Meemitili Instagramissa poiki Kashmeeralle, 27, työn ja esikoiskirjan: ”Välillä varoitin, että nyt olen kirjoittanut rankkaa tekstiä”

Mitä yhteistä voi olla viisikymppisellä valkoisella naisella ja nuorella maahanmuuttajalla? Paljonkin, sanovat Hyppe Salmi ja Kashmeera ”Mira” Lokuge, jotka kirjoittivat romaanin yhdessä.

Kuka olet ja voitaisiinko jutella? Näin Hyppe Salmi, 55, lähestyi pari vuotta sitten Instagramissa anonyymin @denssimami-meemitilin pitäjää.

Hyppe kehittää työkseen Yleisradiossa draamasisältöjä nuorille aikuisille, ja hän mietti, että räväkkä, suomea ja englantia raikkaasti sekoittava @denssimami voisi olla hyvä tyyppi tekemään heille somesisältöjä.

– Viehätyin hänen tapaansa käyttää kieltä rohkeasti ja oivaltavasti ilman painetta perinteisestä tai täydellisestä suomen kielestä, Hyppe kertoo.

Viestiin vastasi Kashmeera ”Mira” Lokuge, 27, joka oli muuttanut 12-vuotiaana Sri Lankasta Suomeen lääkäri-isänsä työn perässä. Naiset tapasivat, ja Mira alkoi tehdä meemejä draamasarjoista Instagramiin. Hypellä oli kuitenkin koko ajan olo, että heidän tuttavuudestaan voisi syntyä jotain muutakin, jotain suurempaa.

Se jotain muuta osoittautui lopulta yhteiseksi kirjaksi: Miran ja Hypen kirjoittama romaani Ilmatilaa (Tammi, 2021) ilmestyi viime syksynä. Romaanin päähenkilö Shehani on Sri Lankasta kuten Mirakin, mutta autofiktiota kirja ei ole. Shehani on fiktiivinen hahmo, ja kirjoittajat ovat hyödyntäneet kummankin kokemuksia.

Äkkiseltään voisi kuvitella, ettei viisikymppisellä valkoisella naisella ja nuorella maahanmuuttajalla välttämättä ole hirveästi yhteistä, mutta kirjoittajat ovat toista mieltä.

– Uskon, että samat teemat toistuvat sukupolvelta toiselle: kelpaanko, olenko liian epäkypsä tai liian keskeneräinen? Hyppe sanoo.

Jouluna @denssimami paljasti Instagramissa kirjoittaneensa kirjan:

”HEY TYYPIT. Meitsi on back. Meitsi myös kirjoitti kirjan, siksi oon ollut ihan vitun poissa näistä meemihommista. Tää kirja käsittelee kaikkea quarter life crisis mitä meidän ikäiset ihmiset käy läpi: toksisia suhteita, päihteitä, väkivaltaa, kinkyä seksiä, paineita suorituskeskeisestä yhteiskunnasta ja paineista, joita tulee porukoilta (varsinkin jos olet ruskea tyyppi).”

Samalla Mira paljasti henkilöllisyytensä myös yli 18 000 seuraajalleen.

Kashmeera Lokuge, 27:

”Välillä varoitin Hyppeä, että nyt olen kirjoittanut rankkaa tekstiä, valmistaudu”

”Otan elämässäni kaikki mahdollisuudet vastaan. Kun Hyppe ehdotti yhteistä kirjaa, ajattelin, että vau, sitten olen ensimmäinen kirjan kirjoittanut Lokuge suvussamme! Minulla ei ollut mitään hajua kirjaprosessin kulusta, mutta yhdessä tekeminen antoi itsevarmuutta ja vahvisti fiilistä, että juuri tätä haluan.

Kirjoitimme pätkissä. Kirjoitin päiväkirjan omaisesti, lähetin tekstin Hypelle ja sitten pallottelimme sitä. Kirjan teemat nousivat esiin vasta kirjoitusprosessin edetessä. Jokaisella meillä on joskus ollut ihonväristä, iästä ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta sellainen olo, ettei oikein sovi muottiin. Romaanin ruskea päähenkilö kokee olevansa vääränlainen.

” Anteeksi vain, mutta olen Suomen kansalainen ja käynyt täällä armeijankin.

Emme ajatelleet etukäteen, että tehdäänpä kirja rasismista. Mutta kun kirjoitin ihan tavallisesta työpäivästäni, huomasimme, että siellä oli paljon mikroaggressioita – eli tahattomia tai tahallisia – rasistisia kommentteja. Sanottiin vaikkapa että ’vau, sä puhut hyvin suomea’ tai toivotettiin Suomeen tervetulleeksi. Anteeksi vain, mutta olen Suomen kansalainen ja käynyt täällä armeijankin.

En ollut edes tajunnut, kuinka paljon kohtaan näitä mikroaggressioita, mutta havahduin siihen kirjoitusprosessin aikana – ja nyt huomaan niitä koko ajan.”

Vaikeat lapsuusmuistot

”Vanhempani erosivat, kun olin pieni. Olen aina ollut isän tyttö, joten muutin hänen luokseen Suomeen, Lappeenrantaan. Myös äitini ja veljeni oli alun perin tarkoitus tulla perässä, mutta äitini kuoli äkillisesti.

Lapsuudesta ei ollut helppo kirjoittaa. Minulle tuli hirveä ikävä muuta perhettäni Sri Lankassa: veljeäni, isovanhempiani. Erityisen vaikeaa oli palata aikoihin, jolloin äiti oli vielä elossa. Onneksi pystyin sanomaan Hypelle, että nyt otetaan aikalisä lapsuuden suhteen ja jatketaan siitä vasta, kun se tuntuu helpommalta.

Vaikeinta kirjaprosessissa oli kuitenkin palata rankkoihin tunnekokemuksiin, joita olen elämäni aikana käynyt läpi. Lappeenranta ei ollut varsinaisesti mikään antirasistinen kasvuympäristö, ja sain kuulla etnisestä taustastani. Olen kokenut ulkopuolisuutta ja jouduin elämään uudelleen ne ikävät tunteet, joita rasististen herjojen eli slurrien huutelu on aiheuttanut. Jouduin muistelemaan myös kaikkia niitä yksinäisyyden ja pettymyksen tunteita, joita huonot treffit ovat aiheuttaneet.”

Kuin avoin kirja

”Olen kuin avoin kirja. Ajattelen, että kun kaikki on ikään kuin out there, asioitani ei voi käyttää minua vastaan. Välillä varoitin Hyppeä, että nyt olen kirjoittanut rankkaa tekstiä, valmistaudu. Tekstissä saattoi olla vaikkapa kännisekoiluja. Välillä taas saatoin miettiä, annoinko itsestäni liikaa, ja seuraako siitä jotain ongelmia, jos tämä julkaistaan. Mutta missään vaiheessa en ole katunut tekstejäni.

Olen kiitollinen siitä, että Hyppe kantoi paljon vastuuta projektissamme ja piti huolen, ettei kirjaan päätyvistä asioista koidu minulle haittaa. Olen välillä ollut ihan takki auki, mutta Hyppe on tullut laittamaan takin kiinni. Se on ollut äärimmäisen tärkeää.”

Sydän ja aivot

”Minä olen ollut tarinan sydän ja Hyppe sen aivot. Tässä tapauksessa sydän on seurannut järkeä. En ole myöskään kokenut ongelmaksi sitä, että kirjoitin valkoisen ihmisen kanssa rasismista maahanmuuttajan näkökulmasta. Hyppe tietää olevansa etuoikeutettu valkoisena naisena. En kokenut, että tarinaani ruskeana naisena olisi käytetty hyväksi. Olin vain otettu siitä, että Hyppe halusi saattaa ei-valkoisen maahanmuuttajan tarinan kirjallisuuden pariin.

Olen oppinut Hypeltä paljon. Pidän häntä kollegana, ystävänä ja matriarkaatin hahmona. Hän on antanut minulle ymmärrystä, empatiaa ja uusia näkökulmia. Olen oppinut häneltä sellaisen mieltä rauhoittavan asenteen, että elämässä kaikki sujuu loppujen lopuksi hyvin. Meillä on hyvä suhde, ja olemme olleen kirjan jälkeenkin tiiviisti yhteyksissä.”

12-vuotiaasta Suomessa asunut Mira on Suomen kansalainen ja käynyt täällä armeijankin. Silti hän kohtaa jatkuvasti hämmästelyä esimerkiksi hyvästä suomen kielestään.

Hyppe Salmi, 55:

”On upeaa, että joku avaa sydämensä kuten Mira on tehnyt ”

”Miran tavassa käyttää kieltä on jotakin äärimmäisen ihanaa. Mietin, miten muutkin voisivat kokea saman kielellisen ilotulituksen. Siitä syntyi ajatus kirjasta: asioista puhutaan tällaisella kielellä ja maahanmuuttajanuoren näkökulmasta ehkä rapmusiikissa, mutta ei kirjallisuudessa. Kustantaja innostui ideasta välittömästi.

Vaarana kuitenkin oli, että kirjasta tulisi kertomus Miran elämästä. Sellaista en halunnut lähteä tekemään.

Siksi päädyimme työskentelemään niin, että Mira kirjoitti mistä tahansa ilman minkäänlaista sensuuria. Aiheena saattoi olla vaikkapa se, mikä otti päähän tai mitä tuli mieleen bussissa istuessa. Arvostin sitä, kuinka Mira luotti minuun, vaikka yhteinen historiamme oli vasta lyhyt. Muokkasin Miran tekstejä ja pohdin, miten saisimme siirrettyä kokemukset ja tunteet fiktiiviseen kirjan maailmaan.

Vuosi sitten syksyllä olimme muutaman päivän mökkeilemässä, ja siellä syntyi kirjan päähenkilö Shehani. Hänen kauttaan ulkopuolisuuden tunnetta ja rankkojakin kokemuksia oli helpompi viedä tekstiin, ja samalla saimme säilytettyä myös Miran yksityisyyden.”

Äidillisiä tunteita

”Kirjoitusprosessin aikana ajatuksissani kulki kolme linjaa. Yksi oli konkreettinen: miten kirjan fiktiivinen maailma rakentuu niin, että se on myös todenmukainen kuvaus maailmasta ja nuoren maahanmuuttajanaisen elämästä?

Toinen liittyi Miran ja minun väliseen ystävyyteen. Tunsin empatiaa ja olin pahoillani, että Mira on joutunut kokemaan vaikeita asioita, kuten ikävää Sri Lankaan jäänyttä perhettään kohtaan, mikroaggressioita ja ulkopuolisuuden tunteita. Koin uudenlaista voimattomuutta rasismin syvien rakenteiden edessä ja ymmärsin entistä selvemmin omat etuoikeuteni valkoisena ihmisenä.

Kolmas oli lähes äidillinen. Kuinka me Miran kanssa voimme yhdessä puuttua eriarvoisuuteen ja rakenteelliseen rasismiin? Ja siitä takaisin kirjaan: ehkä kirjoittamalla voimme ratkoa myös jonkun muun elämässä samoja asioita.”

Yhdessä enemmän

”Mietin paljon myös vastuuta. Luottamus on ihanaa, mutta välillä myös raskasta kantaa. On upeaa, että joku avaa sydämensä kuten Mira on tehnyt.

Samalla pitää kuitenkin varoa, ettei kirja tai siihen liittyvä mahdollinen julkisuus millään tavalla vahingoita tai vaikeuta hänen elämäänsä. Olen melko suojelevainen. Nuorena ei välttämättä hahmota, mitä seurauksia itsestään julkisesti ja avoimesti kertomisella voi olla.

” Onko ongelmallista, että ruskean naisen kokemuksista kertovaa kirjaa on ollut kirjoittamassa valkoinen nainen?

Julkaisin vuonna 2019 ensimmäisen romaanini. Yksin kirjoittaminen oli nopeampaa ja helpompaa. Minä päätin, ei tarvinnut kysyä keneltäkään lupaa. Nyt teimme kompromisseja aiheen rajaamisessa, koska halusin suojella Miran yksityisyyttä. Kaksin kirjoittaminen oli kuitenkin antoisampaa. Siinä mennään paljon syvemmälle. Lähtisin tähän ehdottomasti uudelleen.

Onko ongelmallista, että ruskean naisen kokemuksista kertovaa kirjaa on ollut kirjoittamassa valkoinen nainen? Tämä kysymys kuuluu kysyä, ja kysyimme sitä itseltämme monta kertaa. Olemme todella tietoisia, että asetelma ei ole ongelmaton, mutta kumpikaan meistä ei olisi voinut kirjoittaa tätä kirjaa yksin.

Minä en olisi voinut kirjoittaa tästä näkökulmasta, eikä Mira olisi vielä todennäköisesti onnistunut saamaan kirjaa kasaan yksin. Emme ehkä elä vielä sellaisessa maailmassa, jossa kokematon ruskea ihminen saisi yksin äänensä kuuluviin kirjallisuuden kentällä. Meidän kirjamme onkin toivottavasti välivaihe, yksi askel kohti sitä.”

Perustavanlaatuinen vaikutus

”On ihanaa, että meillä on Suomessa erilaisia kieliä ja murteita. En kuitenkaan ymmärrä, miksi suitsutamme vaikkapa Turun murretta rikkaudeksi ja samaan aikaan ajattelemme, että oppijan suomi olisi vähempiarvoisempaa ja sitä tulisi korjata. Vähemmistöjen äänen tulee olla merkityksellinen myös kirjallisuudessa. Tämä keskustelu on jo myöhässä, ja toivoisin, että aiheesta puhuttaisiin enemmän.

Ystävyydellämme on ollut ajatteluuni ja arkisiin tekoihini perustavanlaatuinen vaikutus. Käsitykseni meidän kaikkien ajattelussa olevasta rakenteellisesta rasismista on laajentunut, ja olen joutunut kohtaamaan omia puutteitani.

Olen itsekin joskus yrittänyt olla kiva ja kehunut jonkun suomen kieltä, kun en ole ymmärtänyt, miten erottavia ja ahdistavia tällaiset huomautukset voivat olla. Toisaalta on myös lohdullista, että tässäkin me opimme koko ajan toisiltamme.”

Mirasta ja Hypestä on tullut myös hyvät ystävät.

Ketkä? Esikoiskirjailija ja restonomi Mira Lokuge, 27, ja Yle Draaman vastaava tuottaja Hyppe Salmi,55. Mira työskentelee asiakaspalvelutehtävissä ja tekee digitaalista sisällöntuotantoa. Hypen esikoisromaani Aaltoja ja asiattomuuksia ilmestyi 2019 ja yhdessä Kashmeeran kanssa kirjoitettu Ilmatilaa viime syksynä.

