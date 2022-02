Riikka-Marialla, 47, on viisi eri työtä – vähintään kahden työn tekeminen lisääntyy ja taustalla muhii myös surullinen syy

Riikka-Marialla on viisi työtä, joista kaikista hän nauttii. Johannalla on kolme, koska ei tulisi muuten toimeen. Selvitimme, miksi yhä useampi Suomessa painaa montaa duunia.

Toimitusjohtaja, yrittäjä, myyjä, ravintolatyöntekijä ja hallituksen jäsen. Siinä listattuna 47-vuotiaan Riikka-Maria Lemmingin työt. Eikä kyse ole siis Riikka-Marian työhistoriasta, vaan hommista, joita hän tekee päällekkäin.

– Eri työt tasapainottavat toisiaan. Kaikki nivoutuvat sulavasti yhteen. Saan ajatukset tehokkaasti irti toimitusjohtajan työstä, kun menen kaupan kassalle, Riikka-Maria sanoo.

Riikka-Maria on yksi 155 600 työssäkäyvästä suomalaisesta, jolla on yhtä aikaa kaksi tai useampi työtä. Määrä on hieman EU-maiden keskitasoa ylempänä, ja se oli ennen koronaa kasvussa.

Me Naisten verkkosivuilla toteutetussa kyselyssä 12,4 prosenttia vastanneista kertoi tekevänsä kahta työtä ja 3 prosenttia useampaa kuin kahta. Kyselyyn tuli 744 vastausta.

Miksi useampaa työtä tekevien suomalaisten määrä kasvaa? Työn ja talouden tutkimus Laboren johtava tutkija Merja Kauhanen sanoo, että kehitys on osa isompaa käynnissä olevaa työelämän muutosta. Nopea teknologinen kehitys, globalisaatio ja väestörakenteen muuttuminen ovat muokanneet työn tekemisestä monimuotoisempaa.

– Aiemmassa kansainvälisessä tutkimuksessa ilmiöön on yhdistetty esimerkiksi määrä- ja osa-aikaisen työn lisääntyminen, kasvava alityöllisyys ja muutokset työ-ajoissa. Myös alustatyön yleistyminen kytkeytyy muutokseen, Kauhanen kertoo.

Esimerkiksi Wolt-ruokalähetit tekevät alustatyötä.

Kun yksi ei riitä

Monen työn tekeminen on kuitenkin harvemmin oma valinta. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on vähintään 60 000 palkansaajaa tai yrittäjää, jotka eivät tule yhdellä palkkatyöllä toimeen. On kuitenkin arvioitu, että määrä on todellisuudessa moninkertainen, sillä suuri osa pienituloisuudesta ei näy tilastoissa sosiaaliturvan takia. Suomessa ei ole tutkittu suoraan syitä usean työn tekemiseen, koska siihen sopivaa aineistoa ei ole saatavilla. Kauhanen on oman tutkimuksensa kautta huomannut, että taustalla on usein taloudellinen pakko.

– Mitä suurempi päätyön palkka on, sitä harvemmin ihminen tekee useaa työtä. Se viittaa siihen, että keskeisimpiä motiiveja monen työn tekemiseen on riittämätön tulotaso tai päätyön riittämätön työtuntimäärä.

Myös työsuhteen osa-aikaisuus tai määräaikaisuus lisää useamman työn tekemisen todennäköisyyttä.

Osa-aikatyön tekeminen ja alityöllisyys ovat kasvaneet Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Alityöllisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tekee osa-aikatyötä siksi, ettei kokoaikatyötä ole tarjolla. Hän tekee siis vähemmän töitä kuin haluaisi.

Koronapandemia kiihdytti kehitystä alityöllisyyden suhteen, sillä monet osa-aikatyötä tarjoavista aloista, kuten ravintola- ja kulttuuriala, ovat ajautuneet ahtaalle. Alityöllisiä oli huhtikuussa 2021 yli 100 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Väylä alanvaihtoon

Alityöllisyys on tuttua Porissa asuvalle Johanna Mäkelälle, 33. Hän tekee nykyisin kolmea työtä postinjakelijana, kosmetologina ja kosmetiikkamyyjänä. Jos Johanna saisi päättää, hän tekisi vain kosmetologin hommia.

– Valmistuin alalle kuitenkin vasta viime kesänä, enkä ole vielä ehtinyt saada vakiintunutta asiakaskuntaa. Siksi on taloudellisesti järkevää ja oikeastaan välttämätöntä, että minulla on muitakin tulonlähteitä.

Johanna on ehtinyt kokea työelämässään sekä pätkätöitä että työttömyyttä.

Hän kouluttautui lukion jälkeen medianomiksi, mutta valmistumisen jälkeen tarjolla oli ainoastaan pätkätöitä. Porissa viestinnän työpaikat olivat kiven alla, mutta Johanna ei halunnut muuttaa pääkaupunkiseudulle.

Johanna Mäkelä haaveilee, että voisi elättää itsensä pelkillä kosmetologin töillä.

– Olin lopulta yli vuoden työttömänä. Se oli vaikea ajanjakso, joka motivoi etsimään töitä myös oman alan ulkopuolelta.

Johanna oli tehnyt aiemmin opiskelujensa ohella töitä Postissa. Vanhat kollegat vinkkasivat avoimesta postinjakelijan työpaikasta, ja Johanna kirjoitti vakituisen työsopimuksen loppuvuodesta 2016. Sopimuksessa ei kuitenkaan luvattu täysiä työtunteja.

– Tein enimmillään 32 viikkotuntia, yleensä vähemmän. Olin taloudellisesti tiukoilla, ja jokaista ylimääräistä ostosta piti harkita etukäteen, Johanna kertoo.

– Vaikka pidin työstäni, mietin koko ajan, mistä keksisin lisää tulonlähteitä. Se oli stressaavaa.

Sitten tuttu ehdotti yrittäjähenkistä työtä kosmetiikkafirman jälleenmyyjänä. Työ oli mieluista, ja kauneusala alkoi kiinnostaa.

– Halusin syvällisempää tietoa ja hain kosmetologikouluun.

Kolmen työn välillä pallottelu on välillä raskasta, ja vapaa-aika on vähissä. Johanna tuntee silti olevansa onnekas.

– Saan tehdä alanvaihdoksen rauhassa, sillä vakituinen työ tuo taloudellista turvaa. Vaikka teen nyt töitä enemmän kuin koskaan, olen onnellisempi kuin ikinä.

Kuka jaksaa painaa?

Arki monen työn välillä voi olla vaativaa, eikä se sovi kaikille. Riikka-Maria Lemmingille se on kuitenkin luontainen tapa olla. Hän on ollut nuoresta asti herkästi innostuva tyyppi, joka heittäytyy mielellään uusiin haasteisiin.

– Teen työkseni sitä, mistä aidosti nautin. Työ on minulle kuin harrastus tai elämäntapa.

Riikka-Marian työpäivä alkaa tyypillisesti aamuviideltä. Hän avaa sängyssä läppärinsä, alkaa käydä läpi uutisia maailmalta ja pohtii, miten voisi hyödyntää tietoja päätyössään Marketing Finlandin toimitusjohtajana. Sitten vuorossa on sähköpostien läpikäymistä. Kun 9- ja 17-vuotiaat lapset heräävät, hän laittaa heille aamiaista ja käy viemässä kouluun. Sitten hän jatkaa Marketing Finlandin hommia, yleensä viiteen.

Illat Riikka-Maria pyrkii pyhittämään lapsilleen, mutta esimerkiksi puhelinpalavereita on kätevä hoitaa samalla, kun kuskaa lasta harrastuksiin. Lasten nukkumaanmenon jälkeen on tarvittaessa vielä aikaa syventyä muihin luottamustehtäviin.

Viikonloput Riikka-Maria on varannut perustamalleen Ranskalaiselle Kyläkaupalle. Alun perin Vääksyyn avatulla kyläkauppa-kahvilalla on nykyään myymälät myös Asikkalassa ja Helsingissä sekä verkkokauppa.

Riikka-Maria hoitaa enimmäkseen yrityksen markkinointia, sisäänostoja ja laskutusta, mutta välillä hän seisoo itsekin tiskin takana.

– Hyllyjen järjestely ja asiakkaiden tapaaminen on minusta rentouttavaa.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan useaa työtä tekevät kokevat enemmän stressiä kuin vain yhtä työtä tekevät. Se johtuu osittain työn ja perhevastuiden epätasapainosta. On myös näyttöä siitä, että usean työn tekeminen haittaa terveyttä ja rajoittaa vapaa-aikaa.

Merja Kauhasen mukaan monen työn tekemisen vaikutukset ihmisen elämään, terveyteen tai hyvinvointiin ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. Joillekin työntäyteinen elämä sopii, toisille ei.

– Vaikutukset riippuvat totta kai suuresti myös siitä, kuinka paljon töitä tekee ja mihin aikaan. Ratkaisevaa on, miten työt voi sovittaa osaksi muuta elämää.

Riikka-Mariallakin on ollut asiassa opettelemista. Välillä töitä ja stressiä on ollut liikaa, ja hän on käynyt jaksamisen äärirajoilla. Vuonna 2009 Riikka-Maria loukkaantui vakavasti harrastuksensa liitovarjoilun parissa. Pakkopysähdys laittoi miettimään omia arvoja myös työn suhteen.

– Onnettomuus laittoi asiat elämässäni oikeisiin mittasuhteisiin, ja työstä stressaaminen loppui.

Onnettomuuden jälkeen Riikka-Maria päätti, että tekee työkseen enää vain asioita, joista oikeasti nauttii. Hän alkoi myös suhtautua omaan työpanokseensa lempeämmin.

– Oli pakkokin kuunnella itseään herkemmällä korvalla ja vetää rajat oman voinnin mukaan.

Työn pitää hyödyttää tekijäänsä

Taloudellinen pakko, kehittymismahdollisuudet, alanvaihto, yrittäminen päätyön sivussa…

Syitä monen työn tekemiseen on monia. Merja Kauhanen uskoo, että ilmiö on kasvussa entisestään muistakin syistä kuin vain taloudellisista. Usean työn tekeminen on yleistynyt Suomessa nimittäin myös asiantuntijatyössä. Asiantuntijoiden kohdalla motiivi useamman työn tekemiseen liittyy todennäköisesti muuhun kuin toimeentuloon.

– Ajan henki on sellainen, että työelämässäkin tavoitellaan yksilöllisiä ratkaisuja ja arvostetaan vapautta. Se, että pystyy itse päättämään töistään ’vapaana työntekijänä’ on yhä useammalle arvokkaampaa kuin vakituinen työsuhde, Merja Kauhanen sanoo.

” Yksilön kannalta usean työn tekeminen on yleensä positiivinen juttu silloin, kun taustalla on oma valinta.

Yhteiskunnan kannalta monen työn tekeminen on monimutkainen ilmiö. Motiivit taustalla ovat erilaisia, ja myös seuraukset yksilöille eroavat toisistaan.

– Vaikka useaa työtä tekevät ovat myös toimeentuloltaan heterogeeninen ryhmä, keskimäärin useampaa työtä tekevien pienituloisuusriski on suurempi kuin vain yhtä työtä tekevillä. Toimeentulo-ongelmat näkyvät myös turvautumisena sosiaalitukiin, kun työstä saatu palkka ei riitä elämiseen.

Yksilön kannalta usean työn tekeminen on yleensä positiivinen juttu silloin, kun taustalla on oma valinta. Olennaista onkin se, että halutessaan ihminen voisi valita vain yhden työn, joka toisi riittävän toimeentulon.

Yhdysvalloista löytyy jo esimerkkejä siitä, että vaikka ihminen tekisi miten montaa työtä, hän voi olla tuloissa mitattuna köyhä.

– On absurdi ajatus, ettei työtä tekemällä voi elättää itseään. Sellainen ei palvele ketään, Kauhanen sanoo.