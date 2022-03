Andrei Koivumäki, 34, kertoo, paljonko hänellä on rahaa – asuntokauppias tuli vaatimattomista oloista, rikastui kovalla työllä ja tuhlasi huvikseen

Luottamuksella Andrei Koivumäki, kokemuksella Andrei Koivumäki. Näin televisiosta ja somesta tuttu asuntomyyjä allekirjoittaa sähköpostiviestinsä. Viestin loppuun on listattu palkinnot ja saavutukset alalla.

Andrei Koivumäki ei pidä kynttiläänsä vakan alla. Sen huomaa etenkin Instagramissa, missä hän on ollut aktiivinen uransa alusta asti. Andrei on saanut lisänimen ”asuntokaupan Cheek”, sillä hän kehuu avoimesti itseään ja saavutuksiaan.

– Myönnän itsekin, että vanhat somepäivitykseni ovat olleet aikamoisia. Ensimmäiset 3–4 vuotta julkaisin Instagramissa, mitä mieleen tuli. En kuitenkaan koe dissanneeni ketään. Olen vain tuonut faktoja esiin ja sanonut sen, mitä suomalaiset eivät sano. Päivityksissäni myös nauran itselleni, mitä moni ei tajua.

Suomessa puhutaan tosiaan harvoin rahasta tai menestyksestä avoimesti, ainakaan itseään nostaen. Andrei tiedottaa mielellään Instagramissa, kuinka monen miljoonan edestä hän on myynyt asuntoja milläkin viikolla. Nykyisin linja somessa on hänen mukaansa aiempaa ammattimaisempi.

– Silti joka neljännen postauksen pitää olla vähän provokatiivisempi, jotta mielenkiinto pysyy yllä, hän sanoo ja nauraa päälle.

Millainen hän sitten on kasvokkain? Ainakin paljon rauhallisempi ja asiallisempi kuin hänen somekanavansa antaa ymmärtää. Toisaalta takana on kuulemma kova työputki, 100 tuntia viikossa kuukauden verran, joten sekin voi vaikuttaa. Omien sanojensa mukaan hän on vakavoitunut sitten uran alkuhuuman.

– Kun rahaa alkoi seitsemän vuotta sitten tulla, minulla nousi kusi päähän. Viitisen vuotta sitten halusin muuttaa elämäntyyliäni ja shoppailuani. Luovuin esimerkiksi suurimmasta osasta merkkivaatteitani. Rahan merkitys muuttui.

Ranteessa on silti yhä kymmenien tuhansien eurojen arvoinen Audemars Piquet -kello ja toimiston pöydällä Louis Vuittonin läppäritasku ja Range Roverin avaimet. Ja kyllä, Andrei on edelleen kova kehumaan itseään. Tyyli kuulemma jää mieleen ja tuo asiakkaita.

– Kun ihmiset haluavat myydä kotinsa, he eivät valitse firmaa vaan välittäjän. Siksi olen luonut itsestäni tietoisesti henkilöbrändin. Olen halunnut tehdä asioita omalla tavallani ja herättää tunteita. En silti koe olevani erityisen menestynyt. Voisin olla paljon menestyneempikin.

Tausta

”Äidille on näytettävä”

”Minä, isosiskoni, äitini ja isäni muutimme Pietarista Suomeen vuonna 1992. Asuimme Sammonlahden lähiössä Lappeenrannassa. Lapsuuteni oli vähävarainen, eikä rahaa ollut mihinkään ylimääräiseen. Ehkä juuri siksi opin unelmoimaan isosti.

Yhden kesän jälkeen puhuin jo sujuvasti suomea. Kotikieleni on venäjä. Lapsuudenkodissani ei tosin juuri keskusteltu yhteisen pöydän ääressä eikä syöty yhteisiä aterioita. Vietin paljon aikaa viisi vuotta vanhemman siskoni Leenan kanssa, koska äitini teki pitkiä työvuoroja kokkina A-klinikalla ja oli usein poissa iltaisin. Isäni teki erilaisia pätkätöitä, mutta oli suurimman osan ajasta työtön työnhakija. Hänen oli vaikea saada töitä, koska hän ei osannut kunnolla suomea. Vanhempani erosivat, kun olin kahdeksanvuotias.

Olemme yhä läheisiä siskoni kanssa. Autamme toisiamme kaikessa mahdollisessa, vaikka en tykkääkään pyytää apua. Kun muutin Helsinkiin, asuin ensimmäiset 4–5 kuukautta hänen luonaan Taka-Töölössä.

” Kävimme äitini ja siskoni kanssa kolmisin terapiassa.

Syyskuussa 2021 toteutin yhden unelmani ja ostin äidilleni asunnon Helsingistä. Asia piti hoitaa, koska olin alakouluikäisenä luvannut tehdä niin. Äitini oli todella tyytyväinen. Sitten hän löysikin jo asunnosta venäläiseen tapaan vähän parannettavaa, kuten että parvekekin olisi ollut kiva. Tällainen vain huvittaa minua.

Venäläinen mentaliteetti on, että aina voi parantaa. Rima on todella korkealla. Venäläiset vanhemmat ovat vaativia. Ehkä siksi minullakin on ollut tarve todistaa etenkin äidilleni, että menestyn. Nyt olen jo luovuttanut sen suhteen, että se joskus onnistuisi. Osaan nauraa, kun äitini mainitsee, että yritykseni liikevaihto voisi olla kolmen sijaan myös viisi miljoonaa.

Perheemme sisäinen kommunikointi on hieman erilaista kuin muilla. Siksi kävimme äitini ja siskoni kanssa kolmisin terapiassakin pari vuotta sitten siskoni aloitteesta. Halusimme ymmärtää toisiamme paremmin ja käsitellä menneitä patoutumia, joista ei ollut koskaan keskusteltu. Toiveissa oli, että yhteisistä hetkistämme tulisi parempia. Terapia kuitenkin loppui muutaman käynnin jälkeen, koska äitini mukaan terapeutti ei ymmärtänyt häntä. Terapian ansiosta olen lukenut jopa yhden kirjan kannesta kanteen, ja se on Tunne lukkosi: vapaudu tunteiden vallasta.

Vaatimaton taustani näkyy asenteessani työhön. Minulla on nälkää, motivaatiota ja kunnianhimoa. Olen sinnikäs: en lopeta, vaikka löisin pääni seinään kymmenen kertaa.

Isäni työskenteli Venäjällä kuljettajana. Sain häneltä jo varhain yhden tärkeän opin bisnekseen. Iskä sanoi, että voit kusettaa kaveria ja ottaa sata euroa tai tehdä hyvää työtä ja saada viisi tuhatta. Hän opetti, että laadukas ja pitkäjänteinen työ palkitsee, eikä nopeita voittoja ole.”

Työ

”Ajattelen työtäni leikkinä”

”Olen käytännössä aina töissä ja vastaan puhelimeen ympäri vuorokauden ja sähköposteihin tunnin sisällä. Nopeus on valttia. Aiemmin en pitänyt lainkaan viikonloppuvapaita. Kun joskus yritin, mietin, mitä ihmettä normaalit ihmiset tekevät lauantaisin. Minulla oli tylsää ilman töitä. Viimeisen parin vuoden aikana olen oppinut ottamaan enemmän vapaa-aikaa, enkä juuri tee töitä viikonloppuisin satunnaisia tapaamisia lukuun ottamatta. Ensin se oli vaikeaa, sillä olin tottunut tarkastamaan meilejä ja viestejä jatkuvasti ja vastaamaan niihin välittömästi.

Andreilla on kolmen muun osakkaan kanssa yritys, joka työllistää 26 henkeä. ”Työntekijöistä 80 prosentilla on LKV-tutkinto, minulla ei. En ole lukija- vaan tekijätyyppi.”

Työskentelen nykyisin viikossa keskimäärin 50 tuntia, mutta toisaalta teen välillä 100 tuntia viikossa kuukauden putkeen. Kun töitä kasaantuu, ei auta kuin tehdä ne, sillä kun lupaan jotain, sen myös teen. Vaikka kova tuntimäärä voi väsyttää, saan työstäni myös todella paljon energiaa.

En ajattele työtäni työnä vaan leikkinä, jota saan vielä tehdä parhaiden kavereideni kanssa. Asuntojen myyminen on kuin hauska tasohyppelypeli, jossa voin aina päästä korkeammalle. Jos mailaa alkaa puristaa liikaa, tulee vain stressiä.

Tämä ala on mielikuvabisnestä. Jos onnistun luomaan mielikuvan, että kaikki haluavat tietyn asunnon, näin myös tapahtuu. Hyvät tulokset ja referenssit aiheuttavat lumipalloefektin. Jos olen joskus mokannut jotain, olen pyytänyt anteeksi, ostanut asiakkaalle satasen samppanjapullon ja hoitanut asiat loppuun kunnialla.

Otan yhä myyntiin kaikki yli 100 000 euron asunnot puolen tunnin ajomatkan sisältä, joita tarjotaan. Joka vuosi myyntiin tulee 1–3 asuntoa, joita on vaikea saada kaupaksi. Niitä on kuitenkin koko ajan vähemmän, koska tiedän, miten hinnoitella.

Aloitin asuntomyyjänä vuonna 2012. Vuodesta 2019 minulla on ollut kolmen muun osakkaan kanssa yritys, joka työllistää 26 henkeä. Työntekijöistä 80 prosentilla on LKV-tutkinto, minulla ei. En ole lukija- vaan tekijätyyppi.

Sain kipinän kiinteistönvälitysalaan armeija-aikoina yhdeltä kaverilta, joka myi miljoonakämppiä. Sitä ennen en edes tiennyt, että tällainen ammatti on. Hain ensin tuloksetta töitä silloisesta kotikaupungistani Lahdesta. Sitten soittelin töitä Helsingistä, ja lopulta Kiinteistömaailma Kallion yrittäjä Maiju Cederberg sanoi kyllä. Maiju kertoi, että soveltuvuuskokeiden mukaan olin viimeinen henkilö, joka hänen kannattaisi palkata. Mutta hän luotti minuun. Ilman häntä en olisi tässä.”

Raha

”Enää en tuhlaa huvikseni”

”Kun muutin Helsinkiin vuonna 2012, tililläni oli 400 euroa. Nyt siellä on noin 100 000. En seuraa tarkasti, minkä verran tililleni tulee rahaa eri bisneksistä. Summa on 10 000–50 000 kuussa, ja se riittää.

Raha tuo turvaa ja rauhaa. Vaikka se on seurausta hyvin tehdystä työstä, en tee tätä työtä rahan takia. Varallisuutta on hyvä olla jonkin verran, ettei tarvitse miettiä, saako ostettua leipää tai aikanaan lapsille leluja. Toki raha tekee myös työnteosta rennompaa. Tiedän, että vaikka työt loppuisivat nyt, voisin säilyttää nykyisen elämäntyylini 10 vuotta tekemättä mitään.

Ensimmäinen puoli vuotta kiinteistönvälittäjänä vuonna 2012 oli taloudellisesti tiukkaa, koska en saanut kiinteää palkkaa. Kun rahaa alkoi parin kolmen vuoden päästä tulla enemmän kuin osasin odottaa, elin alkuun tosi säästäväisesti. Tililläni saattoi hyvin olla jo silloin 40 000–50 000 euroa. Olen säästäväinen tyyppi ja tarkka raha-asioissa, enkä esimerkiksi ole ikinä ottanut pikavippejä.

”Enää en tuhlaa huvikseni. Minulla ei ole tarvetta todistaa muille varallisuuttani. Nytkin, kun auto pitäisi vaihtaa, mietin, onko mitään järkeä vaihtaa sadan tonnin autoa kahdensadan tonnin autoon. Bentley on listallani, mutta saa nähdä.”

Kun olin varmistanut, että kassavirta on tasainen, aloin spendata. Ostelin 500 euron Louis Vuittonin tennareita, 400 euron Givenchyn t-paitoja, kymmenien tuhansien Rolexeja ja kalliita autoja. Ensin Mercedes Benz CLS:n ja sitten Maseratin. Halusin näyttää muille, että hyvin menee. Mietin jopa, että ostan mieluummin Vuittonin lenkkarit kuin jonkin kalliin T-paidan, koska lenkkarit näkyvät muille paremmin.

Nykyään ajattelen rahaa resurssina. Minulla on 6 sijoitusasuntoa ja ihan mittava sijoitussalkku. Tai riippuu tietysti, keneltä kysyy! Ajatus on, että kun myyn asunnot joskus 40–50-vuotiaana, minun ei tarvitse huolehtia eläkkeestä. Lisäksi olen mukana kiinteistökehitysyrityksessä, joka rakennuttaa rivitaloja.

Enää en tuhlaa huvikseni. Minulla ei ole tarvetta todistaa muille varallisuuttani. Nytkin, kun auto pitäisi vaihtaa, mietin, onko mitään järkeä vaihtaa sadan tonnin autoa kahdensadan tonnin autoon. Bentley on listallani, mutta saa nähdä.”

Itsevarmuus

”Jos ei itse usko, kukaan ei usko”

”Haluan, että minut huomataan ja nostetaan jalustalle, kun olen tehnyt hyvää työtä. Joku voi ajatella, että se on narsismia. Jos en olisi välittäjä, olisin ehkä näyttelijä. Elän pitkälti omassa kuplassani.

Jos ei itse usko itseensä ja asiaansa, ei usko kukaan muukaan. Urani alussa hoin itselleni olevani Suomen kovin, ja jossain vaiheessa huomasin, että sehän toimii. Asetin tavoitteen, että asiakkaat soittavat aina minulle päin ja tarjoavat asuntoja myyntiin. Se on toteutunut. Kun aivoja informoi riittävästi jostakin asiasta, ne rekisteröivät, että tämä on tärkeää ja alkaa tapahtua. Minulla oli jo kauan sitten tapana manifestoida kadulla kulkiessa, että tuosta ja tuosta talosta myyn joskus asunnon. Ja melkein kaikista olen jo myynyt.

Alussa päätin, että mullistan koko bisneksen. Väitän tehneeni niin. Kiinteistönvälitys on vanhoillinen ala, joka ei aiemmin ollut kovin houkutteleva. Nyt kiinteistönvälittäjä on nuoren miehen ja naisen unelma-ammatti. Olen tuonut alalle yllätysefektin ja uudenlaisen kunnioituksen välittäjiä kohtaan.

Aloittaessani moni naureskeli minulle. Nyt uskon, että suurin osa arvostaa minua. Olen osoittanut kovalla työnteolla, etteivät heittoni jää vain puheen tasolle.”

Jaksaminen

”Uskon kehittyneeni ihmisenä”

”Vuonna 2016 minulla oli rankkaa. Olin eronnut ja koin vaikeita fiiliksiä. Tein paljon töitä, jotta ei olisi tarvinnut olla yksinkotona. Saatoin olla vielä yhden aikaan yöllä toimistolla. Tein 4–5 kuukautta putkeen satatuntista viikkoa. Olin hyvin ahdistunut ja minulle alkoi tulla itsetuhoisia ajatuksia.

Andrei on tottunut olemaan asiakkaiden tavoitettavissa 24/7. Nyttemmin hän on opetellut ottamaan itselleen myös vapaata.

Sitten luin jostain burnoutista ja huomasin, että kaikki oireet täsmäävät. Alkoi henkinen muutos. Ajattelen, että kaikki on lopulta kiinni omasta päästä. Aloin miettiä, millainen ihminen haluan olla. Listasin arvot ja siellä oli ainakin rehellisyys ja suoruus. En halua tuottaa kenellekään epämukavaa oloa. Koin myös, että minun pitää olla vakavampi työssäni. Uskon olevani nyt parempi versio itsestäni.

” Tein 4–5 kuukautta putkeen satatuntista viikkoa.

Viime vuosina olen keskittynyt jaksamiseeni uudella tavalla, oppinut priorisoimaan asioita ja hakemaan elämääni myös muuta sisältöä kuin työtä. Kun huomaan, että töitä on tullut tehtyä liikaa ja akku alkaa hiipua, pyrin varaamaan viikon tai parin loman. Jos se ei ole mahdollista, otan A4-arkin ja teen tehtävälistan, jolta sitten viivaan yli tehtyjä töitä. Lisäksi jätän juhlimisen ja alkoholin ja ympäröin itseni hyvällä musiikilla ja ihmisillä.

Suomessa en pysty kunnolla rentoutumaan, sillä koen olevani koko ajan pelipaikoilla työn suhteen. Siksi matkustan ulkomaille jonnekin lämpimään. Minulla olisi varaa pitää pitkäkin loma, mutta ei aikaa.”

Yksityiselämä

”Rakkaudessa en aseta tavoitteita”

”Välillä ehdin chillata kotona. Pyrin muuttamaan kahden vuoden välein. Teen sen verotussyistä, mutta myös siksi, että muuttaessa saan aina uuden freesin alun. Vaihdan asuntoa ja kaikki kalusteet.

Uusi kotini on Eiran ja Ullanlinnan rajalla Etelä-Helsingissä. Ostin ullakkoasunnon, jossa tehdään mittava pintaremontti. Tähän kotiin tulee paljon puuta. Minulla on aina mielessä jokin mikrosijainti, josta haluan seuraavaksi hankkia kämpän. Tiedän jo nyt, että haluan asua parin vuoden päästä Merikadulla Ullanlinnassa tai Kaivopuistossa. Sinne haluan pähkinäpuisen keittiön ja vihreää marmoria.

Olen tällä hetkellä sinkku ja asun yksin. Rakkautta, perhettä ja ystäviä ei voi hallita samalla lailla kuin muita asioita. Minulla voi olla niihin liittyviä unelmia, mutta en voi asettaa esimerkiksi rakkaudelle samanlaisia tavoitteita kuin työssä. Uskon vetovoiman lakiin, mutta se ei toimi, jos rakkautta etsii epätoivoisesti.”