Asiakaspalvelija, nyt saat avautua! Mihin lauseeseen olet lopen kyllästynyt?

Palveletko asiakkaita työksesi? Paljasta asiakkaiden rasittavimmat kommentit Me Naisten pikakyselyssä.

Tässä tilaus puhuvalle pömpelille on ilmeisesti onnistuttu ilmaisemaan ilman suurempia väärinkäsityksiä.

Kellään ei ole aina helppoa. Mutta on yksi ryhmä, jolla voi ottaa koville päivästä, viikosta ja ehkä myös vuodesta toiseen. He joutuvat usein kuuntelemaan samoja letkautuksia ja kommentteja aina vain uudestaan. Tämä ryhmä on asiakaspalvelijat.

Tienaatko sinä leipäsi asiakaspalvelijana? Jos tienaat, kerro, mihin letkautukseen, kommenttiin tai lauseeseen olet lopen kyllästynyt.

Jos kysely ei näy, pääset siihen myös tästä.

Teemme aiheesta juttua, jossa kommentteja voidaan käyttää. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

