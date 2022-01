Kun Carita Peltonen uupui, hän alkoi halailla puita – pari vuotta myöhemmin metsä ajoi hänet konkurssiin

Metsä Skogenin perustaja Carita Peltonen haluaa puhua konkurssista avoimesti. – Suomessa konkurssi on häpeä. Jenkeissä moni sanoisi, että olen nyt vasta yrittäjyyden alkupuolella!

Bisnesnaisesta on tullut puunhalaaja, joka saa voimaa metsästä. ”Varmasti se on paljonkiinni siitä, mihin uskoo. Neljä vuotta sitten olisin vielä sanonut, että niin juu, varmaan.”

Näkikö joku? Carita Peltonen oli juuri halannut puuta ensimmäisen kerran. Hän oli halunnut kokeilla, miltä se tuntuu.

– Se oli vähän nolo juttu. Minussa istui lujasti, että olen bisnesnainen, ja puiden halaaminen on kukkahattutätien hommaa.

Oli kevät 2018. Carita oli sairauslomalla vakavan työuupumuksen takia, ja hän oli alkanut viettää aikaa metsässä.

Hän käveli, katseli, makoili sammalpedillä ja tunnusteli erilaisia pintoja kaarnasta jäkälään.

– Uupumuksen keskellä se kaikki toi hyvää oloa, Carita kertoo.

Ennen työuupumusta Carita, 56, oli työskennellyt yrittäjänä liki kaksikymmentä vuotta. Hän oli perustanut kaksi liike- ja yrityslahjoja sekä työvaatteita valmistavaa yritystä. Niistä jälkimmäinen, Touchpoint, oli perustettu vuonna 2008 ja toimii ekologisella kulmalla. Vastuullisuus oli alkanut pilkahdella yritysten puheissa.

Touchpointin perustamisesta seuranneet kymmenen vuotta tiivistyvät Caritan mukaan kahteen sanaan: aikamoista juoksua.

Yhtä aikaa piti puhua vastuullisuudesta ja ekologisuudesta, mutta saada myös tahkottua tarpeeksi rahaa.

– Se oli raskasta myös henkisesti, sillä ihmisten ajatusten haastaminen on välillä uuvuttavaa työtä.

” Kun uupumus pääsi ulos, sitä ei pysäyttänyt enää mikään pato.

Carita vastasi firmassaan niin myynnistä, markkinoinnista kuin designista. Oman tiimin motivoiminen ja jaksaminen meni usein Caritan omien tarpeiden edelle.

Uupumisen merkkejä oli ilmassa jo ennen romahdusta. Caritalla oli niin paljon palavereita, että hän saattoi liikennevaloissa tajuta, että ei muistanut minne oli menossa. Tunteet olivat herkässä, ja itku purskahti helposti. Toiveikkuus muuttui kyynisyydeksi.

– Mutta kun marttyyrimaisesti ajattelee, että minä jaksan, signaaleja on vaikea toistenkaan nähdä.

Romahdus tuli, kun Carita puhui puhelimessa yhtiökumppaninsa kanssa. Sumun peittoon on jäänyt, mikä puhelussa sai tunteet pintaan.

– Mutta kun uupumus pääsi ulos, sitä ei pysäyttänyt enää mikään pato.

Mitä jos makaisin sammaleella?

Sairausloma pyyhki kalenterin tyhjäksi. Carita vetäytyi kotiinsa Siuntioon. Epäonnistumisen tunne velloi vahvana, sillä yrittäjyys oli aina määrittänyt Caritaa.

– Jossain puhelussa kysyin tyttäreltäni, että mikä oikein olen, jos en ole yrittäjä. Hän vastasi, että ainakin äiti.

Caritan piti pinnistellä muistaakseen, että vielä oli paljon arvokasta jäljellä. Aikuiset tyttäret olivat valtava voima. He yrittivät saada Caritan näkemään, että kyllä hän vielä nousee. Muita ihmisiä kuin omia lapsiaan Carita ei jaksanut tavata.

– Kohtaamiset olivat raskaita, koska purskahtelin itkuun, vaikka kuinka yritin pidätellä. Oli helpompaa olla tapaamatta ketään.

” Seisoin kalliolla, kun minut valtasi kiitollisuuden tunne – ja tunne, että jalkani alkavat taas kantaa.

Ainoa, mikä sai Caritan liikahtamaan ulos, oli hänen Rudolf-koiransa. Sen kanssa saattoi lähteä lenkille heti kodin vieressä kasvavaan ikimetsään. Pikku hiljaa Carita alkoi huomata, että mitä enemmän hän vietti aikaa metsässä, sitä paremmin hän voi.

– Mutta se ei tapahtunut viikossa tai kahdessa.

Carita alkoi kokeilla metsässä ”kaikkea hullua”: makoilua, tunnustelua, puiden halailua. Tyttäret olivat helpottuneita, kun äidille löytyi paikka, jossa tämän oli hyvä olla. Metsässä ikuinen suorittaja ei suorittanut mitään.

Kevät vaihtui kesäksi ja kesä syksyksi. Lokakuussa oli niin järjettömän kaunis ruska, että Carita sanoo muistavansa sen loppuikänsä.

– Seisoin kalliolla, kun minut valtasi kiitollisuuden tunne – ja tunne, että jalkani alkavat taas kantaa.

Se sai Caritan tajuamaan, että kaikilla ei ollut etuoikeutta päästä metsään tuosta vain. Siitä syntyi idea: hän voisi viedä metsän kaupunkiin.

Caritan rakkaus metsään ei ole konkurssin myötä hiipunut – päinvastoin.

Uusi yritys – ja konkurssi

Suunnitelma siitä, mitä hän tekisi seuraavaksi, antoi Caritalle uutta puhtia. Hän päätti, ettei voinut jatkaa samassa työssä, jossa oli uupunut, ja myi osuutensa yrityksestä.

Kalliolla oli virinnyt ajatus kaupasta, jonka kaikki tuotteet ja palvelut ammentaisivat metsästä. Se olisi putiikki kaikille aisteille metsän tuoksuja ja ääniä myöten, ja sinne saisi tulla rauhoittumaan. Caritan mielessä oli esimerkiksi kolmenkymmenen neliön pikkumyymälä, mutta kun hän alkoi puhua suunnitelmistaan, muut näkivät hänen liikeideassaan jopa kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Metsä Skogen avautui lokakuussa 2019 Helsingin Mannerheimintiellä 200 neliön tiloihin. Myynti lähti hyvin liikkeelle, turistit löysivät paikan ja ulkomailta tuli yhteistyöehdotuksia.

– Neljä kuukautta oli pelkkää menestyksen ja onnistumisen huumaa, Carita kertoo.

Sitten pam: tuli korona. Pandemia vei asiakkaat.

Carita halusi uskoa viimeiseen asti, että asiat järjestyvät, mutta viime elokuussa hänen oli myönnettävä, että korona oli kestänyt liian pitkään ja yrityksen velkataakka oli kasvanut liian isoksi. Carita päätti hakea yhtiön itse konkurssiin.

Se toi mukanaan taas paljon tuttuja tunteita. Surua. Riittämättömyyttä. Mutta myös helpotusta, kun enää ei tarvinnut taistella. Caritaa myös pelotti, leimaisiko konkurssi häntä koko loppuelämän.

” Konkurssista opin, että sisukkuus ei ole aina suuri viisaus.

Carita päätti, ettei aio salailla asiaa.

– Suomessa konkurssi on häpeä. Jenkeissä moni sanoisi, että olen nyt vasta yrittäjyyden alkupuolella! Suomessa konkurssi kuitenkin määrittää ihmisen.

Päätös ei ollut silti helppo. Carita oli laittanut yritykseen omatkin rahansa. Hän maksaa konkurssin laskuja seuraavat parikymmentä vuotta.

– Jälkikäteen ajatellen konkurssi olisi pitänyt tehdä jo aiemmin. Määrätietoisuus ja sisukkuus ovat määrittäneet minua aika paljon. Konkurssista opin, että sisukkuus ei ole aina suuri viisaus.

Megatrendi: metsä

Konkurssin keskellä Carita sai kuitenkin ehdotuksen kuin lahjan paketissa: haluatko yhä jatkaa? Pääomasijoittaja Katariina Laakkonen, joka oli ollut mukana myös Metsä Skogenissa, näki metsässä yhä mahdollisuuden. Hän voisi investoida, jos Carita laittaisi saman tien pystyyn uuden yrityksen.

Pikavauhdilla hän alkoi luoda uutta.

– Olin saanut siipeeni, ja jaksamiseni oli kortilla. Välillä en nukkunut öitä. Yhtä aikaa piti miettiä, miten selvitä ja rakentaa uutta. Tuolloin tuli erityisen paljon halailtua puita, Carita sanoo.

Nyt Carita on palannut mukavuusalueelleen yritysmyyntiin.

Syntyi Metsämood, joka on markkinointikielellä ”Suomen ensimmäinen b2b-metsäelämyskonsepti”. Se konseptoi yrityksille erilaisia metsään liittyviä ratkaisuja: elämyksiä, palveluja, tiloja... Se voi tarkoittaa niin liiketilan suunnittelua metsäiseksi kuin metsään liittyviä liikelahjoja. Vastuullisuus on jälleen kerran tärkeässä roolissa, ja Metsämood on myös Luonnonperintösäätiön lähettiläs.

Caritan uusi yritys Metsämood konseptoi ja toteuttaa yrityksille erilaisia metsään liittyviä ratkaisuja.

Konkurssista Carita nappasi mukaansa monta oppia, esimerkiksi sen, että vaikka yrittäjä tekisi asiat kuinka hyvin, aina ei voi tietää, mitä tapahtuu. Kaikkea ei voi itse kontrolloida.

Tällä kertaa liikkeelle lähdettiin kuitenkin pienesti. Alkuun Carita ja hänen tiimiparinsa ja Metsämoodin osakas Riikka Hakala työskentelivät kahviloista käsin.

Metsämood on saanut nopeasti asiakkaita – ja onnistumisia. Se on auttanut Caritaa uskomaan, että idea kantaa. Caritan mukaan myös vastuullisuus- ja metsätrendi ovat nyt heidän puolellaan.

– Nyt kaikki menevät metsään – ja korona vain vauhditti sitä. Ihmiset ovat ymmärtäneet metsän merkityksen ja löytäneet luontoyhteyden.

Mankelin läpi

Henkisesti konkurssi oli kuitenkin yhtä paha kokemus kuin vakava työuupumus. Tyttäret ovat sanoneet, että Caritan olisi pitänyt ottaa aikaa vanhan hautaamiseksi ennen uuden aloittamista.

– Aikamoisen mankelin läpi minut on muutamassa vuodessa vedetty. On riski, että en ole käsitellyt kaikkia tunteitani ja siksi pesen likapyykkiä myöhemmin. Mutta aikataulutus ei ollut minun valintani, vaan minun oli tartuttava tilaisuuteen. Ja nyt nautin siitä.

Taannoin tuttava kuitenkin kysyi Caritalta, onko tämä huomannut viljelevänsä koko ajan sanoja ”ei onnistu”.

– Ajattelin, että minulle ei ollut jäänyt mistään katkeruuden viittaa – mutta silti viestin ympärilleni negatiivisuutta.

Tuttavan sanojen jälkeen Carita on halunnut mennä eteenpäin eikä jäädä vellomaan toivottomuuteen. Hän on alkanut haastaa omaa pääkoppaansa.

– Erään tutkimuksen mukaan pidentää ikää, jos hymyilee. Kokeilin sitä metsälenkillä: aloin vain hymyillä. Silloin minua alkoi aidosti hymyilyttää.

Hektisessä elämänvaiheessa yrittäjän voi olla vaikea varmistella, ettei työuupumus pääsisi iskemään uudelleen. Viikonloppuisin Carita yrittää olla kuitenkin toisen päivän avaamatta sähköpostiaan.

” Minulle on yksi hailee, mitä joku siitä ajattelee. Se on minun voimaantumiskeinoni.

Ja aina on metsä: sinne Carita lähtee joka päivä viiden maissa koiransa kanssa. Viikonloppuisin hän saattaa käydä metsässä kolmekin kertaa päivässä. Hän huomaa heti olossaan, jos ei pääse hetkeen sinne.

Caritalla on metsässä omia rituaaleja. Hän tuoksuttelee männyn kaarnaa, valokuvaa metsän yksityiskohtia ja tunnelmia, pesee kasvonsa lätäkkövedellä tai lumella.

Puita hän halailee lähes päivittäin. Tiettyjä puita Carita halailee, tiettyihin hän nojailee. Ne antavat hänelle kaikki erilaisia asioita.

– Yksi mänty, johon aina nojailen, kasvaa korkealla kalliolla. Sieltä näkyy järvi. Siellä katse suuntautuu aina eteenpäin.

Aluksi hän kertoi puunhalailusta ihmisille hauskana tarinana.

– Mutta nyt minulle on yksi hailee, mitä joku siitä ajattelee. Se on minun voimaantumiskeinoni.

Carita Peltonen Vuonna 1965 syntynyt yrittäjä ja Metsämoodin ”metsälähettiläs”. Perustanut muun muassa Helsingin Mannerheimintiellä toimineen Metsä Skogenin ja ekologisia työvaatteita myyneen Touchpointin. Asuu Siuntiossa. Perheeseen kuuluu kaksi aikuista tytärtä ja Rudolf-koira.

Tällä viikolla Me Naisten teemana on jaksaminen. Julkaisemme aiheeseen liittyviä juttuja joka päivä 17.–23.1. ja keskustelemme jaksamisesta somessa. Aiemmat jutut:

Lue lisää: Hanni, 30, sai 3 laudaturia, mutta ei tarvinnut niitä urallaan – näin hän päätyi unelmatöihin, jossa koulutodistuksella ei ole väliä

Lue lisää: ”Toivoin jääväni auton alle, jotta pääsisin sairauslomalle” – 10 uupumuksen kanssa paininutta kertoo tarinansa ja sen, mikä sai tilanteen helpottumaan

Lue lisää: Kolumni: Sinulla on elämäntehtävä, josta et edes tiedä – ja siinä epäonnistuminen maksaa yhteiskunnalle miljoonan

Lue lisää: Oletko vaarassa uupua? 12 kysymyksen testi kertoo, mikä on jaksamisesi tila

Lue lisää: Onko nykyaika oikeasti uuvuttavaa – vai oliko ennen yhtä rankkaa ja ihmiset reippaampia? Kysyimme asiantuntijoilta, miten elämästä tuli tällaista

Lue lisää: Millaisen arvosanan antaisit jaksamisellesi? Sinikka, 71, täräytti täydet pisteet ja kertoi oman reseptinsä onneen