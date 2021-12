700 suomalaista kertoi kuukausipalkkansa – ja vain harva on tyytyväinen tuloihinsa, mihin joukkoon sinä kuulut?

Vain reilu neljännes vastanneista kertoi olevansa tyytyväinen omaan kuukausipalkkaansa.

Mikä yhdistää ihmisiä, jotka nauttivat työstään? Entä, onko jotain töitä, joita suomalaiset eivät pidä ”oikeana” työnä. Muun muassa näitä työhön liittyvä asioita olemme hiljattain selvittäneet kyselyissämme.

Suuressa työkyselyssä kysyimme myös sitä, kuinka paljon vastaajat tienaavat ja ovatko he tyytyväisiä tuloihinsa. Tähän mennessä kyselyyn on vastannut yli 700 Me Naisten lukijaa.

Kyselyyn vastanneista suurin osa, 20,2 % kertoi tienaavansa bruttona 2501–3000 euroa kuukaudessa. Toiseksi eniten, 19,6 % vastaajista kuului ryhmään, joka tienaa 2001–2500 euroa kuukaudessa.

Yli viisi tonnia kuussa, tarkalleen 5001–5500 euroa tienaa 2,7 % prosenttia vastaajista. Yli kymppitonnin kuukausitulot on 0,8 %:lla vastaajista.

Lue myös: Niina ja hänen puolisonsa tienaavat erikoislääkäreinä yli 10 000 € / kk – käytössä on asumisjärjestely, johon keskituloisella ei ihan äkkiä olisi varaa

Kiinnostavaa kyselyssä oli se, että suurin osa yli 700 vastaajasta oli sitä mieltä, ettei tienaa riittävästi. 78,4 % sanoi, ettei ole tyytyväinen tuloihinsa ja haluaisi tienata enemmän. Näin ollen vain reilu neljännes 21,6 % sanoi olevansa tyytyväinen.

Kuinka paljon tienaat bruttona kuukaudessa

(Lähde: Me Naisten suuri työkysely)

Alle 500 € – 2,3 %

501–1000 € – 4,8 %

1001–1500 € – 5,8 %

1501–2000 € – 6,5 %

2001–2500 € – 19,6 %

2501–3000 € – 20,2 %

3001–3500 € – 14,00 %

3501–4000 € – 9,2 %

4001–4500 € – 5,9 %

4501–5000 € – 3,5 %

5001–5500 € – 2,7 %

5501–6000 € – 1,6 %

6001–6500 € – 0,7 %

6501–7000 € – 0,6 %

7001–7500 € – 0,8 %

7501–8000 € – 0,1 %

8001–8500 € – 0,1 %

8501–9000 € – 0,1 %

9001–9500 € – 0,2 %

9501–10 000 € – 0,5 %

yli 10 000 € – 0,8 %

Raha ei välttämättä aina ratkaise

Vaikka valtaosa suureen työkyselyyn vastanneista kertoi, ettei ole tyytyväinen tienesteihinsä, toisen hiljattain tehdyn kyselymme perusteella selvisi, ettei raha ole ainut mittari siihen, miten tyytyväinen tai tyytymätön on työhönsä.

Niitä, jotka kertoivat rakastavansa työtänsä, motivoituivat eniten aivan muista asioista kuin rahasta.

5 asiaa, jotka yhdistää työstään nauttineita ihmisiä

1. Vapaus päättää työn tekemisestä

Moni vastaaja koki itsenäisyyden ja omilla ehdoilla toimimisen hyvinkin olennaisena syynä työstä nauttimiseen. Kyse oli esimerkiksi vapaudesta valita itselle sopivat työajat tai paikka, jossa työskentelee. Vastaajien mielestä valinnanvapaus toi työhön hallinnan tunnetta ja viesti luottamuksesta työnantajan suunnasta.

Hoidan tuki-ja liikuntaelin vaivoista kärsiviä asiakkaita ja teen leikkausten jälkeistä kuntoutusta. Vaihdoin palkkatyöstä ammatinharjoittajaksi ja nyt voin itse päättää lomat ja työpäivieni pituudet, sekä miten työaikani käytän. Fysioterapeutti, nainen, 33

2. Ihanat työkaverit ja työilmapiiri

Itsenäisyys ja vapaus ei kuitenkaan ole kaikille työn suola. Monet vastaajat kertoivat, että erityisesti työkaverit ja työpaikan kannustava ilmapiiri saa jaksamaan päivästä toiseen samassa työssä.

Työskentelen jakelukeittiössä. Vastaan pienen päiväkodin ruokien esillepanosta ja tarjoilusta. Työssä parasta on palaute suoraan lapsilta, kiva työyhteisö ja työaika. Saan leipoa ja suunnitella välipaloja lapsille. Työn tahtikaan ei ole päätä huimaavaa. Keittäjä, nainen, 37

3. Mahtavat asiakkaat

Myös asiakaskohtaamisilla on merkitystä työn viihtyvyyden kannalta. Monen vastaajan mukaan muuten jopa yksinäinen työ tuntui heti mukavammalta, kun pääsi juttelemaan asiakkaiden kanssa ja erityisesti auttamaan heitä.

Olen ollut noin neljä vuotta erotiikkaliikkeen myyjänä ja pyöritän liikkeen toimintaa. Työssäni saan auttaa ihmisiä, kun he ovat hankkimassa tuotteita hyvinvointinsa parantamiseksi hyvin sensitiivisellä elämänalueella. Oltuani vuosikymmenet töissä pörssiyhtiössä, jossa vain tuloksella on merkitystä, olen jollain kummalla tavalla saanut takaisin uskoni ihmisiin, koska niin kivoja asiakaskohtaamisia tulee vastaan päivittäin. On myös tosi palkitsevaa, kun löydämme uusia kivoja asuja tai tuotteita, jotka herättävät asiakkaiden kiinnostuksen. Erotiikkaliikkeen myyjä, nainen, 56

4. Monipuolinen työnkuva – ei yhtäkään tylsää päivää

Moni vastaaja kertoi rakastavansa työnsä vaihtelevaa luonnetta ja mahdollisuutta oppia uutta.

Olen ollut alalla kohta 12 vuotta, mutta työ on mielenkiintoista ja opin päivittäin uutta edelleen. Tekniikka kehittyy ja on mahtavaa olla mukana siinä. Opitut asiat voi heti toteuttaa käytännössä, eikä tässä työssä ikinä tule valmiiksi. Automekaanikko, nainen, 44

5. Työ tuntuu tärkeältä

Työstä saatu merkillisyyden tunne oli monelle vastaajalle juuri se syy, miksi työtään rakastaa.

Toimin ennen järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin työtehtävissä, mutta nyt työskentelen nuorisotilalla. Tykkään työstä, koska koen oikeasti olevani tärkeässä roolissa ja kohtaan joka päivä haasteita. Koen, että voin vaikuttaa nuoriin positiivisesti ja jopa joskus muuttaa heidän elämänsä suunnan. Tämä tekee työstä ihan mielettömän mielenkiintoista. Nuoriso-ohjaaja, nainen, 39

Lisää työstään nauttivien ihmisten tarinoita löydät tästä jutusta.