Marja Kihlström teki päinvastoin kuin neuvotaan ja pääsi kateuden tunteesta eroon – kertoo nyt, mikä auttoi

Marja Kihlström on päässyt eroon kateuden tunteistaan, kun hän on tietoisesti vähentänyt muiden seuraamista sosiaalisessa mediassa.

Miksi toi sai sen duunin? Miksi muut pääsevät hienompiin juttuihin mukaan? Tällaisia ajatuksia pyörii Marja Kihlströmin, 36, päässä aika ajoin.

– Itselläni isoin epävarmuus liittyy omaan riittämättömyyteen, mikä tuntuu kateutena tai vertailuna muihin, hän kertoo.

Marja on seksuaaliterapeutti, joka tunnetaan somevaikuttajana, tietokirjailijana sekä tv-juontajana. Hän on oivaltanut, että vaikka kateus on alhainen tunne, sitä saa tuntea, kunhan se ei hallitse tai ala myrkyttää omaa elämää. Marjan mieleen on jäänyt haastattelu, jossa terapeutti Tommy Hellsten kertoi päässeensä yli kateudesta tajuttuaan, että hänen täytyy kulkea omaa polkuaan.

Oivallus on auttanut Marjaa, ja hän on tietoisesti vähentänyt sosiaalisen median seuraamista, koska huomasi jo vuosia sitten aloittaessaan bloggaamisen, että muiden seuraaminen sai aikaan kateuden pistoksia.

– Somemaailmassa neuvotaan seuraaman mitä muut tekevät, mutta omalla kohdallani on toiminut päinvastainen metodi. En juuri seuraa muita ja keskityn tekemään asioita, jotka puhuttelevat minua itseäni.

Marjan Puhu Muru -tilillä Instagramissa on yli 30 000 seuraajaa. Sosiaalinen media aiheuttaa myös paineita: pitää julkaista paljon ja on puheenaiheita, joihin pitää reagoida. Joskus julkaisua voi seurata viestiryöppy, joka voi myös uuvuttaa ja lamaannuttaa. Kun taas elää hetken hiljaiseloa, tulee syyllisyys – epävarmuuden tunne siitä, että tekee vähemmän kuin muut.

– On pitänyt ymmärtää, ettei yksi ihminen kykene kaikkeen eikä täydykään. Ja ettei minun tarvitse olla ihmeellisempi kuin kukaan muukaan. Julkkiksetkin ovat aivan tavallisia ihmisiä, vain heidän työnsä on näkyvää.

Eroon ulkonäköpaineista

Marja myöntää potevansa myös ulkonäköpaineita. Toisaalta hän on kokenut Naked Attraction Suomi -tv-ohjelman juontamisen vapauttavana.

– Meitä miellyttävät erityyppiset ihmiset, eikä se ole henkilökohtaista, että jotakin miellyttää tietynlainen ihminen. On hirveän vapauttavaa ymmärtää, ettei ole yhtä tietynlaista kehoa mistä ihmiset tykkää, eikä se ole ikinä vain keho, vaan myös se ihminen kehon sisällä. Tärkeintä on kuitenkin puhua kaikista kehoista kunnioittavasti, miellyttivät ne itseä tai eivät.

Marja on saanut apua epävarmuuden tunteiden käsittelyyn psykoterapiasta ja työnohjauksesta. Hän on kokeillut myös Rosen-terapiaa, jossa keskitytään käsittelemään jännittyneitä kehon osia. Hoito auttaa avaamaan tunnelukkoja.

– Kun auttaa työkseen muita, täytyy muistaa, että itsekin voi tarvita apua. Tunteet vaativat käsittelyä ja siinä voi auttaa luotettava, ulkopuolinen ammattilainen.

