Onko työmotivaatiosi kadoksissa? Esitä itsellesi yksi kysymys

Kun pikku tsemppiporkkanat eivät enää auta, on aika pohdiskella tarpeiden täyttymistä.

Ei jaksa. Ei kiinnosta. Onko sinulla tällainen fiilis työssäsi? Jos vastasit kyllä, on mahdollista, että motivaatio on vähissä.

Hetkelliseen motivaation puutteeseen saattavat auttaa sellaiset kivat tsemppauskeinot, kuten

tee ikävimmät hommat siihen aikaan päivästä, kun olet parhaimmillasi tai

palkitse itsesi ennen töitä – ja myös sen jälkeen.

Mutta jos motivaatio on pahasti hukassa, eivät tällaiset pikkuporkkanat auta. Joskus syy motivaation puutteeseen on syvemmällä. Ja kuten kaikissa ongelmissa, myös motivaatio-ongelmissa on hyvä pohtia, mistä se johtuu.

Psychology Today -sivustolla kerrotaan, että yksi kysymys voi auttaa motivaatio-ongelmissa. Itseltään voi kysyä: Mitä minulta puuttuu?

Kysymyksen hyödyllisyyttä perustellaan Maslow’n tarvehierarkialla. Psykologi Abraham Maslow’n (1908–1970) tarvehierarkiateorian mukaan ihmisen perustarpeiden täytyy tulla tyydytetyiksi ennen kuin niin sanotut korkeammat tarpeet, kuten motivaatio, voivat olla huipussaan – tai kelvollisella tasolla.

Ihmisen perustarpeiksi Maslow määritteli vuonna 1943 nämä:

Fysiologiset tarpeet eli hengissä säilymisen edellytykset, kuten ruoka ja juoma. Turvallisuuden tarpeet eli suojautuminen erilaisilta vaaroilta. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, kuten ystävyys, rakkaus ja ryhmään kuuluminen. Arvonannon tarpeet eli itsearvostus ja kunnioituksen saaminen muilta. Itsensä toteuttamisen tarpeet eli omien kykyjen saaminen täyteen käyttöön esimerkiksi työelämässä.

Maslowin tarvehierakiapyramidissä ensimmäinen (alin) on perustavin ja viimeinen (ylin) korkein tarve.

Maslow tutki motivaatiota – halusi selittää ja ymmärtää, mikä motivoi ihmistä toimimaan – ja siksi motivaation puutetta voi lähestyä miettimällä, toteutuvatko perustarpeet omassa elämässä.

Jos eivät toteudu, on jopa loogista, että motivaatiota on vaikea löytää tai ylläpitää. Esimerkiksi nälkä on niin suuri perustarve, että vatsan kurniminen vaikuttaa myös motivaatioon. Tai jos jokin tärkeä ihmissuhde on kriisissä, siitä selviytymiseen voi kulua niin paljon energiaa, että työmotivaatio on vähissä.

Toki on syytä muistaa, että Maslow’n tarvehierarkiaa on vuosikymmenten aikana kritisoitu paljon. Maslow myös korjasi alkuperäistä tarvehierarkiaansa ja totesi, ettei jokaisen perustarpeen välttämättä tarvitse täyttyä täysin, jotta seuraava tarpeen taso voisi toteutua.

