Suomalaiset kertovat, mitä ammatteja eivät pidä ”oikeana” työnä: yksi ryhmä korostuu ylitse muiden

Selvitimme suuressa työkyselyssä, mitä töitä suomalaiset eivät pidä oikeana työnä.

Mikä ei mielestäsi ole niin sanottua oikeaa työtä? Tätä kysyimme hiljattain Me Naisten suuressa työkyselyssä.

Vastauksia kyselyyn on tullut tähän mennessä yli 630.

Moni huomautti ”mikä ei ole mielestäsi oikeaa työtä” -kysymyksen vastauksissa, että ei halua arvottaa eri töitä, sillä kaikki työ on arvokasta. Silti kyselyssä korostui yksi ammattiryhmä ylitse muiden: somevaikuttajat, tubettajat ja influensserit.

Tämä ammatti sai kyselyssä ylivoimaisesti eniten mainintoja. Kysymyksen vastausvaihto oli avoin eli vastaajien piti itse nimetä 1–3 ammattia, jotka eivät heidän mielestään ole ”oikeaa työtä”.

Voisin elää ilman vaikuttajia. Somejutut on muutenkin aika yhdentekeviä. Elina, 38

Koen, että vloggaajat ja tubettajat eivät tee yhteiskunnalle merkitsevää työtä. Pärjäisimme ilman heitä. Mulla ei kuitenkaan ei ole kokemusta siitä työstä. Uskon, että ihmiset myös nauttivat heidän antamasta viihteestään, ja kaikkia tekijöitä tarvitaan. Susanne, 27

Miksi somessa tehtävää työtä ei arvosteta?

Miksi somevaikuttamista ei pidetä ”oikeana työnä”? Tätä on ihmetellyt myös Natalia ”Nata” Salmela, joka on yksi Suomen kovatuloisimpia somevaikuttajia. Viime vuonna hän tienasi 200 000 euroa, joista ansiotulojen osuus oli 180 000 euroa. Salmela sanoi alkuvuodesta Me Naisten haastattelussa, että "on maailman ärsyttävintä ajatella, ettei somevaikuttaminen olisi oikeaa työtä”.

– Suomalaiset ajattelevat, että työ on vähemmän oikeaa työtä, jos se on kivaa eikä ole fyysisesti raskasta, Salmela pohti haastattelussa.

Hän arvioi myös, että mielikuvaan vaikuttaa myös se, että monen kohdalla somevaikuttaminen on alkanut harrastuksena. Sekään ei hänen mielestään tee siitä yhtään vähempiarvoista.

– Työn raja on tosi selkeä: työtä on kaikki, mistä maksetaan korvausta. Sen pitäisi riittää ihmisille.

Myös Sara Sieppi on puhunut julkisesti siitä, että on kohdannut vähättelyä tekemästään sometyöstä. Hiljattain myös Siepin assistentti ja pikkusisko Alisa Sieppi harmitteli Me Naisten haastattelussa arvostuksen puutetta.

Kun Sara aikanaan aloitti, ei koko termiä some-vaikuttaminen juuri tunnettu. Alisa Sieppiä kismittää, että moni edelleen vähättelee Saran työtä. Hänkin on joutunut tottumaan siihen, että siskosta kirjoitetaan välillä hyvin ikävästi ja jotkut tapaukset menevät yksinkertaisesti liian pitkälle.

– Jos ihmiset näkisivät, mitä kaikkea kuvien takana oikeasti on, he osaisivat arvostaa Saraa paljon enemmän, Alisa Sieppi sanoi haastattelussa.

Näitäkään ei arvosteta

Somevaikuttajan, influensserin ja tubettajan jälkeen eniten mainintoja saivat nämä neljä ammattia. Ammatit ovat satunnaisessa järjestyksessä.

Puhelinmyyjä

Vähiten arvostan työtä, jossa tulos ei ole kovin konkreettinen, esimerkiksi puhelinmyyjät. Eva, 43

Kansanedustaja/poliitikko

Lusmuilevat kansanedustajat, jotka ovat sinne päässeet julkisuudesta tuttuina henkilöinä tai muuten vain haluavat eduskuntaan rahan takia. Sannuli, 45

Taiteilija

Vaikea kysymys. Ehkä joku huuhaa-taiteilija, mutta jos hän saa elantonsa työstään, se on oikeaa työtä. Tee, 47

Konsultti

Nettiakatemian diplomin turvin toimivat konsultit. Kuuluisuuteen perustuvat työnkuvat. Lissu, 45

Näitä viittä työtä yhdistää se, että ulkopuolisille työstä näyttäytyy usein vain pintaraapaisu. Joten monella mielipide muodostuu luultavasti sen mukaan, mitä olettaa työn olevan.

