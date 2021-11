Rafaela Seppälä on yksi Suomen rikkaimmista naisista ja hallinnoi valtavaa perintöä – hän ja 2 muuta tunnettua naista paljastavat nyt epävarmuutensa

Mitä yhteistä on Rafaela Seppälällä, Iisa Pajulalla ja Inka Kallènilla? He ovat työssään menestyneitä naisia, jotka ovat kaikki joutuneet tekemään töitä epävarmuutensa kanssa.

”Epävarmuus on vain tervettä”

Hallitusammattilainen Rafaela Seppälä, 66:

Hallitusammattilainen ja Lehtikuvan entinen toimitusjohtaja Rafaela Seppälä, 66, kuuluu Sanoma-konsernin pääomistajiin ja on yksi Suomen varakkaimmista naisista. Luottamustehtäviensä lisäksi hän on hallinnoinut sukunsa valtavaa perintöä ja on kokenut vastuuta pitää siitä mahdollisimman hyvää huolta.

Rafaela kertoo tunteneensa epävarmuutta lähinnä silloin, kun hänellä ei ole ollut tarpeeksi tietoa jostakin. Hän uskoo, että epävarmuus on vain tervettä.

– Olen hirveän varuillani aina, jos joku luulee tietävänsä kaiken. Kukaan ei ole täydellinen, eikä tiedä kaikkea. Kun on nöyrä ja tiedostaa, ettei ole aina oikeassa, asioita tulee harkittua entistä huolellisemmin. Päätöksillä on kestävämpi pohja, kun asioita on punninnut perinpohjaisesti, Rafaela sanoo.

Ison osan elämästään Ranskassa asunut Rafaela oppi ranskalaisessa debattikulttuurissa kyseenalaistamaan myös omat mielipiteensä.

Mutta huolellisen harkinnan jälkeen pitää uskaltaa tehdä päätöksiä.

–Suurin riski on olla ottamatta riskiä. Jos epävarmuuksistaan ei pääse yli, ei voi mennä elämässä eteenpäin. En ole vielä ollut sellaisessa tilanteessa, että huono päätökseni olisi aiheuttanut maailmanlopun. Siitä on voinut aiheutua toki minulle itselleni haittaa, mutta kun olen puntaroinut asian hyvin, olen voinut hyväksyä seuraukset paremmin.

Epävarmuudelta ei voi kukaan välttyä, koska maailma itsessään on jo epävarma.

– Epävarmuus takaa sen, että mekin muutumme ympäristömme kanssa ja opimme jotakin. Se avaa aina uuden ikkunan, ja se myös tekee elämästä mielenkiintoisen. Epävarmuus tulisi ottaa kiitollisuudella vastaan.

”Itseni kutsuminen säveltäjäksi tuntui väärältä”

Laulaja-lauluntekijä Iisa Pajula, 41:

Kun epävarmuuden uskaltaa kohdata, sen voi kääntää vahvuudeksi, uskoo laulaja-lauluntekijä Iisa Pajula.

– Kaikki merkityksellinen, mitä olen elämässäni tai ammatillisesti tehnyt, on alkanut epävarmuuden läsnäolosta, hän sanoo.

Hän on huomannut pelkäävänsä eniten epäonnistumista asioissa, joita kohtaan hän tuntee intohimoa. Iisa on kirjoittanut hittejä useille eturivin artisteille kuten Kaija Koolle, Jannika B:lle ja Laura Närhelle.

Sanoittajana hän on itsevarma, mutta jo pelkkä itsensä kutsuminen säveltäjäksi tuntuu Iisasta vaikealta, jopa väärältä.

– Aivan kuin vain osalla olisi lupa säveltää ja minä en jostain syystä kuulu siihen porukkaan, Iisa sanoo.

Iisa uskoo, että osaltaan tunteeseen on vaikuttanut sekin, että ”säveltäjänerot” ovat olleet perinteisesti miehiä. Iisa ajattelee, että epävarmuuden tai pelon takia ei kannattaisi kieltäytyä mistään. Hankalia tunteita kohdatessaan pitää pysähtyä miettimään, mistä ne kumpuavat. Ne ovat merkkejä siitä, että nyt ollaan jonkin merkityksellisen äärellä.

– Tunne on aina viesti jostain. Esimerkiksi säveltäjänä epävarmuuteni nousee siitä, että minua jännittää. Olenko tarpeeksi hyvä? Mitä jos minulle nauretaan?

Syyskuussa Iisalta ilmestyi omaelämäkerrallinen tietokirja Itke, kirjoita, laula – Kaikki sanoittamani tunteet.

– Tämän projektin kohdalla olin uuden äärellä ja minua jännitti arvioiduksi tuleminen. Mutta sekin osoitti taas, tämä on itselleni tärkeää.

”Epävarmuus on oma valinta”

Näyttelijä Inka Kallèn, 39:

Näyttelijä Inka Kallénin elämässä toistuu aika ajoin epävarmuuden tunne siitä, ettei hän kelpaa sellaisena kuin on.

– Tunne voi nousta esiin työssä jotain kohtausta tehdessä, kun pitää näytellä vaikka humalaista tai ruveta itkemään. Näytellessä voi tulla tunne siitä, etten ole riittävän hyvä. Sen alla on tunne siitä, etten kelpaa sellaisena kuin olen, Kallén kuvailee.

Halu voida hyvin ajoi Kallénin jo parikymppisenä työstämään epävarmuuden tunteita aktiivisesti. Vaikka elämässä oli periaatteessa kaikki hyvin, hän havahtui siihen, ettei hänellä sisimmissään ollut hyvä olla. Siitä lähtien hän on harjoittanut ajatusten aktiivista valitsemista.

Sitkeän harjoittelun myötä hän on oivaltanut, että epävarmuuden tunnekin on oma valinta, ei välttämättä tietoinen, mutta kuitenkin omasta sisimmästä kumpuava tunne, jota ei aiheuta mikään tai kukaan ulkopuolinen.

– Kun tunnistan, että epävarmuuden olotila on minun oma valintani, voin valita joko pitää siitä kiinni tai päästää irti. Minulle tärkein oivallus ja myös väline päästä epävarmuuden tunteesta yli, on muistuttaa itseäni siitä, ettei minun tarvitse kelvata kenellekään muulle. Itseni hyväksyntä ei tule ulkopuolelta. Kaikkein tärkeintä on se, että kelpaan itselleni juuri sellaisena kuin olen, tässä ja nyt, ihanana ja vapaana.

Ajatusten aktiivinen valitseminen on sinnikästä ja hiljaista työtä, joka tapahtuu omassa mielessä, ja ajan myötä siinä myös kehittyy paremmaksi. Kallén on tuntenut sen palkitsevana ja hän myös näkee sen tulokset konkreettisesti omassa työssään.

Kun jotain kohtausta tehdessä Kallén tunnistaa epävarmuuden tunteita, hän ei lähde niiden vietäväksi. Sen sijaan että hän yrittäisi näytellä niin kuin hän ajattelee, että pitäisi näytellä, hän pyrkii toimimaan tavalla, mikä hänestä tuntuu hyvältä ja luontevalta.

– Aina kun olen uskaltanut kuunnella omaa sisintäni, se on näkynyt näyttelijäntyössäni ja olen saanut siitä positiivista palautetta. Kun itse hyväksyy itsensä, se myös näkyy ulospäin. Sen myötä tulee myös suuri helpotuksen tunne ja vapautuminen, kun ymmärtää, ettei tarvitse kelvata kenellekään muulle kuin itselleen.