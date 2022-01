”Sinähän olet saman ikäinen kuin lapseni” ja 17 muuta asiaa, jotka vain työpaikan nuorimmat tietävät

Sinut tavatessaan työpaikan keski-ikäiset ihmettelevät, mihin aika on oikein kulunut ja miten ikäloppuja he itse ovatkaan, kun ”tuon ikäiset ovat jo työelämässä”. Kuulet yllättävän paljon muistutuksia siitä, miten nuori olet ja miten sinulla on vielä koko elämä edessä.