Suomessa on vaiettu ongelma, joka koskee pääosin naisia – asiantuntija listaa 4 tapaa, joilla suomalaiset velkaantuvat läheisen puolesta

Suomessa on arviolta 50 000–100 000 rakkaansa puolesta velkaantunutta – ja suurin osa heistä on naisia. Jos olet velkaantunut läheisesi puolesta, voit kertoa kokemuksesi kyselyssä jutun lopussa.

”En ole puhunut tästä kenellekään, mutta on alkanut mietityttää...”

Suurin piirtein näin ihminen ottaa ensi kerran yhteyttä Takuusäätiön velkalinjalle tai chattiin.

Yhteydenottoa on saattanut edeltää kuukausien tai jopa vuosien salailu, häpeä ja ahdistus oman rahatilanteen luisumisesta pakkasen puolelle. Jotkut tajuavat olevansa korviaan myöten veloissa täysin yllättäen, esimerkiksi eron tullen.

Läheisen puolesta velkaantuminen on velkaantumisen pääsyy jopa 10 prosentille kaikista Suomen velkaongelmaisista. Läheisen puolesta velkaantuneita on arviolta 50 000–100 000 suomalaista. Suurin osa – tarkemmin sanottuna 80 prosenttia – heistä on naisia.

– Tämä on yhtä suuri ongelma kuin esimerkiksi rahapeliriippuvuuden vuoksi velkaantuminen. Rahapeliongelmat ovat silti huomattavasti enemmän esillä kuin nämä läheisen puolesta velkaantuvat, Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar sanoo.

Takuusäätiö on voittoa tavoittelematon järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee ihmisten ja kotitalouksien velkaongelmia. Se auttaa noin 8 000 velkaantunutta vuosittain ja tekee tiivistä yhteistyötä eri järjestöjen, viranomaisten, yritysten ja tutkijoiden kanssa velkaantumisen kartoittamiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. Pantzar on työskennellyt talousongelmaisten parissa jo kymmenen vuoden ajan.

Täysin tarkkoja lukuja talousongelmaisten määrästä on mahdotonta sanoa, Pantzar toteaa heti alkuun.

– Mutta jos mietitään, että Suomessa on 388 000 maksuhäiriöistä ihmistä tällä hetkellä, siitä 10 prosenttia olisi 38 000 ihmistä.

Maksuhäiriömerkintä on kuitenkin melko äärimmäinen taloudellisen ongelman ilmenemismuoto, Pantzar jatkaa.

– Meidänkin asiakaskunnasta noin puolella ei ole maksuhäiriömerkintää, mutta he ovat silti niin veloissaan, että ottavat meihin yhteyttä. Jos tekisi yksinkertaista matematiikkaa – mitä ei tietenkään voi tässä suoraan tehdä – voitaisiin ajatella, että talousvaikeuksista kärsiviä olisi kokonaisuudessaan jopa lähes 800 000 henkilöä.

Silloin läheisen puolesta velkaantuvien määrä lähentelisi jo 100 000 ihmistä.

Määrä on tuskin kovin kaukaa haettu, sillä Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 873 000 henkilöä. Määrä on kasvoi tuolloin edellisvuodesta. Pandemian vaikutukset eivät vielä näy luvuissa. Vuoden 2020 tilastot julkaistaan helmikuun 2022 loppupuolella.

Neljä erilaista tarinaa läheisen puolesta velkaantumiseen

Keitä läheisensä puolesta velkaantuneet ovat?

Takuusäätiön keräämän datan mukaan läheisen puolesta velkaantuneista 30 prosenttia elää joko avo- tai avoliitossa tai muussa yhteistaloudessa. Loput 70 prosenttia on yksinasuvia tai yksinhuoltajia. Joukossa on paljon eläkeläisiä.

Toisen puolesta velkaantumisessa on tunnistettavissa neljä tyypillistä tarinaa, Pantzar kertoo. Ne ovat:

Aikuisen lapsen taloudellinen tukeminen Puolison riippuvuuden rahoittaminen Läheisen sairastuminen Läheisen taloudellinen hyväksikäyttö

Näistä yleisin on Pantzarin mukaan vanhemman velkaantuminen täysi-ikäistä lasta auttaessaan. Tavallisesti syynä on lapsen ylikulutus tai riippuvuus, jota vanhempi rahoittaa.

– Usein se on ihan puhdasta lähimmäisenrakkautta: Halutaan, että omalla lapsella olisi kaikki hyvin. Ei pystytä näkemään sitä, että saatetaan joutua itse ongelmiin siksi, että toinen ei löydä ratkaisua omiin ongelmiinsa.

Lähes poikkeuksetta lapsensa puolesta velkaantuu äiti.

– Tämä myös korostaa ongelman sukupuolittuneisuutta, sillä ei tule mieleen yhtään tapausta, jossa isä olisi rahoittanut täysi-ikäisen lapsen rahankäyttöä.

Puolison puolesta velkaantuminen on useimmiten rahapeliriippuvuuden rahoittamista. Rahapeliriippuvuuden lisäksi ongelmana voi olla myös ostoriippuvuus, jota kumppani osaltaan kustantaa.

On tyypillistä, että velkaantuminen tapahtuu salaa. Tavallisesti velkaantuvalla ei ole mitään käsitystä siitä, mihin ja miten rahaongelmainen puoliso hänen rahojaan käyttää.

Lisäksi Pantzar nostaa esiin tilanteen, joka koskettaa erityisesti eläkeläisiä. Siinä suhteen toinen osapuoli sairastuu, ja hänen hoitamiseensa otetaan lainaa.

– Usein velkaa otetaan rakkaudesta ja yhdessä tuumin, mutta tosiasiassa velalla kustannetaan vain toisen ihmisen sairauden hoitamista. Se saattaa tulla auttajalle kalliiksi.

Taloudellisessa hyväksikäytössä raha on yksi alistamisen välineistä

Läheisen riippuvuuden rahoittaminen ja aikuisen lapsen tukeminen sisältävät usein lukuisia taloudellisen hyväksikäytön piirteitä, Pantzar huomauttaa. Talousongelmainen saattaa käyttää hyväksi toista osapuolta riippuvuutensa sokaisemana.

– Saatetaan esimerkiksi tehdä puolison tai jopa lapsen nimissä taloudellisia sopimuksia, jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkit, mutta joiden kohde on se oma läheinen.

Pantzar törmää työssään säännöllisesti myös tapauksiin, joissa raha on parisuhteessa yksi alistamisen välineistä.

Tällaisessa hyväksikäytössä kaikki omaisuutta kerryttävä rahanmeno, kuten esimerkiksi asuntolaina, on toisen puolison nimissä. Toisen puolison rahat puolestaan kuluvat ruuan ja muiden päivittäisten kulutustavaroiden hankkimiseen.

– Tällaisessa suhteessa aika usein hyväksikäyttäjä on mies ja hyväksikäytettävä nainen. Usein toiminta on myös sen verran tiedostettua, että läheistään taloudellisesti hyväksikäyttänyt on suojannut oman omaisuutensa toiselta.

– Kun sitten tulee ero – ja aika usein tällaisissa tapauksissa tulee – niin hyväksikäyttäjälle jää kaikki omaisuus. Toiselle jää pahimmassa tapauksessa pelkkää velkaa.

Tavallista on sekin, että, puolison velat tulevat eron hetkellä täytenä yllätyksenä. Suomalaisessa avioliittolainsäädännössä kaikki jaetaan avioerossa tasan, niin hankittu omaisuus kuin velkakin.

Tunnista taloudellinen hyväksikäyttö Läheinen vaatii rahaa, maksamaan laskujaan tai ottamaan velkaa jopa uhkailemalla, kiristämällä tai manipuloimalla.

Pelkäät kieltäytyä taloudellisesta avustamisesta tai jatkat avustamista, vaikka olet päättänyt lopettaa.

Parisuhteessa tai muussa yhteistaloudessa joudut kantamaan suurempaa taloudellista vastuuta yhteisistä menoista kuin mikä on oikeudenmukaista.

Läheinen käyttää omaisuuttasi tai rahojasi ilman lupaasi. Huonoa kohtelua ja väkivaltaa ei pidä hyväksyä. Puhu asiasta rohkeasti luotettavalle läheiselle tai auttavalle taholle. Tämän jutun lopussa on lista tahoista, jotka auttavat rahaongelmissa olevia. Ota tarvittaessa yhteyttä myös poliisiin. Säilytä nettipankkitunnuksesi, pankki- ja luottokorttisi turvallisesti. Jos epäilet, että nimissäsi otetaan luottoa, voit pyytää luottotietoihisi luottokielto-turvamerkintää. Lähde: Takuusäätiön läheisen opas

Viivyttely pahentaa velkakierrettä

Kuinka kumppanin tai läheisen taloudellisen hyväksikäytön voisi tunnistaa ajoissa?

– Hälytyskellojen tulisi soida jo todella kovaa, jos suostuu ottamaan velkaa toisen tarpeisiin, oli kyseessä sitten iso tai pieni velka.

Talousongelmiin ja maksuvaikeuksiin liittyy paljon häpeää ja ongelman välttelyä. Usein asia tekee mieli sivuuttaa mielestä kokonaan.

Pahimmassa tapauksessa viivyttely pahentaa velkakierrettä ja sen ratkaisua entisestään, Pantzar muistuttaa. Hän kannustaa ottamaan yhteyttä asiantuntijaan Takuusäätiön velkalinjan tai chat-palvelun kautta. Molemmat palvelut ovat maksuttomia ja anonyymejä.

– Siellä voidaan yhdessä pohtia, onko aihetta huoleen vai ei. Mitä varhaisemmassa vaiheessa asioista puhuu, sitä helpompi ongelmat on hoitaa.

Keskimääräisesti Takuusäätiön asiakkaan tilanteen ratkaisu kestää noin viisi vuotta. Kaikille viisi vuotta ei riitä. Usein siksi, että veloista ja niiden koroista on yrittänyt selvitä yksin liian pitkään. Kaikkiin tilanteisiin löytyy kuitenkin yksilöllinen ratkaisu, Pantzar lupaa.

– Ratkaisu velkatilanteen korjaamiseen ei välttämättä ole se kaikista miellyttävin, mutta se on varmasti parempi kuin velkaantuminen.

Mistä apua? Takuusäätiön anonyymi velkalinja palvelee numerossa 0800 9 8009 ja chatissa Takuusäätiön verkkosivuilla. Takuusäätiö tarjoaa asiakkailleen myös velkajärjestelyä. Kaikki palvelut ovat maksuttomia.

Talous- ja velkaneuvonta auttaa maksuongelmissa olevia ihmisiä ja pienyrittäjiä löytämään ratkaisukeinoja velkaongelmiin. Palvelu on maksutonta.

Lisää tukipalveluja ja -toimintaa on listattu Takuusäätiön sivuilla.

