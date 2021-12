Malla teki joulupukkikeikkaa poikaystävänsä kanssa – kertoo nyt, mitä se vaatii ja mitä siinä tienaa

Poikaystävä oli sitä mieltä, että häntä ei saa pukintamineisiin mistään summasta. Toisin kävi, kirjottaa toimittaja Malla Murtomäki.

Ei käy. Ei ikinä. Ei ikimaailmassa.

Se oli poikaystäväni spontaani reaktio, kun ehdotin hänelle muutama vuosi sitten, että tekisimme jouluna joulupukkikeikkaa. Hän pukkina, minä tonttuna. Säästimme rahaa pitkää reissua varten, ja tiesin pukkeilun taloudellisesti kannattavaksi puuhaksi. Poikaystävä oli sitä mieltä, että häntä ei saisi pukintamineisiin mistään summasta.

Toisin kävi – onneksi.

Nyt meillä on takanamme kolme joulullista pukkikeikkoja. Tämä vuosi jää harmittavasti väliin lomamatkan takia, mutta ilman reissua olisimme varmasti jatkaneet hommaa. Ei enää niinkään rahan takia, vaan siksi, että olemme huomanneet pukkeilun olevan paras mahdollinen tapa viettää joulua.

Pukkeillessa pääsee useaan otteeseen osaksi joulun absoluuttista kohokohtaa. Lisäksi se tarjoaa vilauksen siitä, miltä joulu muualla näyttää. Meidän silmiimme suomalaisjoulu on näyttäytynyt varsin idyllisenä, vaikka tiedämme, että toisenlaisiakin todellisuuksia tästä maasta löytyy. Olemme saaneet todistaa lasten kuplivaa riemua, jota kuukausien jännitys on vahvistanut. Vanhempien varauksettomia hymyjä. Kauniisti jouluun puettuja koteja, glögiltä tuoksuvia keittiöitä, kynttilänvaloa, perinteisiä joululauluja.

Mitä joulupukkius sitten konkreettisesti vaatii?

Poikaystäväni suurin pelko oli se, ettei hän mielestään osannut esittää joulupukkia uskottavasti: ääni on vääränlainen, ikää on liian vähän, näyttelijäntaidot olemattomat ja esiintyminen jännittää. Totesin hänelle, etteivät lapset tiedä, millainen pukki oikeasti on. Joulupukkihan on pienten silmissä myyttinen satuolento, jonka taika ei raukea pieniin yksityiskohtiin (jos ei kyseessä satu olemaan se astetta rohkeampi yksilö, joka päättää vetäistä parrasta – ja siitäkin on selvitty).

Joulupukin ylivoimaisesti tärkein tehtävä on tehdä lapset onnellisiksi. Siihen riittää ripaus empaattisuutta, heittäytymiskykyä, huumoria ja tilannetajua. Uskottava puvustus ja etukäteen harjoitellut tarinat Petterin vaihtamisesta autoon vähäisen lumen takia toki tuovat itsevarmuutta, mutta niillä on loppujen lopuksi pieni merkitys kokonaisuuden kannalta. Lähtökohdiksi riittävät nämä: älä ole päihtynyt, älä ole pelottava, älä käyttäydy huonosti.

Entä mitä sillä tienaa?

Riippuu siitä, kuinka monessa paikassa käy ja mitä yhdestä keikasta pyytää. Pääkaupunkiseudulla pukit saattavat pyytää visiitistä jopa 100 euroa, mutta me päädyimme huokeampaan käyntihintaan. Tienasimme jouluaattona yhteensä 400 euroa, mikä kartutti yhteistä kassaa kivasti.

Kaikki te pukkeilusta varovasti kiinnostuneet, kokeilkaa! Muistan, että eräänä jouluna omassa lapsuudessani meillä kävi naispuolinen pukki (joka näin jälkikäteen ajatellen oli varsin edellä aikaansa). Hämmennyimme veljeni kanssa hetkeksi naisen äänen ja pitkän parran yhdistelmästä, mutta ei meillä tullut mieleenkään muoripukin aitoutta.

Läpi meni niin että heilahti.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla joulukuussa 2019.

