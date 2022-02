Karoliina, 28, irtisanottiin ja Susan, 37, sai potkut äitiyslomalla – näin he muuttivat irtisanomisensa onnenpotkuiksi

Kun yksi ovi sulkeutuu, uusi avautuu, tietävät Karoliina ja Susan.

Se ei ollut mikään lapsuuden haaveammatti. Karoliina Virtanen, 28, oikeastaan vain päätyi matkustamohenkilöksi lentoyhtiö Norwegianille.

Lukion jälkeen Karoliina lähti au pariksi Ruotsiin, koska ei vielä tiennyt, mitä haluaisi opiskella. Karoliina ihastui ruotsin kieleen, ja au pair -vuoden jälkeen hän haki opiskelemaan tradenomiksi ruotsinkieliseen ammattikorkeakouluun.

Lopputyötä tehdessään Karoliina törmäsi sattumalta työpaikkailmoitukseen, jossa haettiin matkustamohenkilökuntaa Norwegianille. Hetken mielijohteesta hän päätti hakea – ja tuli valituksi.

Pilvien päällä aukesi ihan oma maailmansa, johon Karoliina rakastui. Lentäminen oli elämässä keskiössä, ja kaikki muu pyöri sen ympärillä.

– Se sopi minulle. Meillä oli mahtava työporukka, ja aina oli ihanaa mennä töihin, Karoliina kertoo.

Työ oli taianomaista: sai olla päivästä toiseen pilvien päällä. Talvellakin pääsi katsomaan aurinkoa, ainakin lasin läpi. Työ myös tuntui merkitykselliseltä: Karoliina sai huolehtia matkustajien turvallisuudesta ja mahdollistaa heille tärkeitä asioita.

– Veimme ihmisiä heidän unelmiensa matkoille tai rakkaan luo jouluksi.

Samalla Karoliina kuitenkin tiesi, ettei hän ehkä jaksaisi elämäntyyliä koko työuraansa. Silti hän ei olisi ollut valmis vielä luopumaan siitä, kun pandemia iski ja koneet jäivät maahan.

Kriisin paikka

Jo lomautus oli Karoliinalle sokki. Sitten Helsingin toimipisteen suljettiin, ja Karoliinan työsopimus irtisanottiin. Se oli identiteettikriisin paikka.

– Olin ollut ylpeä ammatistani. Ihan kuin olisin ollut pitkässä parisuhteessa ja unohtanut, kuka olen ilman toista osapuolta. Nyt jouduin pohtimaan, mitä oikeasti haluan tehdä ja mistä voisin jatkossa saada merkityksellisyyttä elämääni, Karoliina kertoo.

Karoliinalle oli kertynyt sukanvarteen sen verran säästöjä, että hänellä oli mahdollisuus miettiä rauhassa, mitä halusi. Syksyllä 2020 hän bongasi netistä puolen vuoden mittaisen koodauskoulutuksen. Karoliina oli jo teininä käyttänyt koodia profiilinsa muokkaamiseen Irc-Galleriassa, mutta ei hän ollut koskaan tosissaan haaveillut koodarin ammatista. Tuolloin hän oli vielä ajatellut, ettei hänestä edes olisi koodariksi, mutta nyt hän innostui tosissaan.

– Pidin koulutuksesta erittäin paljon, opin siellä perusteet kuten koodaamaan nettisivuja HTML:n avulla.

Nykyisissä tehtävissään Karoliina pääsee hyödyntämään kaikkea sitä, mitä on opiskellut tai tehnyt aiemmin.

Mistä löytyy se oma juttu?

Samoihin aikoihin ystävä vinkkasi Karoliinalle LinkedIn-ilmoituksesta, jossa suomalainen huonekaluinnovaatio Tablebed etsi työntekijää. Karoliina haki ja sai paikan. Nyt hän hoitaa Tablebedin markkinointia. Uuden työnsä kautta hän tutustui myös digimarkkinointiyritys Markkinointisankareihin, joka halusi kasvattaa osakasmääräänsä. Nyt Karoliina on päivätyönsä lisäksi Markkinointisankareiden osakas.

Uusissa duuneissa on ollut hyötyä aiemmista tradenomin opinnoista, mutta myös uusista koodarin taidoista. Karoliina on päässyt koodaamaan kummassakin yrityksessä.

– Startupissa jokainen työntekijä tekee oikeastaan kaikkea mahdollista. Olen todella innoissani kaikista erilaisista projekteista, joita saan nyt tehdä!

Tie tähän pisteeseen ei ole kuitenkaan ollut yksinkertainen. Karoliinalla ei ollut juurikaan verkostoja, eikä edes selkeää tai tavoitteellista urasuunnitelmaa. Mukana onkin ollut myös tuuria: yksi asia on johtanut toiseen.

– Tuntuu, että yhteiskunnassamme ihaillaan suoraviivaista urakehitystä. Itse ajattelen, ettei tarvitse olla selkeää polkua, jota kulkea. On erittäin ok kokeilla asioita ja tunnustella, onko tämä ehkä se oma juttu.

Ristiriitaisia tunteita

Elämä on maan pinnalla melko erilaista kuin ennen: tasaista. Kumppanin lisäksi Karoliinalla on nykyään myös koira, jota hän ei olisi voinut ottaa vielä lentäessään jatkuvasti.

Vastoinkäymisistä Karoliina on oppinut, että omille tunteille pitää antaa aikaa. Oli kyseessä sitten lomautus tai potkut, tilanne saa ottaa koville. Heti ei tarvitse rynnätä eteenpäin.

– Se ei välttämättä ole helppoa, mutta palkitsee.

Tunteet omista potkuista ovat edelleen ristiriitaiset, vaikka asiat ovat nyt paremmin kuin mukavasti.

– En olisi halunnut luopua lentämisestä, mutta toisaalta ilman irtisanomista en olisi nyt tässä, Karoliina sanoo.

Potkut vauhdittivat unelmaa

Tänä keväänä julkaistaan jo toinen Susan Galvinin, 37, kellomallisto, jonka hän on suunnitellut ja toteuttanut alusta alkaen itse.

Mallistoja ei todennäköisesti olisi syntynyt, ainakaan vielä, ellei Australiassa asuva Susan olisi viime vuonna saanut yllättäen potkuja kesken äitiyslomansa.

– Sain näin mahdollisuuden lähteä toteuttamaan unelmaani, Susan sanoo nyt.

Susan on saanut Suomessa kellosepän koulutuksen. Vuonna 2010 hän lähti töihin Manchesteriin, jossa hän tapasi myös puolisonsa. Sitten Susanille tarjoutui mahdollisuus siirtyä töihin Australian Sydneyyn.

– Suomalaisia kelloseppiä arvostetaan maailmalla todella paljon, hän kertoo.

Suomalainen kelloseppä Susan Galvin asuu Australiassa.

Saako näin edes tehdä?

Vuonna 2016 Susan siirtyi Sydneyssä töihin Omegalle. Hän ehti olla siellä kolmisen vuotta, kunnes jäi äitiyslomalle. Ja sitten, kun Susanin poika oli kolme kuukautta, Omega päätti siirtää toimintojaan Sydneystä Melbourneen.

– Totta kai olin sokissa, kun kuulin, että minut irtisanotaan. Mietin, että saako näin edes tehdä, minähän olen äitiyslomalla!

Susan oli jo aiemmin harkinnut oman yrityksen ja kellomerkin perustamista – mutta nyt ei näyttänyt olevan muuta vaihtoehtoa.

– Olen aina ollut aika spontaani tyyppi ja haluan käyttää tilaisuudet hyväkseni. Ryhdyin saman tien piirtämään omaa merkkiä ja tilaamaan näytteitä, Susan kertoo.

Rahoittaakseen projektinsa Susan päätti kokeilla kickstart-kampanjaa, josta oli kuullut hyviä kokemuksia. Se on riskitön tapa hakea yritykselle rahoitusta.

Tuotetta myydään kampanjassa ennakkoon, ja jos tavoitetta ei saada kasaan, ostajien korttia ei veloiteta.

Susanin ensimmäinen mallisto julkaistiin elokuussa 2020, ja se ylitti tavoiterajan kuudessa minuutissa.

Kuin lottovoitto

Nyt toisen kellomallistonsa kohdalla Susan aikoo uusia kampanjan, sillä yritys on vielä alkutaipaleella. Galvin Watch Company on niin sanottu mikrobrändi eli kelloja tehdään vain pieniä eriä, ja ne myydään pääasiassa suoraan kuluttajille.

– Toivotaan, että uusi Loimu-mallisto saa yhtä huikean suosion kuin ensimmäinen Alku-kokoelma!

Susan on vielä toistaiseksi yrityksen ainoa työntekijä, mutta hänen puolisonsa on auttanut kampanjassa. Susanin toiveena on, että tulevaisuudessa hän voisi palkata työntekijöitä.

– Upein asia yrittäjyydessä on ollut se, että se ei tunnu pakolta, vaan siltä että saan tehdä! Itselle tekeminen on ollut kuin lottovoitto, Susan sanoo.

– En osaa sanoa, tarvitsinko nämä potkut, mutta ainakin ne mahdollistivat oman yrityksen perustamisen nopeammin. Jos kaikki on pehmeää ja tasaista, on isompi kynnys lähteä. Joskus tarvitsee potkun takapuolelle.