle jatkoa: mitä jos kirjoittaisitte yhdessä myös dekkarin? Mortuí non silent -sarjan ensimmäinen osa Vainajat eivät vaikene näki päivänvalon viime syyskuussa.

Juha Rautaheimo, 69:

”Olen nähnyt väkivallan lopputuloksen liian monta kertaa elämässäni”

”En ole ’sydänveripoliisi’, vaan päädyin työhön vähän sattumalta. Armeijan jälkeen ajattelin, että poliisina pääsisin nopeasti ammatin syrjään kiinni ja kunhan alkaisin saada pientä palkkaa, voisin miettiä, mitä oikeasti haluan tehdä.

Aloitin 23-vuotiaana niin sanotussa murharyhmässä, komisario Palmun maisemissa. Siinä nuorimies tempaistiin yhtäkkiä mukaan jokapäiväiseen kuoleman kohtaamiseen. Se ei sovi kaikille, mutta minulle sopi. Vaikka jutut olivat kauheita, niiden selvittäminen ja tiimityö veivät täysin mukanaan.

” Vaikka jutut olivat kauheita, niiden selvittäminen vei mukanaan.

Olin 25 vuotta urastani tutkinnanjohtajana. Koska aloitin urani ruohonjuuritasolta, en johtajanakaan vieroksunut ruumiin kääntämistä.

Väkivaltayksikössä elettiin juttujen mukaan, ja työpäivät venyivät. Pimeän henkirikoksen tutkinta lähtee aina liikkeelle uhrista: mitä paremmin uhrin tuntee, sitä paremmin voi selvittää, kuka hänet surmasi. Siinä on askeleen jäljessä rikoksentekijää, mutta hengittää niskaan.

Minulle ja ryhmälleni sattui vuosien varrella paljon haastavia juttuja kuten Lahden taksisurma, Vilja Eerikan tapaus ja Herlinin suvun perijättären kidnappaus.

Vainajat eivät vaikene -kirjan ensimmäinen murha tapahtuu Helsingin Töölössä, jossa myös Sari ja Juha kuvattiin. Kaupunginosa on kummallekin tuttu ja tärkeä.

Kun meitä pyydettiin Sarin kanssa kirjoittamaan dekkari, sanoin heti, että en halua kirjoittaa julmuudesta, vaan tyylin pitäisi olla vähän pehmoa ja vanhanaikaista. Olen nähnyt raa’an väkivallan lopputuloksen niin monta kertaa elämässäni, etten halua kuvailla ihmisille, miten sellaiseen tilanteeseen päädytään. Sarilla oli aivan sama ajatus.

En kokenut silti kokenut työtäni poliisina hirveän rankaksi, enemmän se ehkä rasitti perhettäni. Työni vaati vaimoltani venymistä. Saatoin lähteä aamulla töihin ja palata seuraavan vuorokauden puolella iltapäivällä.

Toki minulla oli joskus epätoivoinen tunne, ettei juttu taida selvitä – eivätkä ne aina selvinneetkään. Se on kuitenkin luonnollista, eikä niitä ole kannattanut jäädä loppuelämäksi murehtimaan. Työ on työtä. Se kuitenkin opetti, että olemme kaikki kuolevaisia ja elämästä pitää nauttia silloin, kun se on mahdollista.

Työstäni kaipaan mysteerien ratkomista, mutta hallintohimmelihomma on lisääntynyt poliiseilla niin paljon, etten enää haluaisi takaisin.

En olisi kuuna kullan valkeana lähtenyt kirjoittamaan dekkaria yksin, vaikka minähän olen periaatteessa kirjoittanut hirveän monta kirjaa – mutta ne ovat olleet esitutkintapöytäkirjoja! Eihän dekkariin voi kirjoittaa 20 sivun kuulustelua kysymys-vastaustekniikalla. Toimitin myös Helsingin Väkivaltarikostutkijoiden yhdistyksen Murharyhmä-lehteä parikymmentä vuotta ja lisäksi olen kirjoittanut Pohjolan poliisi kertoo -kirjaan.

Elämäkerran kirjoittaminen oli vielä suhteellisen helppoa, koska se oli faktapohjaista. Mutta dekkari pitää sisällään paljon muutakin kuin rikoksen kuvausta, mikä on ollut haastavaa. Olen toki lukenut dekkareita. Tykkäsin jo nuorena poikana seikkailutarinoista. Jos koulussa oli tylsiä tunteja, oli mukavampi pitää kirjan välissä Jerry Cottonia ja lukea sitä.

On ollut tosi mielenkiintoista ja hauskaa kirjoittaa Sarin kanssa. Suunnittelemme juonen ja tapahtumapaikat yhdessä. Lukujen kirjoittamisen jaamme sen mukaan, mitä niissä tapahtuu ja keitä niissä on.

Työskentelin poliisina niin pitkään, että minun on helppo kirjoittaa poliisien toiminnasta, teknisestä tutkinnasta tai laboratoriohommista. Sarille on ehkä ollut helpotus, ettei hänen ole tarvinnut hakea sellaisiin osioihin tietoa muualta. Hän on enemmän miljöökuvaaja ja dialogien rakentaja.

Lopullinen teksti lähtee Sarin kynästä, jotta kirjasta ei huomaa, kuka on kirjoittanut mitäkin. Kirjoitin ruumiinavauksesta kertovaan lukuun kahdeksan arkkia ja häneltä tuli viisitoista takaisin. Hän muokkasi siitä kaunokirjallisemman, ja se tuntui heti paljon mielenkiintoisemmalta. Hän osaa myös rakentaa hahmoja aivan eri lailla kuin minä.

Homma on edennyt kivuttomasti, eikä suurempia ristiriitoja ole ilmennyt. Kumpikaan ei pyri toisen tontille, vaan kunnioitamme toistemme osaamisalueita.

Ajattelimme pian, että jos tässä kerran kirja tehdään, voisimme tehdä vielä yhden tai kaksi lisääkin. Näyttää siltä, että kirjoja tulee yhteensä viisi.

On hieno tunne saada uunituore kirja käsiinsä. Vähän kuin olisi selvittänyt vaikean jutun.”

”Kun tapasimme Hermon kanssa, olin ehtinyt alkaa innostua ajatuksesta ja olisin pettynyt hirveästi, jos hän ei olisi lähtenyt mukaan”, Sari kertoo.

Sari Rainio, 47:

”Järjestin itseni 17-vuotiaana seuraamaan ruumiinavausta”

”Kun synkkaa hyvin, juonenkäänteitä on hirveän hauskaa kehitellä yhdessä. Kutsun Hermoa rikoskumppanikseni, koska kirjoittamisessamme on kyse nimenomaan yhteistyöstä.

Hermo saa keskittyä poliisimaailman kuvaamiseen ja oikeuslääketieteeseen, minä taas pelata henkilöhahmojen rakentamisella, tunnelmafiilistelyllä ja dialogien hiomisella. Pääsen helpolla, kun minun ei tarvitse tehdä kahta vuotta taustatyötä vaikka ruumiinavauskohtauksen eteen.

Siitä asti, kun opin kirjoittamaan, kirjoitin paljon: päiväkirjaa, tarinoita, runoja ja jopa jännityskirja-aihioita. Lukiossa vaihdoimme tekstejä rinnakkaisluokalla olleen kirjailija Juha Itkosen kanssa ja kommentoimme niitä toisillemme.

Luin jo ala-asteikäisenä läpi kaikki kirjaston Agatha Christiet ja olen ollut dekkarifani siitä asti.

Haaveilin nuorena oikeuslääkärin urasta. Olin hetken sen kanssa niin tosissani, että järjestin itseni 17-vuotiaana työharjoitteluun sairaalaan ja siellä ruumiinavausta seuraamaan. Pysyin tolpillani koko avauksen ajan, mikä selvästi teki vaikutuksen patologiin. Hän vei minut obduktion jälkeen lounaalle, mutta en pystynyt syömään mitään.

Hautasin oikeuslääkärihaaveeni, kun ymmärsin olevani surkea matematiikassa, kemiassa ja fysiikassa. Kun minulle sitten selvisi, että kirjallisuutta voi opiskella yliopistossa, en enää edes miettinyt muuta.

Olen tehnyt työurani kustannustoimittajana ja toimittanut paljon myös dekkarikirjallisuutta, muun muassa Harri Nykäsen Raideja ja Arieleita ja Ilkka Remeksen trillereitä.

Kaksi erästä suuresti arvostamaani kirjailijaa on sanonut oikeuslääkärihaaveistani kuultuaan, että heidän mielestään minä tavallaan olen patologi – sellainen, joka operoi ihmisruumiin sijasta tekstin ja kielen kanssa. Minusta se kuulostaa kauniilta. Kehittelin myös kirjaamme naispuolisen oikeuslääkärin hahmon.

Kun aloitimme Hermon muistelmien työstämisen, minusta tuntui oudosti siltä kuin olisimme aina tehneet yhteistyötä. Elämäkertaa toimittaessa on pakko mennä nopeasti syviin vesiin, joten puhuimme paljon kummankin yksityiselämästä.

Huomasimme, että meillä synkkaa ja luotamme toisiimme. Oli myös todella kiinnostavaa keskustella henkirikoksista ihmisen kanssa, jonka näkemykset perustuvat kymmenien vuosien omakohtaiseen kokemukseen niiden selvittämisestä. Jos Hermo kyllästyi jatkuviin kyselyihini, ainakaan hän ei koskaan näyttänyt sitä.

” Saan tehdä dekkareita uskomattoman tietolähteen kanssa.

Muutaman viime vuoden sisällä ajatus omasta kirjoittamisesta oli taas alkanut pulpahdella pintaan. En kuitenkaan ollut kertonut siitä muille kuin miehelleni, kun kustantaja Touko Siltala ehdotti meille dekkarin kirjoittamista. Sanoin ensin ‘ei’. Ajattelin, ettei minulla ollut kustannustoimittajana oikeutta kirjoittaa itse – että olin jo kauan sitten puoleni valinnut. Pelkäsin myös ihmisten luulevan, että kuvittelen osaavani automaattisesti kirjoittaa, koska olen toimittanut 20 vuotta loisteliaiden kirjailijoiden tekstejä. Se ei tietenkään mene niin. Olisimme aivan hyvin voineet epäonnistua täysin.

Touko kehotti kuitenkin miettimään asiaa yön yli, ja tajusin nopeasti olevani hullu, jos en edes yritä, kun minulle hopeatarjottimella tarjotaan siihen tilaisuutta. Dekkarin teko edellytti kuitenkin ehdottomasti, että myös Hermo sanoisi heti ‘kyllä’, eikä häntä tarvitsisi ylipuhua. Aito ja täydellinen innostuminen on ehdoton edellytys kirjan onnistumiselle.

Kun tapasimme Hermon kanssa, olin ehtinyt alkaa innostua ajatuksesta ja olisin pettynyt hirveästi, jos hän ei olisi lähtenyt mukaan. Vaikka hän pohti asiaa vähän pidättyväisenä, huomasin, että hänelläkin kupli innostus.

Nyt saan tehdä dekkareita ehkä Suomen parhaan kanssaideoijan ja uskomattoman tietolähteen kanssa. Sen parempaa ei voisi ollakaan.

Olemme toki välillä joutuneet väittelemään. Kun olemme erimielisiä, molemmat perustelevat näkökantojaan ja puhumme kunnes pääsemme johonkin lopputulemaan. Välillä Hermo on antanut periksi ja välillä minä.

Pelkään esiintymistä. Kirjan ilmestymiseen liittyvissä esiintymistilanteissa on helpottanut, etten ole ollut yksin ja tiedän, ettei Hermo jännitä. Sovimme jo etukäteen puolitosissamme, että jos pyörryn messulavalle, niin hän vain jatkaa ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Minulla ei ole käynyt mielessäkään kyseenalaistaa, onko toinen mukana sarjan loppuun asti. Jos Hermon kanssa jotain sopii, niin se myös pitää.”

Ketkä? Juha ”Hermo” Rautaheimo on 69-vuotias eläkkeellä oleva ylikomisario ja rikoskirjailija. Asuu Keravalla vaimonsa kanssa. Kolme aikuista lasta ja kolme lapsenlasta. Harrastaa kuorolaulua ja ulkoliikuntaa. Elämäkerta Hermo: Murharyhmän mies ilmestyi 2019. Sari Rainio on 47-vuotias Kustannusosakeyhtiö Siltalan toimituspäällikkö ja rikoskirjailija. Asuu aviomiehensä kanssa Helsingissä ja harrastaa lukemista, rikossarjojen katselua sekä kävelyä. Kirjoittaa Mortuí non silent -dekkarisarjaa yhdessä Juha Rautaheimon kanssa. Ensimmäinen osa Vainajat eivät vaikene ilmestyi syksyllä 2021.

