Nyt avautuvat asiakaspalvelijat – 21 lausahdusta, joihin he ovat lopen kyllästyneitä

”Ei kiitos, koska ei kelpaa verotukseen”. Kuinka usein olet päästänyt tämän letkautuksen suustasi, kun olet kieltäytynyt kuitista?

On 14 asiaa, jotka helpparit toivoisivat jokaisen tietävän ennen kuin soittelee IT-tukeen. He ovat monen ihmisen arjen sankareita ja asiakaspalvelijoita, jotka auttavat parhaansa mukaan. Mutta on lukuisia muitakin arjen sankareita. Kysyimme hiljattain asiakaspalvelutyötä tekeviltä, mihin lausahdukseen tai kommenttiin he ovat lopen kyllästyneitä.

Yksi asia, joka toistui vastauksissa, liittyy kuittiin. Kuiteista kieltäytyminen inspiroi asiakkaita monenmoisiin lausahduksiin. Omasta mielestä lausahdukset saattavat kuulostaa hassun hauskoilta, mutta valitettavasti asiakaspalvelijat ovat kuulleet ne usein moneen kertaa, päivästä ja vuodesta toiseen.

Nämä kuittikommentit kyllästyttävät:

”Ei kelpaa verotukseen.”

”En tarvitse, olen itse ihan kuitti.”

”Saat pitää lahjana.”

”Saat muistoksi.”

”Voin ottaa, jos kirjoitat siihen sun numeron.”

”Ei kiitos, saat sen piirustuspaperiksi.”

”En tarvitse lompakon täytettä.”

”Saakos tästä kuitin vai toimitko pimeästi?”

Kuittien lisäksi asiakaspalvelijat kuulevat usein lausahduksia, jotka liittyvät tavaran hintaan – tai oikeastaan siihen, onko se ilmainen.

”On varmaan ilmainen” -lausahdus pääsee monen suusta näissä tilanteissa:

Kun tuotteessa ei näy hintalappua.

Kun kassalla skanneri ei heti lue viivakoodia.

Kun tuotteessa ei ole EAN-koodia.

Kun asiakas laittaa Plussa-kortin maksukorttipäätteeseen ja jos hinta tippuu, myyjät saavat kuulla kassalla usein seuraavan lauseen:

”Laitankos kortin uudestaan masiinaan, niin hinta tippuu vielä lisää.”

Kun myyjä kysyy arpaa myydessä, minkä arvan ostaja haluaa, vastaus on monesti tämä:

”Sen voittoarvan tietenkin!”

Kaupassa hyllyjä täyttävä työntekijä joutuu joskus konttaamaan lattialla, jotta saisi alimmat hyllyt täytettyä. Tällöin vitsikäs asiakas saattaa ohimennen tokaista:

”Sinähän olet nöyräksi ruvennut.”

Eräs rautakaupassa työskentelevä myyjä kertoi kuulevansa turhan usein sukupuoleen liittyviä, alentavia kommentteja siitäkin huolimatta, että elämme vuotta 2022.

”Eikö täällä olisi miestä?”

”Minä en naiseen luota.”

”Ovatko kaikki miehet sairastuneet koronaan?”

”Onko täällä ketään miestä, jolta voisi kysyä.”

Hoitotyötä tekeville nämä kaksi kommenttia eivät ole uusia:

”Pääseekö näillä kaikkiin laitteisiin?” (Potilasrannekkeita laitettaessa.)

”Toin sinulle tuliaisia/lämpimäisiä”. (Kun potilasasiakas ojentaa labrassa henkilökunnalle kotona otettua virtsa- tai ulostenäytettä.)

Puhelimeen vastaavat asiakaspalvelijat kuulevat ylivoimaisesti useimmiten tämän ”kuolemattoman” kommentin:

”Olitko kahvilla, kun kesti näin kauan vastata?”

Kirjastossa yksi lausahdus kuuluu toistuvasti, kun asiakas haluaa maksaa myöhästymismaksunsa.

”Maksaisin ne syntini sieltä.”

Viimeisen kahden vuoden aikana, valokuvausliikkeissä työskentelevät ovat puolestaan joutuneet tottumaan tähän letkautukseen:

”Voiko sen passikuvan ottaa maski päässä?”

