Musiikki toi turvaa, kun Janna menetti poikansa 20 vuotta sitten: ”Ajattelin, etten koskaan selviä menetyksestä”

Kun Janna Paasonen menetti poikansa, säveltäminen auttoi surussa. Nyt, 20 vuotta myöhemmin, muidenkin on aika kuulla laulut.

Janna Paasonen oli 21-vuotias, kun hänen poikansa Jonas syntyi. Jonas oli energinen ja iloinen pellavapää, täynnä valoa.

– Nuorena en osannut edes kuvitella, että hänelle voisi tapahtua mitään pahaa. Mutta kun hän yhtäkkiä sairastui syöpään, koko maailma muuttui, Janna, 50, kertoo.

Jonas sairasti yhdeksän kuukautta ja kuoli kahdeksanvuotiaana, juuri ennen äitienpäivää. Janna jäi yksin.

– Ajattelin, etten ikinä selviä menetyksestä. Se syöksi minut täydelliseen pimeyteen. Tuskassani ajattelin oman elämänikin päättyvän.

Musiikki oli kuitenkin aina ollut Jannalle turvapaikka.

– Se on ilma jota hengitän, tapani kokea asioita ja ilmaista tunteita.

” Se oli ihmeellinen kokemus, jota on edelleen vaikea ymmärtää.

Janna kävi aikoinaan peruskoulunsa musiikkiluokalla, jatkoi Sibelius-lukioon ja harkitsi hakemista Sibelius-Akatemiaan, mutta päätyi kuitenkin opettajan uralle.

Jonaksen kuolemaa seuraava vuosi oli pimeää aikaa, josta Janna ei juuri muista mitään.

– Kipuilin merkityksettömyydessä ja tyhjyydessä.

Ihmeellinen kokemus

Sitten eräänä yönä, puolitoista vuotta Jonaksen kuoleman jälkeen, Janna heräsi siihen, että hänen mielessään soi vahvana kaunis melodia. Hän nousi kirjoittamaan sen ylös ja palasi nukkumaan. Aamulla hän ryntäsi pianon luo tarkistamaan, oliko yöllinen sävellys ollut totta.

– Siellä nuottivihko oli. Se oli ihmeellinen kokemus, jota on edelleen vaikea ymmärtää.

Janna ajattelee, että kappale annettiin hänelle lohduksi: kaikki on hyvin, elämää voi jatkaa. Kokemuksen jälkeen lohdun lauluja alkoi ilmestyä mieleen toinen toisensa jälkeen. Vuosien saatossa niitä kertyi kymmeniä.

– En kuitenkaan uskaltanut tuolloin tehdä lauluille mitään, vaan jatkoin työtäni opettajana.

Mitä katuisin?

Pari vuotta sitten Janna sairasteli paljon. Kun hän jälleen kerran makasi sängyssä kovassa flunssassa, hän pohti, mitä kuolinvuoteellaan katuisi.

– Ei tarvinnut miettiä kauan. Katuisin todella paljon, jos en veisi laulujani kenenkään kuultavaksi.

” Lapsensa menettänyt jää yksin surunsa kanssa, sillä häneltä suru ei katoa milloinkaan.

Janna päätti jäädä vuodeksi virkavapaalle ja antaa aikaa musiikille. Nyt alkuvuodesta julkaistaan Jannan esikoislevy. Hän on itse säveltänyt, sanoittanut ja laulanut kaikki kappaleet. Osa kappaleista on sovitettu isolle bändille, osa on intiimimpiä.

– Laulut ovat täynnä rakkautta, tuskaa ja surua. Luopumista lapsesta, mutta myös lohtua ja toivoa.

Jonaksen kuolemasta tuli viime vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Kun vuodet kuluvat, suru muuttuu yksinäisemmäksi, Janna sanoo.

– Aluksi läheisetkin surevat lapsen kuolemaa ja se lohduttaa. Mutta elämä menee eteenpäin ja ihmiset toipuvat – niin kuin kuuluukin. Mutta silloin lapsensa menettänyt jää yksin surunsa kanssa, sillä häneltä suru ei katoa milloinkaan.

Jossain vaiheessa sureva voi kokea, ettei surua enää edes voi ottaa esille.

– Minulla oli lauluni. Niissä sain muistella ja puhua suruani uudelleen läpi.

Nyt niiden aika on lohduttaa myös muita, Janna ajattelee. Laulut sisältävät myös tärkeän viestin toivosta.

– On lupa surra, mutta pikku hiljaa surun rinnalle voi kasvaa syvä ilo ja kiitollisuus elämästä, jos vain antaa niille mahdollisuuden.

