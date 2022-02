6 naista paljastaa palkkansa – ja sen, millaiset tulot riittäisivät mukavaan elämään: ”Ettei tarvitsisi jokaista senttiä laskea”

Harva suomalainen haaveilee rikkauksista, mutta pienet lisäansiot eivät olisi pahitteeksi. Kysyimme, millaiset tulot vaaditaan riittävän mukavaan elämään – ja te vastasitte.

Huoltoasemalla työskentelevä Johanna Bärn, 46, tienaa kuussa noin 1 300 euroa. Verojen jälkeen hänelle jää käteen noin tuhat euroa. Johanna joutuu koko ajan miettimään, mihin voi käyttää rahaa ja mihin ei.

Hän ei haaveile rikkauksista, mutta kyllä hän haluaisi ansaita lisää.

– Kaikki menee, mitä tulee. Täytyy tarkkaan laskea, mitä ruokaa voi ostaa ja miten sen saisi riittämään mahdollisimman pitkälle. Asumismukavuudesta ja ruuasta en kuitenkaan haluaisi tinkiä.

” 77,8% ei saa mielestään tarpeeksi palkkaa.

Johanna haaveilee, että hänellä olisi varaa käydä joskus esimerkiksi teatterissa tai että edes kerran vuodessa voisi ottaa pienen irtioton arjesta.

– Ettei tarvitsisi jokaista senttiä laskea ja voisin käydä esimerkiksi uimahallissa säännöllisesti.

Bärn arvioi, että esimerkiksi noin 3 000 euron kuukausipalkalla hän eläisi jo vallan mukavasti.

Tonni lisää, kiitos

Johanna Bärn ei ole ainoa työssäkäyvä, jolla palkka ei tunnu riittävän elämiseen. Me Naiset kysyi lukijoilta verkossa, tienaavatko he mielestään riittävästi ja jos eivät, paljonko he haluaisivat tienata. Vastauksia tuli lähes 785. Vain 22 prosenttia vastaajista kertoi tienaavansa riittävästi.

Toivotuin kuukausipalkka oli kyselyn mukaan 3000–3500 euroa – se riittäisi joka viidennelle vastaajalle.

Suurin osa vastaajista toivoi tienesteihinsä noin tuhannen euron nousua. Niillä, jotka toivoivat tuhannen euron korotusta ansioihinsa, palkka oli tällä hetkellä jotain 2000–6000 euron väliltä. Yli 6 500 euroa tienaavat eivät juurikaan kaivanneet lisää palkkaa.

Enemmän tienaavat toivoivat siis prosenteissa pienempää nousua. Harva tuskin kuitenkaan miettii palkkaansa prosenttien kautta, vaan tuhat euroa olisi yksinkertaisesti mukava summa lisää jo totuttuun kulutukseen. Tai vaihtoehtoisesti: pienemmällä palkalla on tottunut pienempään budjettiin, jonka takia tuhat euroa voi tuntua jo isolta lisältä, eikä isompaa summaa edes välttämättä osata kaivata.

Tietyn tulotason jälkeen raha ei tarjoa enää yhtä suuria konkreettisia hyötyjä tai lisää merkittävästi onnellisuutta. Se voi olla syynä, miksi yli 6 500 euroa tienaavat eivät toivoneet enempää rahaa.

– Mitä pienemmät tulot, sitä suurempi suhteessa pienikin kasvu on, sanoo yliopistotutkija Essi Pöyry Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Pöyry uskoo ihmisten ajattelevan haluttua palkkaa realistisesti omista lähtökohdistaan. Harva unelmoi hyppäävänsä yhtäkkiä miljoonatuloihin. Sen sijaan toivotaan sellaista, joka olisi omassa elämäntilanteessa periaatteessa mahdollista saavuttaa.

– Se on myös suomalaista vaatimattomuutta. Jos joku sanoisi haluavansa tienata kuussa kymppitonnin enemmän, hän näyttäytyisi vähän hupsuna.

” 3000–4000 euroa olisi riittävä bruttopalkka 37 % mielestä.

Järjestösihteerinä työskentelevän Elli-Nora Vehmosen, 25, mielestä palkannousu 2 500 eurosta 3 500 euroon olisi ihanteellinen.

– En koe, että nytkään joutuisin hirveästi tinkimään mistään, mutta ulkona syömiseen ja matkusteluun ei ole niin paljon rahaa kuin niihin haluaisin käyttää.

Suuremmasta palkasta Elli-Nora laittaisi osan myös säästöön. Hänestä olisi myös ihanaa, jos voisi ostaa arkeensa luksusta kuten esimerkiksi siivouspalveluja.

Arjen luksuksesta haaveili moni muukin vastaaja. Lisärahalla voisi käydä kampaajalla, kosmetologilla tai hierojalla. Osa haluaisi käydä useammin ystävien kanssa ulkona syömässä tai kulttuuritapahtumissa.

Yli puolet vastaajista kuitenkin käyttäisi lisärahan arjen normaaleihin kuluihin kuten ruokaan, laskuihin ja vuokraan.

Elintasoa luotolla

Suomessa ”kohtuulliseen” elämään tarvitaan vähintään 1 420 euroa, jos asuu yksin pääkaupunkiseudulla. Muualla Suomessa summa on noin 1 170 euroa, selviää Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen laatimista viitebudjeteista.

Ne ovat esimerkkilaskelmia siitä, kuinka paljon Suomessa tarvitsee rahaa minimissään ihan tavalliseen elämiseen. Nelihenkiselle lapsiperheelle summa on pääkaupunkiseudulla noin 3 680 euroa ja muualla Suomessa noin 3 180 euroa. Työssäkäyvät ja kahdestaan asuvat yli 50-vuotiaat pariskunnat tarvitsevat pääkaupunkiseudulla vähintään 2 400 euroa ja muualla Suomessa vähintään 1 990 euroa.

Keskimäärin suomalaisten kulutustottumukset ovat kuitenkin näitä viitebudjetteja suurempia.

Finanssialan tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisista 60 prosentilla tulot ovat menoja suuremmat, 30 prosentilla ne ovat yhtä suuret ja vain alle 10 prosentilla menot ovat tuloja suuremmat.

” Moni suomalainen mahdollistaa itselleen tietyn elintason kulutus- ja joustoluottojen avulla.

Mutta kun tulot ja menot ovat yhtä suuret, rahaa ei jää säästöön. Siitä voi seurata taloudellisia ongelmia, muistuttaa Takuusäätiön Minna Mattila.

Ystävien kanssa tekeminen, harrastukset ja matkustelu ovat asioita, joihin ihmiset laittavat rahaa – oli niihin oikeasti varaa tai ei.

Moni suomalainen mahdollistaa itselleen tietyn elintason kulutus- ja joustoluottojen avulla.

Mattilan mukaan ihmisillä ei välttämättä ole realistista käsitystä omista tuloistaan, koska palkkaa saa helposti jatkettua luotollisella tilillä. Asenteet luottojen käyttöä kohtaan ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenien aikana. Luottokorttien käyttöä pidetään tavanomaisena, vaikka ennen luotolla elämistä hävettiin.

– Nykyään ostetaan enemmän luotolla ja osamaksulla asioita. Siihen vaikuttaa myös se, että luottoa on nykyään äärimmäisen helppo saada.

Erityisesti nuoret aikuiset ostavat myös verkkokaupoista luotolla asioita, joita maksellaan korkojen kera pois pitkän aikaa.

Verkkokaupat usein tarjoavat mahdollisuutta maksaa ostoksia kuukausierissä ja luotolla ostaminen on tehty erittäin helpoksi ja houkuttelevaksi.

Myös lasten harrastukset ja menot ovat asioita, joista ei Mattilan mukaan haluta tinkiä tulotasosta riippumatta. Niihin käytetään rahaa, vaikka varaa ei oikeasti olisikaan.

– Lapsille halutaan aineellisessa mielessä samanlainen lapsuus, mikä lapsen kaveripiirillä on ja se on hyvin ymmärrettävää.

Sekä Pöyry että Mattila mainitsevat suomalaisten ottavan usein isoja asuntolainoja.

– Pitkälti otetaan maksimilainat mitä saadaan. Asuminen kuvastaa elintason ydintä ja siksi siihen varmaan panostetaan niin paljon, että joudutaan tekemään taloudellisia kompromisseja muualla, Pöyry pohtii.

Onnistuuko säästäminen?

Me Naisten kyselyyn vastanneista reilu puolet laittaisi lisärahasta enemmän säästöön.

Isommat tulot eivät kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että rahaa säästettäisiin enemmän. Mitä enemmän tienaa, sitä enemmän näkee asioita, mihin voi käyttää rahaa. Pienituloinen taas ei välttämättä edes osaa kuvitella ostavansa kalliita tavaroita tai kuluttavansa rahaa muuhun kuin välttämättömiin menoihin.

Pöyryn mukaan tulojen noustessa ihmisillä on usein tapana lisätä kiinteitä kustannuksia hankkimalla parempi asunto, auto tai esimerkiksi vene.

– Ne tietyllä tapaa nostavat elintasoa, mutta jatkuvat kiinteät kustannukset pysyvät silloin korkeina. Sen takia ei välttämättä pysty säästämään enempää rahaa, vaikka tulotaso olisikin noussut.

Ja kun on saavuttanut tietyn elintason, ei saavutetuista asioista haluta myöskään luopua.

– Asioiden menettäminen sattuu enemmän kuin vastaavan asian saaminen tuottaa iloa. On vaikeampi kuvitella asuvansa sittenkin pienemmässä asunnossa tai elää ilman autoa, vaikka ennen elämän olisi saanut ilman autoa hyvin järjestettyä, Pöyry muistuttaa.

Nykypäivän kovat standardit

Mikä sitten neuvoksi, jos palkka ei tunnu riittävän?

Sekä Pöyry sekä Mattila suosittelevat oman kulutuksen seuraamista, oli tulotaso mikä hyvänsä. Se auttaa suunnittelemaan omaa taloutta niin, että palkka riittää paremmin.

Aina pelkkä menojen kirjaaminen ei auta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 Suomessa 12,5 prosenttia asuntoväestöstä oli pienituloisia. Edellisvuoteen verrattuna pienituloisten määrä väheni, paitsi 20–23-vuotiaiden nuorten aikuisten keskuudessa. Heidän ikäryhmässään pienituloisuusaste kasvoi.

– Elämäntapamme vaatii monesti, että kotitaloudessa on auto, lapsilla on harrastuksia ja puhelimiakin hankitaan eri tavalla kuin ennen. Tämäntyyppisiä menoja on paljon. Palkan riittäminen voi vaatia sen, että joutuu tinkimään asioista, jotka kuuluvat nykypäivän standardeihin. Se voi tuntua todella karulta, Mattila sanoo.

Välillä Mattilan mukaan kannattaa pohtia, onko mahdollista tehdä isojakin ratkaisuja oman elämäntavan suhteen. Voiko mahdollisesti luopua autosta, joka on iso kuluerä tai vaihtaa pienempään asuntoon? Aina autosta luopuminen ei kuitenkaan ole mahdollista tai asunnon vaihtaminen ei hyödytä.

– Oman talouden seuraaminen ja hallinta pitäisi tehdä kaikille hyvin helpoksi. Myös henkilökohtaista talousneuvontaa tulisi olla paremmin tarjolla, Mattila sanoo.

Konsultti Heta Hartikainen tienaa noin 5000 euroa kuussa - hänelle se on riittävästi.

Mutta keitä sitten ovat ne, jotka tienaavat mielestään riittävästi?

Konsulttina työskentelevän Heta Hartikaisen, 28, mielestä hänen 5 000 euron kuukausitulonsa on juuri ideaali. Mutta samaa mieltä on myös mediatoimistossa työskentelevä Petra Invenius, 23: hänelle 2 700 euron palkka on juuri nyt enemmän kuin riittävä.

Kyselyssä palkkaansa tyytyväiset kertoivat tienaavansa kaikkea 1 000 euron ja 10 000 euron väliltä. Mutta kaikille 10 000 euroakaan kuukaudessa ei ollut riittävästi.

Mediatoimistossa työskentelevä Petra Invenius on tyytyväinen 2700 euron palkkaansa.

Essi Pöyryn mukaan raha motivoi yleensä sitä enemmän, mitä vähemmän ansaitsee.

– Mitä korkeampiin tuloihin pääsee, sitä vähemmän lisäraha motivoi. Silloin rahalla ei saavuteta enää niin paljon konkreettisia hyötyjä, kun taas pienituloiselle pienikin palkannousu voi lisätä aidosti hyvinvointia.

