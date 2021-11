Kun ero tuli, Mervi Hokalla oli olemattomat tulot ja puolet sukutilasta piti lunastaa ex-mieheltä – naiset kertovat nyt, miten talouden kävi erossa

Harva osaa varautua etukäteen taloudellisiin muutoksiin, joita ero voi tuoda tullessaan. Itsenäistä pärjäämistä kannattaa kuitenkin ajatella jo silloin, kun rakkaus vielä roihuaa – asiantuntija kertoo, mihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Riitoja oli aina vain enemmän ja enemmän, ja ne liittyivät aina lopulta rahaan.

Ei loppuelämäni voi olla tällaista, Mervi Hokka ajatteli. Jatkuva riitely kuormitti, ja neljänkympin kriisikin kolkutteli. Mervi oli miettinyt pitkään eroa 20 vuotta kestäneestä suhteestaan, mutta päätös syntyi lopulta hetkessä.

– Kerran kun meillä taas oli riitaa rahasta, viisivuotiaamme toi pienen kolikkopussinsa ja sanoi, että mulla on täällä rahaa, ostetaan tällä ruokaa. Se oli viimeinen niitti, Mervi kertoo.

Se, mitä ero tarkoittaa talouden kannalta, napsahti Mervin tajuntaan suurin piirtein viikon sisällä eropäätöksestä.

– En ollut ehtinyt miettiä sitä puolta yhtään, Mervi kertoo nyt, 12 vuotta eron jälkeen.

Erotessaan Mervillä oli vastaperustettu sosiaalialan yritys ja erittäin pienet tulot. Perhe asui Mervin sukutilalla, jolla oli hänelle paljon tunnearvoa. Oli selvää, että hän halusi jäädä tilalle. Mervillä ja hänen puolisollaan ei kuitenkaan ollut avioehtoa, joten puolet talosta ja metsäpalstasta kuului ex-miehelle. Mervin piti siis lunastaa tila itselleen. Säästöjä ei ollut, ja Merviä huoletti, saisiko hän yksin pankista lainaa. Metsäpalstan arvo oli vielä vuosien saatossa kasvanut, mikä olisi tietysti normaalisti ollut positiivinen asia, mutta nyt se tarkoitti entistä suurempaa lainaa Merville.

Mervin yllätykseksi lainaa kuitenkin heltisi. Se tuntui hyvältä, mutta seuraavaksi Merviä huoletti, miten hän selviäisi lainan lyhennyksistä, sillä hänen tulonsa koostuivat starttirahasta ja lapsilisistä.

– Tarkkaan piti miettiä, mitä voi ostaa.

Harva varautuu

Me Naiset kysyi verkossa lukijoiden kokemuksia eron vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen. Vastauksia tuli 160. Valtaosa vastaajista kertoi, ettei osannut varautua eroon taloudellisesti etukäteen.

”Eron myötä menetin samalla työpaikkani, koska työskentelin mieheni yrityksessä. Minulla ei ollut säästöjä, ja olin allekirjoittanut avioehdon, jossa en saanut erossa mitään muuta kuin omat vaatteeni mukaan. Tyhmyyttähän se oli, mutta halusin sillä todistaa miehelleni, että en ole koskaan ollut hänen rahojensa perässä.” Nainen, 35

”Eron jälkeen piti ostaa oma asunto, ottaa siihen lainaa ja tulla työkyvyttömyyseläkkeellä toimeen. Mutta menoni ovat olleet pienet, ja 1300 euron tuloilla olen saanut jopa rahaa säästöön. Pienikin asia kuitenkin uusi budjetin. Kodinkoneen hajoaminen, kalliit lääkkeet tai jokin muu yllättävä meno laittoi välillä nälkäkuurille.” Nainen, 65

– Useimmiten ongelmia aiheuttavat juuri muuttuneet asumiskustannukset, sanoo viestintäpäällikkö Minna Mattila Takuusäätiöstä.

” Monesti asuntoasioissa erotilanteessa ei mietitä rahaa, vaan arjen sujuvuus ja lasten asiat menevät edelle.

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. Ero on usein ongelmien taustalla, kun säätiöstä haetaan apua.

– Jos on lapsia, saattaa olla paine lunastaa yhteinen asunto itselle, jotta lasten koulut ja kaverit säilyisivät eikä erotilanne aiheuttaisi lapsille kohtuutonta harmia.

Vaikka ei olisikaan kyse omistusasunnosta, vuokralle muuttaessa kustannukset voivat yhtä lailla nousta, kun niistä vastaa jatkossa yksin.

– Monesti asuntoasioissa erotilanteessa ei mietitä rahaa, vaan arjen sujuvuus ja lasten asiat menevät edelle. Seurauksena voi päätyä liian kalliiseen asuntoon, ja pahimmillaan velkaantuminen lähtee liikkeelle.

Ero voi olla velkaloukku

Eron aiheuttamat velkaongelmat ovat selkeästi yleisempiä naisilla. Takuusäätiön mukaan ero on naisilla lähes kaksin verroin yleisempi syy talousvaikeuksiin ja velkaongelmiin kuin miehillä. Yksi syy on se, että naiset työskentelevät miehiä useammin matalapalkka-aloilla, jolloin ero osuu pahemmin juuri naisten talouteen. Toinen syy voi olla se, ettei menoja ole välttämättä jaettu oikeudenmukaisesti liitonkaan aikana.

– Sitten se kulminoituu erossa. Vaimo ei ole ehkä pystynyt säästämään lainkaan omaa puskuria, kun hän on osallistunut menoihin yhtä lailla kuin parempituloinen puoliso, Minna Mattila sanoo.

Siksi myös avioliiton aikana olisi tärkeää jakaa menot kohtuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Paras mahdollinen tilanne olisi, että puolisot pystyisivät kumpikin tahoillaan säästämään – kaikki raha ei siis saisi mennä arkielämään ja erilaisten luottojen maksuun.

– Itsenäistä selviämistä on tärkeää ennakoida, Minna Mattila sanoo.

Myös erilaiset luotot ovat tyypillisiä ongelmien aiheuttajia. Mattilan mukaan naisilla on usein monia pieniä luottoja, joilla on hankittu kodintarvikkeita tai lapsille vaatteita. Jos niitä ei ole otettu yhdessä, takaisinmaksu jää sille, kenen nimissä luotto on. Kulutusluotoissa on useasti korkeat korot, jolloin pientenkin luottojen hoitaminen voi olla yhtä vaikeaa kuin isompien lainojen. Pienet kuukausierät taas eivät juurikaan lyhennä lainaa.

Jos rahasta on riidelty suhteessa, siitä hyvin todennäköisesti riidellään myös erotilanteessa, sanoo Mattila.

– Toinen saattaa tehdä myös kiusaa jättämällä yhdessä otetut lainat tai luotot maksamatta. Silloin yhteisvastuullinen laina voi kaatua vain toisen maksettavaksi.

” Ennakoi, äläkä jättäydy toisen varaan missään vaiheessa.

Suomessa jokaisella on yleensä oma tili, mutta etenkin vanhemmilla ihmisillä tili on voinut olla myös yhteinen, ja puoliso on hoitanut kaikki raha-asiat aina laskujen maksusta lähtien. Jos on aina jakanut talousasiat kumppanin kanssa, voi tuntua pelottavalta olla yhtäkkiä niistä täysin yksin vastuussa.

Jos näin on päässyt käymään, sitä on turha jäädä surkuttelemaan. Oman talouden haltuunotto ei ole mitään rakettitiedettä, ja siihen voi pyytää apua vaikka omasta pankista.

– Ennakoi, äläkä jättäydy toisen varaan missään vaiheessa. Ei suhteen aikanakaan välttämättä ole toiselle mieluista hoitaa yhteisiä talousasioita yksin, Minna Mattila neuvoo.

Elintasoa luotolla

”Uuden kodin sijainnin takia matkustuskulut kasvoivat reilusti, ja koska olin ainoa aikuinen, penniä piti venyttää. Olin tottunut korkeampaan elintasoon, joten uusi arki oli järkytys. Lasten harrastukset halusin säilyttää.” Nainen, 45

”Ero vaikutti talouteeni suuresti. Elämä on todella tiukkaa. Itselle ei voi ostaa mitään uutta. Menoja on karsittu paljon, huveja ei ole enää. Kaupasta kaikessa aina halvinta, kaikki aina kirpputorilta.” Nainen, 43

Usein erotilanteessa halutaan säilyttää jo aiemmin saavutettu elintaso, etenkin lapsilla.

– Rahat puhelimiin, vaatteisiin ja harrastuksiin yritetään saada kasaan mistä tahansa, kun ajatellaan, että lapset kärsivät erosta jo muutenkin. Kaikki sellainen yritetään välttää, mikä erottaisi lapset muista. Vanhemmat tinkivät kohtuuttomasti jopa omista ruokamenoistaan ja vaatteistaan, Minna Mattila sanoo.

– Silloin voi olla myös suuri kiusaus käyttää kulutusluottoja. Lopulta tulee rahasta pulaa, kun luotot vievät liikaa kuukausittaisista tuloista.

Eivätkä lapset tietenkään automaattisesti jää äidille, vaan äitikin voi joutua maksamaan elatusapua. Myös lasten tapaamisissa syntyy monenlaisia kuluja, joita ei elatusavussa ole huomioitu. Esimerkiksi matkakustannukset ja auton ylläpito voivat olla isoja menoeriä. Totutuista asioista voi olla pakko tinkiä.

– Ratkaisuja tulee helposti tehtyä lasten vuoksi, mutta ne voivat myöhemmin kostautua. Siksi on lapsillekin parempi, että vanhemmalla on järki mukana koko ajan.

Toki on myös paljon avioeroja, joihin ei liity lapsia. Lapseton aviopari on Suomen yleisin perhetyyppi.

– Eron jälkeen rahaa voidaan käyttää myös ihan tunnesyistä: kun tuntuu kurjalta, halutaan hankkia uusi tosi kiva koti tai lähteä matkalle.

” Jo pelkkä ero on kova pala, saati siitä johtuvat rahahuolet.

Minna Mattila muistuttaa, että rahavaikeuksiin voi joutua myös hyvätuloinen. Kulutustaso on usein tulojen mukainen, ja voi olla todella vaikeaa nähdä, miten vähemmälläkin voisi tulla toimeen.

– On hyvin tavallista, etteivät ihmiset hahmota, paljonko he kuluttavat ja mihin rahat menevät. Silloin voi olla apua esimerkiksi omasta tiliotteesta, pankkien budjettityökaluista tai ilmaisesta Penno.fi -sovelluksesta, hän vinkkaa.

Pyydä apua

Rahapulmat ovat siitäkin hankalia, että niiden ratkaiseminen voi vaatia pitkäjänteistä selvittelyä ja järjestelyä. Eronneesta voi tuntua siltä, ettei kukaan ymmärrä eikä ikinä enää tule menemään taloudellisesti hyvin.

Mervi Hokka muistaa, että häntä alkoi jossakin vaiheessa jo oksettaa pelkkä ajatus rahasta. Hän oli aivan lopussa eikä halunnut enää avata edes postia: sieltä tuli vain uusia laskuja.

– Jo pelkkä ero on kova pala, saati siitä johtuvat rahahuolet, hän sanoo.

Vaikka ero veti Mervi Hokan talouden tiukille, hän sai säilytettyä kaiken itselleen tärkeän kuten perheen kodin suvun perintötilalla.

Takuusäätiön Minna Mattila tunnistaa ongelman.

– Tilanteeseen liittyy usein kaksoishäpeää. Mutta jos ei voi puhua erosta, miten voi puhua eron aiheuttamista rahavaikeuksista?

Mattila haluaa lohduttaa kaikkia ero- ja raha-asioiden kanssa painiskelevia: apua ja vertaistukea talousasioiden hoitoon on saatavilla, ja sitä kannattaa hakea.

– Toivoa ja valoa löytyy, mutta harvemmin sillä, että jää asioiden kanssa yksin. Yksin on liian raskasta. Kaikki ylimääräinen energia tarvitaan kuitenkin uuden elämän aloittamiseen.

” Tiesin jo ennestään, ettei rahalla onnea osteta, mutta se korostui eron myötä.

Takuusäätiö tarjoaa ensiapua puhelimitse ja chatissa. Säätiö voi auttaa myös yhdistämään velkoja edullisella lainalla tai myöntämällä pienen lainan esimerkiksi muuttoa varten. Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta taas auttaa neuvottelemaan velkojien kanssa tai hakemaan velkajärjestelyä.

Myös seurakuntien diakoniatyöntekijät voivat auttaa esimerkiksi avaamaan laskuja.

– Yllättävistäkin paikoista voi löytää itselleen mieluisaa apua, Mattila sanoo.

Pohjalta on yksi suunta: ylös!

Mervi pystyi onneksi puhumaan eron aiheuttamista rahahuolista muutamalle ystävälleen, vaikka se ei ollutkaan helppoa. Myös huoltajuuskiistaa setvineestä sosiaalityöntekijästä oli apua: hän palautti Mervin maan pinnalle aina, kun huolet lähtivät laukalle.

Ero opetti Merville sen, että minkä rahalla saa, sen voi helposti myös menettää. Mutta tarinalla on onnellinen loppu: Mervi sai säilytettyä kaiken itselleen tärkeän.

– Elämän voi aina aloittaa alusta. Jos kaikki menee maan tasalle, ei ole kuin yksi suunta: ylöspäin. Se voi olla lopulta myös puhdistavaa.

Mervi yllättyi siitä, miten nopeasti hän oppi käyttämään vähemmän rahaa.

– Opin löytämään halvimmat tuotteet ja vertailemaan hintoja, ja kirpputoreista tuli entistä tärkeämpiä. Tiesin jo ennestään, ettei rahalla onnea osteta, mutta se korostui eron myötä.

Eikä ero toisaalta aina aja taloutta kuralle. Toisilla tilin saldo voi myös kasvaa. Tällaisiakin vastauksia kyselyyn tuli useita.

”Yllättäen taloudellinen tilanteeni parani, kun sain itse päättää , mitä ostetaan. Pelkäsin taloudellista pärjäämistä, mutta yllätyksekseni rahaa jäikin enemmän. Avioliiton aikana oli ollut paljon piilokuluja.” Nainen, 40