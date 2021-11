Erotiikkaliikkeen myyjä, siivooja ja muut työtään rakastavat suomalaiset kertovat, mikä omissa hommissa viehättää – 5 asiaa toistuu perusteluissa, eikä yksikään niistä ole iso palkka

Jos mietit alanvaihtoa tai ammatinvalintaa, lue tämä juttu!

Miten löytää työ, josta nauttii vuosien päästäkin?

Me Naiset kysyi hiljattain työstään nauttivilta, mitä he oikein tekevät ja miksi pitävät työstään. Kyselyyn tuli yli 200 vastausta.

Iso osa vastaajista kertoi löytäneensä mahtavan työn täysin sattumalta, jopa monen työkokeilun ja alanvaihdon kautta. Osa opetteli pitämään työstään, mutta moni vastaaja kertoi pitäneensä työstään heti ja tajunnut olevansa oikealla alalla.

– Hae uutta työtä ja kouluta itseäsi. Meillä on vain tämä elämä, joten kannattaa tehdä asioita joista nauttii. Käytä kaikkia keinoja päästäksesi siihen, että aamulla on kivaa mennä töihin, eräs vastaajista neuvoo ammatinvalinnan tai -vaihdon edessä olevia.

Vastauksissa korostui kuusi piirrettä, jotka yhdistävät hyviä töitä.

1. Vapaus päättää työn tekemisestä

Moni vastaaja koki itsenäisyyden ja omilla ehdoilla toimimisen hyvinkin olennaisena syynä työstä nauttimiseen. Kyse oli esimerkiksi vapaudesta valita itselle sopivat työajat tai paikka, jossa työskentelee. Vastaajien mielestä valinnanvapaus toi työhön hallinnan tunnetta ja viesti luottamuksesta työnantajan suunnasta.

Vastuullani on hoitaa työntekijöidemme palkka-asiat, neuvoa heitä työsuhteeseen liittyvissä asioissa sekä hoitaa yhteydenpito ja ilmoitukset viranomaisille ja vakuutusyhtiöille. Minulla on vapaus tehdä työni kuten haluan ja missä haluan. Palkka-asiantuntija, nainen, 36 Teen myytävien asuntojen kalustuksia, kuvaussisustuksia ja erilaisia stailauksia. Minulla on oma yritys ja olen luonut toimenkuvani juuri sellaiseksi kuin haluan. Jokainen päivä on erilainen ja saan käyttää luovuuttani rajattomasti. Asuntojen myyntistailaaja, sisustussuunnittelija ja visualisti, nainen, 49 Hoidan tuki-ja liikuntaelin vaivoista kärsiviä asiakkaita ja teen leikkausten jälkeistä kuntoutusta. Vaihdoin palkkatyöstä ammatinharjoittajaksi ja nyt voin itse päättää lomat ja työpäivieni pituudet, sekä miten työaikani käytän. Fysioterapeutti, nainen, 33 Päivääni kuuluu hevosten ruokinta, ulos vienti, karsinoiden ja tallin siivous. Pidän työstä, koska olen aina pitänyt hevosista ja työ on hyvin itsenäistä. Kevytyrittäjä hevostallilla, nainen, 53

2. Ihanat työkaverit ja työilmapiiri

Itsenäisyys ja vapaus ei kuitenkaan ole kaikille työn suola. Monet vastaajat kertoivat, että erityisesti työkaverit ja työpaikan kannustava ilmapiiri saa jaksamaan päivästä toiseen saman työn parissa.

Työskentelen jakelukeittiössä. Vastaan pienen päiväkodin ruokien esillepanosta ja tarjoilusta. Työssä parasta on palaute suoraan lapsilta, kiva työyhteisö ja työaika. Saan leipoa ja suunnitella välipaloja lapsille. Työn tahtikaan ei ole päätä huimaavaa. Keittäjä, nainen, 37 Käytännössä vietän päiväni rakennustyömaalla työmaakopissa ja välillä pitkin työmaatakin. Työtehtävät vaihtelevat laskutuksesta juokseviin asioihin kuten inventaarion. Viihdyn, koska päivät ja työmaat ovat erilaisia. Suurin tekijä on kuitenkin ilmapiiri, jota en olisi aiemmin uskonut voivan olla rakennustyömailla. Tunnelma on rento, vaikka aikataulut voivatkin olla tiukkoja. Vaikka olenkin ainoita naisia täällä, on minut otettu hyvin vastaan. Projektiassistentti hitsausalan yrityksessä, nainen, 34 Järjestämme mahdollisuuksien mukaan yhteistä puuhaa, vaikka esimiehemme ei asu Suomessa. Työyhteisö on huippu, jokaisella omat vahvuudet ja tiimin isoin vahvuus on, ettei ole yksilöpeliä, vaan yhteisiä tavoitteita ja muiden auttamista. IT-alan asiakasvastaava, nainen, 33

3. Mahtavat asiakkaat

Myös asiakaskohtaamisilla on merkitystä työn viihtyvyyden kannalta. Monen vastaajan mukaan muuten jopa yksinäinen työ tuntui heti mukavammalta, kun pääsi juttelemaan asiakkaiden kanssa ja erityisesti auttamaan heitä.

Olen ollut noin neljä vuotta erotiikkaliikkeen myyjänä ja pyöritän liikkeen toimintaa. Työssäni saan auttaa ihmisiä, kun he ovat hankkimassa tuotteita hyvinvointinsa parantamiseksi hyvin sensitiivisellä elämänalueella. Oltuani vuosikymmenet töissä pörssiyhtiössä, jossa vain tuloksella on merkitystä, olen jollain kummalla tavalla saanut takaisin uskoni ihmisiin, koska niin kivoja asiakaskohtaamisia tulee vastaan päivittäin. On myös tosi palkitsevaa, kun löydämme uusia kivoja asuja tai tuotteita, jotka herättävät asiakkaiden kiinnostuksen. Erotiikkaliikkeen myyjä, nainen, 56 Moni luulee että siivoojat ovat yksinäisiä, mutta tässä työssä näkee siivouskohteissa muita ihmisiä, eikä työ tee yksinäiseksi. Siivooja, nainen, 20 Olen ollu baarialalla yli 10 vuotta mutta dj:nä ja karaoke-emäntänä reilut viisi vuotta. Nykyään olen lähes joka viikonloppu töissä, niin paljon rakastan tätä. Mikään ei ole niin ihanaa kuin saada tanssilattia täyteen tai ujo laulaja laulamaan hymyillen. Dj, karaoke-emäntä ja baarityöntekijä, nainen, 40

4. Monipuolinen työnkuva – ei yhtäkään tylsää päivää

Moni vastaaja kertoi rakastavansa työnsä vaihtelevaa luonnetta ja mahdollisuutta oppia uutta.

Minulla on vastuu 1–3-vuotiaiden lasten ryhmän pedagogisesta ohjauksesta ja varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta. Työstäni tekee kivaa se, että päivät eivät ole totta totisesti tylsiä, lapset ovat osallistuvia, innostuneita ja oivaltavia. Varhaiskasvatuksen opettaja, nainen, 57 Teen tutkimustyötä, opetan ja kirjoitan. Käyn myös verkostoitumassa konferensseissa ja hoidan erilaisia aiheen verkkosivuja sekä sosiaalista mediaa. Työni on uskomattoman monipuolista ja samalla olen yhteiskunnallisen kehityksen ytimessä. Jokainen päivä on erilainen ja aina myös mielenkiintoinen. Työssä parasta on se, että minulle maksetaan siitä, että opin koko ajan uutta ja saan kertoa kaikesta mielenkiintoisesta luennoilla opiskelijoille. Työ ei tunnu työltä juuri koskaan! Aluetieteen tutkija, mies, 33 Olen ollut alalla kohta 12 vuotta, mutta työ on mielenkiintoista ja opin päivittäin uutta edelleen. Tekniikka kehittyy ja on mahtavaa olla mukana siinä. Opitut asiat voi heti toteuttaa käytännössä, eikä tässä työssä ikinä tule valmiiksi. Automekaanikko, nainen, 44

5. Työ tuntuu tärkeältä

Työstä saatu merkillisyyden tunne oli monelle vastaajalle juuri se syy, miksi työtään rakastaa.

Hoidan mielenterveyshäiriöistä kärsiviä aikuisia ja kuljen heidän rinnallaan vaikeista ajoista kohti valoa. On etuoikeus saada kohdata niin paljon hienoja ihmisiä ja kulkea heidän rinnallaan palan matkaa heidän elämässään. Koen tekeväni erittäin merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä, ja jokainen työpäivä on lahja. Psykoterapeutti, nainen, 50 Olen töissä pelastusalalla ja ollut jo 25 vuotta. Palomiehenä aloittanut ja nyt ylentynyt lisäkoulutuksen kautta. Parasta työssäni onnettomuuksien selvittäminen ja yhdessä tekeminen. Tietenkään en voi välttää kliseetä, että teen työtä jolla on tarkoitus! Paloesihenkilö, mies, 49 Toimin ennen järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin työtehtävissä, mutta nyt työskentelen nuorisotilalla. Tykkään työstä, koska koen oikeasti olevani tärkeässä roolissa ja kohtaan joka päivä haasteita. Koen, että voin vaikuttaa nuoriin positiivisesti ja jopa joskus muuttaa heidän elämänsä suunnan. Tämä tekee työstä ihan mielettömän mielenkiintoista. Nuoriso-ohjaaja, nainen, 39

