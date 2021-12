Nuorten keskuudessa leviää trendi, jossa otetaan lopputili töistä – prinssi Harry antoi asiasta täydellisen kommentin

Nuoria aikuisia irtisanoutuu nyt huonojen työolojen vuoksi. Nousevan trendin puolesta puhuu myös prinssi Harry.

Joskus on parasta vain lyödä hanskat tiskiin. Tätä mieltä on ainakin prinssi Harry, joka puhui mielenterveyden tärkeydestä viime viikolla haastattelussaan Fast Companyn kanssa.

Sussexin herttua ja vaimonsa, Sussexin herttuatar Meghan jättivät brittihovin maaliskuussa 2021 ja muuttivat Yhdysvaltoihin. Harry työskenteleekin nykyään muun muassa BetterUp-startupissa, joka tarjoaa mielenterveyspalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät kuninkaalliset tehtävänsä, sillä elämästä brittihovissa tuli sietämätöntä. Nykyään he luotsaavat muun muassa Archwell-säätiötään.

Avointa mielenterveyskeskustelua kannattava prinssi keskusteli haastattelussa muun muassa erilaisista mielenterveydelle haitallisista työelämätrendeistä.

” ”Olemme vasta alussa, mitä tulee mielenterveyden asettamisessa etusijalle.”

Harryn mukaan työuupumuksen lisääntyminen ja irtisanoutumisaallot eivät ole aiheutuneet pelkästään koronaviruspandemiasta.

– Pintapuolisesti voi näyttää siltä, että viime vuodet olisivat tuoneet nämä ongelmat pintaan. Todellisuus on kuitenkin se, että nämä taistelut ja ongelmat ovat kyteneet tuon pinnan alla jo pitkään, prinssi totesi haastattelussa.

– Olemme vasta alussa, mitä tulee mielenterveyden asettamisessa etusijalle. Työni ei ole koskaan ollut näin tärkeää, sillä ihmiset kiinnittävät näihin asioihin viimein huomiota, hän jatkoi.

Mielenterveys kiinnostaa, huonot työolot eivät

Nuoremmat sukupolvet ovat kuitenkin jo ryhtyneet tuumasta toimeen. Muun muassa New York Post ja Daily Mail kirjoittavat, että irtisanoutumisesta on tullut nuorten aikuisten keskuudessa varsinainen trendi. Pelkästään aihetunnisteilla I quit, quit my job ja I quit my job – otan loparit, vapaasti suomentaen – varustetuilla videoilla on pelkästään Tiktokissa yli puoli miljardia näyttökertaa.

Videoilla ihmiset jakavat tarinoitaan irtisanoutumisiinsa johtaneista tilanteista ja siitä, kuinka heidän elämänlaatunsa parani lopareilla tai työpaikkaa vaihtamalla.

Kansainvälisellä tasolla irtisanoutumisten määrä on valtava: Pelkästään Yhdysvalloissa työntekijöitä on irtisanoutunut viime kuukausina ennätyksellisiä määriä.

Osaajapula vaivaa myös myös kotimaata. Jopa niin pahasti, että sen pelätään hidastavan Suomen taloudellista kasvua.

Prinssi Harry kertoo uskovansa, että pandemia ja sen aiheuttamat muutokset ovat saaneet ihmiset viimein tarkastelemaan elämäänsä ja sitä, kuinka he viihtyvät muun muassa työpaikallaan.

– Ihmiset ympäri maailman ovat olleet jumissa työpaikoissa, jotka tekevät heidät onnettomiksi. Nyt he ovat päättäneet laittaa mielenterveytensä ja onnellisuutensa etusijalle. Mielestäni se on juhlimisen arvoista.

Lue lisää: Epätoivoinen hakija kirjoitti työhakemukseen vain neljä sanaa ja sai paikan – tällaista työnhaun pitäisi olla

Nuorten kohtelu työelämässä huolettaa myös Suomessa

Huonot ja epävarmat työolot ovat nousseet puheenaiheeksi tänä vuonna myös Suomessa. Erityisesti nuoret ovat pitäneet ääntä kohtaamastaan epäinhimillistä kohtelusta.

Myös Me Naiset kysyi elokuussa lukijoiltaan, onko heitä kohdeltu väärin työelämässä. Tulokset olivat karua luettavaa: Peräti 95 prosenttia vastaajista vastasi kysymykseen myöntävästi.

Työnantajan näkökulmasta monet nuoret ovat hyviä työntekijöitä: ahkeria, innokkaita ja sovinnollisia. Valitettavasti sitä on myös helppo käyttää hyväksi.

Palvelualojen ammattiliiton järjestöasiantuntija Marjut Pihonen kertoi Me Naisille lokakuussa, että suurin syy nuorten huonoon kohteluun työelämässä on tiedon puute. Työelämän säännöt eivät ole välttämättä selvät kummallekaan osapuolelle.

Hän muistutti, että työsuhde on valtasuhde: työnantaja määrää esimerkiksi työvuorot. Oikeuksiaan vaativa yksittäinen työntekijä on helppo ohittaa. Erityisesti nuoret pelkäävät nostaa epäkohtia esiin, sillä he eivät halua leimautua hankaliksi työntekijöiksi.