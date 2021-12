Tiina, Linnea ja Heidi hakivat töitä raskaana: ”Vatsa alkoi olla jalkapallon kokoinen” – kertovat nyt, kuinka kävi

Tiina, Heidi ja hakivat kiinnostaviin pesteihin, vaikka olivat raskaana. Onko maailma muuttunut, kun myös odottajat uskaltavat hakea töitä – ja myös saavat niitä?

Työtön. Raskaana. Kolme lasta jo valmiiksi. Näin kouvolalainen Heidi Immonen kuvailee vuoden takaista elämäntilannettaan.

Silti hän oli hakemassa työtä, eikä mitä tahansa hommaa, vaan Someron Säästöpankin uuden, Kotkaan perustettavan konttorin päällikköpestiä.

Heidi oli innostunut paikasta heti. Hän oli lähettänyt pankin pomolle viestin jo ennen kuin varsinainen rekrytointi oli alkanut. ”Olette tulossa tänne päin, tässä olisi teille hyvä päällikkö.”

Viikon päästä tästä Heidi teki kuitenkin positiivisen raskaustestin: perheeseen tulisi toivottu iltatähti!

Kun paikka sitten tuli auki, Heidi päätti yhä hakea sitä.

– Ei käynyt mielessäkään, etten hakisi. Ajattelin, että kyllä he minulle kertovat, jos haluavat jotain muuta, Heidi sanoo.

Kannattaako raskaana hakea uutta työpaikkaa? Aihe puhuttaa säännöllisesti naisten sosiaalisen median keskusteluryhmissä. Päävire keskusteluissa on useimmiten kannustava: aina kannattaa hakea. Mutta vaikka moni olisikin päättänyt hakea, heitä saattaa mietityttää, missä välissä tai miten odotuksesta kannattaa kertoa.

Yhä useammin niin somessa kuin mediassa nousee esille positiivisia esimerkkejä naisista, jotka ovat saaneet ylennyksiä, vakipestejä tai jatkoa määräaikaisuuksille, vaikka ovat olleet raskaana. Hyvistä kokemuksista halutaan myös kertoa, jotta niin työnhakijoiden kuin työnantajien asenteet muuttuisivat.

Mutta ovatko asenteet sitten muuttuneet? Asiaa ei ole tutkittu, mutta kysyimme tätä neljältä asiantuntijalta: tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaralta, Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta Tuuli Glatzilta, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtajalta Silja Paavolalta sekä THL:n Tasa-arvotiedon keskuksesta.

Kukaan ei oikein osannut vastata.

Jalkapallon kanssa haastatteluun

Heidi Immosen lähipiiriä päätös työpaikan hakemisesta ei hämmästyttänyt, ja Heidi oli jo aiemmin puhunut puolison kanssa vanhempainvapaan jakamisesta.

Kun Heidi sitten meni ensimmäiseen haastatteluun, oli raskaus jo pitkällä.

– Vatsa alkoi olla jalkapallon kokoinen, joten ajattelin, että minun on parempi kertoa avoimesti tilanteestani ja katsoa sitten, sopiiko se heidän tilanteeseensa.

Heidi Immonen sai unelmiensa työpaikan viimeisillään raskaana.

Heidi laskeskeli, että siinä vaiheessa kun uusi konttori toukokuussa avattaisiin, hän jäisi jo pian äitiyslomalle. Takaisin töihin hän voisi palata vuodenvaihteessa.

Heidi ajatteli olevansa todellinen ”mätsi” työnantajan ja tehtävän kanssa. Mutta mitä jos olisikin kaksi yhtä pätevää hakijaa, joista toinen olisi raskaana ja toinen ei?

Heidi tiesi, että paikkaan oli paljon muitakin hakijoita.

– Tulihan siinä jossain kohtaa ajatus, että kuinkahan tässä käy. Kun töitä hakee, niin paikan saaminenhan riippuu paljon siitä, millaisia muita hakijoita on.

Työnantajan reaktio raskausuutiseen oli kuitenkin myönteinen, ja seuraavaksi Heidi eteni soveltuvuustesteihin.

Heidi sai paikan. Vaikkei hän missään vaiheessa epäillyt pätevyyttään, uutinen oli silti iloinen yllätys.

– Lähinnä hämmästyin siitä, että he halusivat minun hyppäävän heti remmiin mukaan perehtymään. Olin ajatellut, että jos minut valittaisiin, he haluaisivat minun ehkä aloittavan vasta vanhempainvapaani jälkeen.

Taktikointia varman päälle

Helsinkiläinen Linnea Manner sen sijaan päätti kertoa raskaudestaan vasta, kun työpaikka viestintätoimistossa oli varmistunut.

– Kerroin raskaudestani samalla, kun tuleva esihenkilöni soitti minun saaneen paikan. Hän onnitteli minua vilpittömän iloisesti, eikä ainakaan kuulostanut hämmentyneeltä. Osasin ehkä odottaa, että suunnilleen ikäiseni nainen ymmärtäisi tilanteeni hyvin. Silti olin tosi helpottunut hänen reaktiostaan, Linnea kertoo.

Ennen valintaansa Linnea oli työskennellyt puoli vuotta yrittäjänä, mutta lähinnä pakon sanelemana, sillä hänen määräaikaisuuttaan edellisessä työpaikassa ei ollut jatkettu. Kun sitten kiinnostava paikka avautui, Linnea oli jo raskaana.

– En pitänyt itseäni rohkeana vaan halusin, että minut nähdään ihan yhtä tasavertaisena työnhakijana kuin kuka tahansa. Minua ärsytti ja suututti mielikuva, etten saisi työtä raskauden vuoksi, mutta silti päätin pelata varman päälle ja kertoa vasta, jos saan paikan. Juttelin aiheesta paljon naispuolisten ystävieni kanssa ja kaikki kannustivat hakemaan. Silti jouduimme toteamaan, että onpa julmaa, että joudumme edes keskustelemaan ja miettimään, voiko uutta työtä hakea raskaana, Linnea sanoo.

Mitä raskaus maksaa työnantajalle?

Tätä juttua varten haastatellut asiantuntijat ovat kaikki samaa mieltä: jos hyvä paikka tulee vastaan, sitä kannattaa ehdottomasti hakea, vaikka olisi raskaana.

– Perheeseen ja yksityiselämään liittyvät asiat eivät kuulu työnantajalle, tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara sanoo.

Hänen mukaansa on silti yleistä, että tietyn ikäisiltä naisilta kysytään yhä haastatteluissa perhesuunnitelmista tai tiedustellaan, pystyykö tämä tekemään ilta- tai matkatöitä.

– Nämä ovat usein asioita, joita miehiltä ei edes kysytä. Oletetaan, että naisilla on ensisijainen hoitovastuu.

Osittain oletus perustuu yhä todellisuuteen: Kelan lapsiperhe-etuustilaston mukaan naiset käyttivät viime vuonna 98 prosenttia vanhempien kesken jaettavissa olevista vanhempainrahapäivistä. Hoivavastuun epätasaiseen jakaantumiseen pyritään vaikuttamaan muun muassa tulevalla perhevapaauudistuksella, jossa osa vapaista on korvamerkitty isille.

Jukka Maarianvaara uskoo, että työntekijöiden ja -antajien pelot johtuvat vanhoista ennakkoasenteista. Edelleen saatetaan ajatella, että perhevapaiden pitäminen on työnantajalle jotenkin kallista.

Suomen yrittäjänaiset teki kuitenkin vuonna 2019 laskelman vauvan keskimääräisistä kustannuksista työnantajalle. Tässä laskelmassa oletetun työntekijän kuukausipalkka on 3400 euroa. Kelan hyvitysten ja 2500 euron kertaluontoisen perhevapaakorvauksen jälkeen kyseisellä palkalla raskauden sairaslomakustannuksista sekä perhevapaiden palkka- ja lomapalkkakustannuksista kertyi työnantajalle lopulta noin 4700 euron lasku.

– Jos katsotaan puhtaasti palkkaan liittyviä kustannuksia, ei se mikään hirvittävän suuri rahallinen summa ole, Jukka Maarianvaara sanoo.

Tietysti kustannuksia voi tulla myös sijaisen perehdyttämisestä, ja pienissä yrityksissä perhevapaa voi olla hankala järjestää.

Mutta työntekijä voi joutua jäämään pois töistä monista muistakin syistä kuin raskauden takia. Kustannuksia syntyy työnantajalle myös ihan tavallisista sairauslomista, joilla ei ole mitään tekemistä raskauden kanssa.

Äikkärille töiden alkaessa

Tuntiopettajan paikka metsäalan ammattikoulussa tuli hakuun toukokuussa, ja Tiina Someron määräaikaisuus saman koulun opettajan pestissä oli päättymässä kesäkuussa. Talven aikana Tiina oli opiskellut työn ohessa opettajan pätevyyden, joten nyt hän oli ensimmäistä kertaa kelpoinen hakemaan vakituista paikkaa.

Tiina Somero sai vakituisen työn raskaana. Työt hän pääsi aloittamaan vuoden päästävalinnastaan.

Asiassa oli vain yksi mutta: Tiina odotti toista lastaan, ja äitiysloma alkaisi jo heinäkuussa, melkein samaan aikaan seuraavan kouluvuoden kanssa. Hän päätti silti hakea.

– Sitähän ei voi aina päättää milloin lapsen saa. Mekin olimme yrittäneet jo aiemmin, Tiina sanoo.

” Minulla oli kauheat omantunnon tuskat, vaikka kaikki sanoivat, ettei raskauteni kuulu työnantajalle.

Raskaaksi tultuaan Tiina oli laskenut, että määräaikainen työsuhde päättyisi ennen äitiysloman alkua, joten hänen ei tarvitsisi ilmoittaa raskaudestaan erikseen työnantajalle. Toki raskaus oli jo niin pitkällä, että Tiina piti selvänä, että se oli jo huomattu.

Paikkaan oli muitakin hakijoita, mutta Tiina eteni vaiheesta toiseen. Kun kaikki haastattelut olivat ohitse, mutta raskaudesta ei ollut vielä puhuttu sanaakaan, Tiina halusi ottaa itse asian puheeksi. Tapaaminen koulutusjohtajan kanssa ei kuitenkaan järjestynyt, eikä Tiina halunnut koulun ruokalassakaan asiaansa kakaista.

– Minulla oli kauheat omantunnon tuskat, vaikka kaikki sanoivat, ettei raskauteni kuulu työnantajalle, Tiina sanoo.

Ja sitten tieto Tiinan valinnasta vain tupsahti sähköpostiin.

Kun päällikkö soitti onnitellakseen tuoretta tuntiopettajaa, Tiina joutui ensimmäiseksi kertomaan, että voisi aloittaa työn vasta vuoden päästä.

– Pomo kysyi vain tarkkaa ajankohtaa ja järjesti sijaisen. Kaikki meni tosi asiallisesti.

Myös työkaverit suhtautuivat mukavasti ja onnittelivat, vaikka Tiinan mielestä osa oli selvästi myös yllättyneitä, kun hän kertoi aloittavansa vasta vuoden päästä.

” Tiinalta on kysytty työhaastattelussa, miten hänen puolisonsa pärjää, jos Tiina tulee valituksi. – Vastasin miehen kyllä osaavan ihan itse jääkaapille!

Tiina on koulutukseltaan metsätalouden amk-insinööri, ja hän on miesvaltaisella alalla kohdannut myös toisenlaisia asenteita. Tiinalta on joskus jopa kysytty työhaastattelussa, miten hänen puolisonsa pärjää, jos Tiina tulee valituksi.

– Vastasin miehen kyllä osaavan ihan itse jääkaapille!

Äitiyslomaansa edeltävänä keväänä Tiina haki myös toista työpaikkaa. Haastattelun lopuksi päällikkö kysyi, milloin hän voisi aloittaa.

– Kun vastasin, että vuoden päästä elokuussa, toinen haastattelija sanoi spontaanisti, että onneksi meillä on hakuja myöhemminkin. Päällikkö ryhtyi heti selittämään, ettei raskaus ole syy olla palkkaamatta. Mutta en tullut valituksi.

Työn saanut henkilö ei ollut kokemukseltaan tai työhistorialtaan sen kokeneempi kuin Tiinakaan.

– Voihan tuommoista kysyä, mutta miksi? He olivat kuitenkin jo hakuilmoituksessa selkeästi kertoneet, että työt alkavat elokuun alussa.

Moniko saa raskaana töitä?

Kuinka moni sitten todellisuudessa hakee töitä raskaana tai saa niitä? Kukaan haastattelemistamme asiantuntijoista ei osannut sanoa. Asiaa ei ole tutkittu, eikä etenkään pitkällä aikavälillä. Ammattiliitoillakaan ei ole vastauksia, sillä niihin kantautuu tietoa lähinnä huonoista uutisista, kuten syrjinnästä – joka on edelleen valitettavan yleistä.

–Ja yksikin tapaus on liikaa, Superin Silja Paavola sanoo.

Yleisimmissä liittojen ja tasa-arvovaltuutetun tietoon tulevissa tapauksissa määräaikaisuuksia ei jatketa, kun työnantaja kuulee raskaudesta tai perhevapaasta. Myös työtehtävät ovat saattaneet muuttua, kun työntekijä palaa perhevapailta töihin.

” Yleisimmissä liittojen ja tasa-arvovaltuutetun tietoon tulevissa tapauksissa määräaikaisuuksia ei jatketa, kun työnantaja kuulee raskaudesta tai perhevapaasta.

Paljon riippuu myös siitä, mistä alasta tai millaisista töistä puhutaan. SAK:n Tuuli Glatz kertoo, että SAK:n aloilla ei hänen käsityksensä mukaan ole kovin tavanomaista, että töitä haetaan tai saadaan raskaana. Tilastoja tai virallista tietoa aiheesta ei kuitenkaan ole.

– SAK edustaa monia manuaalista ja raskasta työtä tekeviä ammatteja. Niissä tilanteissa tiedostetaan, että raskaana olo voi estää työnteon, ja työnantaja tarvitsee yleensä heti jonkun, joka työtä voi tehdä.

Paavola taas edustaa hyvin naisvaltaista alaa.

– Aina meillä joku on ollut raskaana ja hakee töitä.

Raskaana oleviin hakijoihin on täytynyt myös naisvaltaisilla työpaikoilla tottua. Jos työnantaja haluaa antaa itsestään kuvan hyvänä ja reiluna työnantajana, se ei oikein voi muuta kuin toivottaa myös raskaana olevat työnhakijat tervetulleiksi.

Ei anteeksipyytelyä!

Ajat ovat muuttuneet, Heidi Immonen uskoo. Kun hän kymmenisen vuotta sitten alkoi hakea töitä pankkialalta juuri eronneena pienten lasten äitinä, hän muistaa kohdanneensa monenlaisia ennakkoluuloja.

– Hirveän moni ajatteli, että tuleekohan minulle nyt paljon poissaoloja.

” Kenenkään ei tarvitse pyydellä anteeksi elämäänsä, sillä jokaisella on omansa, niin esihenkilöillä kuin kaikilla tiimin jäsenillä.

Nyt tuore rahoituspäällikkö odottaa jo innolla, että pääsee joulun jälkeen jatkamaan uudessa työssään Kotkassa.

– Kun ensimmäistä kertaa menin töihin Someron konttorille, oli raskaus jo reippaasti yli puolenvälin. Mahani kanssa siellä kävelin ja onnitteluita sateli. Missään kohtaa ei tullut olo, että minun pitäisi jotenkin pahoitella raskauttani.

Jälkikäteen hän on harmitellut ainoastaan sitä, että uuden konttorin avajaiset jäivät välistä, koska hän joutui olemaan loppuraskaudesta sairauslomalla.

Heidi uskoo, että nykyään työnantajat haluavat pitää kiinni hyvistä hakijoista ja työntekijöistä heidän perhetilanteestaan riippumatta.

– Kenenkään ei tarvitse pyydellä anteeksi elämäänsä, sillä jokaisella on omansa, niin esihenkilöillä kuin kaikilla tiimin jäsenillä.

Heidi ajattelee, että työ on vähän niin kuin parisuhde: potentiaaliseen kumppaniin kannattaa iskeä kiinni heti, kun sellaisen huomaa.

