Helsinkiläinen Hanna-ope, 26, tanssii ja hassuttelee Tiktokissa – videot Harry Potter -oppitunneista ihastuttavat

”Oispa mulla noin cool ope.”

Tämän tyyppisiä kommentteja satelee opettaja Hanna Hallilan, 26, videoihin. Hanna on Tiktokista tuttu @hanna_ope, joka julkaisee opettajan työhön ja koulumaailmaan liittyviä videoita.

Videoillaan Hanna kertoo rehellisesti ja huumorin kautta opettajan arjesta. Hän näyttää, miten nuorta opettajaa saattaa jännittää vanhempainpalaverissa tai miten turhauttavaa on, kun Wilma ei toimi tai kun koe tulee oppilaille yllätyksenä muistutteluista huolimatta. Välillä Hanna tanssii tai osallistuu Tiktokissa kiertäviin haasteisiin.

– Yritän jakaa samaistuttavia paloja ja lisätä tietoisuutta opettajan työstä muille opettajille ja aikuisille. Samalla videot toimivat yhteisenä tarttumapintana minulle ja oppilailleni, Hanna kertoo.

Hanna aloitti kieltenopettajana kolme vuotta sitten. Jo silloin hän perusti Instagram-tilin, jolle hän alkoi dokumentoida itse tekemäänsä opetusmateriaalia muistoksi itselleen ja inspiraatioksi muille opettajille. Kun Tiktokin suosio parin viime vuoden aikana kasvoi kasvamistaan, Hanna päätti liittyä myös sinne.

Hän perusti Tiktok-tilinsä maaliskuussa 2021. Nyt seuraajia on kertynyt jo yli 16 000. Heidän joukossaan on niin teini-ikäisiä kuin aikuisiakin. Hänen suosituimpia videoitaan on katseltu yli 300 000 kertaa.

– Erityisesti etäopetuksen aikana tuntui kivalta ajatukselta, että sain videoiden avulla yhteisiä puheenaiheita oppilaiden kanssa. Aloin tehdä videoita matalalla kynnyksellä. On ollut yllättävää, miten nopeasti seuraajia on tullut.

Open persoona saa näkyä työssä ja somessa

Hanna haluaa murtaa opettajiin ja opettajan työhön liittyviä myyttejä Tiktokin avulla. Eräällä videollaan hän tuo esiin, että opettajalla voi olla lävistys tai tatuointeja, ope voi käydä joskus viihteellä tai käyttää vaikkapa napapaitaa.

– Vierastan tosi paljon vanhanaikaista ajatusta kansankynttilästä. Ja sitä, että open pitäisi mahtua tiettyyn muottiin. Tätä työtä tehdään usein suurella sydämellä ja niin vahvasti persoonalla, että sen on pakkokin näkyä työssä, Hanna sanoo.

Kesällä Hanna julkaisi videon, jolla hän kertoi kärsineensä nuorena syömishäiriöstä.

– Koen vahvasti, että tehtäväni opettajana on näyttää esimerkkiä ja olla turvallinen aikuinen. Minulla on nuorta yleisöä, ja haluan, että tilini on eräänlainen turvapaikka, jolla ei koskaan ole ikävää sisältöä. Jokainen seuraajani saa olla oma itsensä, enkä hyväksy esimerkiksi kommenteissa minkäänlaista kiusaamista tai syrjintää.

Hanna seuraa Tiktokissa monia amerikkalaisopettajia. Suomalaisia opeja alustalla on vielä vähän, mutta ainoa Hanna ei suinkaan ole.

– Meillä on ihana pieni opeyhdyskunta, jonka kanssa vaihdamme ajatuksia ja kommentoimme toistemme videoita.

Hanna uskoo, että tulevaisuudessa kollegoita alkaa ilmestyä lisää somekanaviin, kun nuoria valmistuu opettajiksi. Jo nyt monet nuoret opettajat jakavat sisältöä Instagramin puolella.

– Instassa vinkataan opetusmateriaaleista, kerrotaan työpäivistä, jaetaan ideoita ja vertaistukea. En näe, miksei se rantautuisi myös Tiktokiin.

Instagramin ja Tiktokin käytössä piilee tosin vissi ero:

– Jotta Tiktokissa voi olla, pitää tykätä olla itse esillä. Instaa ei välttämättä tarvitse tehdä omalla naamalla, mutta videoita olisi hankalaa tehdä niin. Tykkään Tiktokissa juuri siitä, että se menee lähemmäs katsojaa.

Oppilaat ehdottavat videoideoita

Hanna uskoo, että opettajien läsnäolosta Tiktokissa olisi paljon hyötyä myös opettajille itselleen, sillä se voi auttaa ymmärtämään paremmin nuorten elämää.

– Olen päässyt tosi paljon lähemmäs oppilaideni omaa maailmaa. Meillä on hurjan paljon enemmän yhteisiä keskustelunaiheita.

Hannan oppilaat ovatkin lähteneet innolla mukaan open tiktokkaamiseen.

– He fiilaavat tätä ihan hulluna. On mahtavaa, kun juro kuudesluokkalainen teinipoika, jota ruotsi ei jaksa innostaa, jääkin hengaamaan tunnin jälkeen ja ehdottaa, että voisitko tehdä tästä aiheesta videon tai ihmettelee, kuinka viimeisimmällä videollani on 36 000 näyttökertaa.

Hanna tekee videoita vapaa-ajallaan, joskus omassa luokassaan oppituntien jälkeen. Hän opettaa englantia ja ruotsia Helsingin Herttoniemessä sijaitsevan Hertsikan ala-asteen koulussa. Hannan Tiktok-tilistä tietää koko koulu, ja oppilaat saattavat supista käytävillä videoista ja keksiä aiheita uusiin videoihin.

– Sanon välillä tunnilla oppilaille, että kuulkaas, näiden toilailujenne kanssa päädytte taas kohta videon aiheeksi. Videoilla oppilaita ei tietenkään näy. Joskus olen kyllä kuvannut tanssivideon oppilaan omalle tilille heidän kanssaan, jos sitä on pyydetty.

Muilta opettajilta ja vanhemmilta Hanna kertoo saaneensa jonkin verran myönteistä palautetta.

– Kaikille Tiktok ei ole luontainen maailma eikä se heitä kiinnosta, eikä tarvitsekaan. Pari kollegaa on kuitenkin lähtenyt mukaan videoillekin. Luokanopettaja Monan kanssa teemme tanssivideoita. Kun ne olivat tauolla pari viikkoa syysloman ja kiireen takia, tuli heti palautetta, että missä perjantaitanssi viipyy.

Tiktokin puolella Hannaa ilahduttavat erityisesti kouluikäisiltä tulevat innostuneet viestit. Hyvän mielen tuovat myös yhteydenotot opettajiksi opiskelevilta.

– He ovat kiittäneet siitä, että jaan samaistuttavaa sisältöä. On aina tosi kiva, jos olen päässyt koskettamaan jonkun arkea.

Potter-tunnit piristävät kouluarkea

Kaikkein katsotuimpia Hannan videoista ovat ne, joilla hän kertoo oppilaille tunneilla pitämistään Harry Potter -teematunneista.

– Olen itse ollut aina ihan megapotternörtti. Nelosluokan englannin syyskauden oppimateriaali käsittelee Iso-Britanniaa ja oppikirjassa on paljon koulun käyntiin liittyvää sanastoa. Oli helppoa vaihtaa koulu Tylypahkaksi.

Kouluvuoden alussa nelosluokkien oppilaat lajitellaan Potter-hengessä tupiin. Tunneilla on erilaisia teemoja: on loitsutunteja ja liemitunteja, jotka liittyvät aina opiskeltavaan aiheeseen. Hanna etsi ja valmisti itse Potter-teemaiset oppimateriaalit.

Ilmiöopiskelun tulokset ovat olleet hyviä. Oppilaat odottavat tunteja innoissaan ja heidän opiskeluintonsa on parantunut. Kehuja on sadellut myös vanhemmilta.

– On uskomatonta, miten paljon oppilana motivaatioon voi vaikuttaa se, että oppikirjan piirroshahmojen tilalle vaihtaa Potterista tutut hahmot. Ja virkkeiden kirjoittaminen onkin maailman hauskinta, kun niitä saa kirjoittaa Tylypahkan arjesta.

Viidesluokkalaisille Hanna vetää englannin tunteja Amerikka-teemalla ja kuudesluokkalaisille Amazing Race -henkistä projektia.

Plussaa on se, että sekä teematunnit ja Tiktok-videoiden tekeminen ovat lisänneet myös Hannan omaa työmotivaatiota ja -hyvinvointia.

– Minulle on suurin valontuoja syksyn pimeyteen, kun muksut ovat fiiliksissä tunneilla.

Viime vuosina on kirjoitettu paljon on uupuneista opettajista, työajan rajaamisen vaikeudesta ja palkkahaasteista. Hanna tunnistaa samat haasteet omassakin arjessaan.

– Teemaopiskelu ja videoiden tekeminen toimivat isona vastapainona joskus raskaalle työlle. Ne tuovat tosi paljon iloa ja innostusta viikkoihini. Opettaminen on sairaan kivaa työtä ja on ihanaa, että siitä saa tehdä omannäköistään.

