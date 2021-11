Fatim Diarra kertoo, miten lukihäiriö on vaikuttanut hänen uraansa: ”Älykkyyteni todistaminen on vaatinut perslihaksia”

Poliitikko Fatim Diarra haluaa toimina esimerkkinä siitä, että lukihäiriö ei ole este menestykselle. ”Se, että tekee kirjoitusvirheitä, ei tarkoita sitä, että on typerä.”

Kun poliitikko Fatim Diarra, oli 13-vuotias, hänellä havaittiin lukihäiriö.

– Koulussa taululle kirjoittaminen oli hirvein asia universumissa, samoin ääneen lukeminen. Minua pelotti ihan valtavasti se, että teen virheen ja minulle nauretaan, hän kertoo.

Ja niin hänelle myös ajoittain naurettiin. Tilanteita hallitsi epävarmuus: koska Fatim tiesi hyvin todennäköisesti tekevänsä virheen, tilanteisiin liittyi myös pelkoa. Hän pyrki selviämään tilanteista mahdollisuuksien mukaan muilla keinoin, kuten opettelemalla pitämään esitelmiä ulkomuistista.

Myöhemmin yliopistossa esseiden palautus kirjoitusvirheineen aiheutti hänelle ahdistusta.

Vastikään Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittu Fatim on kokenut epävarmuutta myös työelämässä. Kun hän vuonna 2017 aloitti kunnanvaltuustossa, hän mietti, uskaltaako hän kirjoittaa tekstin ja jakaa sen – mitä jos häntä pidettäisiin tyhmänä?

– Sanathan ovat politiikon työkalu ja nykyisessä työssäni joudun tuottamaan valtavan määrän tekstejä.

” Se, että tekee kirjoitusvirheitä, ei tarkoita sitä, että on typerä.

Fatimille on jäänyt vahvasti mieleen erään kollegan kommentti Facebookissa. Tämä kirjoitti, että jos hän saa sähköpostin jossa on kirjoitusvirheitä, hän ei voi olla ajattelematta, että sen lähettänyt henkilö on tyhmä.

– Se oli minusta valtavan ylimielisesti, loukkaavasti ja inhottavasti ajateltu, mutta paljastaa piiloasenteita, joita monella voi olla. Se on vaikuttanut siihen, miten suhtaudun tähän henkilöön. Toisaalta kommentti kannusti minua puhumaan lukihäiriöstäni vielä kovempaan ääneen. Se, että tekee kirjoitusvirheitä, ei tarkoita sitä, että on typerä.

Ei tyhmyyttä, vaan neurologinen tila

Fatimia auttoi aikoinaan tukiopetus. Sekä koulussa että kotona välitettiin hänelle samaa viestiä: lukihäiriössä ei kyse ei ole tyhmyydestä, vaan neurologisesta tilasta, joka johtaa siihen, että tiettyjä asioita on vaikeampi tehdä.

– Samaan aikaan ihminen on kykeneväinen tekemään oikeastaan ihan mitä haluaa, kunhan tiedostaa sen, että tiettyjen asioiden tekeminen vaatii enemmän työtä.

Fatim onkin oppinut hyväksymään, että hänen täytyy tehdä tiettyjen asioiden, kuten oppimisen, eteen enemmän töitä kuin muiden. Hänellä on kurinalaiset oppimistavat, jotka vievät aikaa ja vaativat kovaa työskentelyä.

– Varmasti se, mihin olen päätynyt, todistaa sen, että olen ihan älykäs ihminen, mutta se on vaatinut vain tosi paljon perslihaksia.

” Loppujen lopuksi se on tasa-arvokysymys: haluammeko me mahdollistaa sen, että erilaiset oppijat pystyvät menestymään opinnoissaan?

Fatim on opetellut lukemaan täysin uudella tavalla, nopeasti ja tehokkaasti, mikä on toisaalta osaksi vienyt lukemisen riemun. Kaunokirjallisuutta hän kuuntelee äänikirjapalveluista.

– Luen oppiakseni ja kuuntelen rentoutuakseni.

Fatim on kokenut, että hänen tehtävänsä on antaa esimerkki siitä, että lukihäiriö ei ole este menestykselle. Siksi hän on halunnut puhua lukihäiriöstään myös julkisesti.

– Kyse on myös poliittisista päätöksistä, sillä meillä pitää olla työkaluja sellaisille ihmisille kuin minä, jotta me voimme oppia ja pärjätä. Loppujen lopuksi se on myös tasa-arvokysymys: haluammeko me mahdollistaa sen, että erilaiset oppijat pystyvät menestymään opinnoissaan?

Fatimin mielestä hänen on tärkeä puhua siitä, että avun ja tuen saaminen on mahdollistanut häntä menestymään. Positiivinen palaute vahvistaa tunnetta siitä, että hän tekee oikein.

– Sain eräältä nuorelta pojalta viestin, että minun tarinani oli rohkaissut häntä hakemaan yliopistoon, vaikka hänellä oli lukivaikeus ja hän epäili pärjäävänsä. Se on parasta palautetta.