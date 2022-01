Tuntuuko töissä jaksaminen vaikealta? 7 keinoa pitää työhyvinvoinnista itse huolta

Työntekijöiden odotetaan ottavan yhä enemmän itse vastuuta työhyvinvoinnistaan. Asiantuntija kertoo, miten työantajan voi odottaa pitävän huolta alaisten työhyvinvoinnista – ja mitä voi itse tehdä.

Työntekijöiltä odotetaan yhä enemmän itseohjautuvuutta ja sitä, omasta työstä ja työhyvinvoinnista otetaan itse vastuuta.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakasen mukaan suuntaus ei ole uusi, vaan se on ollut havaittavissa koko 2000-luvun ajan.

– Odotus vastuun ottamisesta koskee kuitenkin nykyään yhä useampaa, koska niin moni on siirtynyt etätöihin. Työnantajien voi olla vaikeampi pysyä kartalla siitä, miten etätyötä tekevät työntekijät voivat, Hakanen sanoo.

Käytännössä työhyvinvoinnista huolehtiminen on voinut etätöiden myötä muuttua vaativammaksi. Kommunikaatiota tarvitaan enemmän puolin ja toisin, jotta ongelmat huomattaisiin ajoissa ja työkyky säilyisi hyvänä.

Juridisesti mikään ei ole kuitenkaan muuttunut. Työnantajalla on jatkossakin velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla, ja sitä tulee ylläpitää ja kehittää yhdessä.

Etätyössä on hyvinvoinnin kannalta myös huonoja puolia

Moni nauttii etätyöstä ja kokee sen itselleen sopivaksi työskentelytavaksi. Etätyössä on toki paljon hyvää: työmatkoissa säästyy aikaa, voi nukkua pidempään, vapaa-aikaa on enemmän ja itsenäisempi työ voi tuntua mieluisalta.

Toisaalta ihmiset ovat hyviä mukautumaan. Siksi on saatettu jo unohtaa, mitä hyviä puolia läsnätyössä oli.

– Emme välttämättä enää muista, miten mahtavaa oli, kun työpaikalla näki muita ihmisiä. Läsnätyössä kollegaa oli helpompi nykäistä hihasta. Nyt kynnys vaivata toista on suurempi, ja asioita jäädään helposti ratkomaan yksikseen.

Lue lisää: Työpaikoilla saattaa nyt pyöriä poikkeuksellisen väsynyttä väkeä – asiantuntija kertoo 4 uupumisen merkkiä ja yhden kysymyksen, joka itseltä kannattaa kysyä

Työhyvinvoinnin kannalta etätyössä on myös huonoja puolia. Se on voinut lisätä eristäytymistä ja yksinäisyyttä. Tiimityö voi takkuilla ja kroppa kärsiä, jos työergonomian järjestäminen on kotona hankalaa. Etätyötä tehdessä saatetaan työskennellä sairaana matalammalla kynnyksellä. Jopa päihdeongelmat voivat jäädä piiloon.

Hakasen mukaan etenkin nuorten työhyvinvointi on heikentynyt korona-aikana. Vanhemmilla työntekijöillä on jo yhteenkuuluvuuden tunne työpaikkaan, ja se kantaa heitä eri tavalla kuin nuoria tai uusia työntekijöitä.

– Nuoret kaipaavat työyhteisöä ja sitä, että voisi vahvistaa verkostoja ja oppia kokeneemmilta. Korona-aikana myös lähityössä vuorovaikutus on ollut rajoitettua ja tavallista niukempaa.

” Moni kokee, että työn yleinen mielekkyys on hämärtynyt.

Myös yksinelävien työhyvinvointi on heikentynyt. Kaikilla ei ole perhettä, ja työyhteisö on voinut olla yksin asuville tärkeä sosiaalinen kontakti.

– Työpaikoilla on hyvä tajuta, että ihmiset ovat erilaisissa elämäntilanteissa ja se voi tuottaa etätyöhön erilaisia haasteita kunkin kohdalla.

Tutkimusten mukaan korona ei ole lisännyt työuupumusta, mutta työssä tylsistymistä kyllä. Tylsistyminen johtuu usein alistimulaatiosta: siitä, että työtä ei koeta tarpeeksi haastavaksi, vaihtelevaksi ja mielenkiintoiseksi. Etätyöhön usein kuuluva loputon Teams-kokousten virta voi toisaalta ylistimuloida ja tuoda tunnetta siitä, että päivät ovat keskenään samankaltaisia. Se voi saada aikaan mielekkyysvajetta ja tarkoituksen tunteen hälvenemistä.

– Moni kokee, että työn yleinen mielekkyys eli se, miksi työtä tehdään, on hämärtynyt. Työssä tylsistyminen heikentää motivaatiota ja siten työhyvinvointia.

Molempien kauppa

Etätyön lisääntyessä työnantajien on pidettävä korostetusti huolta työntekijöiden hyvinvoinnista. Kun kasvotusten kohdataan vähemmän, saattavat monet normaalisti helpommin esiin tulevat ongelmat ja oireilut jäädä pimentoon. Siksi yhteyttä kannattaa pitää pienellä kynnyksellä.

– Hyvää johtamista on se, että on kiinnostunut alaisten hyvinvoinnista ja kyselee kuulumisia, miten työt sujuvat ja voiko alaisia auttaa jotenkin.

Hyvä johtaja osaa myös viestiä luottamusta herättävästi, että häneen voi olla aina yhteydessä ja häneltä saa apua, kun sitä tarvitsee. Kaikki eivät välttämättä kerro huolistaan niin helposti, joten esihenkilö voi joutua olemaan herkkänä työntekijöiden jaksamista seuratessaan.

– Johtajan on tasapainoiltava sen kanssa, ettei tule tunnetta urkkimisesta, mutta pysyisi kuitenkin perillä siitä, miten ihmisillä menee.

” Työntekijällä on vastuu, mutta samalla myös lupa tuoda yhä herkemmin esiin se, miten voi.

Työntekijän vastuulla on puolestaan tarkkailla omaa työssä jaksamista ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista. Lain mukaan vastuu huolehtia jatkotoimista siirtyy esihenkilölle siinä vaiheessa, kun hänelle on kerrottu, että työhyvinvoinnissa on jokin vialla.

Jos huomaa kuormittuvansa liikaa tai työmotivaation olevan kadoksissa, se on hyvä tuoda esihenkilön tietoon mahdollisimman varhain. Epäkohdista kannattaa rohjeta kertomaan ajoissa, jotta asiat eivät kasaudu eikä pitkällä aikavälillä pääsisi syntymään kroonistuneita työuupumuksen oireita.

– Työntekijällä on vastuu, mutta samalla myös lupa tuoda yhä herkemmin esiin se, miten voi.

7 keinoa, joilla työhyvinvoinnista voi pitää huolta itse

Omasta työhyvinvoinnista kannattaa huolehtia tietoisesti ja jatkuvasti, jotta töissä jaksaa ja motivaatio työhön pysyy yllä.

Työhyvinvoinnin eteen tehdyt pienet teot heijastuvat myös muuhun elämään. Jos töissä uupuu tai tylsistyy, ei vapaa-ajallakaan ole voimia tehdä mielihyviä tuovia, energisoivia ja palauttavia asioita.

Huolehdi arjen hyvästä kokonaisuudesta. Mieti, miten rajaat työn rajaa arjesta ja irtaannut työpäivästä sen päättyessä. Kiinnitä huomiota työergonomiaan. Sitä tukee hyvin suunniteltu, erillinen työpiste tai -huone, työtuoli ja -pöytä. Muista liikkua. Työpisteestä irtaantuminen on tärkeää fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. Venyttele, nouse, jumppaa. Jos työ sallii, happihyppely kesken päivän tekee hyvää. Huomaa onnistumiset. Olemme hyviä kokemaan riittämättömyyttä. Siksi on hyvä kirjata joka päivä ylös esimerkiksi kolme asiaa, jotka hoidettua päivän aikana. Se auttaa, jos tuntuu, ettei töissä saa mitään aikaiseksi tai se tuntuu samalta päivästä toiseen. Pidä yllä vuorovaikutusta. Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä työkavereihin ja esihenkilöön pienissä ja isoissa asioissa. Järjestäkää kahvihetkiä, jakakaa onnistumisia, nostakaa esiin epäkohtia. Lisää mielekkyyden tunnetta. Mieti keinoja, joiden avulla voit oppia uutta, kehittä taitojasi ja kartuttaa tietojasi. Se pitää yllä tunnetta työn mielekkyydestä. Mielekkyyttä tuo myös se, että työpäivistä pyrkii tekemään keskenään erilaisia mahdollisuuksien mukaan. Käy työpaikalla, jos mahdollista. Ihmisten tapaaminen kasvotusten tekee hyvää. Työporukan kanssa kannattaa sopia, että mahdollisimman moni saapuu paikalle samaan aikaan.

Tällä viikolla Me Naisten teemana on jaksaminen. Julkaisemme aiheeseen liittyviä juttuja joka päivä 17.–23.1. ja keskustelemme jaksamisesta somessa. Aiemmat jutut:

Lue lisää: Onko nykyaika oikeasti uuvuttavaa – vai oliko ennen yhtä rankkaa ja ihmiset reippaampia? Kysyimme asiantuntijoilta, miten elämästä tuli tällaista

Lue lisää: Onko sinulla on ollut ongelmia jaksamisen kanssa? Jaa oivalluksesi muillekin, jotka ovat vaarassa uupua

Lue lisää: Oletko vaarassa uupua? 12 kysymyksen testi kertoo, mikä on jaksamisesi tila

Lue lisää: Millaisen arvosanan antaisit jaksamisellesi? Sinikka, 71, täräytti täydet pisteet ja kertoi oman reseptinsä onneen